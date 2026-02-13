Ces petits bouts de plastique sont très prisés au Village olympique. Image: www.imago-images.de

Les athlètes ont été très coquins au village olympique 😏🔞

Les athlètes des JO de Milan-Cortina se donnent à fond en compétition. Mais pas seulement. Une preuve? La rupture de stock de préservatifs.

William Laing / t-online

Plus de «Sport»

Un article de

Les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina d'Ampezzo battent leur plein. Mais les athlètes ne semblent pas tout donner seulement lors des compétitions. Au Village olympique de Fiames, à quelques kilomètres de Cortina, l'ambiance est visiblement torride.

Les cahutes du Village olympique de Fiames, où il fait plus chaud dedans que dehors. image: getty

Comme le rapporte le quotidien italien La Stampa, les sportives et les sportifs ont utilisé en un temps record la totalité des 10 000 préservatifs gratuits mis a leur disposition. Le média rapporte les propos d'un athlète, qui a souhaité rester anonyme:

«Les stocks ont été épuisés en seulement trois jours. On nous a promis que d'autres seraient livrés, mais qui sait quand...»

Une tradition depuis 1988

Fait piquant: lors des Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris, 300 000 préservatifs avaient été distribués aux participants. Le nombre de sportives et de sportifs était toutefois nettement plus élevé. Alors que Paris accueillait largement plus de 10 000 athlètes, ils ne sont environ que 2 900 cette année en Italie pour les Jeux d'hiver.

Un lit au Village olympique des Jeux d'hiver 2026. Qui ne sert visiblement pas qu'à dormir. Image: www.imago-images.de

La distribution de préservatifs au Village olympique est par ailleurs une tradition. Ils sont mis à disposition des participants depuis les Jeux de 1988 à Séoul.

Un lieu caché et très convoité

Mais comment les choses vont-elles se passer cette année à Milan-Cortina maintenant que tous les préservatifs ont été écoulés? Les olympiens ne semblent en tout cas pas vouloir renoncer aux plaisirs charnels. Selon les informations recueillies par La Stampa, le Village olympique n'est pas le seul endroit prisé pour ce genre d'activité.

Ils ne servent pas qu'à avoir et donner du plaisir👇 Des pénis sous enquête aux JO

A Milan, où les visites dans les logements de participants d'autres nations sont interdites, la salle de repos ferait office de lieu de repli très convoité. De la musique d'ambiance, une lumière tamisée, deux paravents et des cloisons mobiles permettent de créer une certaine intimité. «Il faut faire travailler son imagination», confie l'athlète anonyme à La Stampa.

Adaptation en français: Yoann Graber