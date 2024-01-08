George gagne le Rising Stars ++ Malinin "essaye de comprendre"

Pia Sundhage désignée sélectionneuse d'Haïti Pia Sundhage est la nouvelle coach de l'équipe féminine d'Haïti Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Ancienne coach de l'équipe de Suisse dames, Pia Sundhage, a retrouvé un emploi. La Suédoise devient entraîneure de l'équipe féminine d'Haïti.

Cette nomination surprenante a été annoncée vendredi, jour du 66e anniversaire de Pia Sundhage. Elle intervient trois mois après la décision officielle des responsables de l'ASF de mettre fin à leur collaboration avec l'expérimentée coach malgré le beau parcours lors de l'Euro à domicile, et de se tourner vers l'Espagnol Rafel Navarro pour l'avenir. Sundhage aurait été prête, dans certaines circonstances, à continuer à travailler en Suisse.

Avant son engagement de deux ans en Suisse, Pia Sundhage avait également été sélectionneuse nationale aux Etats-Unis, en Suède et au Brésil. En Haïti, on espère que la nouvelle entraîneure "favorisera la promotion des talents et le progrès durable de l'équipe nationale". L'équipe de cette île des Caraïbes occupe actuellement la 50e place du classement mondial de la FIFA.



George gagne le Rising Stars Challenge avec la Team Vince Kyshawn George (à gauche) a gagné le Rising Stars Challenge avec la Team Vince Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Kyshawn George a remporté le mini-tournoi des meilleurs jeunes joueurs de NBA ("Rising Stars Challenge") avec la Team Vince, vendredi à Los Angeles dans le cadre du All-Star week-end. Yanic Konan Niederhäuser s'était arrêté en demi-finale avec la Team Austin.

Auteur de 4 points et 3 rebonds dans une demi-finale gagnée 41-36 par son équipe face à la Team T-Mac, Kyshawn George a réussi 2 points, 3 rebonds et surtout 4 passes décisives en finale. L'équipe de l'ailier de Washington s'est imposée 25-24 en finale face à la Team Melo.

Le "rookie" des Clippers Yanic Konan Niederhäuser a brillé en demi-finale, où la Team Austin s'est inclinée 40-34 face à la Team Melo. Le Fribourgeois a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 11 points, réussissant le premier panier du tournoi sur un "dunk" qui a ravi le maigre public présent dans la salle des Clippers.

C'est le "rookie" de Philadelphie VJ Edgecombe qui a été désigné MVP de ce tournoi. Auteur de 17 points en demi-finale, il a été le meilleur marqueur des siens en finale avec 6 points. Dont un sur la ligne des lancers francs qui a permis à son équipe d'atteindre les 25 points requis pour la victoire.



Malinin "essaye de comprendre ce qui s'est passé" Ilia Malinin a craqué sous la pression vendredi soir Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Le virtuose Ilia Malinin "essaye de comprendre ce qui s'est passé" lors de son programme libre où il a chuté deux fois. L'Américain n'a terminé que 8e des JO alors qu'il était en tête après le court.

"Ce n'est pas une sensation agréable et, honnêtement, j'essaye encore de comprendre ce qui s'est passé précisément", a déclaré vendredi celui qui était l'immense favori de l'épreuve devant les journalistes, une trentaine de minutes après son passage sur la glace.

"Vous savez... c'est fait, donc je ne peux pas changer le résultat (...) vous savez, ma vie a connu beaucoup de hauts et de bas", a-t-il poursuivi, après avoir pris seulement la 15e place du programme libre, où il a chuté à deux reprises et raboté la difficulté de deux sauts.

Double champion du monde (2024, 2025), Ilia Malinin a reconnu avoir été saisi par la pression ressentie. "Avant même de prendre ma pose de départ. C'était juste tellement écrasant, donc honnêtement je ne savais pas vraiment comment gérer sur le moment. Ça ne m'a pas forcément déstabilisé, je pense que je savais que je pouvais ne pas avoir un programme parfait et quand même réussir (...) un bon patinage, mais je pense que quelque chose n'allait pas, et je ne sais pas ce que c'était précisément", a-t-il ajouté.



Kevin Fiala out jusqu'à la fin des JO Les JO sont terminés pour Fiala Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Immense coup dur pour l'équipe de Suisse ! Le tournoi olympique de Kevin Fiala a pris fin vendredi soir face au Canada.

L'attaquant saint-gallois est blessé à la partie inférieure de la jambe, a annoncé Swiss Olympic dans la nuit de vendredi à samedi.

Star des Los Angeles Kings, Kevin Fiala s'est blessé à trois minutes de la fin après un choc avec Tom Wilson, qui lui est retombé involontairement sur la jambe. Il est resté longtemps sur la glace sans bouger, avant d'être évacué sur une civière.

Swiss Olympic ne précise pas la nature exacte de la blessure dont souffre le no 21 de l'équipe de Suisse, ni la durée de son indisponibilité. Aucune information n'a pas ailleurs filtré concernant Denis Malgin et Andreas Glauser, qui n'ont pas non plus terminé cette rencontre perdue 5-1 face aux favoris canadiens.



Géant des JO: Loïc Meillard parmi les favoris Le géant olympique se courra aujourd'hui à Bormio. Vainqueur à Schladming, Loïc Meillard fait clairement partie des favoris pour une médaille, au même titre que Marco Odermatt.

S'il y a un skieur qui ne semble pas particulièrement touché par la pression inhérente à l'événement, c'est Loïc Meillard. Bien posé sur ses skis, l'athlète d'Hérémence transpire le calme. La médaille d'argent obtenue en combiné avec Marco Odermatt lundi dernier n'a pas changé l'homme. Le Valaisan d'origine neuchâteloise sait que les deux courses techniques à venir peuvent lui permettre d'ajouter deux médailles à sa collection.

Avec deux géants à son compteur cette saison (Schladming et Val d'Isère), Meillard a le devoir d'y croire. Depuis quelques temps, il a réussi à être parfois plus rapide qu'Odermatt. En revanche, le champion du monde de slalom n'affiche pas la même régularité que l'artiste de Buochs. Avec Meillard, ce n'est pas quitte ou double, mais presque. Les résultats de ses cinq autres géants? 14e, 18e, 9e, 10e et 6e.

L'autre avantage du technicien d'Hérémence, c'est désormais une certaine expérience des grands rendez-vous. "Je pense que les trois derniers Mondiaux vont m'aider, même les derniers JO, estime-t-il. Lors des trois derniers Mondiaux, je suis à chaque fois parti avec des médailles donc je sais quoi faire pour arriver en forme le jour J. Je sais comment aborder la course. Je sais aussi que le ski est là pour aller jouer tout devant et ça, c'est quelque chose qui peut m'aider."

Une piste peu utilisée par les géantistes A 29 ans, Meillard ne cache rien. Il n'a pas de botte secrète. Mais il peut avoir un petit avantage mental après l'argent du combiné. "C'est clair que de savoir comment gérer les émotions entre les manches, savoir gérer les journées de course dans ces grands événements, c'est quelque chose qui peut m'aider à avoir un petit pourcent en plus", poursuit-il.

Etape traditionnelle pour les spécialistes de vitesse, cette Stelvio n'est pas une piste pensée pour les techniciens. Aux Mondiaux de 1985 et de 2005, c'était déjà pareil. Les traceurs doivent imaginer un géant et un slalom sur le bas de la piste de descente. On l'a vu avec la manche de slalom du combiné, la pente n'est pas franchement soutenue et les mouvements de terrain nettement moins prononcés que sur des épreuves comme Kitzbühel, Wengen, Madonna ou encore Schladming.

N'attendez pas de Loïc Meillard des critiques sur la piste: "Il faut demander au CIO, pas à moi (il rit)." Quant à une analyse de la piste, il semblait encore trop tôt pour l'évoquer jeudi: "C'est difficile d'en parler aujourd'hui. On sait que ce sera certainement un géant long et qu'il y aura un peu de tout. Ca dépendra du traceur, mais on sait que par le passé les manches dépassaient 1'20. Il faudra être prêt physiquement et surtout être capable de créer de la vitesse sur le bas puisque le terrain n'est pas très pentu."

Attention aux Autrichiens Coéquipiers lors du combiné par équipe, Meillard et Odermatt seront cette fois-ci rivaux. Aux Mondiaux de Courchevel en 2023, "Odi" avait devancé Meillard. L'an dernier à Saalbach, Meillard avait pris le bronze et Odermatt une tablette de chocolat. Mais le Valaisan espère une issue favorable aux deux: "On s'est même dit sur le podium lundi que ce serait bien de refaire le coup samedi! C'est le but et je sais que nous sommes motivés à réussir."

Outre les deux médaillés du combiné, Swiss-Ski pourra compter sur Thomas Tumler, vice-champion du monde de la discipline, et Luca Aerni, qui participera à ses quatrièmes JO. Mais les principaux contradicteurs des Suisses viendront probablement du Brésil avec Lucas Pinheiro Braathen, d'Autriche avec Stefan Brennsteiner, Marco Schwarz et le champion du monde Raphael Haaser, de Norvège avec Henrik Kristoffersen et Atle Lie McGrath et de France avec pourquoi par Léo Anguenot ou Alban Elezi Cannaferina.

En cas de victoire suisse, ce serait la première fois de l'histoire des JO qu'une nation remporte quatre titres sur les cinq mis en jeu par sexe.



La dernière chance d'Odermatt Marco Odermatt abat samedi son ultime carte dans les JO 2026.

Le Nidwaldien remet en jeu son titre olympique du géant (1re manche dès 10h), où son compère argenté du combiné Loïc Meillard sera l'un de ses principaux rivaux. L'équipe de Suisse de hockey dames disputera quant à elle son quart de finale à 21h10, face à la Finlande.

L'heure a sonné pour Marco Odermatt. Comme en 2022 à Pékin, le patron du ski alpin masculin se retrouve sans titre à l'heure d'aborder l'ultime épreuve de son programme olympique, le géant. Sa frustration paraît plus grande que quatre ans plus tôt, alors qu'il avait manqué le podium en descente et en super-G il y a quatre ans.

Ses attentes étaient bien plus élevées en démarrant ces JO 2026 qu'avant les Jeux de 2022. Les médailles conquises à Bormio en combiné et en super-G (bronze) ne sauraient le satisfaire, même si elles lui permettent de posséder désormais tous les métaux. Seul un sacre en géant le contentera.

Mais Marco Odermatt est loin d'être invincible cette saison en géant. Il n'a gagné "que" trois des sept courses disputées cet hiver dans la discipline en Coupe du monde. Et il reste sur une 4e place le 27 janvier à Schladming, où la fatigue se faisait déjà ressentir au terme d'un mois de janvier éreintant.

Loïc Meillard n'a, lui disputé jusqu'ici qu'une course à Bormio, le slalom du combiné. Plus frais physiquement, le skieur d'Hérémence aborde aussi en pleine confiance ce géant après sa victoire à Schladming. Luca Aerni et Thomas Tumler affichent des ambitions plus mesurées avant ce géant olympique.

Deschwanden pour une nouvelle surprise ? Sur la neige également mais à Livigno, la double championne olympique de slopestyle Mathilde Gremaud poursuit sa quête samedi. La Fribourgeoise tentera de décrocher son ticket pour la finale du Big Air lors des qualifications, dans lesquelles Sarah Höfflin, Giulia Tanno et Anouk Andraska seront aussi en lice dès 19h30.

Fort de sa surprenante médaille de bronze conquise lundi sur le petit tremplin, Gregor Deschwanden aborde l'esprit libre le concours au grand tremplin samedi soir dès 18h45. Le Lucernois espère pouvoir faire parler sa confiance à Predazzo, où le leader de la Coupe du monde Domen Prevc s'élancera avec les faveurs du pronostic.

L'équipe de Suisse dames de hockey sur glace disputera pour sa part son premier match-couperet dans ces Jeux. La troupe du coach Colin Muller retrouve en quart de finale la Finlande, quatre jours après avoir subi la loi des Finlandaises (3-1) dans son dernier match de la phase préliminaire. Les Suissesses font figure d'outsiders.



Super League: trois matches au programme aujourd'hui Les amoureux de football ont trois matches de la 25e journée de Super League à se mettre sous la dent en ce samedi de Saint-Valentin. Aucun club romand n'est concerné.

Deuxième du classement, Saint-Gall espère bien faire le plein avec la visite dès 18h00 de Grasshopper, actuel avant-dernier. Les deux équipes pourraient se retrouver en finale de la Coupe, puisqu'elles affronteront dans le dernier carré respectivement Yverdon et Stade Lausanne-Ouchy, deux formations de Challenge League.

A 18h00 aussi, le FC Zurich recevra Lucerne. Ce duel opposera deux clubs proches au classement puisqu'ils ne sont séparés que par un point. Le vainqueur pourra se rapprocher un peu de la barre.

A 20h30, les Young Boys, qui sont à la lutte pour rester dans le top 6, auront l'obligation de l'emporter à domicile contre Winterthour, le cancre de la saison.



La Suisse battue par le Canada avec les honneurs Akira Schmid s'est offert un arr黎 incroyable sur un tir de Crosby Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse masculine s'est logiquement inclinée vendredi face au Canada à Milan pour son deuxième match du tournoi olympique. Une défaite 5-1 un peu trop lourde.

Beaucoup de fans suisses attendaient ce match depuis des années. Ce n'est en effet pas tous les jours que l'on peut affronter une équipe composée de Sidney Crosby et Connor McDavid, deux des plus grands joueurs de l'histoire du hockey, ensemble pour la première fois dans un tournoi estampillé IIHF. Au final, le Canada a montré sa superiorité, mais la Suisse n'a pas démérité. Elle aurait pu espérer mieux si le tir de Niederreiter à la 47e n'avait pas attrapé le poteau.

Premier tiers de feu Le début du match fut très animé. Dès la première minute, Akira Schmid a été sauvé par sa transversale sur un tir lointain des Canadiens. Dans la foulée, c'est Nino Niederreiter qui fut proche d'ouvrir le score. Mais cette ouverture du score fut l'oeuvre du Canada à la 6e. Une bête pénalité de Dean Kukan a conduit au premier power-play des hommes de Jon Cooper qui n'ont mis que 19 secondes à trouver la faille par Connor McDavid.

Moins d'une minute plus tard, Sidney Crosby a cru avoir doublé la mise sur un backhand dont lui seul a le secret, mais Akira Schmid a sorti un coup du scorpion pour détourner le puck du patin! Le 2-0 est tout de même tombé à la 11e grâce à Harley, servi par McDavid. Loin de paniquer, les Suisses ont su revenir à la marque à la 13e grâce à Pius Suter en avantage numérique et après qu'Andrighetto a trouvé la transversale. Quelques instants plus tard, c'est Kevin Fiala qui s'est cassé les dents sur Logan Thompson.

Ce que l'on peut retenir de cette partie, c'est que la moindre petite imprécision ou absence se paie cash. A la 25e, Macklin Celebrini a inscrit le 3-1 sur une belle passe de MacKinnon. La Suisse ne s'est pas écroulée. Hischier à eu sa chance à 4 contre 5 à la 28e et Kurashev deux opportunités de réduire la marque à la 40e.

Trois blessés suisses Dans l'enchaînement ou presque du raté de Niederreiter, les Canadiens ont enfoncé le clou par Crosby d'une habile déviation. A la 54e, c'est MacKinnon qui y est allé du 5-1. Les trois têtes du cerbère à la Feuille d'érable, Crosby-McDavid-MacKinnon, ont une nouvelle fois montré qu'ils évoluaient sur une autre planète.

Patrick Fischer a malheureusmeent perdu trois de ses soldats durant ce match. Andrea Glauser, Denis Malgin et Kevin Fiala n'ont pas terminé la rencontre. Le joueur des Los Angeles Kings a même quitté la glace sur une civière, visiblement touché à la jambe gauche après que Tom Wilson lui est tombé dessus. Toute l'équipe canadienne est restée sur la glace pour saluer le St-Gallois.

Après deux rencontres, le Canada est déjà assuré d'être premier du groupe avant même le dernier match contre la France. La Suisse jouera son troisième match de poule dimanche (12h10) contre la Tchéquie.



Lukas Britschgi 14e, Mikhail Shaidorov sacré Lukas Britschgi a terminé au 14e rang Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Le Schaffhousois Lukas Britschgi doit se contenter d'une 14e place aux JO de Milan-Cortina, loin du top 8 espéré.

Le titre est revenu au Kazakhe Mikhail Shaidorov, qui a profité des malheurs du grand favori américain Ilia Malinin. Celui-ci a totalement craqué vendredi.

Auteur d'un bien décevant programme court, Lukas Britschgi a parfaitement relevé la tête durant le libre. Le Schaffhousois de bientôt 28 ans a toutefois manqué les deux derniers éléments de saut de son programme, après avoir pourtant bien maîtrisé les deux quadruples qu'il avait placés au début de son exercice.

Le champion d'Europe 2025 a montré sa satisfaction à l'issue de sa prestation. Mais il n'a récolté que 165,77 points, soit près de 5 points de moins que lors de son meilleur libre de la saison, pour un total de 246,64 points. Il fait certes bien mieux qu'aux JO de Pékin 2022, où il s'était classé 23e, mais visait plus haut encore.

Le cauchemar de Malinin En tête après le programme court, Ilia Malinin a vécu un véritable cauchemar vendredi en multipliant les chutes. L'Américain de 21 ans, double champion du monde en titre, a reculé au 8e rang final. Il n'a réalisé que le 15e score sur le libre, Britschgi faisant d'ailleurs mieux dans ce programme.

Cinquième après le court, Mikhail Shaidorov a remporté ce libre pour s'offrir un sacre inattendu avec 291,58 points. Le Kazakhe de 21 ans, vice-champion du monde en 2025, a devancé les Japonais Yuma Kagiyama (2e avec 280,06 points) et Shun Sato (3e avec 274,90 points).



L'AC Milan s'en sort à Pise, Athekame décisif Zachary Athekame (à gauche) a délivré son premier assist de la saison contre Pise. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'AC Milan s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Pise vendredi en ouverture de la 25e journée de Serie A. Le Genevois Zachary Athekame a délivré une passe décisive sur l'ouverture du score milanaise.

Cette victoire permet aux Rossoneri, qui ont encore un match à rattraper, de revenir à 5 points du leader, l'Inter Milan. Les Nerazzuri auront l'occasion de reprendre le large lors de la réception de la Juventus samedi soir.

Titularisé pour la deuxième fois de suite par son entraîneur Massimiliano Allegri, Zachary Athekame a débloqué la situation à la 39e. Le latéral genevois avait marqué son premier et unique but avec Milan déjà contre Pise en octobre et il a cette fois déposé un ballon sur la tête de l'Anglais Ruben Loftus-Cheek.

Les Toscans, qui évoluaient avec Michel Aebischer et Filip Stojilkovic - l'ancien attaquant du FC Sion a débarqué cet hiver en provenance de Cracovie -, ont ensuite su capitaliser sur un penalty manqué de Niclas Füllkrug (56e). Felipe Loyola a égalisé un gros quart d'heure plus tard, mais le vétéran croate Luka Modric a finalement offert les trois points au Milan.



Vinzenz Buff 15e, un Britannique sacré Vinzenz Buff a terminé 15e vendredi à Cortina Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Seul Helvète en lice dans les épreuves olympiques de skeleton, Vinzenz Buff a décroché la 15e place vendredi soir à Cortina.

Le titre est revenu au Britannique Matt Weston (28 ans), double champion du monde (2023, 2025), qui a survolé les débats pour devancer de 0''88 son dauphin allemand Axel Jungk.

Vinzenz Buff, 16e après les deux premières descentes effectuées la veille, a gagné un rang à l'issue de la troisième manche. Le Grison de 24 ans l'a conservé après son quatrième "run", concédant au final plus de 4 secondes au nouveau champion olympique. Avant tout là pour apprendre, il espère être en mesure de jouer le podium dans quatre ans dans les Alpes françaises.



Rennes fait tomber le PSG avec un but d'Embolo Breel Embolo, ici lors du précédent match contre le PSG en décembre, a marqué son 6e but de la saison en Ligue 1. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Breel Embolo a participé à la belle victoire de Rennes contre le Paris Saint-Germain, vendredi en Ligue 1. Devant son public, l'international suisse a marqué le 3-1 peu après son entrée en jeu.

A la 81e, l'attaquant bâlois a transformé une offrande de Ludovic Blas pour marquer son sixième but de la saison en championnat. Les Bretons menaient 2-1 après des réussites de Tamari et Lepaul et la réduction du score de Dembélé, avant qu'Embolo n'entre sur la pelouse à la 74e.

Ce succès face à de pâles champions d'Europe relance les Rennais, qui restaient sur trois défaites consécutives et dont le désormais ex-entraîneur Habib Beye a été licencié lundi. De son côté, le PSG pourrait perdre sa place de leader au profit du RC Lens, qui affronte le Paris FC samedi soir (21h05).



Halfpipe: Totsuka sacré, James encore battu Yuto Totsuka a cueilli l'or avec 95,00 points Image: KEYSTONE/EPA/SERGEI ILNITSKY Les Japonais ont sorti le grand jeu en finale du halfpipe vendredi soir à Livigno.

Yuto Totsuka s'est paré d'or avec 95,00 points, son compatriote Ryusei Yamada décrochant le bronze (92,00 points). Scotty James, qui s'était classé 3e en 2014 et 2e en 2018, doit se contenter d'une nouvelle médaille d'argent (93,50 points).

Cette finale a atteint des sommets, le tenant du titre olympique Ayumu Hirano ayant ainsi terminé 7e avec 86,50 points. Pour comparaison, le St-Gallois Jan Scherrer s'était paré de bronze à Pékin en 2022 avec 87,25 points, un score qui lui aurait donc valu la 7e place vendredi soir...

Yuto Totsuka, qui possède déjà un set complet de médailles mondiales (avec un titre en 2021), a cueilli l'or olympique grâce à un deuxième run de folie. Le Japonais de 24 ans a tremblé jusqu'au bout: dernier à s'élancer dans cette finale, l'Australien Scotty James (31 ans) a réalisé une troisième manche de toute beauté, mais a chuté à la réception de son ultime saut.

Le grand malchanceux de cette finale est toutefois Ruka Hirano. Le vice-champion du monde 2025 et vainqueur des JOJ de Lausanne 2020 est le seul des cadors à avoir réussi trois passages propres. Mais après avoir obtenu 90,00 points sur chacun de ses deux premiers runs, il en a récolté 91,00 sur son troisième pour échouer au 4e rang à 1 point de la boîte.



Chris Paul prend sa retraite après 21 saisons en NBA Chris Paul a joué ses derniers matches de NBA sous le maillot des Clippers. Image: KEYSTONE/AP/Phelan M. Ebenhack Chris Paul, figure de la NBA, a annoncé vendredi qu'il prenait sa retraite sportive à l'âge de 40 ans. Le meneur aura disputé 21 saisons dans le championnat nord-américain de basketball.

"Ça y est ! Après 21 années, je me retire du basketball", a-t-il écrit sur son compte Instagram quelques instants après avoir été libéré par les Toronto Raptors où il avait été transféré cet hiver.

"Alors que j'écris ces lignes, il est difficile de vraiment savoir ce que je ressens, mais pour une fois - et la plupart des gens seront surpris -, je n'ai pas la réponse", ajoute-t-il, évoquant de la joie et de la gratitude.

"Tandis que ce chapitre, être un joueur de NBA, se referme, le basket sera à jamais ancré dans mon ADN", poursuit-il, soulignant qu'"avoir joué au basket pendant plus de la moitié de (sa) vie a été une incroyable bénédiction qui s'est accompagnée de nombreuses responsabilités".

Dans sept franchises différentes Désigné "rookie" de l'année (débutant) en 2006, champion olympique avec le Team USA en 2008 à Pékin puis en 2012 à Londres, élu MVP du All-Star Game en 2013, Chris Paul a disputé plus de 1370 matches de NBA avec La Nouvelle-Orléans, Houston, Oklahoma City, Phoenix, Golden State, San Antonio et les Clippers.

Mais il n'a jamais été en mesure de décrocher un titre de champion, atteignant une fois seulement la finale, en 2021, avec les Phoenix Suns, qui avaient été battus par Milwaukee (4-2). Et ces dernières années, son aura avait faibli, Paul passant par quatre franchises différentes en autant de saisons.

Revenu aux Clippers de Los Angeles en début de saison, il a disputé son dernier match le 1er décembre, avant d'être écarté du groupe. Lors de la période hivernale des transferts, il avait été envoyé chez les Raptors de Toronto, qui l'ont libéré.

Il quitte la NBA avec 16,8 points de moyenne par match, auxquels s'ajoutent 9,2 passes et 4,4 rebonds.

