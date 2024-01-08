Bouchlarhem signe à Etoile Carouge ++ Lourde amende pour Utah

10 km fond: nouveau titre pour Johannes Klaebo Encore de l'or pour Johannes Klaebo Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Johannes Hoesflot Klaebo a décroché au bout du suspense sa troisième médaille d'or aux JO 2026. Le Norvégien a remporté le 10 km style libre au terme d'une course magnifique.

Klaebo (29 ans) a devancé le Français Mathis Desloges de 4''9 et le jeune Norvégien Einar Hedegart, qui a craqué sur la fin, de 14''0. Hedegart était passé en tête à tous les temps intermédiaires, mais il a payé ses efforts sur le final. Il comptait encore 5''5 d'avance sur son compatriote après 7,4 km et 2''8 après 8,6 km.

Après ses succès sur le skiathlon et le sprint, Klaebo - désormais octuple champion olympique - a déjà rempli la moitié de son incroyable pari. Celui qui doit être considéré comme le meilleur fondeur de l'histoire devra encore gagner le relais par équipe, le sprint par équipe et le 50 km. Il en a évidemment les moyens.

Meilleur Suisse, Beda Klee a fini au-delà de la 20e place avec 1'16''1 de retard sur Klaebo. Nicola Wigger a lui concédé 1'20''9 alors que cela a été plus difficile pour Noe Naeff, battu de 2'51''3.



Sion: Théo Bouchlarhem signe à Etoile Carouge Théo Bouchlarhem quitte le FC Sion Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Théo Bouchlarhem (24 ans) quitte le FC Sion, a indiqué le club valaisan. L'attaquant français a été transféré à Etoile Carouge, pensionnaire de Challenge League.

Bouchlarhem était arrivé en Valais en juillet 2023. Il a disputé 89 matches avec le FC Sion, marquant 10 buts et donnant 7 passes décisives.



Curling: les Suisses gagnent leur deuxième match Un deuxième succès pour les Suisses Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le CC Genève est bien parti dans le tournoi olympique à Cortina d'Ampezzo. L'équipe de Suisse masculine a empoché un deuxième succès en autant de matches en dominant la Tchéquie 7-3 vendredi matin.

Le quatuor composé par Pablo Lachat, Sven Michel, Benoît Schwarz-van Berkel et le skip Yannick Schwaller a maîtrisé son sujet, menant déjà 5-1 après cinq ends. Jamais les Tchèques n'ont semblé en mesure de remettre en question la domination de la formation helvétique. Ils ont jeté l'éponge après le 8e end.

Les Suisses avaient battu les Etats-Unis 8-3 jeudi pour leur entrée en lice. Ils affronteront encore la Chine en soirée (19h05).



Une amende de 500'000 dollars pour le Jazz Le Jazz de Lauri Markkanen a écopé d'une amende de 500'000 dollars Image: KEYSTONE/AP/Rob Gray La NBA a infligé jeudi une lourde amende de 500'000 dollars au Utah Jazz pour "management de son équipe" contraire à l'esprit du sport, prenant la franchise en flagrant délit de "tanking".

Les Indiana Pacers ont également été sanctionnés pour le même motif, à hauteur de 100'000 dollars.

Pratique courante en NBA, certaines équipes hors de portée des phases finales tentent d'atteindre le plus mauvais classement possible en fin de saison afin d'obtenir les meilleures chances lors de la prochaine draft, où un tirage au sort favorise les mal classés.

Le Jazz de l'Utah, actuellement 13e sur 15 dans la Conférence Ouest (18 victoires-37 défaites), a embrassé cette pratique de façon flagrante ces dernières semaines. L'équipe a fait sortir définitivement ses meilleurs joueurs à la fin du troisième quart-temps, même quand le match est encore serré.

"Un tel comportement qui donne priorité de façon aussi flagrante à la draft par rapport aux résultats des matches fragilise la NBA en tant que compétition, et nous entendons répondre avec fermeté à toute future action qui compromet l'intégrité de nos matches", indique le commissionnaire Adam Silver, cité dans un communiqué.

Le patron de la ligue nord-américaine dit aussi "travailler" avec son comité de compétition et le conseil d'administration pour prendre des mesures afin "d'empêcher" le "tanking".



Suisse - France: "Tout n'a pas été parfait", admet Nico Hischier La Suisse a réussi son entrée dans le tournoi olympique en battant la France 4-0, grâce notamment à un excellent départ. Mais les Helvètes devront hausser leur niveau vendredi soir contre le Canada.

"Nous avons fait ce qu'il fallait, mais pas plus. Au final, on a gagné et c'est tout ce qui compte", a résumé Nino Niederreiter. L'attaquant grison a évoqué "une solide prestation" de son équipe, qui a rapidement pris l'avantage grâce aux réussites de Riat (1re) et Moser (4e).

"Mener si vite 2-0 a constitué une bonne aide. Mais il est clair que tout n'a pas été parfait", a pour sa part déclaré Nico Hischier. Les quelque 5000 supporters suisses présents ont d'ailleurs été ensuite assez silencieux.

Un brillant Genoni Car après le feu d'artifice initial, les hommes de Patrick Fischer ont souvent balbutié leur jeu, avec beaucoup d'imprécisions dans les passes et des pénalités inutiles. Lors de la période intermédiaire, les Français ont bénéficié de plusieurs occasions de réduire l'écart, mais ils se sont brisés sur un excellent Leonardo Genoni, qui a signé un blanchissage après avoir réalisé 27 arrêts. Il a d'ailleurs été désigné comme le meilleur joueur de la rencontre.

"Au deuxième tiers, nous nous en sommes bien sortis avec un bon Leo au but. Il a été là dans les bons moments", a commenté le sélectionneur. Globalement, Patrick Fischer s'est dit très content. "La façon dont nous avons entamé le match a été impressionnante. Après, nous n'avons pas maintenu ce niveau, mais c'est normal", a-t-il relevé. Les nombreuses pénalités ont empêché l'équipe de garder son rythme.

Face à des stars Vendredi (21h10) dans le choc très attendu contre le Canada, la Suisse aura évidemment encore davantage besoin d'un gardien irréprochable si elle entend rééditer son exploit des JO 2006 à Turin, quand elle avait battu les Nord-Américains 2-0 dans le tour préliminaire. Cet affrontement permettra de mieux situer les chances des Suisses dans ce tournoi.

"Les Canadiens disposent d'un immense cadre, tout le monde le sait. Mais nous devrons nous concentrer sur nos forces et les exploiter sur la glace", a pour sa part dit Timo Meier. Pour son premier match aux JO, l'attaquant appenzellois a signé un doublé en fin de troisième tiers contre la France, ce qui est toujours bon pour la confiance.

L'équipe canadienne, riche de 25 joueurs, en compte 15 qui ont déjà soulevé une Coupe Stanley. Le capitaine Sidney Crosby et Drew Doughty visent un troisième titre olympique après ceux de 2010 à Vancouver et 2014 à Sotchi. Et des Connor McDavid, Nathan MacKinnon et Macklin Celebrini sont de véritables stars en NHL.

Ne pas se cacher Mais malgré tous ces grands noms, la Suisse ne doit pas avoir peur. "Nous ne devrons pas nous cacher. Il sera important de prendre un bon départ et de continuer pendant 60 minutes", a déclaré Niederreiter.

Quant à Hischier, il a pointé du doigt la discipline. "Il sera primordial de ne pas prendre des pénalités. Nous devrons être très disciplinés. Les Canadiens sont plus efficaces que les Français en supériorité numérique", a conclu le capitaine des New Jersey Devils



Hockey sur glace: la Suisse face au défi ultime L'équipe de Suisse masculine de hockey sur glace fait face au défi ultime vendredi dans le tournoi olympique. Elle affrontera dès 21h10 le Canada et ses superstars.

La journée sera aussi marquée par le programme libre messieurs en patinage artistique, ainsi que par la spectaculaire finale du snowboard halfpipe messieurs.

Le Canada disputera aussi son deuxième match dans le tournoi masculin de hockey sur glace, dont il est le favori. Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan MacKinnon et Cie se frotteront à une équipe de Suisse qui a également fière allure, et qui a solidement remporté son premier match du tournoi jeudi contre la France (4-0).

Le capitaine helvétique Roman Josi et ses coéquipiers devront certainement avant tout se contenter de défendre. Patrick Fischer ne manque toutefois pas non plus d'atouts offensifs avec les "NHLers" Nico Hischier, Kevin Fiala ou Timo Meier, ainsi que le duo des Zurich Lions Malgin/Andrighetto.

Toujours sur la glace, le patineur artistique schaffhousois Lukas Britschgi disputera dès 19h le programme libre. Décevant 19e du court, il devra sortir le grand jeu pour atteindre son objectif, une place dans le top 8. L'Américain Ilia Malinin devrait quant à lui sauf accident décrocher l'or olympique.

Sur la neige, la journée de vendredi est la première sans épreuve de ski alpin. Mais les rendez-vous ne manquent pas. A commencer par la finale du snowboard halfpipe messieurs, dans laquelle l'Australien Scotty James tentera de repousser les assauts de l'armada japonaise. Aucun Suisse ne sera en revanche de la partie dès 19h30.

Klaebo pour un record En fond, le Norvégien Johannes Klaebo visera dans le 10 km skating son troisième or en trois épreuves dans ces JO. Un nouveau sacre lui permettrait d'égaler le record de titres olympiques hivernaux (8), détenu par trois de ses compatriotes (les fondeurs Björn Dählie et Marit Björgen ainsi que le biathlète Ole Einar Björndalen).

Enfin, les rideuses suisses tenteront de créer l'exploit en snowboardcross, 20 ans après l'improbable sacre olympique de Tanja Frieden. Aline Albrecht, Anouk Dörig, Sina Siegenthaler et Noémie Wiedmer ne font pas partie des candidates déclarées au podium, mais Siegenthaler pointe tout de même au 9e rang de la Coupe du monde.



Hockey sur glace: Les Etats-Unis maitrisent la Lettonie Auston Matthews (au centre) et les Américains ont bien lancé leur tournoi olympique en battant la Lettonie 5-1. Image: KEYSTONE/AP/Carolyn Kaster Les Etats-Unis ont parfaitement lancé leur tournoi olympique en venant à bout de la Lettonie 5-1 jeudi à Milan. Après une entame frustrante, la sélection de Mike Sullivan a pris le match à son compte.

Dans une première période à rebondissements, les Américains ont ouvert la marque dès la 6e par l'attaquant Brady Tkachuk, qui a remporté les deux dernières Coupes Stanley avec les Florida Panthers. Puis, Auston Matthews et ses coéquipiers ont vu leur marche en avant contrariée par les Lettons, qui ont fait valoir deux coach's challenge pour annuler autant de réussites américaines, et qui se sont même payé le luxe d'égaliser à la 8e grâce à Renars Krastebergs.

Dans le 2e tiers, Brock Nelson a redonné l'avantage aux siens à la faveur d'un doublé (31e/40e), et Tage Thompson a encore trompé en backhand le portier letton Elvis Merzlikins lors du 3-1 à la 38e. Le capitaine Matthews a encore salé l'addition en marquant le 5-1 à la 53e en "powerplay".

Dans l'autre rencontre du groupe C, les Allemands ont vaincu leur voisin danois 3-1, notamment grâce à un doublé de l'attaquant des Ottawa Senators Tim Stutzle. Les Etats-Unis, dont la sélection n'a plus remporté de médaille olympique depuis l'édition de Vancouver en 2010, affronteront le Danemark samedi (21h10) et l'Allemagne dimanche (21h10).



Super League: Thoune continue de gagner Un doublé pour Valmir Matoshi Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Thoune a encore augmenté son avance en tête de la Super League. En conclusion de la 24e journée, les Bernois ont battu le Lausanne-Sport 5-1, un score quand même bien trompeur.

Les hommes de Mauro Lustrinelli ont assommé le LS en moins de deux minutes. Le temps pour Valmir Matoshi (22 ans) d'inscrire son premier doublé en Super League (20e/21e).

Les visiteurs ont repris espoir juste avant la pause grâce à Janneh, auteur d'un superbe but. Ils ont ensuite souvent dominé dans le jeu, mais sans parvenir à égaliser malgré plusieurs occasions. Thoune a fait le dos rond avant de se mettre à l'abri grâce à Reichmuth (71e), Rastoder (86e) et Bertone (94e/penalty).

Avec désormais treize points d'avance sur Saint-Gall et Lugano, Thoune peut voir venir. Le club de l'Oberland - qui reste sur sept succès consécutifs - pourrait bien aller décrocher un sacre inattendu un an après avoir rejoint l'élite...

Le LS, quant à lui, reste à quatre longueurs de la sixième place occupée par les Young Boys. Le derby dominical contre Servette vaudra cher dans la lutte pour la barre.

Belle affaire pour Sion Dans cette optique, le FC Sion a effectué une superbe opération en s'imposant 2-0 à Tourbillon contre un Bâle décevant, et décimé par les blessures. Chouaref (41e) et Kronig (54e) ont marqué pour les Valaisans, toujours invaincus en 2026.

Sion (5e) compte désormais huit points d'avance sur Lausanne-Sport. Une place dans le top 6 semble de plus en plus probable.



Le Canada s'impose en patron face à la Tchéquie Les Canadiens Macklin Celebrini et Connor McDavid sont facilement venus à bout des Tchèques 5-0. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Canadiens ont pleinement réussi leur entrée en lice dans le tournoi olympique jeudi. Avant d'affronter la Suisse vendredi, Sidney Crosby et Cie ont battu la Tchéquie 5-0.

Les Tchèques ont cependant répondu présent d'entrée dans le duel physique proposé par les joueurs à la feuille d'érable. Il a d'ailleurs fallu attendre les dernières secondes de la première période (19'54'') pour voir le jeune attaquant de 19 ans Macklin Celebrini, premier choix de la draft 2024, dévier un tir puissant de Cale Makar et ouvrir le score.

En deuxième période, Mark Stone (27e) puis Bo Horvat (38e) ont permis au Canada d'entamer le dernier tiers en menant 3-0. Nathan MacKinnon (48e) et Nick Suzuki (54e) ont parachevé la démonstration canadienne, permettant ainsi à la star des Oilers Connor McDavid de terminer cette rencontre avec trois assists.

Vendredi à 21h10, le Canada affrontera l'équipe de Suisse, victorieuse 4-0 face à la France, pour sa deuxième rencontre dans ce groupe A.



ATP 500 de Rotterdam: pas d'exploit pour Wawrinka Stan Wawrinka a dû s'incliner contre plus fort que lui Image: KEYSTONE/AP Le parcours de Stan Wawrinka (ATP 106) au tournoi ATP 500 de Rotterdam a pris fin. Le Vaudois a été battu 6-4 6-2 au 2e tour par l'Australien Alex de Minaur (ATP 8), tête de série no 1.

La tâche de Wawrinka était difficile face à un adversaire très solide. Le quadragénaire suisse, triple vainqueur en Grand Chelem, n'a d'ailleurs plus battu un joueur du top 10 depuis le tournoi de Stockholm en 2024.

Wawrinka a bien résisté durant la manche initiale. Après avoir perdu son deuxième jeu de service, il a réussi son seul break de la partie pour égaliser à 4-4. Mais il a ensuite concédé un autre break et de Minaur a conclu sur sa première balle de set.

Le Vaudois a été plus nettement dominé ensuite. Il a rapidement perdu son engagement deux fois pour se retrouver mené 4-1. L'Australien, sur la voie royale, n'a pas manqué l'occasion d'empocher le match après 1h09 seulement.



Les Suissesses loin des Suédoises sur le 10 km Nadja Kälin a terminé meilleure Suissesse avec sa 14e place. Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Les Suissesses ont terminé loin des meilleures sur le 10 km des Jeux olympiques jeudi à Tesero. Nadja Kälin (14e) et Nadine Fähndrich (16e) n'ont rien pu faire face à la Suédoise Frida Karlsson.

Nadja Kälin, qui avait brillé en terminant 4e du skiathlon, n'a pas réussi à réitérer son exploit. Après un départ prudent, elle a accéléré en fin de course et rattrapé Nadine Fähndrich, laquelle s'était alignée pour oublier son élimination frustrante et précoce en sprint. Les deux Suissesses ont terminé à moins d'une minute du podium.

Déjà titrée en skiathlon samedi, Karlsson a devancé sa compatriote Ebba Andersson et l'Américaine Jessie Diggins avec une marge impressionnante de plus de 45 secondes. Depuis le début des courses de ski de fond, les Suédoises réalisent une véritable razzia, avec sept médailles empochées sur neuf possibles dont trois en or en trois courses.



La Suisse bat la France sans feu d'artifice Damien Riat auteur de l'ouverture du score face à la France Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'entrée en lice de l'équipe de Suisse jeudi à Milan face à la France ne s'est pas faite dans le feutré. Les Helvètes se sont imposés 4-0 grâce notamment à un doublé de Timo Meier.

Tout avait pourtant bien commencé pour la troupe de Patrick Fischer avec deux buts tombés très rapidement. En power-play, c'est Damien Riat qui a pu mettre ses copains dans les meilleures conditions alors que l'horloge n'affichait que 55 secondes de jeu. A la 4e, c'est Janis Moser qui a doublé l'avance helvétique sur un tir que le gardien d'Ajoie, Antoine Keller, a laissé filer au premier poteau.

Seulement après cette entrée tambour battant, les joueurs de Patrick Fischer ont eu tendance à s'endormir et à se mettre au niveau de leurs adversaires. La France de Yorick Treille, reléguée en deuxième division lors du dernier Mondial en Suède, a alors joué crânement sa chance et Leonardo Genoni a eu de la chance de ne pas voir le puck franchir sa ligne.

Lors du tiers médian, les Tricolores se sont créé trois bonnes chances de marquer dont un face-à-face de Douay repoussé par un Genoni toujours à l'heure. Les Suisses auraient cependant pu trois longueurs d'avance si le poteau droit de Keller n'avait pas contré l'envoi d'Andrighetto.

Ce 3-0 est tombé à la 51e de la canne de Timo Meier, mais c'est Roman Josi qui a offert ce but à l'Appenzellois. Le capitaine helvétique a comme d'habitude utilisé son patinage au-dessus de la moyenne pour déposer la défense française, contourner le but et servir sur un plateau l'attaquant des New Jersey Devils. Timo Meier qui ne traverse pas la période la plus faste de sa carrière avec seulement trois goals lors de ses 17 derniers matches en NHL.

Mais le bison d'Herisau a eu de la réussite à la 57e lorsque sa tentative de centre a fini au fond du but pour un doublé assez improbable. On l'a compris, la Suisse devra présenter autre chose pour la suite du tournoi, même si ce premier match était avant tout là pour permettre de trouver quelques automatismes.

La Suisse a maintenant un peu plus d'une journée de repos avant LE match contre le Canada de Sidney Crosby, Connor McDavid et Nathan MacKinnon vendredi à 21h10. Il s'agira de tout faire un peu mieux que lors de ce premier galop d'essai. Mais la Suisse a prouvé ces dernières années qu'elle possédait assez de ressources.



Super-G: Brignone rayonne, les Suissesses battues Federica Brignone jubile à l'arrivée du Super-G olympique Image: KEYSTONE/EPA/JURE MAKOVEC Federica Brignone a remporté le Super-G olympique jeudi à Cortina. L'Italienne a devancé la Française Romane Miradoli et l'Autrichienne Cornelia Hütter, tandis que les Suissesses sont plus loin.

Presque comme un juste retour des choses. Après deux médailles de bronze à Pyeongchang (géant et combiné) et l'argent du géant à Pékin, la Valdôtaine peut enfin célébrer une médaille d'or. Revenue d'une double fracture tibia-péroné survenue en avril de l'année dernière, la Transalpine de 35 ans a tout fait pour pouvoir se présenter dans les Dolomites. 10e de la descente, elle savait qu'elle devrait être prête pour le Super-G et le géant.

La fille de Rosa Maria Quario s'était fixé cet objectif et a su le mener à bien. Pas la plus rapide sur le haut, elle s'est en revanche régalée dans la partie technique pour creuser des écarts irréversibles. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Romane Miradoli. Deuxième à St-Moritz et quatrième à Tarvisio, la Tricolore a cédé 0''41. Cornelia Hütter complète le podium à 0''52, soit un centième devant sa compatriote Ariane Rädler.

Les Suissesses à plus d'une seconde En ouvrant une nouvelle fois les feux, Malorie Blanc n'a pas hérité du meilleur dossard pour un Super-G. Mais la Valaisanne s'en est plutôt bien sortie compte tenu des circonstances. Rapide sur le haut, elle a commis une faute à mi-parcours et perdu passablement de vitesse avant le Rumerlo. On dira qu'il y a quand même eu du mieux par rapport à la descente et que Malorie Blanc apprend vite.

Corinne Suter peut elle aussi nourrir des regrets. La Schwytzoise était la plus rapide sur le haut avec 0''41 d'avance sur Federica Brignone avant de céder beaucoup de temps dans la partie plus technique.

Delia Durrer a fini au-delà de la 15e place, alors que Janine Schmitt a connu l'élimination.

Un bon nombre de skieuses n'ont en outre pas rallié l'arrivée, notamment Ester Ledecka, Emma Aicher et Sofia Goggia. Hyper aggressive juste avant d'attaquer la partie médiane avec 0''68 de bonus sur sa compatriote, la Bergamasque s'est retrouvée en sursis sur plusieurs portes avant d'en manquer une.



Les Suissesses commencent par une victoire contre l'Italie Les Suissesses sont bien entrées dans leur tournoi. Image: KEYSTONE/AP/David J. Phillip L'équipe de Suisse féminine a entamé du bon pied le tournoi olympique. Silvana Tirinzoni et Cie ont dominé l'Italie sur le score de 7-4 jeudi à Cortina.

Le quatuor du CC Aarau a livré une prestation très propre pour son entrée en lice. Alina Pätz, Carole Howald, Selina Witschonke et Silvana Tirinzoni menaient 4-2 après cinq ends, et ont assuré leur succès en volant une pierre italienne au 8e end.

Quatre fois championnes du monde entre 2019 et 2024, les Suissesses visent une médaille dans ce tournoi. Elles disputeront leur deuxième match vendredi face à la Chine (14h05).

Leurs homologues masculins entrent quant à eux en lice jeudi après contre les Etats-Unis (14h05).

