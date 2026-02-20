Vidéo: twitter/Eurosport

Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe

Après le record olympique du patineur de vitesse néerlandais Joep Wennemars jeudi, son père est devenu incontrôlable en tribune. Et il a commis une belle boulette.

Florian Vonholdt / t-online

Plus de «Sport»

Un article de

Le père du patineur de vitesse néerlandais Joep Wennemars a créé un moment mémorable lors des JO de Milan-Cortina.

Jeudi, lors de l'épreuve du 1 500 mètres, Erben Wennemars – lui-même ancien patineur de vitesse, double médaillé de bronze à Turin 2006 – regardait la course de son fils depuis les tribunes. Avec tellement d'excitation qu'il ne tenait plus en place sur son siège. Et il y avait de quoi, car son fiston a réalisé une performance fantastique.

Le Néerlandais Joep Wennemars (à gauche) avec son père Erben, lui aussi patineur de vitesse. image: imago

Au moment où Joep Wennemars franchit la ligne d'arrivée, son père fixe intensément l'écran géant. L'annonce tombe: record olympique! Erben Wennemars explose de joie.

Il serre les deux poings, saute, hurle, frappe le pupitre de journalistes et monte les escaliers de la tribune, surexcité. Arrivé tout en haut, il colle une bise des plus intenses à un bénévole assis là. Le Néerlandais prend la tête du staff entre ses deux mains et l'embrasse.

Seulement voilà: dans le feu de l'action, Erben Wennemars y va tellement fort qu'il brise la branche des lunettes du bénévole. Les binocles du malheureux deviennent tout simplement inutilisables. Ce dernier, choqué, ne semble pas du tout apprécier la situation. Il ne partage pas la joie du Néerlandais et lui jette des regards noirs.

La scène en vidéo Vidéo: twitter/Eurosport

Erben Wennemars, lui, toujours aussi excité, ne sait plus comment gérer ses émotions. Il continue à faire les cent pas, alternant entre l'exultation pour la performance de son fils et les excuses auprès du bénévole pour sa maladresse.

Mais le père de Joep Wennemars a eu de quoi rapidement se calmer ensuite. Son fils a certes battu le record olympique, mais trois autres athlètes l'ont imité juste après lui. Autrement dit: sa performance record n'a même pas suffi pour décrocher une médaille...

Toujours en patinage de vitesse👇 Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses

L'or (et donc le nouveau record olympique) de cette épreuve de très haut niveau est revenu au Chinois Ning Zhongyan.

Après ce cruel dénouement, Erben Wennemars a peut-être brisé d'autres objets. Mais de rage, cette fois.

Adaptation en français: Yoann Graber