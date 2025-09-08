Un message fort a été affiché à la TV sur le court central de Flushing Meadows, dimanche. image: x/watson

L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale

Seuls les téléspectateurs attentifs auront remarqué cette publicité très particulière sur le court, dimanche lors du match Alcaraz-Sinner.

Il fallait être un téléspectateur attentif pour remarquer ces changements. Dimanche soir, pendant la finale de l'US Open remportée par Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner (en quatre manches), les publicités en surimpression sur le court changeaient d'un set à l'autre.

Elles se trouvaient sur la droite de l'écran, dans la partie verte, en dehors des limites du terrain. Ces pubs donnaient l'impression d'être gravées sur le court, mais il s'agissait d'images de synthé, uniquement visibles à la TV donc. Et, d'ailleurs, seulement quand c'est la caméra fixe depuis le haut du stade qui filmait (et pas sur les ralentis, par exemple).

Le logo d'un seul sponsor de l'US Open restait ainsi affiché pendant tout un set, avec un changement pour un autre partenaire commercial lors de la manche suivante. Cette technologie avait déjà été utilisée en 2024. Mais il y avait une nouveauté cette année: une publicité très particulière. Pendant cette finale Alcaraz-Sinner, elle était visible lors de la quatrième manche. Contrairement à d'habitude, il ne s'agissait pas de promouvoir une marque. Mais un sport. Le tennis, évidemment. Le message en question contenait un dessin de raquette avec la phrase suivante:

«The world's healthiest sport»

Traduction en français:

«Le sport le plus sain du monde»

Le message écrit en blanc, dans la marge de droite image: capture d'écran x

Tous ceux qui comprennent l'anglais (et qui ont remarqué cette pub) ont sans doute été frappés par le côté péremptoire de ce message, mis en avant comme une vérité dogmatique. Pour les organisateurs de l'US Open, il n'y a donc aucun doute: le tennis est le meilleur sport pour la santé. Et ils osent l'affirmer haut et fort. Une démarche très rare (une première, même?) pour un événement sportif, qui plus est de cette ampleur, avec des millions de téléspectateurs.

C'est évidemment de bonne guerre de prêcher pour sa paroisse. Mais cette forme de prosélytisme a peut-être agacé les pratiquants d'autres disciplines et fait sourire ceux qui se souviennent des innombrables blessures de Rafael Nadal ou de la hanche métallique d'Andy Murray.

Ici, lors du premier set, le logo dans la marge est celui d'un sponsor image: capture d'écran x

Toujours est-il que les organisateurs du Grand Chelem new-yorkais mettent un point d'honneur à vanter les bienfaits du tennis pour la santé (physique et mentale). Ce message en surimpression est la dernière – et la plus spectaculaire – de leurs démarches en ce sens. En préambule de l'édition 2024, ils avaient donné une conférence de presse et rédigé un communiqué pour expliquer, déjà, que leur sport était le meilleur pour la santé.

Pour appuyer ce propos des plus affirmés, ils citent plusieurs études scientifiques qui débouchent sur cette même conclusion. Les explications sont détaillées sur le site web de la fédération américaine de tennis (USTA), organisatrice de l'événement et dont l'ex-président – Brian Hainline – est un éminent neurologue.



Jouer comme Carlos Alcaraz, ça développe de sacrées aptitudes physiques et psychologiques. image: Keystone

«Le tennis augmente davantage votre espérance de vie que d’autres sports ou activités», écrit l'USTA, en citant une étude danoise de 2018. Selon ce travail, les joueurs de tennis vivent 9,7 ans de plus que les personnes sédentaires. C'est plus que pour n'importe quel autre sport.

Et d'après une autre étude universitaire, taper la balle jaune au moins «3 heures par semaine réduit davantage les risques (de 56%) pour la santé cardiovasculaire que d’autres sports ou activités».

Finalement, l'USTA s'appuie sur une enquête menée auprès de la population aux Etats-Unis, en 2025, pour affirmer que:

«Les joueurs de tennis déclarent une meilleure satisfaction dans la vie, une meilleure santé mentale, un meilleur lien avec la communauté et une meilleure confiance en soi que ceux qui participent à d’autres sports et loisirs.»

Muscles, neurones et marketing culotté

C'est certain, les scientifiques s'accordent pour dire que jouer régulièrement au tennis est bon pour la santé. En tout cas tant qu'on ne maltraite pas son corps pour obtenir des résultats.

Un article publié dans The Atlantic, le mois dernier, rappelle que ce sport est «un entraînement complet du corps», grâce à la sollicitation de très nombreux muscles et par son cardio fractionné à haute intensité (des échanges intenses entrecoupés de courtes phases de récupération).

Contrairement à d'autres sports, le tennis peut se pratiquer quasiment toute la vie (l'intensité du jeu est adaptable) et se déroule dans un environnement très sécurisé, ce qui limite les blessures graves (pas de contacts, par exemple). Par sa complexité technique – réalisation des coups, placement, coordination – et tactique, le tennis permet aussi de développer de nombreuses aptitudes cognitives. Comme par exemple la capacité à se concentrer, le temps de réaction, la prise de décision rapide ou la mémoire.

Bref, taper régulièrement la balle jaune a beaucoup de bienfaits. On peut encore citer les liens sociaux que le tennis crée ou encore l'adoption d'un style de vie sain. Mais ces aspects ô combien positifs et essentiels dans une vie sont aussi possibles à travers d'autres sports.

Mais contrairement à d'autres, l'US Open et la fédération américaine de tennis ont eu le courage d'utiliser un marketing culotté pour mettre en avant leur discipline. Et on ne va pas s'en plaindre, tant le tennis offre effectivement de superbes moments à tous ceux qui y jouent.