Lausanne pour sauver l'honneur ++ Habib Beye à Marseille

Kyrie Irving ne jouera pas de la saison Kyrie Irving ne jouera pas de la saison Image: KEYSTONE/AP/RICK BOWMER Star des Mavericks, Kyrie Irving ne jouera pas cette saison, a annoncé son équipe mercredi. Il continue sa rééducation après une rupture des ligaments croisés du genou gauche survenue en mars 2025.

"La décision n'a pas été facile à prendre, mais c'est la bonne", a dit le meneur de 33 ans, neuf fois All-Star et champion en 2016, cité dans un communiqué de la franchise de Dallas.

Finalistes en 2024, les Mavericks sont douzièmes de la Conférence Ouest (19 victoires-35 défaites) à deux mois de la fin de la saison régulière, hors des places menant aux phases finales.

Les Texans ont entamé une courte reconstruction autour de leur nouvelle étoile, le no 1 de la draft 2025 Cooper Flagg. Ils se sont séparés au début du mois d'Anthony Davis, transféré à Washington un an après être arrivé à Dallas en échange de Luka Doncic.



CL: Lausanne-Sport pour sauver l'honneur suisse Après que les projecteurs de la Ligue des champions se sont éteints, le football suisse se tourne jeudi soir vers la République tchèque.

Lausanne-Sport affronte Sigma Olomouc en match aller des 16es de finale de la Conference League, dès 18h45.

Pour les Vaudois, il ne s'agit pas seulement de se qualifier, mais aussi de défendre l'honneur de toute une nation footballistique. Les joueurs du coach Peter Zeidler sont le dernier espoir dans la lutte pour le top 15 du classement UEFA.

Bâle et YB déjà éliminés en Europa League, le poids de la responsabilité repose uniquement sur les épaules des Lausannois. La situation est précaire: la Suisse se trouve juste derrière la 15e place, mais Chypre, qui la précède, a encore deux atouts dans sa manche avec l'AEK Larnaca et l'Omonia Nicosie.

Mais la forme actuelle des Vaudois est préoccupante. En Super League, il attendent une victoire depuis cinq matches. Battus 5-1 à Thoune jeudi passé, ils restent sur un nul certes spectaculaire dans le derby du Lac dimanche (3-3).

Cette tendance négative doit être stoppée. La prudence est de mise, mais l'adversaire est propice à un redressement. Sigma Olomouc, vainqueur de la Coupe de République tchèque, s'est qualifié de justesse pour ces 16es de finale. Les Tchèques n'ont passé l'épaule qu'à la différence de buts. Ils ont perdu sept de leurs huit derniers matches en compétition officielle.



Hockey: Les Suissesses luttent pour le bronze La journée de jeudi devrait permettre à la Suisse d'augmenter son total de médailles.

L'équipe féminine de hockey sur glace affronte ainsi la Suède dans le match pour la 3e place, alors que Noé Roth et Pirmin Werner espèrent jouer les premiers rôles en aerials.

Douze ans après l'exploit de Sotchi 2014, l'équipe de Suisse dames de hockey sur glace peut donc rêver d'une nouvelle médaille de bronze olympique. Brillante jusqu'ici devant le filet helvétique, la gardienne Andrea Brändli détient peut-être les clés de cette rencontre.

Cette partie s'annonce équilibrée. Les Suissesses ont certes offert une superbe résistance face au Canada en demi-finale (2-1), mais elles y ont peut-être laissé des forces. Les joueuses de Colin Muller peuvent en tout cas aborder avec confiance ce match décisif, elles qui restent sur trois victoires d'affilée face à la Suède.

En ski freestyle, les spécialistes d'aerials abattront leur première carte, avant le concours par équipe mixte prévu samedi. Le champion du monde en titre Noé Roth et son compère Pirmin Werner font partie des principaux candidats au podium, même si les Chinois partent favoris. La qualification démarre à 11h, la finale à 14h.

Les grands débuts du ski alpinisme au programme olympique pourraient aussi permettre aux Helvètes de s'illustrer, avec les épreuves de sprint individuel. Tant Marianne Fatton et Caroline Ulrich chez les dames que Jon Kistler et Arno Lietha chez les messieurs peuvent viser le podium. Les finales sont programmées dès 13h55.

Une médaille assurée en curling ? Une médaille pourrait par ailleurs être assurée dès jeudi soir dans le camp helvétique, en curling masculin. Impressionnant dans le Round Robin, le CC3C Genève de Benoît Schwarz-van Berkel disputera dès 19h05 sa demi-finale, face à un adversaire qui sera connu à l'issue du dernier tour de la phase préliminaire (dès 9h05).



Habib Beye nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille Habib Beye a été nommé sur le banc de l'OM mercredi soir. Image: KEYSTONE/AP/Jeremias Gonzalez Le Sénégalais Habib Beye, ancien coach du Red Star et de Rennes, a été nommé entraîneur de l'OM, a annoncé mercredi soir le club. En tant que joueur, il a porté le brassard de capitaine de l'équipe.

L'OM, qui se déplace vendredi à Brest, était sans entraîneur depuis le départ de Roberto De Zerbi il y a une semaine. Samedi dernier, c'est Jacques Abardonado qui avait assuré l'intérim sur le banc lors de la réception de Strasbourg (2-2).

"Son attachement profond à l'Olympique de Marseille et sa connaissance intime de l'environnement marseillais constituent des atouts majeurs pour conduire le projet sportif du club dans cette nouvelle étape", a écrit l'OM dans le communiqué confirmant la signature de Beye. Le nouvel entraineur marseillais sera présenté à la presse jeudi à 14h15.

A Marseille, Beye, qui a porté le maillot blanc et bleu entre 2003 et 2007, aura pour mission de remettre en ordre de marche un groupe fortement secoué ces dernières semaines par la fin du mandat De Zerbi et par les soubresauts qui ont conduit au vrai-faux départ du directeur du football Medhi Benatia et au déclassement du président Pablo Longoria.

L'entraineur aura pour mission de décrocher une qualification pour la Ligue des champions tout en menant l'équipe à la victoire en Coupe de France, ce qui serait le premier trophée de l'OM depuis 2012.



Hockey: Le Canada, les Etats-Unis et la Slovaquie en demies Les Candiens ont battu la Tchéquie en prolongation. Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Le Canada est venu à bout de la République Tchèque 4-3 ap. La sélection de Jon Cooper affrontera la Finlande, tandis que les Etats-Unis feront face à la Slovaquie en demi-finale mercredi.

Dans une fin de rencontre tendue, les Canadiens sont parvenus à retourner la situation, eux qui étaient menés 3-2 à quatre minutes du terme. Malgré la défaite, les hommes de Radim Rulik ont présenté un jeu offensif et sans complexe face à l'équipe favorite de ce tournoi olympique, qui vise un titre qui lui échappe depuis deux éditions.

Suzuki sauve les Canadiens Menés 2-1 après un tiers, les joueurs à la feuille d'érable ont vu leur joueur star Sidney Crosby quitter la glace après un contact avec le Tchèque Radko Gudans en début de deuxième période. Nathan MacKinnon a cependant profité d'un "powerplay" pour égaliser à la 33e.

En dernière période, les Tchèques ont trouvé la faille au terme d'une contre-attaque par Ondrej Palat, parfaitement servi par Martin Necas à la 53e. Mais les Canadiens n'ont pas lâché l'affaire et sont revenus à trois partout à la 57e par le capitaine des Canadiens de Montréal Nick Suzuki, qui a dévié le palet au fond des filets du portier Lukas Dostal.

Poussés en prolongation, Connor McDavid et Cie n'ont eu besoin que de 1'22 pour emporter l'enjeu. Mitch Marner est parvenu à prendre la défense tchèque de vitesse pour aller marquer le but décisif.

Les Etats-Unis poussés en prolongation Les Américains ont défait la Suède 2-1 dans le dernier match de la soirée. Il a fallu attendre la 31e pour voir Dylan Larkin débloquer le tableau d'affichage pour les Etats-Unis, son premier but dans ces JO. Longtemps inoffensifs, les Scandinaves ont égalisé par le capitaine des New York Rangers Mika Zibanejad à 1'31 du terme, poussant les hommes de Mike Sullivan à la prolongation. Après 3'27 supplémentaires, Quinn Hughes a permis aux Américains à se hisser en demies.

Plus tôt dans l'après-midi, la Slovaquie a facilement vaincu l'Allemagne 6-2 pour se hisser dans le dernier carré. Thomas Tatar et ses coéquipiers ont fait la différence dans le tiers médian et menaient déjà 4-0 à la demi-heure de jeu.



Ligue des champions: l'Inter Milan en mauvaise posture Hauge jubile après son but Image: KEYSTONE/AP/Thomas Andersen Bodo-Glimt continue d'étonner en Ligue des champions. Les Norvégiens ont battu l'Inter Milan 3-1 en barrage aller. Les Italiens devront sortir le grand jeu au retour pour éviter l'élimination.

Yann Sommer, pas irréprochable sur le deuxième but, et Manuel Akanji ont passé une soirée difficile face au petit poucet norvégien, très redoutable à domicile. Le leader de Serie A, finaliste de la dernière édition, n'a pas justifié son statut même s'il a touché deux fois le poteau adverse.

Fet (20e) a ouvert le score pour Bodo-Glimt, mais Esposito a ramené les nerazzurri à égalité (30e). Les Norvégiens ont réussi le k.-o. en quelques minutes grâce à Hauge (61e) et Waarst Hogh (64e).

Bruges et l'Atlético Madrid ont fait match nul 3-3 au terme d'une partie à rebondissements. Des buts d'Alvarez (8e/pen) et Lookman (45e) semblaient avoir mis les Colchoneros sur la voie royale, mais les Belges, meilleurs dans le jeu, ont égalisé de manière méritée par Onyedika (52e) et Tresoldi (60e). Mais un malheureux autogoal d'Ordonez (79e) a redonné l'avantage aux visiteurs avant le 3-3 signé Tzolis (91e).

Le très long déplacement jusqu'à Bakou ne s'est pas transformé en piège pour Newcastle. Les Magpies se sont imposés 6-1 contre Qarabag et ont virtuellement assuré leur place en 8es de finale. Anthony Gordon gardera sans doute un excellent souvenir de cette rencontre. L'attaquant anglais s'est en effet fait l'auteur d'un quadruplé en première mi-temps (3e/32e pen/34e/45e pen). Newcastle, qui est toujours privé de Fabian Schär blessé, peut attendre sereinement le match retour.

Enfin, un doublé du Tchèque Patrick Schick (60e/63e) a permis au Bayer Leverkusen de l'emporter 2-0 sur la pelouse de l'Olympiakos Pirée.



Super League: Saint-Gall se promène à Winterthour Un doublé pour Alessandro Vogt Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Saint-Gall se profile comme le premier poursuivant de Thoune en Super League. Les Brodeurs ont gagné 5-1 leur match en retard à Winterthour. Ils reviennent ainsi à 12 points du leader.

Les visiteurs n'ont pas laissé le suspense planer longtemps sur la pelouse de la Schützenwiese rendue grasse par un mélange pluie-neige. Vogt (6e) et Boukhalfa (21e) ont en effet rapidement mis leur équipe sur la bonne voie. Kleine-Bekel (65e), Vogt (67e) et Besio (82e) ont salé l'addition en seconde période.

Winterthour s'est une fois encore retrouvé face à ses limites, malgré le but de l'honneur signé Schneider (90e). Avec une défense trop perméable (72 buts encaissés!), une identité de jeu incertaine et un manque d'efficacité devant, le club de la banlieue zurichoise doit être considéré comme le candidat numéro un à la relégation.



La Suisse est passée si près de l'exploit face à la Finlande Artturi Lehkonen égalise en toute fin de partie pour la Finlande Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek L'équipe de Suisse masculine quitte le tournoi olympique au stade des quarts de finale. Les Helvètes se sont inclinés 3-2 après prolongation face à la Finlande à Milan.

Cruel! Comme lors de ses finales mondiales, la Suisse est passée tout pèrs d'un immense exploit. Tout près. A 72 secondes du bonheur. Mais Artturi Lehkonen a pu égaliser alors que la Finlnade jouait à 6 contre 5 puisqu'elle avait sorti son gardien. Et durant la prolongation de dix minutes à 3 contre 3, c'est à nouveau Lehkonen qui a pu envoyer son pays en demi-finales d'un tir en lucarne.

Avant cette fin de rencontre asphyxiante, la troupe de Patrick Fischer avait regardé la Finlande dans les yeux dès les premiers coups de patin, s'inspirant des Slovaques qui avaient surpris les Nordiques 4-1 en entrée de tournoi.

Sur une action assez insignifiante à la base, les Helvètes ont pu ouvrir le score. Une action aux contours lausannois puisque c'est Damien Riat qui a repris une passe de Ken Jäger à la 15e. Le futur joueur de Davos a très bien senti le coup et profité d'une sortie audacieuse de Juuse Saros. Le gardien des Nashville Predators s'est totalement fourvoyé sur le coup.

Il n'a en revanche rien pu faire sur le 2-0 tombé 72 secondes plus tard de la canne de Nino Niederreiter. Le Grison des Winnipeg Jets a parfaitement placé le puck hors de portée du gardien des Leijonat, masqué il est vrai par plusieurs coéquipiers.

Les joueurs de Patrick Fischer auraient pu tripler la mise à la 33e, mais Saros a repoussé l'envoi de Hischier. Au cours de cette période médiane, Leonardo Genoni s'est encore une fois fendu de plusieurs arrêts décisifs, tout en voyant le puck passer tout près de son but à quelques reprises. Les montants sont aussi venus au secours du portier zougois.

Et logiquement, dans les dix dernières minutes, les Finlandais ont poussé. Et le verrou helvétique a fini par céder. Les Finlandais sont tout d'abord parvenus à réduire l'écart à la 54e grâce à Sebastian Aho, avant que Lehkonen ne douche les espoirs helvétiques d'une présence dans le dernier carré. Et dire qu'à la 58e, Genoni avait dévié du biscuit un tir de Granlund sur la transversale...



Biathlon: la France gagne le relais dames, la Suisse 8e Lea Meier lance Lena H臘ki-Gross pour son relais Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN METELKO La France a sans surprise remporté le relais 4 x 6 km dames à Anterselva. Elle s'est imposée nettement devant la Suède et la Norvège alors que le quatuor suisse a fini au 8e rang.

Trop lentes sur les skis, trop imprécises au tir, les Suissesses n'ont jamais été dans le coup pour le podium. Seule la troisième relayeuse Lea Meier a convaincu, avec deux erreurs au tir seulement. Elle a lancé Lena Häcki-Gross en 6e position, mais à 50 secondes du bronze.

Mais celle-ci a, comme trop souvent cet hiver, payé cher sa fébrilité au tir, ce qui lui a valu un tour de pénalité. La Suisse a donc dû se contenter de justesse d'un diplôme, ce qui était l'objectif minimal.

Devant, malgré un premier relais raté de Camille Bened, les Françaises ont dominé l'épreuve. Lou Jeanmonnot, Océane Michelon et Julia Simon ont ensuite fait la différence. La Suède a pris la médaille d'argent à 51''3 et la Norvège celle de bronze à 1'07''6.



Curling: Les Suisses toujours invaincus Et de huit pour Schwaller et Cie! Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO L'équipe de Suisse masculine est décidément imbattable dans le tournoi olympique. Le Team Genève a remporté son huitième succès dans le Round Robin face à la Norvège 10-4 mercredi.

D'ores et déjà qualifiés pour les demi-finales après leur victoire face à l'Allemagne la veille, Yannick Schwaller, Benoît Schwarz-van Berkel, Pablo Lachat-Couchepin et Sven Michel n'ont pas dû forcer leur talent face aux Norvégiens. Ils ont plié le match au 8e end à la faveur d'un coup de quatre, et auront l'occasion d'assurer leur première place jeudi lors de leur ultime confrontation du tour préliminaire face à l'Italie (9h05).



Bencic sortie en 8e de finale à Dubai Belinda Bencic s'est inclinée en 8e de finale à Dubai Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic (WTA 13) a été sortie en 8e de finale du WTA 1000 de Dubai. La St-Galloise s'est inclinée 4-6 6-1 6-3 devant l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 9) mercredi.

Au repos la veille à la suite du forfait de Sara Bejlek avant leur 2e tour, Belinda Bencic a pourtant entamé de la meilleure des manières son sixième duel avec Elina Svitolina. Mais cette dernière a su élever son niveau de jeu dès l'entame de la seconde manche pour décrocher un quatrième succès face à la championne olympique 2021.

En pleine forme depuis le début de la saison avec un sacre à Auckland et une demi-finale à l'Open d'Australie, Elina Svitolina a même survolé les débats pour remporter neuf des dix jeux suivants et mener 3-0 service à suivre dans le troisième set. Belinda Bencic s'est accrochée, mais a plié en concédant une septième fois son service dans le dernier jeu du match.



Camille Rast se pare d'argent lors du slalom, Shiffrin l'emporte Camille Rast a décroché l'argent du slalom olympique Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Camille Rast a décroché la médaille d'argent du slalom olympique de Cortina. La championne du monde n'a été battue que par Mikaela Shiffrin.

La Valaisanne a sauvé l'honneur de la délégation helvétique féminine en allant se parer d'argent sur une piste qu'elle n'aimait pas. Très solide sur le haut et sur le bas de la piste, la skieuse de Vétroz a prouvé qu'elle était bien la dauphine de Shiffrin cette saison.

Quatrième à l'issue du premier run, la Valaisanne de 26 ans a su en mettre un peu plus à l'occasion de son deuxième passage. Elle a aussi supporté cette pression qui a fait enfourcher la Suédoise Cornelia Oehlund, 3e de la première manche, et Lena Dürr, 2e le matin. L'Allemande a d'ailleurs manqué la première porte de la manche finale!

Des erreurs que n'a pas commis Mikaela Shiffrin. La plus grande skiseuse de l'histoire est allé chercher son deuxième sacre olympique dans la discipline, après 2014, et son troisième titre (géant en 2018). L'Américaine a mis 1''50 à Rast sur les deux manches. Même sur une piste facile, elle a su se montrer intraitable.

Deuxième cartouche helvétique, Wendy Holdener n'a pas réussi à ajouter une sixième breloque aux cinq anneaux à sa collection. Cinquième du tracé matinal, la Schwytzoise a fait le job lors de la deuxième manche. Mais on a assez vite senti qu'il manquait quelque chose pour aller chercher une médaille. A égalité avec Holdener le matin, la Suédoise Anna Swenn Larsson a devancé la skieuse d'Unteriberg de 0''22 pour s'offrir le bronze.

Bien qu'elle ait perdu un temps considérable sur une Paula Moltzan en mode remontada et finalement 8e, Mélanie Meillard a quand même affiché un joli sourire dans l'aire d'arrivée en voyant du vert. 14e de la première manche, la petite soeur de Loïc a donné l'impression d'attaquer davantage qu'en Coupe du monde. Elle a été récompensée et termine finalement à une jolie 7e place.

Dernière représentante de Swiss-Ski, Eliane Christen n'a pas terminé sa deuxième manche alors qu'elle avait pris la 22e place du premier tracé.



Sprint par équipe: Riebli/Grond en "chocolat" Valerio Grond et son compère Janik Riebli ont terminé 4e du sprint par équipe Image: KEYSTONE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE Janik Riebli et Valerio Grond ont échoué au pied du podium dans le sprint par équipe des JO 2026.

Les deux Suisses ont été battus par plus fort qu'eux dans une course remportée par les Norvégiens Johannes Klaebo/Einar Hedegart.

Le duo helvétique a fait tout juste, malgré un bâton cassé par Janik Riebli dès le premier relais. Il a rapidement recollé au peloton de tête, et était présent en tête de peloton (au 5e rang) à l'heure d'aborder les 1500 derniers mètres de l'épreuve.

Mais Valerio Grond n'a rien pu faire lorsque Johannes Klaebo, l'Américain Gus Schumacher puis l'Italien Federico Pellegrino ont accéléré la cadence dans l'ultime montée du parcours. Malgré une bonne glisse, il a finalement échoué sur les talons de Federico Pellegrino, à 1''0 du bonheur.

Johannes Klaebo, qui a devancé de 1''4 Gus Schumacher et de 3''3 Federico Pellegrino, poursuit donc son sans faute à Tesero. Le Noevégiens a remporté les cinq titres mis en jeu jusqu'ici en ski de fond masculin, portant son total record à 10 sacres olympiques. Il sera l'homme à battre samedi sur le 50 km.



Sprint par équipe: L'argent pour Fähndrich/Kälin Nadine Fähndrich (à droite) et Nadja Kälin (à gauche) Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Nadine Fähndrich et Nadja Kälin ont offert à la Suisse sa 11e médaille dans ces JO 2026.

La Lucernoise et la Grisonne ont cueilli l'argent du sprint par équipe, disputé en skating, derrière les favorites suédoises Jonna Sundling/Maja Dahlqvist.

Abattue après son élimination subie en quart de finale de l'épreuve individuelle, Nadine Fähndrich tient sa revanche. Lancée en 5e position pour son dernier relais, à 5'' de la Finlande qui venait de se détacher en 2e position, la Lucernoise a réalisé un troisième relais de rêve. Nadja Kälin a, elle, parfaitement tenu le choc.

Triple médaillée mondiale, Fähndrich est passée très vite à l'offensive pour s'emparer de la 2e place. Elle n'a pas relâché son effort pour boucler cette épreuve de 9 km (6x 1,5 km) sur les talons de Maja Dahlqvist, qui a certes pu prendre le temps de lever les bras, et plus de quatre secondes devant l'Allemagne (3e).

Cette médaille est seulement la deuxième de l'histoire pour le ski de fond féminin suisse aux Jeux olympiques. La première avait été glanée par le quatuor Andrea Huber/Laurence Rochat/Brigitte Albrecht Loretan/Natascia Leonardi Cortesi, en bronze en 2002 à Salt Lake City. Le pari de Swiss-Ski, qui a misé sur Nadja Kaelin plutôt qu'Anja Weber pour faire équipe avec Nadine Fähndrich, a donc payé.

