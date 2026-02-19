ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO 2026: Rémi Bonnet ne participe pas aux Jeux olympiques

KEYPIX - Remi Bonnet of Switzerland, 1st, take the pose for the photographer after the Vertical race at the ISMF Ski Mountaineering World Championships, in Morgins, Switzerland, Tuesday, March 4, 2025 ...
Rémi Bonnet est double champion du monde de «skimo».Keystone

Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente

Rémi Bonnet a renoncé aux Jeux olympiques. «Ce n'est pas ce que j'ai envie de montrer aux gens», dit-il, fidèle à sa vision de sa discipline.
19.02.2026, 08:0219.02.2026, 08:02

Chaque quatre ans, les Jeux olympiques rassemblent les meilleurs athlètes de chaque discipline pour une explication au sommet. Mais cette année, alors que le ski-alpinisme est intégré pour la première fois au programme des JO, le double champion du monde de la discipline n'est pas présent au départ.

Quand il a appris que son sport serait intégré à Milan-Cortina 2026, Rémi Bonnet s'est pourtant réjoui. «J'étais motivé car je pensais que l'individuelle ferait partie du programme.» Mais les organisateurs ont décidé de ne retenir que deux épreuves qui ne plaisent pas du tout au Fribourgeois.

«Les deux disciplines retenues par les Jeux sont le sprint (jeudi 19 février) et le relais mixte (samedi 21 février), deux formats très courts du ski alpinisme et arrivés sur le tard. Selon moi, ils ont été créés pour les Jeux olympiques. C'est vraiment pas ce qui me plaît, je n'ai pas de passion pour ce genre d'épreuves, donc ça ne faisait aucun sens de m'entraîner pour ça.»
Rémi Bonnet sur blueSport.
Remi Bonnet of Switzerland, 1st, in action during the Individual race at the ISMF Ski Mountaineering World Championships, in Morgins, Switzerland, Friday, March 7, 2025. (KEYSTONE/Maxime Schmid)
Bonnet aime les efforts longs du ski-alpinisme.Image: KEYSTONE

Le Gruérien de 30 ans préfère rester fidèle à l'essence de son sport (de longues et éprouvantes randonnées en montagne) plutôt que de s'aligner dans une compétition modifiée pour les JO. Il n'est même pas satisfait de voir le «skimo» au programme de Milan-Cortina. «Ce n'est pas ce que j'ai envie de montrer aux gens, explique-t-il sur la chaine blueSport. J'aurais préféré une course qui montre d'où vient notre discipline, car il ne faut jamais oublier les racines du sport. Or là c'est complètement à l'opposé de nos racines.»

Rémi Bonnet espère que cette première expérience olympique, qui se fera donc sans lui, sera une porte d'entrée pour les JO 2030 et que dans quatre ans, il pourra s'aligner sur l'épreuve individuelle de ski-alpinisme dans les Alpes françaises. «On verra la suite, mais j'aurais une belle carrière même sans les JO», assure-t-il.

(jcz)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
de Robin GREMMEL
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
de Sebastian Kunze
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
de Jérôme RASETTI
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
de Jérôme RASETTI
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
3
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
de Antoine Menusier
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
de Jannik Meyer
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
de Melanie Muschong, Benjamin Zurmühl
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
de Yoann Graber
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
de martin probst, bormio
Thèmes
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent
1 / 17
Les tenues époustouflantes de Margot Robbie pour Hurlevent

Dans le cadre de la promo du drame historique Hurlevent, l'actrice Margot Robbie nous a régalé en multipliant les apparitions à la sauce très romantico-vampiro-victorio-dix-huitième-siècle.
partager sur Facebookpartager sur X
Seedance 2.0: l'IA de Bytedance fait de l'ombre à Google et OpenAi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La RTS retire cette vidéo qui a créé une polémique internationale
La RTS désavoue avec modération son journaliste pour avoir fait un commentaire politique lors d'une compétition sportive aux JO de Cortina-Milan.
Le commentaire du journaliste sportif dénonçant le «génocide à Gaza» et la participation aux JO de Cortina-Milan du pilote de bob à deux israélien qui «s'autodéfinit sioniste jusqu'à la moelle», lundi à l’antenne de la RTS, n’est pas passé inaperçu.
L’article