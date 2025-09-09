brouillard15°
DE | FR
burger
Sport
Hockey sur glace

Lausanne HC: qui sera le gardien numéro 1?

Qui de Connor Hughes (à gauche) ou Kevin Pasche sera le portier titulaire du Lausanne HC?
Qui de Connor Hughes (à gauche) ou Kevin Pasche sera le portier titulaire du Lausanne HC?Image: keystone/shutterstock

Le LHC devra gérer avec délicatesse son problème de riche

Le Lausanne HC entame sa saison de National League ce mardi à Davos (19h45). Avec une grande inconnue concernant ses gardiens.
09.09.2025, 05:3509.09.2025, 05:35
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg
Plus de «Sport»

Pour la première fois de son histoire, le Lausanne HC a remporté la saison régulière l'année dernière et a atteint une deuxième finale consécutive en play-offs. Et voilà donc le troisième essai pour réaliser l’impossible: décrocher le tout premier titre du club.

Le directeur sportif John Fust a beaucoup bougé sur le marché des transferts, mais il a préservé l’ossature locale et renforcé les postes étrangers: le meilleur buteur de la ligue, Austin Czarnik, est arrivé de Berne. Même si les nouvelles recrues représentent environ un tiers de l’effectif, le noyau reste intact. L’entraîneur-chef Geoff Ward saura intégrer ces renforts et maintenir l’équilibre entre les sept étrangers de haut vol.

Dans les cages, un poste-clé, Lausanne affiche sans doute le duo le plus solide de la ligue: le revenant Connor Hughes et Kevin Pasche. Tout le club vit en mode mission et le public passionné insuffle l’énergie nécessaire pour un nouvel élan. Défendre un titre est déjà compliqué. Après deux échecs serrés et dramatiques en finale, un troisième essai l’est encore plus. Si Lausanne n’y parvient pas cette saison, alors quand?

Evaluation de l’équipe

Gardiens: 10/10

Connor Hughes, héros de la finale 2024, est de retour. Kevin Pasche, héros de la finale 2025, est resté. Lausanne est la seule équipe de la ligue avec deux gardiens numéro 1. Deux «mâles alpha» peuvent-ils cohabiter? Normalement non. Mais Geoff Ward et le fin stratège John Fust sauront transformer cette concurrence en moteur plutôt qu’en poison.

Torhueter Kevin Pasche (LHC), links, und Cedric Fiedler (LHC), rechts, nach dem sechsten Eishockey Playoff Halbfinalspiel der National League zwischen dem HC Fribourg-Gotteron (HCFG) und dem Lausanne ...
Kevin Pasche gardera-t-il sa place de numéro 1 dans la cage lausannoise? image: Keystone

Entraîneur: 9/10

Geoff Ward a pris les rênes du LHC le 6 novembre 2022, menant l’équipe à deux finales consécutives et au titre de saison régulière l’an dernier. Plus impressionnant encore: il a su stabiliser le vestiaire dans un environnement émotionnellement chargé et parfois chaotique. Son contrat a été prolongé jusqu’en 2028. Peu probable qu’il soit encore en poste au printemps 2028, mais la saison prochaine, son poste est assuré. Alors pourquoi pas la note maximale? Parce qu’un coach qui perd deux finales d’affilée ne mérite pas un 10. Point.

Geoff Ward: il se pla�t � Lausanne
Geoff Ward a mené le LHC à deux finales de play-offs.image: Keystone

Défense: 7,5/10

La saison passée, Lausanne possédait la 3ᵉ meilleure défense de la ligue derrière les ZSC Lions et Langnau. Les départs des deux internationaux, médaillés d’argent au Mondial, Andrea Glauser (Prague 2024, Stockholm 2025) et Lukas Frick (Copenhague 2018), laissent un vide impossible à combler. Mais avec deux excellents gardiens derrière, la défense reste assez solide pour jouer les premiers rôles. Le véritable crash-test défensif n’arrivera qu’en play-offs.

Andrea Glauser a d� payer 2500 francs pour sa moquerie de samedi soir
Andrea Glauser va manquer au LHC. image: Keystone

Attaque: 9,5/10

Les postes offensifs étrangers ont été mieux pourvus. Quatrième meilleure attaque l’an dernier, l’équipe sera au moins aussi productive. Un problème persiste: la profondeur d’effectif. Elle suffit pour briller en saison régulière, mais pas pour les sommets. Quand, lors d’un match décisif en finale, on n’a plus que Stefan Rüegsegger, Benjamin et Jordann Bougro à aligner sur la quatrième ligne, on ne devient pas champion.

On parle ici d'un autre club romand👇

Fribourg-Gottéron a un nouvel atout dans sa manche

Pronostic: 3e place

Energie, passion et qualité de jeu pourraient suffire une nouvelle fois pour remporter la saison régulière. Mais répéter l’exploit est toujours ardu, et la charge supplémentaire de la Champions League ne va rien simplifier.

Adaptation en français: Yoann Graber

Plus d'articles sur le sport
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
de Yoann Graber
«Tes fesses sont petites»: un scandale sexuel éclabousse Swiss Ski
«Tes fesses sont petites»: un scandale sexuel éclabousse Swiss Ski
de Simon Häring
Violent accident en Valais
Violent accident en Valais
Le long combat d'une star suisse du handisport
Le long combat d'une star suisse du handisport
de lia perbo
Cette course à la voile est une école à champions
Cette course à la voile est une école à champions
Le comportement de cette fan suscite l'indignation
Le comportement de cette fan suscite l'indignation
Cette académie de sport en Romandie marque un tournant
1
Cette académie de sport en Romandie marque un tournant
de Yoann Graber
Thèmes
L'ironie en 22 images
1 / 24
L'ironie en 22 images
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Vous être triste après un concert? C'est normal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
2
Un radar inhabituel et très efficace débarque en Suisse romande
3
Easyjet supprime la moitié de ses vols dans cet aéroport suisse
Le comportement de cette fan suscite l'indignation
Une supportrice des Phillies de Philadelphie, une équipe de baseball américaine, a choqué le public et les internautes. Voici ce qu'il s'est passé.
La saison de baseball en Amérique du nord est longue, et les matchs ne sont pas tous intéressants. Mais celui qui a opposé les Phillies de Philadelphie aux Marlins de Floride, vendredi soir, a fait le tour des Etats-Unis. Non pas en raison de ce qu'il s'est passé sur le terrain, mais pour la scène qui s'est jouée en tribune.
L’article