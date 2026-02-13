Bouchlarhem à Etoile Carouge ++ Lourde amende pour Utah

Le TAS rejette l'appel de l'Ukrainien Heraskevych Vladislav Heraskevch juste avant son audience avec le TAS. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Le TAS a rejeté l'appel de Vladislav Heraskevych, disqualifié du skeleton des JO de Milan-Cortina. L'Ukrainien voulait porter un casque honorant ses coéquipiers tués dans le conflit avec la Russie.

"La chambre ad hoc du TAS a rejeté la requête et estimé que la liberté d'expression est garantie aux Jeux olympiques, mais pas sur le lieu de compétition, ce qui est un principe sacré", a déclaré vendredi à la presse Matthieu Reeb, secrétaire général de la juridiction.

L'Allemande Annett Rombach, arbitre unique désignée par le TAS pour trancher le litige, "a tenu à préciser qu'elle est pleinement sensible à la commémoration de M. Heraskevych et à sa volonté de sensibiliser au deuil et aux ravages subis par le peuple ukrainien, ainsi que par les athlètes ukrainiens en raison de la guerre", a développé le tribunal dans un communiqué.

"Propagande politique" Mais, poursuit le TAS, elle "est liée par les lignes directrices du CIO concernant l'expression des athlètes". Or la Charte olympique prévoit que les participants aux Jeux sont libres de leurs propos en conférence de presse ou en zone mixte mais doivent s'abstenir de toute "propagande politique" sur le terrain ou les podiums.

"L'arbitre unique estime que ces lignes directrices assurent un équilibre raisonnable entre l'intérêt des athlètes à exprimer leurs opinions et l'intérêt des athlètes à recevoir une attention sans partage pour leur performance sportive sur le terrain de jeu", poursuit la juridiction.

Elle a notamment relevé "les autres possibilités offertes aux athlètes" pour attirer l'attention sur les sujets de leur choix, "ou, dans le cas de M. Heraskevych, en portant le casque lors des quatre entraînements", comme le lui avait permis le CIO. "L'objectif est de maintenir l'attention des Jeux olympiques sur les performances et le sport, intérêt commun à tous les athlètes", a insisté la juge arbitre.

Une longue audience L'athlète de 27 ans, entendu pendant deux heures et demie vendredi à Milan, demandait à la juridiction suprême du monde sportif d'annuler sa disqualification, à ses yeux "disproportionnée, non fondée sur une violation technique ou de sécurité", et qui "lui cause un préjudice sportif irréparable", avait expliqué le TAS jeudi soir.

Après avoir tenté de convaincre Heraskevych de rendre hommage à ses compatriotes en portant un simple brassard noir, le CIO et la Fédération internationale de bobsleigh et skeleton l'ont disqualifié jeudi matin.

L'affaire a rapidement pris une tournure politique, le président ukrainien Volodymir Zelensky accusant le CIO de "faire le jeu" de la Russie. Le chef de la diplomatie ukrainienne a estimé lui que cette décision était une "honte" et que l'instance olympique avait "disqualifié sa propre réputation".



Sprint: Quentin Fillon Maillet en or, les Suisses autour du top 15 Quentin Fillon Maillet a apporté une nouvelle médaille aux Bleus en biathlon. Image: KEYSTONE/EPA/PIERRE TEYSSOT Le biathlète français Quentin Fillon Maillet est devenu vendredi champion olympique du sprint (10 km), jeudi à Anterselva. Les Suisses ont réussi un joli tir groupé autour de la 15e place.

"QFM" décroche à 33 ans son quatrième titre olympique, après la poursuite et l'individuel en 2022 et le relais mixte en 2026. Auteur d'un 10/10 derrière la carabine, il a devancé les Norvégiens Vetle Christiansen et Sturla Laegreid.

Dans le camp suisse, Joscha Burkhalter (14e) et Sebastian Stalder (15e) ont tous deux réussi un sans-faute au tir, mais ils n'ont pas été assez rapides sur les skis. Niklas Hartweg (17e) était quant à lui à la lutte pour une médaille avant de commettre deux erreurs fatales au tir couché.

Le Genevois Jérémy Finello est lui passé à côté de sa course, ratant quatre fois la cible et se classant 76e sur 90 athlètes.



La Bernoise Noemie Wiedmer au pied du podium en snowboardcross Noemie Wiedmer (à l'arrière-plan) a été rattrapée par ses concurrentes en finale. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Noemie Wiedmer n'est pas passée loin d'un exploit au snowboardcross olympique, jeudi à Livigno. La Bernoise de 18 ans s'est frayé un chemin jusqu'en finale, mais a finalement échoué à la 4e place.

La jeune snowboardeuse du Simmental a terminé au pied du podium au terme d'une finale remportée par l'Australienne Josie Baff, devant la Tchèque Eva Adamczykova et l'Italienne Michela Moioli. La Suissesse a pris de loin le meilleur départ, mais a fini par se faire rattraper par ses concurrentes, meilleures glisseuses.

Alors qu'on attendait davantage Sina Siegenthaler pour un éventuel coup d'éclat - la Bernoise a été éliminée en quart de finale -, c'est sa jeune compatriote qui s'est fait un nom au Snow Park de Livigno. A 18 ans, elle aura sans doute maintes occasions d'oublier cette frustrante 4e place olympique.

D'autant plus que Noemie Wiedmer revenait à peine de blessure après s'être cassé un poignet en décembre. Elle a d'ailleurs fait ses débuts en Coupe du monde il y a à peine plus d'un an, sans parvenir à monter sur le podium, mais ses résultats prometteurs, couplés à cette 4e place aux JO, lui offrent de belles perspectives d'avenir.

En attendant, Tanja Frieden, improbable médaillée d'or en Turin 2006, et Olivia Nobs, médaillée de bronze quatre ans plus tard à Vancouver, restent les deux seules Suissesses à avoir décroché une breloque olympique dans la discipline.



Hockey sur glace: le derby nordique pour la Finlande Un derby animé entre la Suède et la Finlande Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT GHEMENT La Finlande a remporté le derby nordique du groupe B du tournoi olympique. Le tenant du titre a en effet battu la Suède 4-1 vendredi à Milan.

Les Finlandais ont ainsi rectifié le tir après leur défaite initiale (4-1) contre la Slovaquie jeudi. Ils ont pris l'avantage durant la première période grâce à Matinpalo (8e) et Lundell (16e). Les Suédois ont répliqué en supériorité numérique grâce à Dahlin (25e).

Les champions olympiques ont repris deux longueurs d'avance en marquant par Armia (33e) alors qu'ils évoluaient pourtant à quatre contre cinq. Malgré plusieurs occasions, la Suède n'a pas réussi à revenir dans la partie, encaissant même un quatrième but de Rantanen à 35 secondes de la sirène, alors que le gardien Gustavsson était sorti.

Dans l'autre rencontre du groupe, la Slovaquie s'est chichement imposée 3-2 face à l'Italie. Cela lui permet de figurer en tête du groupe avec le maximum de six points. La Suède et la Finlande en comptent trois et l'Italie zéro.



10 km fond: nouveau titre pour Johannes Klaebo Encore de l'or pour Johannes Klaebo Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Johannes Hoesflot Klaebo a décroché au bout du suspense sa troisième médaille d'or aux JO 2026. Le Norvégien a remporté le 10 km style libre au terme d'une course magnifique.

Klaebo (29 ans) a devancé le Français Mathis Desloges de 4''9 et le jeune Norvégien Einar Hedegart, qui a craqué sur la fin, de 14''0. Hedegart était passé en tête à tous les temps intermédiaires, mais il a payé ses efforts sur le final. Il comptait encore 5''5 d'avance sur son compatriote après 7,4 km et 2''8 après 8,6 km.

Après ses succès sur le skiathlon et le sprint, Klaebo - désormais octuple champion olympique - a déjà rempli la moitié de son incroyable pari. Celui qui doit être considéré comme le meilleur fondeur de l'histoire devra encore gagner le relais par équipe, le sprint par équipe et le 50 km. Il en a évidemment les moyens.

Meilleur Suisse, Beda Klee a fini au-delà de la 20e place avec 1'16''1 de retard sur Klaebo. Nicola Wigger a lui concédé 1'20''9 alors que cela a été plus difficile pour Noe Naeff, battu de 2'51''3.



Sion: Théo Bouchlarhem signe à Etoile Carouge Théo Bouchlarhem quitte le FC Sion Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Théo Bouchlarhem (24 ans) quitte le FC Sion, a indiqué le club valaisan. L'attaquant français a été transféré à Etoile Carouge, pensionnaire de Challenge League.

Bouchlarhem était arrivé en Valais en juillet 2023. Il a disputé 89 matches avec le FC Sion, marquant 10 buts et donnant 7 passes décisives.



Curling: les Suisses gagnent leur deuxième match Un deuxième succès pour les Suisses Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le CC Genève est bien parti dans le tournoi olympique à Cortina d'Ampezzo. L'équipe de Suisse masculine a empoché un deuxième succès en autant de matches en dominant la Tchéquie 7-3 vendredi matin.

Le quatuor composé par Pablo Lachat, Sven Michel, Benoît Schwarz-van Berkel et le skip Yannick Schwaller a maîtrisé son sujet, menant déjà 5-1 après cinq ends. Jamais les Tchèques n'ont semblé en mesure de remettre en question la domination de la formation helvétique. Ils ont jeté l'éponge après le 8e end.

Les Suisses avaient battu les Etats-Unis 8-3 jeudi pour leur entrée en lice. Ils affronteront encore la Chine en soirée (19h05).



Une amende de 500'000 dollars pour le Jazz Le Jazz de Lauri Markkanen a écopé d'une amende de 500'000 dollars Image: KEYSTONE/AP/Rob Gray La NBA a infligé jeudi une lourde amende de 500'000 dollars au Utah Jazz pour "management de son équipe" contraire à l'esprit du sport, prenant la franchise en flagrant délit de "tanking".

Les Indiana Pacers ont également été sanctionnés pour le même motif, à hauteur de 100'000 dollars.

Pratique courante en NBA, certaines équipes hors de portée des phases finales tentent d'atteindre le plus mauvais classement possible en fin de saison afin d'obtenir les meilleures chances lors de la prochaine draft, où un tirage au sort favorise les mal classés.

Le Jazz de l'Utah, actuellement 13e sur 15 dans la Conférence Ouest (18 victoires-37 défaites), a embrassé cette pratique de façon flagrante ces dernières semaines. L'équipe a fait sortir définitivement ses meilleurs joueurs à la fin du troisième quart-temps, même quand le match est encore serré.

"Un tel comportement qui donne priorité de façon aussi flagrante à la draft par rapport aux résultats des matches fragilise la NBA en tant que compétition, et nous entendons répondre avec fermeté à toute future action qui compromet l'intégrité de nos matches", indique le commissionnaire Adam Silver, cité dans un communiqué.

Le patron de la ligue nord-américaine dit aussi "travailler" avec son comité de compétition et le conseil d'administration pour prendre des mesures afin "d'empêcher" le "tanking".



Suisse - France: "Tout n'a pas été parfait", admet Nico Hischier La Suisse a réussi son entrée dans le tournoi olympique en battant la France 4-0, grâce notamment à un excellent départ. Mais les Helvètes devront hausser leur niveau vendredi soir contre le Canada.

"Nous avons fait ce qu'il fallait, mais pas plus. Au final, on a gagné et c'est tout ce qui compte", a résumé Nino Niederreiter. L'attaquant grison a évoqué "une solide prestation" de son équipe, qui a rapidement pris l'avantage grâce aux réussites de Riat (1re) et Moser (4e).

"Mener si vite 2-0 a constitué une bonne aide. Mais il est clair que tout n'a pas été parfait", a pour sa part déclaré Nico Hischier. Les quelque 5000 supporters suisses présents ont d'ailleurs été ensuite assez silencieux.

Un brillant Genoni Car après le feu d'artifice initial, les hommes de Patrick Fischer ont souvent balbutié leur jeu, avec beaucoup d'imprécisions dans les passes et des pénalités inutiles. Lors de la période intermédiaire, les Français ont bénéficié de plusieurs occasions de réduire l'écart, mais ils se sont brisés sur un excellent Leonardo Genoni, qui a signé un blanchissage après avoir réalisé 27 arrêts. Il a d'ailleurs été désigné comme le meilleur joueur de la rencontre.

"Au deuxième tiers, nous nous en sommes bien sortis avec un bon Leo au but. Il a été là dans les bons moments", a commenté le sélectionneur. Globalement, Patrick Fischer s'est dit très content. "La façon dont nous avons entamé le match a été impressionnante. Après, nous n'avons pas maintenu ce niveau, mais c'est normal", a-t-il relevé. Les nombreuses pénalités ont empêché l'équipe de garder son rythme.

Face à des stars Vendredi (21h10) dans le choc très attendu contre le Canada, la Suisse aura évidemment encore davantage besoin d'un gardien irréprochable si elle entend rééditer son exploit des JO 2006 à Turin, quand elle avait battu les Nord-Américains 2-0 dans le tour préliminaire. Cet affrontement permettra de mieux situer les chances des Suisses dans ce tournoi.

"Les Canadiens disposent d'un immense cadre, tout le monde le sait. Mais nous devrons nous concentrer sur nos forces et les exploiter sur la glace", a pour sa part dit Timo Meier. Pour son premier match aux JO, l'attaquant appenzellois a signé un doublé en fin de troisième tiers contre la France, ce qui est toujours bon pour la confiance.

L'équipe canadienne, riche de 25 joueurs, en compte 15 qui ont déjà soulevé une Coupe Stanley. Le capitaine Sidney Crosby et Drew Doughty visent un troisième titre olympique après ceux de 2010 à Vancouver et 2014 à Sotchi. Et des Connor McDavid, Nathan MacKinnon et Macklin Celebrini sont de véritables stars en NHL.

Ne pas se cacher Mais malgré tous ces grands noms, la Suisse ne doit pas avoir peur. "Nous ne devrons pas nous cacher. Il sera important de prendre un bon départ et de continuer pendant 60 minutes", a déclaré Niederreiter.

Quant à Hischier, il a pointé du doigt la discipline. "Il sera primordial de ne pas prendre des pénalités. Nous devrons être très disciplinés. Les Canadiens sont plus efficaces que les Français en supériorité numérique", a conclu le capitaine des New Jersey Devils



Hockey sur glace: la Suisse face au défi ultime L'équipe de Suisse masculine de hockey sur glace fait face au défi ultime vendredi dans le tournoi olympique. Elle affrontera dès 21h10 le Canada et ses superstars.

La journée sera aussi marquée par le programme libre messieurs en patinage artistique, ainsi que par la spectaculaire finale du snowboard halfpipe messieurs.

Le Canada disputera aussi son deuxième match dans le tournoi masculin de hockey sur glace, dont il est le favori. Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan MacKinnon et Cie se frotteront à une équipe de Suisse qui a également fière allure, et qui a solidement remporté son premier match du tournoi jeudi contre la France (4-0).

Le capitaine helvétique Roman Josi et ses coéquipiers devront certainement avant tout se contenter de défendre. Patrick Fischer ne manque toutefois pas non plus d'atouts offensifs avec les "NHLers" Nico Hischier, Kevin Fiala ou Timo Meier, ainsi que le duo des Zurich Lions Malgin/Andrighetto.

Toujours sur la glace, le patineur artistique schaffhousois Lukas Britschgi disputera dès 19h le programme libre. Décevant 19e du court, il devra sortir le grand jeu pour atteindre son objectif, une place dans le top 8. L'Américain Ilia Malinin devrait quant à lui sauf accident décrocher l'or olympique.

Sur la neige, la journée de vendredi est la première sans épreuve de ski alpin. Mais les rendez-vous ne manquent pas. A commencer par la finale du snowboard halfpipe messieurs, dans laquelle l'Australien Scotty James tentera de repousser les assauts de l'armada japonaise. Aucun Suisse ne sera en revanche de la partie dès 19h30.

Klaebo pour un record En fond, le Norvégien Johannes Klaebo visera dans le 10 km skating son troisième or en trois épreuves dans ces JO. Un nouveau sacre lui permettrait d'égaler le record de titres olympiques hivernaux (8), détenu par trois de ses compatriotes (les fondeurs Björn Dählie et Marit Björgen ainsi que le biathlète Ole Einar Björndalen).

Enfin, les rideuses suisses tenteront de créer l'exploit en snowboardcross, 20 ans après l'improbable sacre olympique de Tanja Frieden. Aline Albrecht, Anouk Dörig, Sina Siegenthaler et Noémie Wiedmer ne font pas partie des candidates déclarées au podium, mais Siegenthaler pointe tout de même au 9e rang de la Coupe du monde.



Hockey sur glace: Les Etats-Unis maitrisent la Lettonie Auston Matthews (au centre) et les Américains ont bien lancé leur tournoi olympique en battant la Lettonie 5-1. Image: KEYSTONE/AP/Carolyn Kaster Les Etats-Unis ont parfaitement lancé leur tournoi olympique en venant à bout de la Lettonie 5-1 jeudi à Milan. Après une entame frustrante, la sélection de Mike Sullivan a pris le match à son compte.

Dans une première période à rebondissements, les Américains ont ouvert la marque dès la 6e par l'attaquant Brady Tkachuk, qui a remporté les deux dernières Coupes Stanley avec les Florida Panthers. Puis, Auston Matthews et ses coéquipiers ont vu leur marche en avant contrariée par les Lettons, qui ont fait valoir deux coach's challenge pour annuler autant de réussites américaines, et qui se sont même payé le luxe d'égaliser à la 8e grâce à Renars Krastebergs.

Dans le 2e tiers, Brock Nelson a redonné l'avantage aux siens à la faveur d'un doublé (31e/40e), et Tage Thompson a encore trompé en backhand le portier letton Elvis Merzlikins lors du 3-1 à la 38e. Le capitaine Matthews a encore salé l'addition en marquant le 5-1 à la 53e en "powerplay".

Dans l'autre rencontre du groupe C, les Allemands ont vaincu leur voisin danois 3-1, notamment grâce à un doublé de l'attaquant des Ottawa Senators Tim Stutzle. Les Etats-Unis, dont la sélection n'a plus remporté de médaille olympique depuis l'édition de Vancouver en 2010, affronteront le Danemark samedi (21h10) et l'Allemagne dimanche (21h10).



Super League: Thoune continue de gagner Un doublé pour Valmir Matoshi Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Thoune a encore augmenté son avance en tête de la Super League. En conclusion de la 24e journée, les Bernois ont battu le Lausanne-Sport 5-1, un score quand même bien trompeur.

Les hommes de Mauro Lustrinelli ont assommé le LS en moins de deux minutes. Le temps pour Valmir Matoshi (22 ans) d'inscrire son premier doublé en Super League (20e/21e).

Les visiteurs ont repris espoir juste avant la pause grâce à Janneh, auteur d'un superbe but. Ils ont ensuite souvent dominé dans le jeu, mais sans parvenir à égaliser malgré plusieurs occasions. Thoune a fait le dos rond avant de se mettre à l'abri grâce à Reichmuth (71e), Rastoder (86e) et Bertone (94e/penalty).

Avec désormais treize points d'avance sur Saint-Gall et Lugano, Thoune peut voir venir. Le club de l'Oberland - qui reste sur sept succès consécutifs - pourrait bien aller décrocher un sacre inattendu un an après avoir rejoint l'élite...

Le LS, quant à lui, reste à quatre longueurs de la sixième place occupée par les Young Boys. Le derby dominical contre Servette vaudra cher dans la lutte pour la barre.

Belle affaire pour Sion Dans cette optique, le FC Sion a effectué une superbe opération en s'imposant 2-0 à Tourbillon contre un Bâle décevant, et décimé par les blessures. Chouaref (41e) et Kronig (54e) ont marqué pour les Valaisans, toujours invaincus en 2026.

Sion (5e) compte désormais huit points d'avance sur Lausanne-Sport. Une place dans le top 6 semble de plus en plus probable.



Le Canada s'impose en patron face à la Tchéquie Les Canadiens Macklin Celebrini et Connor McDavid sont facilement venus à bout des Tchèques 5-0. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Canadiens ont pleinement réussi leur entrée en lice dans le tournoi olympique jeudi. Avant d'affronter la Suisse vendredi, Sidney Crosby et Cie ont battu la Tchéquie 5-0.

Les Tchèques ont cependant répondu présent d'entrée dans le duel physique proposé par les joueurs à la feuille d'érable. Il a d'ailleurs fallu attendre les dernières secondes de la première période (19'54'') pour voir le jeune attaquant de 19 ans Macklin Celebrini, premier choix de la draft 2024, dévier un tir puissant de Cale Makar et ouvrir le score.

En deuxième période, Mark Stone (27e) puis Bo Horvat (38e) ont permis au Canada d'entamer le dernier tiers en menant 3-0. Nathan MacKinnon (48e) et Nick Suzuki (54e) ont parachevé la démonstration canadienne, permettant ainsi à la star des Oilers Connor McDavid de terminer cette rencontre avec trois assists.

Vendredi à 21h10, le Canada affrontera l'équipe de Suisse, victorieuse 4-0 face à la France, pour sa deuxième rencontre dans ce groupe A.



ATP 500 de Rotterdam: pas d'exploit pour Wawrinka Stan Wawrinka a dû s'incliner contre plus fort que lui Image: KEYSTONE/AP Le parcours de Stan Wawrinka (ATP 106) au tournoi ATP 500 de Rotterdam a pris fin. Le Vaudois a été battu 6-4 6-2 au 2e tour par l'Australien Alex de Minaur (ATP 8), tête de série no 1.

La tâche de Wawrinka était difficile face à un adversaire très solide. Le quadragénaire suisse, triple vainqueur en Grand Chelem, n'a d'ailleurs plus battu un joueur du top 10 depuis le tournoi de Stockholm en 2024.

Wawrinka a bien résisté durant la manche initiale. Après avoir perdu son deuxième jeu de service, il a réussi son seul break de la partie pour égaliser à 4-4. Mais il a ensuite concédé un autre break et de Minaur a conclu sur sa première balle de set.

Le Vaudois a été plus nettement dominé ensuite. Il a rapidement perdu son engagement deux fois pour se retrouver mené 4-1. L'Australien, sur la voie royale, n'a pas manqué l'occasion d'empocher le match après 1h09 seulement.

