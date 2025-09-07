brouillard
Valais: L'Académie Trail Running Valais marque un tournant

L'Académie Trail Running Valais forme des jeunes athlètes de 12 à 19 ans.
L'Académie Trail Running Valais forme des jeunes athlètes de 12 à 19 ans. image: dr

Cette académie de sport en Romandie marque un tournant

L'Académie Trail Running Valais est la première du genre, en Suisse, à encadrer des ados. Elle a créé une nouvelle ère, dans une discipline encore peu institutionnalisée chez les juniors.
07.09.2025, 06:5407.09.2025, 06:54
Yoann Graber
Yoann Graber
Avec ses montagnes, forêts et splendides décors naturels à perte de vue, le Valais est le paradis des traileurs. Rien d'étonnant, donc, à trouver dans ce canton la première – et unique – académie de trail en Suisse destinée à des juniors.

Elle a ouvert une nouvelle ère pour la discipline. Fini, les autodidactes qui rejoignent sur le tard les sentiers, après avoir fait de la course à pied traditionnelle sur bitume. Désormais, les traileurs foulent dès leur enfance la terre, l'herbe et le gravier.

L'académie de trail basée à Martigny emmène ses jeunes protégés sur les sentiers montagneux et dans les forêts.
L'académie de trail basée à Martigny emmène ses jeunes protégés sur les sentiers montagneux et dans les forêts. image: dr

L'Académie Trail Running Valais (ATRV) encadre douze athlètes (sept garçons et cinq filles), âgés de 12 à 19 ans. Elle a vu le jour en 2020. «C'était en plein Covid», rappelle en souriant sa présidente Sara Escobar Carron (45 ans), histoire de souligner qu'il a fallu beaucoup de courage pour lancer un projet à ce moment.

Mais la passion a été plus forte que cette période aussi incertaine qu'angoissante. «On a décidé de lancer l'académie en constatant la forte demande de jeunes athlètes et de leurs parents», explique Sara Escobar Carron.

«Il n'y avait alors aucun club pour des courses de fond hors stade. Le premier président, Christian Clivaz, a vu qu'il existait une académie en France. Alors on a décidé d'en créer une ici.»
Sara Escobar Carron, présidente de l'ATRV

Comme chez nos voisins, le trail fait en Suisse de plus en plus d'émules, avides de grand air et de défis physiques. «La discipline est aussi nettement plus médiatisée qu'avant, avec les réseaux sociaux et l'émergence de stars comme Kilian Jornet et Mathieu Blanchard», relève la présidente de l'ATRV pour expliquer ce succès.

Craintes dissipées et exercices variés

Au départ, ce sont six jeunes Valaisans qui ont rejoint sa structure. Et si beaucoup voyaient d'un bon œil sa création, l'académie a aussi eu ses détracteurs. «Certaines personnes dans des clubs d’athlétisme disaient: "Ils sont fous, ils vont griller les jeunes"», rembobine Sara Escobar Carron. Mais au fil du temps, l'ATRV a dissipé ces craintes en même temps qu'elle s'est construit une légitimité.

Sara Escobar Carron, présidente de l'ATRV, est l'une des meilleures traileuses de Suisse.
Sara Escobar Carron, présidente de l'ATRV, est l'une des meilleures traileuses de Suisse. image: instagram

Et, désormais, les clubs d'athlétisme locaux ne considèrent plus l'académie comme une concurrente menaçante. «Ils ont compris et accepté que des jeunes veulent faire de la course à pied uniquement en nature. Aujourd'hui, la seule concurrence qu'on rencontre parfois, c'est le cross. Mais elle est saine», précise la boss de l'ATRV.

Les douze pré-ados et ados de la structure peuvent donc s'entraîner sereinement, trois fois par semaine à Martigny. «On organise des boucles en forêt en fonction de leur niveau», détaille Sara Escobar Carron. Mais les jeunes athlètes n'échappent pas totalement au tartan de la piste d'athlétisme. «Comme c'est une surface plate, elle est idéale pour travailler la vitesse et la technique de course». Deux aspects primordiaux dans le trail.

Les jeunes Valaisans sont coachés par cinq entraîneurs, dont Sara Escobar Carron. «Mes collègues sont géniaux!», s'enthousiasme celle qui a été championne suisse de trail en 2022 et médaillée de bronze en 2025.

«Ils sont formés et sont toujours des compétiteurs actifs. Ce sont des gens très investis dans le trail»

La présidente précise que les coachs «sont seulement défrayés». Car, malgré son succès, l'académie a des moyens limités. Ses revenus proviennent des cotisations, de subventions Jeunesse+Sport et du sponsoring de douze partenaires. Du coup, elle n'envisage pas de s'agrandir dans un avenir proche, ni d'accueillir davantage d'athlètes.

Du sérieux et des raclettes

Sara Escobar Carron dégage un point positif de la taille restreinte de la structure: «Chacun des douze athlètes bénéficie d'un encadrement idéal. Nos cinq coachs peuvent passer beaucoup de temps avec chacun d'eux». En contrepartie, les entraîneurs attendent un engagement sérieux de la part de leurs protégés, d'autant plus que les places sont limitées.

Conditions préalables pour rejoindre l'académie: être intéressé par la nature et s'investir à l'entraînement.
Conditions préalables pour rejoindre l'académie: être intéressé par la nature et s'investir à l'entraînement. image: dr

«On prend des jeunes qui veulent s’investir. L'idée, c'est que l'académie leur serve de tremplin pour rejoindre ensuite des équipes sponsorisées», fait savoir la résidente de Ravoire (VS). Si l'objectif n'est pas de former de futurs pros, la compétition reste au centre du projet. Mais il n'y a pas que ça.

«Cette académie, c'est aussi une école de vie. On sensibilise les jeunes à l'importance de la nature et on essaie surtout de contribuer à ce qu'ils deviennent plus tard des personnes à l'aise dans leurs baskets.»

Pour créer un esprit de famille, l'ATRV s'est dotée d'un local en ville de Martigny, où elle organise des réunions et apéros (avec les parents, notamment). Sans oublier, évidemment, la traditionnelle raclette annuelle. Après l'effort, le réconfort!

Une belle échéance et un mantra

Les traileurs en herbe ont aussi l'occasion de resserrer les liens lors de trois camps annuels. Cette année, celui d'été, qui a eu lieu mi-août à Crans-Montana (VS), a été organisé en collaboration avec la course Wildstrubel by UTMB. Cette épreuve, qui se déroule dans les Alpes valaisannes et bernoises, appartient au circuit mondial le plus prestigieux.

L'Académie Trail Running Valais compte cinq filles dans ses athlètes.
L'Académie Trail Running Valais compte cinq filles dans ses athlètes.image: dr

Le 20 septembre, les traileurs de 10 à 17 ans participeront à la nouvelle formule Wild NextGen (10 km) sur le Wildstrubel. Les membres de l'ATRV ont justement eu l'occasion de s'entraîner sur ce parcours lors de leur camp estival. De quoi performer et prendre du plaisir lors de cette importante échéance.

L'instauration de ce format d'épreuve, c'est l'actuel cheval de bataille de Sara Escobar Carron.

«En compétition, il y a un manque de parcours adaptés pour les juniors. Soit ils sont trop simples, par exemple les très courtes boucles en ville pour les tout petits. Soit ils sont trop exigeants, avec tout de suite du 12 voire 15 km. Il faudrait un entre-deux, avec des tracés de 4 et 5 km, en forêt.»

Alors la Valaisanne a pris l'initiative d'entamer des discussions avec la fédération cantonale d'athlétisme et Swiss Athletics pour créer des tracés adaptés à ces âges.

Avec, toujours, cette même philosophie:

«Développer nos athlètes étape par étape, sans brûler celles-ci»

C'est aussi avec ce mantra que la présidente et ses collaborateurs gèrent leur académie. Sans pour autant manquer d'ambition.

Ce trail romand offre des récompenses uniques au monde

Une preuve? Depuis cet été, ils ont ouvert une session d'entraînement hebdomadaire pour les jeunes adultes. Elle permet notamment aux ex-ados, qui ont terminé leur formation de traileur, de rester dans la «famille». De quoi se sentir bien dans leurs baskets. De trail, évidemment, mais aussi et surtout de citoyen responsable.

