La Suisse perd avec honneur face à la Grèce ++ Manchester City convainc

Le Real Madrid tenu en échec par Al-Hilal Federico Valverde (en blanc) et le Real Madrid n'ont pas réussi à battre le club saoudien. Image: KEYSTONE/AP/Rebecca Blackwell Le Real Madrid a fait match nul pour son entrée en lice à la Coupe du monde des clubs (1-1). Les Madrilènes ont dû se contenter d'un point face au club saoudien d'Al-Hilal mercredi à Miami.

Dans un stade plein, l'attaquant madrilène Gonzalo Garcia, titularisé en raison du forfait de Kylian Mbappé diminué, a ouvert le score à la 34e minute, avant que le Portugais Ruben Neves n'égalise sur penalty pour Al-Hilal (41e).

Apathiques et dominés lors de la première période, les Merengues ont montré un autre visage durant la seconde, sans toutefois parvenir à concrétiser leurs occasions, dont un penalty de Federico Valverde stoppé par le gardien marocain Yassine Bounou (92e).

L'autre rencontre du groupe H oppose Salzbourg et Pachuca (Mexique) dans la nuit de mercredi à jeudi à Cincinnati.



François Gomez: "Nous pouvons être satisfaits de notre performance" François Gomez et ses joueuses retiennent le positif après la défaite de la Suisse contre la Grèce. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Les Suissesses étaient plutôt positives après leur défaite face à la Grèce en ouverture de l'Eurobasket (87-65). La fierté et l'expérience engrangées ont pris le dessus sur la déception.

"Au début du match, on a ressenti un peu d'émotions", convenait Vitkoria Ranisavljevic, la meneuse du collectif suisse. "Ensuite, nous avons su trouver le bon rythme avant de payer un certain manque de physique et d'expérience."

"A chaud, je suis très fier de notre prestation et d'avoir disputé un match en phase finale d'un Euro", avouait pour sa part Lin Schwarz. "Je suis toutefois bien consciente des petites choses que l'on peut améliorer, notamment au niveau des balles perdues."

"Pas dans la même division" "Nous pouvons être satisfaits de notre performance même si nous aurions pu faire un peu mieux", soulignait de son côté l'entraîneur de l'équipe de Suisse François Gomez. "On a joué contre une grosse équipe de basket, de niveau Euroligue. On a quand même réussi à revenir à 15 points. On a manqué quelques opportunités. C'est dommage, ça aurait été magnifique."

Et de poursuivre: "Notre équipe apprend, elle a fait preuve de caractère. On n'est pas dans la même division que la Grèce, mais sur ce match, on a obtenu une défaite honorable. Les 20 balles perdues? C'est beaucoup."



La Suisse perd avec les honneurs contre une Grèce plus constante Lin Schwarz (à gauche) et la Suisse ont fait jeu égal en première mi-temps avant de voir la Grèce prendre le large. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Pour son grand retour à l'Eurobasket dames, après 69 ans d'absence, la Suisse a perdu 87-65 contre la Grèce. Face à l'un des pays organisateurs, l'équipe de François Gomez n'a toutefois pas démérité.

La Suisse n'a pas à rougir de son résultat face à un collectif habitué à disputer des rencontres de ce niveau. Sa prestation d'ensemble fut cependant trop irrégulière pour signer un exploit en mode XXL.

Dans plusieurs domaines du jeu, les filles de François Gomez n'ont cependant toujours répondu aux attentes. On pense aux pénétrations manquées à un contre zéro, à de trop nombres pertes de balle terriblement évitables (20 au total), à quelques sauts de concentration, à des rotations défensives d'une valeur inégale et un rendement aux rebonds insuffisants (28-39), malgré une réelle débauche d'énergie dans ce secteur.

Tout n'est cependant pas à jeter, loin s'en faut. L'équipe de Suisse a mis un peu plus de quatre minutes pour entrer dans son Euro (4-13), le temps de trouver le bon rythme en attaque et de faire preuve du culot qu'elles avaient annoncé. Leur réaction durant la seconde partie du 1er quart fut excellente, digne d'un participant à une phase finale d'un Eurobasket (19-19). Auteur de 10 points dans le premier "dix", la capitaine Evita Herminjard a su montrer l'exemple (18 points au total).

Passage à vide fatal Le scénario, idéal jusque-là, s'est gâté en moins de six minutes (23-38). Dans le jeu intérieur, Lana Wenger, Yverline Da Silva et consorts ont peiné à contenir le jeu de la star grecque Mariella Fassoula. Et quand les filles du coach Petros Prekas se sont mis à trouver de l'adresse à 3 points, l'écart s'est mis à croitre, atteignant 14 longueurs à la pause (32-46).

Grâce à des changements réguliers - ce fut le cas durant toute la partie -, les Suissesses ont ensuite réussi à s'accrocher. Preuve d'une préparation physique de qualité et d'une abnégation sans faille, à l'instar d'une Lin Schwarz au four et au moulin, mais pas toujours très adroite à la conclusion (30e, 64-44). Dans le dernier quart, les Suissesses auront eu le mérite de jouer jusqu'à l'ultime seconde.

Place à la Turquie La Suisse défiera la Turquie, jeudi après-midi (16h30). Les basketteuses du Bosphore sont passées à un cheveu de l’exploit mercredi face à la France, s’inclinant 69-71 (44-36). Pour faire bonne figure, les Suissesses devront bloquer l’Américaine, naturalisée turque, Teaira McCowan (204 cm), juguler la vitesse du trio Cakir-Onar-Uzun et contenir l’agressivité des intérieures.



Manchester City réussit son entrée en lice Phil Foden (à gauche) a inscrit un but et délivré une passe décisive face à Wydad. Image: KEYSTONE/AP/Chris Szagola Manchester City a remporté son premier match de la Coupe du monde des clubs. Les Skyblues ont battu les Marocains de Wydad, club basé à Casablanca, sur le score de 2-0 mercredi à Philadelphie.

Sans Manuel Akanji, laissé sur le banc par Pep Guardiola, mais avec sa nouvelle recrue Rayan Cherki, City a réussi une entame canon dans la compétition. Phil Foden a ainsi ouvert le score à la 2e minute en reprenant un rebond accordé par le portier marocain Mehdi Benabi à la suite d'une frappe de Savinho.

L'Anglais s'est ensuite transformé en passeur en bottant parfaitement un corner repris victorieusement par Jérémy Doku (42e) et les Cityzens ont pu tranquillement gérer leur avantage. Seule ombre au tableau pour les Mancuniens, l'expulsion de Rico Lewis à la 88e minute.

Ils prennent malgré tout la tête du groupe G en attendant le duel entre Al-Aïn (Emirats arabes unis) et la Juventus prévu dans la nuit de mercredi à jeudi (3h00).



Joao Almeida remporte la 4e étape du Tour de Suisse en solitaire Joao Almeida a signé sa troisième victoire d'étape sur le Tour de Suisse. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Joao Almeida a remporté la 4e étape du Tour de Suisse mardi à Piuro, en Italie. Le Portugais s'est imposé en solitaire après avoir attaqué dans le col du Splügen. Romain Grégoire reste en jaune.

Le vainqueur du dernier Tour de Romandie a profité du travail de ses coéquipiers de la formation UAE dans la principale difficulté du jour entre Heiden (AR) et la Valchiavenna. Une fois l'échappée du jour rattrapée, le Portugais s'est envolé au train à 2 kilomètres du sommet.

La frontière italo-suisse franchie, le 2e du dernier Tour de Suisse a accentué son avance dans la descente jusqu'à Piuro. Après 50 km d'effort solitaire, il a finalement franchi la ligne d'arrivée avec 40 secondes d'avance sur le Britannique Oscar Onley.

Ca bouge au général Almeida a également réalisé une bonne opération au classement général, lui qui avait perdu plus de trois minutes lors de la première étape. Il pointe désormais à la 7e place, à 2'07 du Français Romain Grégoire, qui a bien tenu le coup dans le Splügen.

Grégoire conserve respectivement 25 et 27 secondes d'avance sur ses compatriotes Kévin Vauquelin et Julian Alaphilippe (Tudor). Désormais 4e à 56'' du maillot jaune, le grimpeur australien Ben O'Connor a lui aussi vécu une bonne journée.

Etape reine jeudi Le peloton restera en montagne jeudi lors de la 5e étape, l'étape reine, qui se disputera entre La Punt et Santa Maria in Calanca, dans les Grisons. Quatre difficultés de première catégorie sont au programme dont le Julierpass et le col du San Bernardino. La lutte pour le maillot jaune fera rage lors de la double ascension finale vers Castaneda (4,5 km à 9,8%) avant l'arrivée jugée à Santa Maria.



Pas de médaille pour les Suisses par équipe à l'épée Alexis Bayard, Ian Hauri, Lucas Malcotti et Hadrien Favre ont connu l'élimination en quarts de finale par équipe aux Européens à Gênes Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Pas de médaille pour les épéistes suisses lors de l'épreuve par équipe des Championnats d'Europe à Gênes. Les Helvètes ont échoué en quarts de finale face aux Italiens.

Ian Hauri, Lucas Malcotti et Alexis Bayard ont été battus de justesse par les régionaux de l'étape, vice-champions d'Europe l'an dernier à Bâle, sur le score de 40-37.

Après six des neuf premiers combats, la Suisse menait de quatre points. Mais les trois derniers duels ont été remportés par les Italiens, dont la conclusion entre Hauri et Andrea Santarelli, qui ont respectivement décroché le bronze en individuel aux Européens de Bâle et de Gênes.

La dernière chance de médaille pour la délégation suisse aura lieu jeudi lors de l'épreuve par équipe des épéistes féminines avec Pauline Brunner et les sœurs Angeline et Aurore Favre.



Marcel Hirscher veut continuer Marcel Hirscher veut continuer Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marcel Hirscher veut poursuivre sa carrière à 36 ans, même après la déchirure subie en décembre dernier. Après une rééducation intensive, l'Autrichien qui court pour les Pays-Bas se dit prêt.

Il a passé "avec brio" tous les tests médicaux prévus, peut-on lire dans un article publié sur le site de l'un de ses sponsors. Avec plus de mille heures de rééducation, de thérapie et d'entraînement de remise en forme en 197 jours depuis son opération, Hirscher a eu beaucoup de temps pour réfléchir.

Hirscher avait annoncé sa retraite en septembre 2019, puis son retour il y a 14 mois. L'hiver dernier, celui qui a remporté huit fois le gros globe de cristal s'est classé 23e pour sa première course au géant de Sölden en octobre.



Servette retrouve Plzen en Ligue des Champions Servette avait perdu à Plzen en 2024 Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Des retrouvailles pour Servette à l'occasion du 2e tour qualificatif de la Ligue des champions. Le tirage au sort effectué à Nyon a placé les Tchèques du Viktoria Plzen sur la route des Genevois.

Les Grenat joueront d'abord en Tchéquie le mardi 22 ou le mercredi 23 juillet. Ils accueilleront les Tchèques à la Praille les 29/30 juillet.

Servette connaît la formation de Plzen puisque les Genevois avaient joué les Tchèques en 8es de finale de la Conference League durant la saison 2023/24. Les joueurs alors dirigés par René Weiler s'étaient inclinés 3-1 aux tirs au but après deux 0-0 assez frustrants.

S'ils passaient l'écueil tchèque, les Servettiens joueraient à coup sûr la phase de ligue de l'Europa League, et pourquoi pas la Ligue des champions. En cas de défaite, ils disputeraient le 3e tour de qualification de l'Europa League.



Mort de Bernard Lacombe, "grand monsieur" du football français Bernard Lacombe Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'ancien joueur et figure du football français et de l'OL, Bernard Lacombe est mort mardi à l'âge de 72 ans, a annoncé mardi le club. Malade, il était hospitalisé depuis le mois de janvier.

Né le 15 août 1952 à Villefranche-sur-Saône (Rhône), Bernard Lacombe avait été détecté au club de Fontaines-sur-Saône avant de faire ses débuts en professionnel à l'OL, où il a joué entre 1969 et 1978, gagnant une Coupe de France (1973).

Il avait ensuite rejoint brièvement Saint-Etienne (1978-1979) puis avait signé à Bordeaux (1979-1987), où il a été trois fois champion de France (1984, 1985, 1987) et deux fois vainqueur de la Coupe de France (1986, 1987). Il est le deuxième buteur de l'histoire du championnat de France avec 255 buts inscrits en 497 matches, derrière l'Argentin Delio Onnis.

Dirigeant à Lyon Après sa carrière de joueur aux Girondins, Bernard Lacombe était revenu à Lyon (1987), repris l'année précédente par Jean-Michel Aulas, dont il a accompagné le développement et la domination sur le championnat de France dans les années 2000. Il avait pris du recul en 2019.

Dès l'annonce du décès, les hommages ont afflué. Les Girondins de Bordeaux ont fait part de leur "tristesse immense" et rendu hommage à "ce buteur de légende (qui) a marqué l'histoire du club par son talent et sa générosité".

Le grand rival de Lyon, l'AS Saint-Etienne, a rendu hommage à un "grand monsieur d'un club voisin que l'on aime affronter". "Il restera le témoin d'une rivalité qui traverse les générations", a écrit sur X le club des Verts, pour lequel Lacombe a joué une saison.



L'Inter Milan de Sommer tenu en échec par Monterrey Yann Sommer a été battu sur l'ouverture du score de Sergio Ramos. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill L'Inter Milan a été tenu en échec par Monterrey pour son entrée en lice au Mondial des clubs mardi (1-1). A Los Angeles, Yann Sommer et ses coéquipiers n'ont pas concrétisé leur domination.

Dans un Rose Bowl à moitié rempli, loin des 80'000 spectateurs de PSG-Atlético Madrid de dimanche, l'Inter Milan souhaitait tourner la page de l'humiliante défaite en finale de Ligue des champions contre les Parisiens, avec un nouvel entraîneur, l'ancien joueur maison Cristian Chivu.

Mais la rencontre a été loin d'être simple, signe que le traumatisme est toujours vivace. Les Nerazzuri ont ainsi encaissé le premier but par l'ancien Madrilène Sergio Ramos, qui, à 39 ans, semble toujours avoir plus d'un tour dans son sac.

L'inévitable Lautaro Martinez a ensuite remis son équipe à l'endroit. Il a poussé le ballon dans les filets sur un centre au cordeau de Carlos Augusto pour permettre à l'Inter d'accrocher le point du nul. Les Italiens devront toutefois faire mieux face aux Urawa Reds (Japons), battus par les Argentins de River Plate mardi (3-1).



Florida remporte une deuxième Coupe Stanley d'affilée Sam Reinhart soulève la Coupe Stanley après avoir inscrit un quadruplé lors de l'acte VI. Image: KEYSTONE/AP/Nathan Denette Florida a conquis mardi une deuxième Coupe Stanley d'affilée. Vainqueurs 5-1 de l'acte VI à Edmonton, les Panthers ont encore brisé le rêve des Oilers en finale des play-off de la NHL.

Déjà victorieux 5-2 samedi en Alberta, les Floridiens n'ont laissé aucune chance à Connor McDavid et Cie, battus devant un public qui devra encore attendre pour fêter un premier titre depuis 1990. Ces Panthers, contre lesquels ils s'étaient inclinés au même stade l'an dernier (4-3), sont en train de devenir leur bête noire.

Avec un quadruplé, Sam Reinhart aura été le grand artisan de ce second sacre floridien dans la ligue nord-américaine. Le Canadien des Panthers a ouvert le score à la 5e minute, inscrit un 3-0 qui a assommé des Oilers sans solution, avant de clore son festival par deux réussites dans le but vide en fin de match.

Différence de gardiens La performance de Sergei Bobrovsky, auteur de 28 arrêts dans ce match numéro 6, doit également être soulignée. Edmonton ne pourra pas soulever une nouvelle Coupe Stanley sans un portier de la trempe du Russe.

Avec ce deuxième sacre consécutif, Florida confirme que son premier titre ne devait rien au hasard. La défaite en finale en 2023 face aux Golden Knights de Vegas (4-1) a véritablement transformé la franchise de Sunrise en machine à gagner.



Ludovic Magnin: "Bâle m'offre une énorme vitrine" Un jour après avoir été annoncé officiellement comme entraîneur du FC Bâle, Ludovic Magnin s'est présenté aux médias mardi. Le Vaudois veut poursuivre le travail de Fabio Celestini.

"Je ne vais pas changer grand-chose, ce ne serait pas intelligent", a déclaré Magnin, qui a souligné en conférence de presse "l'excellent travail" réalisé par son prédécesseur.

Les dirigeants du FCB espèrent que l'ex-entraîneur du Lausanne-Sport pourra compter sur le même staff que Celestini, à l'exception de Davide Callà, le nouvel assistant de Murat Yakin en équipe de Suisse. "Ils connaissent l'équipe, donc nous n'aurons pas besoin de repartir de zéro", a expliqué Magnin.

"La pression est partout" L'entraîneur de 46 ans hérite d'un poste difficile que Fabio Celestini a quitté malgré le titre de champion de Suisse et le sacre en Coupe, deux trophées venus mettre fin à une longue disette de huit ans.

"Je serais très heureux si vous me disiez dans quel club il n'y a pas de risque aujourd'hui", a toutefois nuancé le nouvel homme fort du club bâlois. "La pression est partout. A Bâle, les attentes sont toujours élevées, quelle que soit la situation du club, et à juste titre. Je vois cela comme une chance. Bâle m'offre une énorme vitrine."

Les dirigeants bâlois étaient au courant du départ de Celestini avant la fin de la saison, mais il a d'abord fallu élaborer un accord de résiliation, puis trouver un accord avec Lausanne, où l'ancien international suisse avait encore un contrat en cours. C'est pourquoi les choses ont traîné en longueur.

Objectif C1 Et pourquoi avoir choisi Magnin? "Il y a énormément de choses qui ont parlé en sa faveur", a répondu le directeur sportif du FCB Daniel Stucki. "C'est un entraîneur suisse qui a énormément progressé ces derniers temps, qui a permis au LS de pratiquer un football attractif et qui connaît la Super League sur le bout des doigts."

Pour sa première saison, celui qui a fait ses débuts comme entraîneur au FC Zurich sera déjà attendu au tournant. "Nous voulons à nouveau nous battre pour le titre de champion. Et nous voulons également jouer la Ligue des champions", a annoncé Daniel Stucki, qui espère que son nouvel entraîneur réussira à passer le cap des barrages pour mener les "rotblau" jusqu'à la phase de ligue.



Chris Froome, toujours heureux même sans les victoires Chris Froome est le coureur du Tour de Suisse qui dispose du plus grand palmarès, et de loin. Mais à 40 ans, le Britannique ne chasse plus les victoires. Il continue pourtant de courir avec plaisir.

Ce n'est que la deuxième fois de sa carrière que Froome dispute le Tour de Suisse après 2011. A l'époque, il était un équipier dans la formation Sky. Ce n'est qu'après qu'il est devenu un multiple vainqueur. Dès 2013, il a dominé les Grands Tours durant cinq ans, remportant le Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017), le Tour d'Italie (2018) et le Tour d'Espagne (2017). Son succès spectaculaire sur le Giro en mai 2018 a été son dernier grand exploit.

"Quand j'étais jeune et que j'envisageais une carrière dans le vélo, mon plus grand rêve était de gagner le Tour de France", a dit Froome le week-end dernier à Küssnacht. Le natif du Kenya a tout mis en oeuvre pour atteindre cet objectif.

Fier et heureux Avec son team Sky, ils ont cherché inlassablement tout moyen d'optimiser les performances. Avec succès. Gagner plusieurs fois la plus importante course cycliste de l'année, "cela a changé ma vie", admet le Britannique. "Ces victoires sont devenues une partie de mon identité. Quand je me retourne sur le passé et ce que j'ai réussi, je suis très fier et aussi très heureux."

Depuis le Giro 2018, Froome n'a plus jamais rien gagné. "Sept ans, c'est évidemment très long", glisse le quadragénaire. Mais à la lumière de ses victoires passées, ce qu'il montre maintenant n'est plus décisif. Le champion revient par ailleurs de très loin, après sa terrible chute au Dauphiné en juin 2019. Cet accident marque une vraie rupture dans sa carrière.

Relevé avec de multiples blessures (cuisse, hanche, coude, côtes et cou) qui ont nécessité des opérations et une longue convalescence, Chris Froome n'a jamais ensuite même pu se rapprocher de son niveau d'avant. Il n'a pu remonter sur un podium en World Tour qu'une seule fois, le 14 juillet 2022 en finissant troisième de la 12e étape du Tour de France à l'Alpe d'Huez.

Donner le bon exemple Quelle peut donc être sa motivation, en plus du salaire princier que lui verse l'équipe Israel-Premier Tech jusqu'au terme de l'année? Sa réponse est très professionnelle. "J'aime juste ce que je fais. J'aime être sur le vélo et disputer des courses", dit-il, avant de poursuivre en expliquant courir pour ses deux enfants. "Ils sont à un âge où ils sont influençables et regardent de près ce que je fais. Je veux donc leur donner un bon exemple."

Mais l'ancien dominateur du peloton ne court plus très souvent. Le Tour de Suisse n'est que son troisième rendez-vous cette saison, après l'UAE Tour en février et le Tour des Alpes en avril. Jamais il ne s'est classé parmi les 70 premiers. Son objectif sur les routes suisses est dès lors "de retrouver le mode course."

Les choses peuvent vite changer Avec dans le viseur un dernier Tour de France? "Qui sait? Mais en fait, je serais même déjà très heureux de suivre cette course grandiose sur place en tant que fan", dit celui qui pourrait bien mettre fin à sa carrière au terme de la saison.

Quel est l'avis du Britannique sur Tadej Pogacar, qui est devenu l'homme fort des pelotons. "Il réussit des choses extraordinaires, dans les courses d'un jour comme dans celles par étapes. Pour le moment, il ne semble pas que quelqu'un puisse le battre. Mais les choses changent parfois vite dans le vélo", explique Chris Froome, qui en est bien conscient depuis sa chute du 12 juin 2019.



Stan Wawrinka battu d'entrée au Challenger de Sassuolo Stan Wawrinka, ici à Roland-Garros, n'a pas passé le premier tour sur la terre battue de Sassuolo (archives). Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Stan Wawrinka (ATP 155) a concédé une cinquième défaite consécutive. Le Vaudois a été battu au premier tour du Challenger de Sassuolo mardi par le Suédois Elias Ymer (ATP 255), 3-6 7-5 6-3.

Déjà éliminé d'entrée il y a une semaine au Challenger de Pérouse, le Vaudois de 40 ans n'a pas connu plus de succès en Emilie-Romagne. Il s'est pourtant bien repris après la perte de son service lors du troisième jeu, faisant deux fois le break pour remporter la première manche 6-3.

L'ex-numéro 3 mondial n'a toutefois pas tenu la longueur dans les deux manches suivantes face au Suédois de 29 ans. Il a concédé le break au pire moment dans le deuxième set, à 6-5 en faveur d'Ymer, avant de lâcher prise dans la troisième manche.

Stan Wawrinka n'a plus gagné depuis sa demi-finale du Challenger d'Aix-en-Provence fin avril. Après sa défaite en finale face au Croate Borna Coric, il s'est incliné au premier tour à Bordeaux (Challenger), à Roland-Garros et à Pérouse.