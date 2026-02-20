en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO 2026: Le père de Joep Wennemars brise les lunettes d'un staff

Vidéo: twitter/Eurosport

Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe

Après le record olympique du patineur de vitesse néerlandais Joep Wennemars jeudi, son père est devenu incontrôlable en tribune. Et il a commis une belle boulette.
20.02.2026, 14:5520.02.2026, 14:55
Florian Vonholdt / t-online
Un article de
t-online

Le père du patineur de vitesse néerlandais Joep Wennemars a créé un moment mémorable lors des JO de Milan-Cortina.

Jeudi, lors de l'épreuve du 1 500 mètres, Erben Wennemars – lui-même ancien patineur de vitesse, double médaillé de bronze à Turin 2006 – regardait la course de son fils depuis les tribunes. Avec tellement d'excitation qu'il ne tenait plus en place sur son siège. Et il y avait de quoi, car son fiston a réalisé une performance fantastique.

Le Néerlandais Joep Wennemars (à gauche) avec son père Erben, lui aussi patineur de vitesse.
Le Néerlandais Joep Wennemars (à gauche) avec son père Erben, lui aussi patineur de vitesse.image: imago

Au moment où Joep Wennemars franchit la ligne d'arrivée, son père fixe intensément l'écran géant. L'annonce tombe: record olympique! Erben Wennemars explose de joie.

Il serre les deux poings, saute, hurle, frappe le pupitre de journalistes et monte les escaliers de la tribune, surexcité. Arrivé tout en haut, il colle une bise des plus intenses à un bénévole assis là. Le Néerlandais prend la tête du staff entre ses deux mains et l'embrasse.

Seulement voilà: dans le feu de l'action, Erben Wennemars y va tellement fort qu'il brise la branche des lunettes du bénévole. Les binocles du malheureux deviennent tout simplement inutilisables. Ce dernier, choqué, ne semble pas du tout apprécier la situation. Il ne partage pas la joie du Néerlandais et lui jette des regards noirs.

La scène en vidéo

Vidéo: twitter/Eurosport

Erben Wennemars, lui, toujours aussi excité, ne sait plus comment gérer ses émotions. Il continue à faire les cent pas, alternant entre l'exultation pour la performance de son fils et les excuses auprès du bénévole pour sa maladresse.

Mais le père de Joep Wennemars a eu de quoi rapidement se calmer ensuite. Son fils a certes battu le record olympique, mais trois autres athlètes l'ont imité juste après lui. Autrement dit: sa performance record n'a même pas suffi pour décrocher une médaille...

Toujours en patinage de vitesse👇

Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses

L'or (et donc le nouveau record olympique) de cette épreuve de très haut niveau est revenu au Chinois Ning Zhongyan.

Après ce cruel dénouement, Erben Wennemars a peut-être brisé d'autres objets. Mais de rage, cette fois.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe
Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe
de Florian Vonholdt
Elle ne voulait plus patiner, elle gagne les JO
Elle ne voulait plus patiner, elle gagne les JO
de Adrian Bürgler
Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème
Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème
de Nils Kögler
Voici ce que les Italiens pensent vraiment des JO
Voici ce que les Italiens pensent vraiment des JO
de Claudio Zanini, Martin Probst, Ralf Streule, Klaus Zaugg
Elle brise le tabou du poids en skeleton: certaines ne portent «qu’un slip»
Elle brise le tabou du poids en skeleton: certaines ne portent «qu’un slip»
La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille
La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille
de Klaus Zaugg
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
de Sven Papaux
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
de ralf streule, antholz
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
de Marcel Kuchta
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
de klaus zaugg, Milan
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
de martin probst
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
de Romuald Cachod
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
de Julien Caloz
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
de Robin GREMMEL
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
de Sebastian Kunze
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
de Jérôme RASETTI
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
de Jérôme RASETTI
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
3
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
de Antoine Menusier
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
de Jannik Meyer
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
de Melanie Muschong, Benjamin Zurmühl
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
de Yoann Graber
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
de martin probst, bormio
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Ce chien a volé la vedette aux Jeux olympiques
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La médaille de Noé Roth est historique pour la Suisse
Le Zougois est devenu, ce vendredi, vice-champion olympique d'Aerials (ski acrobatique). Il a offert à la Suisse sa 16e médaille, un record dans des JO d'hiver.
Le Zougois Noé Roth a décroché la médaille d'argent en Aerials (ski acrobatique), vendredi à Livigno. Il apporte à la Suisse une 16e breloque aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, un nouveau record dans les Jeux d'hiver.
L’article