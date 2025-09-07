Cette académie de sport en Romandie marque un tournant

Avec ses montagnes, forêts et splendides décors naturels à perte de vue, le Valais est le paradis des traileurs. Rien d'étonnant, donc, à trouver dans ce canton la première – et unique – académie de trail en Suisse destinée à des juniors.
Elle a ouvert une nouvelle ère pour la discipline. Fini, les autodidactes qui rejoignent sur le tard les sentiers, après avoir fait de la course à pied traditionnelle sur bitume. Désormais, les traileurs foulent dès leur enfance la terre, l'herbe et le gravier.
L'Académie Trail Running Valais (ATRV) encadre douze athlètes (sept garçons et cinq filles), âgés de 12 à 19 ans. Elle a vu le jour en 2020. «C'était en plein Covid», rappelle en souriant sa présidente Sara Escobar Carron (45 ans), histoire de souligner qu'il a fallu beaucoup de courage pour lancer un projet à ce moment.
Mais la passion a été plus forte que cette période aussi incertaine qu'angoissante. «On a décidé de lancer l'académie en constatant la forte demande de jeunes athlètes et de leurs parents», explique Sara Escobar Carron.
Comme chez nos voisins, le trail fait en Suisse de plus en plus d'émules, avides de grand air et de défis physiques. «La discipline est aussi nettement plus médiatisée qu'avant, avec les réseaux sociaux et l'émergence de stars comme Kilian Jornet et Mathieu Blanchard», relève la présidente de l'ATRV pour expliquer ce succès.
Au départ, ce sont six jeunes Valaisans qui ont rejoint sa structure. Et si beaucoup voyaient d'un bon œil sa création, l'académie a aussi eu ses détracteurs. «Certaines personnes dans des clubs d’athlétisme disaient: "Ils sont fous, ils vont griller les jeunes"», rembobine Sara Escobar Carron. Mais au fil du temps, l'ATRV a dissipé ces craintes en même temps qu'elle s'est construit une légitimité.
Et, désormais, les clubs d'athlétisme locaux ne considèrent plus l'académie comme une concurrente menaçante. «Ils ont compris et accepté que des jeunes veulent faire de la course à pied uniquement en nature. Aujourd'hui, la seule concurrence qu'on rencontre parfois, c'est le cross. Mais elle est saine», précise la boss de l'ATRV.
Les douze pré-ados et ados de la structure peuvent donc s'entraîner sereinement, trois fois par semaine à Martigny. «On organise des boucles en forêt en fonction de leur niveau», détaille Sara Escobar Carron. Mais les jeunes athlètes n'échappent pas totalement au tartan de la piste d'athlétisme. «Comme c'est une surface plate, elle est idéale pour travailler la vitesse et la technique de course». Deux aspects primordiaux dans le trail.
Les jeunes Valaisans sont coachés par cinq entraîneurs, dont Sara Escobar Carron. «Mes collègues sont géniaux!», s'enthousiasme celle qui a été championne suisse de trail en 2022 et médaillée de bronze en 2025.
La présidente précise que les coachs «sont seulement défrayés». Car, malgré son succès, l'académie a des moyens limités. Ses revenus proviennent des cotisations, de subventions Jeunesse+Sport et du sponsoring de douze partenaires. Du coup, elle n'envisage pas de s'agrandir dans un avenir proche, ni d'accueillir davantage d'athlètes.
Sara Escobar Carron dégage un point positif de la taille restreinte de la structure: «Chacun des douze athlètes bénéficie d'un encadrement idéal. Nos cinq coachs peuvent passer beaucoup de temps avec chacun d'eux». En contrepartie, les entraîneurs attendent un engagement sérieux de la part de leurs protégés, d'autant plus que les places sont limitées.
«On prend des jeunes qui veulent s’investir. L'idée, c'est que l'académie leur serve de tremplin pour rejoindre ensuite des équipes sponsorisées», fait savoir la résidente de Ravoire (VS). Si l'objectif n'est pas de former de futurs pros, la compétition reste au centre du projet. Mais il n'y a pas que ça.
Pour créer un esprit de famille, l'ATRV s'est dotée d'un local en ville de Martigny, où elle organise des réunions et apéros (avec les parents, notamment). Sans oublier, évidemment, la traditionnelle raclette annuelle. Après l'effort, le réconfort!
Les traileurs en herbe ont aussi l'occasion de resserrer les liens lors de trois camps annuels. Cette année, celui d'été, qui a eu lieu mi-août à Crans-Montana (VS), a été organisé en collaboration avec la course Wildstrubel by UTMB. Cette épreuve, qui se déroule dans les Alpes valaisannes et bernoises, appartient au circuit mondial le plus prestigieux.
Le 20 septembre, les traileurs de 10 à 17 ans participeront à la nouvelle formule Wild NextGen (10 km) sur le Wildstrubel. Les membres de l'ATRV ont justement eu l'occasion de s'entraîner sur ce parcours lors de leur camp estival. De quoi performer et prendre du plaisir lors de cette importante échéance.
L'instauration de ce format d'épreuve, c'est l'actuel cheval de bataille de Sara Escobar Carron.
Alors la Valaisanne a pris l'initiative d'entamer des discussions avec la fédération cantonale d'athlétisme et Swiss Athletics pour créer des tracés adaptés à ces âges.
Avec, toujours, cette même philosophie:
C'est aussi avec ce mantra que la présidente et ses collaborateurs gèrent leur académie. Sans pour autant manquer d'ambition.
Une preuve? Depuis cet été, ils ont ouvert une session d'entraînement hebdomadaire pour les jeunes adultes. Elle permet notamment aux ex-ados, qui ont terminé leur formation de traileur, de rester dans la «famille». De quoi se sentir bien dans leurs baskets. De trail, évidemment, mais aussi et surtout de citoyen responsable.