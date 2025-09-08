La Tunisie au Mondial ++ von Ballmoos à Lugano

La Tunisie s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Elle a assuré son billet pour les Etats-Unis, le Mexique et le Canada à la faveur de son succès 1-0 devant la Guinée Equatoriale.
Sous la pluie de Malabo, les Tunisiens se sont imposés grâce à une réussite dans le temps additionnel de Mohamed Ali ben Romdhane. Le joueur d'Al-Ahly a libéré les siens à la... 94e minute. A noter que le Servettien Dylan Bronn a disputé l'intégralité de la rencontre au coeur de la défense tunisienne.
La Tunisie est la 18e nation qualifiée pour le Mondial, la deuxième d'Afrique après le Maroc qui avait obtenu vendredi son billet.
David von Ballmoos s'est trouvé un nouveau club. Le gardien de 30 ans, dont l'avenir était bouché à Young Boys, est prêté jusqu'au terme de la saison au FC Lugano.
Les deux clubs ont annoncé son transfert lundi après-midi, précisant que le contrat comporte une option de rachat.
Von Ballmoos a fait toute sa carrière professionnelle avec YB, remportant six titres de champion de Suisse et deux Coupes de Suisse. S'il avait récupéré sa place de titulaire aux dépens d'Anthony Racioppi à l'été 2024 après sa blessure à une épaule, il l'avait cédée à Marvin Keller en cours de saison dernière.
David von Ballmoos devrait avoir sa chance à Lugano. Il sera en concurrence avec l'international kosovar Amir Saipi, qui avait failli quitter le Tessin durant l'été.
Le Paris Saint-Germain "n'est pas notre adversaire", a déclaré lundi Didier Deschamps.
Le sélectionneur des Bleus s'est exprimé en pleine polémique entre l'équipe de France et le club après la blessure de deux de ses joueurs en sélection, Ousmane Dembélé et Désiré Doué.
Le premier est indisponible pour six à huit semaines et le second pour quatre semaines après des blessures survenues vendredi lors du premier match de qualifications pour la Mondial 2026 remporté contre l'Ukraine (2-0) en Pologne.
Le PSG a écrit dimanche à la Fédération française (FFF) pour demander une meilleure "coordination médico-sportive entre clubs et sélection". Le club champion d'Europe "déplore que" des "recommandations médicales" concernant l'utilisation de ses joueurs en sélection "n'aient pas été prises en compte par le staff médical" des Bleus et a même évoqué une "absence totale de sollicitation et de concertation".
Didier Deschamps a répété lundi que l'encadrement médical de l'équipe de France "a fait les choses de manière très professionnelle, progressive, comme on le fait avec tous les joueurs, en tenant compte pour chaque joueur de leur ressenti". Ce ressenti, "même s'ils ont toujours l'envie de jouer, c'est un élément qui est toujours essentiel pour nous", a-t-il précisé.
Le sélectionneur a martelé que l'encadrement des Bleus faisait "les choses de manière consciencieuse, systématiquement" et qu'il y avait bien "des échanges" avec les clubs. Il a repris l'exemple de Rayan Cherki (Manchester City) et William Saliba (Arsenal), blessés en club, que les Bleus ont dispensé d'un contrôle à Clairefontaine au début du rassemblement, pourtant prévu par le protocole.
"Je ne vais pas les faire venir alors qu'on sait pertinemment, parce que notre médecin a reçu les images des examens, que ce n'est pas possible", a dit Deschamps, qui a assuré que cette polémique ne l'empêcherait pas d'aligner Bradley Barcola contre l'Islande. Sinon "après, j'ai le Bayern qui m'appelle, le Real... et je vous fais jouer vous, a-t-il lancé en plaisantant à un journaliste. Soyons sérieux..."
Le défenseur de l'Athletic Bilbao Yeray Alvarez a été suspendu dix mois, a annoncé l'UEFA lundi.
Il a subi un test positif à une substance interdite après la finale de l'Europa League perdue contre Manchester United en mai dernier.
L'analyse de l'échantillon du joueur, prélevé le 1er mai, a révélé "la présence de canrénone, une substance interdite en compétition comme hors compétition dans la catégorie S5. Diurétiques et agents masquants de la Liste des interdictions de l'AMA 2025", explicite l'UEFA dans son communiqué.
La sanction a débuté le 2 juin dernier, Yeray Alvarez s'étant volontairement soumis à la suspension provisoire. Il pourra ainsi rejouer à partir du 2 avril 2026. Le défenseur de 30 ans pourra reprendre l'entraînement deux mois plus tôt avec l'équipe, conformément au règlement antidopage de l'instance européenne.
"Dans sa décision, l'UEFA reconnaît qu'il n'y a pas eu d'intention de la part du joueur, considérant comme prouvé que l'ingestion de la substance interdite provenait de la prise, par erreur, d'un médicament préventif contre la chute de cheveux de sa compagne qui contenait ladite substance, sans volonté de se doper", a indiqué de son côté l'Athletic Bilbao.
Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.
LE BUT DU WEEK-END. La saison dernière, Donika Deda fut la meilleure buteuse du FC Aarau avec 6 réalisations. Peut-elle faire mieux ? En tout cas, elle a marqué son premier but de la saison samedi après-midi en ne laissant aucune chance à l'arrière-garde du FC Lucerne après une passe décisive de Vanesa Hoti.
LE POINT AU CLASSEMENT. Lucerne et Aarau ont récolté leur premier point en faisant match nul, laissant ainsi le FC Thoune seul en queue de classement. Le FC Zurich et YB, qui se sont également séparés sur un score nul (0-0), reculent respectivement au 3e et au 6e rang. Grasshopper pointe en tête avec 9 points, devant Servette Chênois qui affiche 6 unités à son compteur mais en deux matches.
LA PROCHAINE JOURNEE - On peut s'attendre à un match spectaculaire lors de la prochaine ronde: les tenantes du titre d'YB accueilleront Servette Chênois avec pour objectif de décrocher enfin leur première victoire dans ce championnat 2025/26.
ALLEMAGNE - Désignée meilleure joueuse de l'équipe de Suisse lors des trois matches de poule de l'Euro, Géraldine Reuteler poursuit sur sa lancée. Elle a même brillé de mille feux lors de la 1re journée de Bundesliga, réussissant deux buts et une passe décisive pour l'Eintracht Francfort qui a écrasé Essen 5-0. Nadine Riesen a elle aussi été alignée d'entrée dans le camp de l'Eintracht, où une troisième internationale suisse - Noemi Ivelj - a fait ses débuts.
PAYS-BAS - Le football féminin a également repris ses droits en Eredivisie. Et une autre internationale suisse s'est montrée décisive ce week-end: Riola Xhemaili a inscrit le but de la victoire pour le PSV Eindhoven, qui s'est imposé 1-0 face à l'Excelsior de Rotterdam.
Leandro Riedi progresse de 268 places dans la hiérarchie grâce à son accession aux 8es de finale de l'US Open. Le Zurichois de 23 ans est 167e du classement ATP publié ce lundi.
Au repos au moins jusqu'au 22 septembre, Leandro Riedi est désormais le no 3 helvétique derrière Stan Wawrinka (149e) et Jérôme Kym (155e), lequel s'est hissé en 16e de finale à New York après être lui aussi sorti des qualifications. Le meilleur classement de Riedi demeure un 117e rang, obtenu en août 2024.
Carlos Alcaraz récupère comme prévu la 1re place du classement ATP, qu'il avait occupée pour la première fois au lendemain de son premier sacre à New York en 2022. L'Espagnol met fin au règne de sa victime de dimanche en finale à Flushing Meadows, Jannik Sinner, qui pointait au 1er rang depuis le 10 juin 2024. Il entame ce lundi sa 37e semaine sur le trône du tennis masculin.
Chez les dames, où Aryna Sabalenka reste solidement installée en tête devant Iga Swiatek après son deuxième sacre consécutif à New York, la St-Galloise Belinda Bencic a gagné deux places malgré son élimination subie au 2e tour à Flushing Mwadows. La demi-finaliste de Wimbledon se retrouve 17e. Finaliste de l'US Open, l'Américaine Amanda Anisimova passe elle de la 9e à la 4e place.
Le plus grand stade du pays ou une cathédrale? Le Parc Saint-Jacques risque de sonner bien creux lundi, lors du deuxième match qualificatif pour le Mondial 2026 de la Suisse, face à la Slovénie.
La sélection de Murat Yakin évoluera devant des tribunes clairsemées, elle qui a pourtant séduit le public lors de sa brillante entame contre le Kosovo dans cette même enceinte bâloise vendredi (4-0). Après ce match, l'Association suisse (ASF) a en effet indiqué que moins de 10'000 billets avaient trouvé preneurs pour le duel face aux Slovènes, alors que le Parc Saint-Jacques peut accueillir plus de 34'000 spectateurs.
Dans une courte vidéo publiée dimanche sur Instagram par l'ASF, Granit Xhaka a ainsi lancé un appel général. "On a besoin de vous au stade!", a affirmé le capitaine de l'équipe de Suisse, aux côtés de Dan Ndoye et Breel Embolo, les deux autres stars de la sélection nationale.
L'ASF regrette sans doute d'avoir choisi de rester sur les bords du Rhin plutôt que de se rendre à Saint-Gall ou à Lucerne, où les stades plus modestes auraient été plus simples à remplir un lundi soir. L'ambiance risque donc d'être bien différente de celle de vendredi (33'996 spectateurs annoncés), ô combien réjouissante entre les encouragements des supporters kosovars, suisses et binationaux. Même si le scénario à sens unique en faveur des Suisses a rapidement mis fin au suspense.
Mais ce résultat a bien prouvé que la sélection de Matjaz Kek avait elle aussi des vues sur l'Amérique du Nord, où se tiendra la première Coupe du monde à réunir 48 nations. La Slovénie, pays quatre fois moins peuplé que la Suisse, est un adversaire coriace qu'il ne faut pas sous-estimer. Lors de l'Euro 2024, elle n'avait cédé qu'aux tirs au but en 8es de finale devant le Portugal, après trois matches nuls en phase de groupes.
Il s'agira donc d'un vrai test pour l'attaque flamboyante de Murat Yakin, laquelle a marqué 15 buts lors de ses quatre dernières sorties. Selon toute vraisemblance, Murat Yakin devrait reconduire le duo Breel Embolo - Dan Ndoye, deux fois décisif face au Kosovo, mais Ruben Vargas pourrait faire les frais de l'ascension du Genevois Johan Manzambi, qui s'était révélé en juin lors du large succès contre les Etats-Unis (4-0).
"Les longs ballons sont souvent joués au hasard, mais cette fois c'était un choix délibéré de notre part", a expliqué Yakin, pas peu satisfait d'avoir réussi son coup. En ajoutant qu'il "ne faut pas trop changer les choses qui fonctionnent", le sélectionneur a sans doute révélé qu'il comptait appliquer une recette similaire lundi soir.
Un pragmatisme nécessaire, car même dans un Parc Saint-Jacques dégarni, la Suisse n'a pas le droit au moindre faux pas en raison du format express de ces éliminatoires - six matches disputés en l'espace de onze semaines. Seule une nouvelle victoire face à la Slovénie peut la maintenir sur la voie royale d'une qualification directe pour le Mondial de la démesure de l'été prochain.
Carlos Alcaraz est à nouveau sur le toit du monde.
L'Espagnol de 22 ans a remporté dimanche son deuxième US Open, s'imposant 6-2 3-6 6-1 6-4 en 2h42' en finale face au tenant du titre Jannik Sinner. Il déloge ainsi l'Italien de la 1re place du classement ATP.
Ce sacre est déjà le sixième dans un tournoi du Grand Chelem pour Carlos Alcaraz, qui est également double lauréat de Wimbledon (2023, 2024) ainsi que de Roland-Garros (2024, 2025). L'Ibère avait déjà triomphé à New York en 2022, devenant alors à 19 ans le plus jeune no 1 mondial de l'histoire du tennis masculin.
Privé de "hat trick" à Wimbledon par son grand rival Jannik Sinner deux mois plus tôt, Carlos Alcaraz a donc pris une cinglante revanche sur un joueur qui avait également triomphé en janvier lors de l'Open d'Australie. Sa première manche fut d'ailleurs un modèle du genre, avec 11 coups gagnants pour seulement 2 fautes directes.
Jannik Sinner a pourtant su élever son niveau de jeu dès l'entame du deuxième set, profitant aussi d'une légère baisse de régime de son adversaire. Mais l'Italien n'est pas parvenu à poursuivre sur sa lancée, contrairement à ce qui s'était produit sur le gazon de Wimbledon où il s'était imposé 4-6 6-4 6-4 6-4 en finale.
Impressionnant au service, Carlos Alcaraz en a remis une couche dans la troisième manche, menant rapidement 5-0 face à un Jannik Sinner à nouveau moins en jambes, et n'a dès lors plus desserré son étreinte. Jannik Sinner ne se sera au final procuré qu'une seule balle de break dans une partie qui n'aura pas atteint les sommets espérés.
Avec cet échec, Jannik Sinner regrettera peut-être un peu moins les trois balles de match manquées ce printemps à Roland-Garros face au même adversaire. L'Italien de 24 ans - dont le retard sur Carlos Alcaraz au classement mondial sera de 760 unités - reste donc bloqué à quatre titres majeurs en six finales disputées à ce niveau.
La visite de Donald Trump a eu d'autres conséquences. La Fédération américaine (USTA) a en effet demandé aux diffuseurs du tournoi de censurer les éventuelles réactions négatives des quelque 23'000 spectateurs durant cette finale tant attendue. Et celles-ci n'ont pas tardé, Donald Trump ayant été hué avant le début du match...
Les Pays-Bas sont difficilement venus à bout de la Lituanie (3-2), dimanche à Kaunas en qualifications pour le Mondial 2026.
Les Néerlandais ont passé l'épaule grâce notamment à un doublé de Memphis Depay, désormais meilleur buteur de la sélection.
Auteur de ses 51e et 52e buts avec les Oranje, l'attaquant des Corinthians de Sao Paulo est passé devant Robin van Persie au classement des buteurs de la sélection. Cette victoire permet aux Pays-Bas de prendre la tête du groupe G avec 10 points.
Le gardien Jan Oblak et le buteur Benjamin Sesko sont les deux stars de la sélection slovène, que la Suisse affronte lundi à Bâle. Murat Yakin se méfie de ces "deux joueurs de classe mondiale".
"Nous avons bien observé leurs matches, et pas seulement celui contre la Suède (réd: match nul 2-2 vendredi). C'est une équipe intéressante, qui joue de manière disciplinée et organisée", a analysé le sélectionneur de l'équipe de Suisse dimanche en conférence de presse, à la veille de cette deuxième rencontre qualificative pour la Coupe du monde 2026.
"Ils ont un gardien de classe mondiale et un attaquant de classe mondiale", a-t-il mis en garde, faisant évidemment référence à Jan Oblak et Benjamin Sesko. "Et leurs autres joueurs sont peut-être moins connus, mais c'est justement ce qui les rend dangereux."
Sesko incarne lui l'avenir de cette sélection slovène qui ambitionne de regoûter aux joies d'un Mondial après ses premières participations en 2002 et 2010. Le longiligne avant-centre (1,98 m) a agité le mercato cet été après deux solides saisons à Leipzig (14 puis 13 buts en Bundesliga).
Un temps sur les tablettes d'Arsenal - les Gunners lui ont finalement préféré le Suédois Viktor Gyökeres, que la Suisse affrontera également lors de ces éliminatoires - Sesko a finalement rejoint Manchester United cet été, dans le cadre de la grande valse des attaquants hors de prix.
Le Danois Mads Pedersen a remporté dimanche la 15e étape du Tour d'Espagne en réglant au sprint un groupe de neuf coureurs, à Monforte de Lemos. La journée a été relativement calme pour les favoris.
Le porteur du maillot vert, souvent à l'avant depuis le départ de cette 80e Vuelta mais qui n'avait pas encore levé les bras, s'est imposé en patron devant le Vénézuélien Orluis Aular et l'Italien Marco Frigo. Il signe sa quatrième victoire sur l'épreuve après ses trois bouquets obtenus lors de sa première participation en 2022.
Le coureur de l'équipe Lidl-Trek, qui faisait partie d'une échappée fleuve d'une cinquantaine de coureurs formée tôt après le départ de Vegadeo, a franchi la ligne avec plus de 13 minutes d'avance sur le peloton, sans conséquence au classement général toujours dominé par Jonas Vingegaard devant Joao Almeida.
Le Thurgovien Stefan Küng a pris part à l'échappée mais n'a pas su tirer son épingle du jeu dans le final. Il a terminé en compagnie d'un imposant groupe de poursuivants, à 16 secondes de celui de Pedersen.
Max Verstappen a remporté dimanche le Grand Prix d'Italie à Monza. Parti en pole position, le pilote néerlandais s'est imposé devant les deux McLaren, Lando Norris (2e) et Oscar Piastri (3e).
Sur le célèbre circuit de Monza, le quadruple champion du monde de Formule 1 a mis fin à une série, presque inhabituelle pour lui, de huit Grands Prix sans victoire. Le pilote de l'écurie Red Bull a parfaitement négocié l'avantage que lui procurait la pole position acquise lors des qualifications samedi.
En quête de rachat devant leurs tifosi, les deux Ferrari n'ont pas réussi à se hisser sur le podium. Charles Leclerc a terminé à la 4e place tandis que le septuple champion britannique Lewis Hamilton s'est classé 6e.
A noter la belle 8e place de Gabriel Bortoleto, le "rookie" brésilien de l'écurie suisse Kick-Sauber. Son coéquipier allemand Nico Hülkenberg a en revanche été contraint à l'abandon dès le tour de formation.
Lausanne a concédé une troisième défaite en quatre matches de Champions League dimanche. Les Lions vaudois se sont inclinés 3-1 à domicile devant les Allemands d'Ingolstadt.
Les vice-champions de Suisse auront vraiment besoin de s'imposer lors de leurs deux derniers matches contre Grenoble (8 octobre) et Mountfield (15 octobre) sous peine de voir leur parcours européen prendre fin dès le tour préliminaire.
Berne a pour sa part signé une deuxième victoire face aux Tchèques de Brno (5-3). Menés 3-2, les Ours ont inversé la tendance dans le troisième tiers-temps.
De son côté, Zoug poursuit a remporté un troisième match en battant à domicile les Belfast Giants (6-3). Les Nord-Irlandais ont livré une bonne entame avant de céder face à la puissance de feu des joueurs de Suisse centrale.
Samedi, Zurich avait essuyé une deuxième défaite en Suède. Les tenants du titre se sont inclinés 2-0 sur la glace de Brynäs, club basé dans la ville de Gävle.
Au classement, Zoug est 5e, Zurich pointe à la 9e place juste devant Berne (10e), tandis que le LHC végète au 19e rang. Seules les 16 premières équipes (sur 24) se qualifient pour les huitièmes de finale.
L'impressionnante série de Marc Marquez a pris fin dimanche en MotoGP.
Vainqueur des 15 courses précédentes (8 sprints et 7 GP), le leader du championnat du monde a terminé 2e du GP de Catalogne à Montmelò, derrière son frère cadet Alex.
Marc Marquez (32 ans) ne pourra donc pas s'assurer un septième titre mondial dans la catégorie-reine dès le week-end prochain à Misano. Le Catalan, qui aurait dû compter au moins 185 points d'avance sur son dauphin au général pour s'offrir une "balle de titre" dès le Grand Prix de St-Marin, n'en possède "plus que" 182.
Alex Marquez (29 ans), qui avait offert la victoire à son aîné samedi en chutant à quatre tours de la fin d'un sprint qu'il dominait largement, s'est en effet parfaitement repris pour maintenir un semblant se suspense. Il a survolé la course principale du week-end, s'imposant avec une marge de plus d'une seconde et demie (1''740).
Les Suissesses ont manqué le coche dimanche à Champéry dans l'épreuve de Downhill des Mondiaux 2025.
Lisa Baumann doit se contenter d'une 5e place, Camille Balanche terminant quant à elle 6e. Le titre est revenu à l'Autrichienne Valentina Höll.
Deuxième de la qualification samedi, Lisa Baumann a payé cash une erreur commise sur le haut du parcours. La Neuchâteloise, qui a franchi la ligne d'arrivée avec 2''221 de retard sur la future médaillée d'argent Myriam Nicole, accusait ainsi déjà 1''5 de retard sur la Française après 30 secondes de course.
"Je suis partie directement à la faute", a regretté Lisa Baumann au micro de la RTS. "J'ai bien réussi à me reconcentrer, et j'ai bien roulé sur le reste du parcours. Mais je suis déçue", a-t-elle lâché alors qu'elle figurait encore sur le podium provisoire.
Au final, la championne d'Europe 2024 et vice-championne d'Europe 2025 a concédé 2''888 à Valentina Höll, laquelle a cueilli son sixième or mondial - le quatrième d'affilée ! Elle a échoué à 1''797 de la médaillée de bronze, la Française Marine Caribou, et termine au même rang que lors des Mondiaux 2024.
La future retraitée Camille Balanche a quant à elle lâché 4''063 sur Valentina Höll pour sa dernière course dans des Mondiaux. "La piste était sèche, parfaite. Je savais donc que ce serait compliqué pour moi car il faudrait prendre beaucoup plus de risques. Mais j'ai livré un bon run", a-t-elle souligné au micro de la RTS.