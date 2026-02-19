Rémi Bonnet est double champion du monde de «skimo». Keystone

Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente

Rémi Bonnet a renoncé aux Jeux olympiques. «Ce n'est pas ce que j'ai envie de montrer aux gens», dit-il, fidèle à sa vision de sa discipline.

Chaque quatre ans, les Jeux olympiques rassemblent les meilleurs athlètes de chaque discipline pour une explication au sommet. Mais cette année, alors que le ski-alpinisme est intégré pour la première fois au programme des JO, le double champion du monde de la discipline n'est pas présent au départ.

Quand il a appris que son sport serait intégré à Milan-Cortina 2026, Rémi Bonnet s'est pourtant réjoui. «J'étais motivé car je pensais que l'individuelle ferait partie du programme.» Mais les organisateurs ont décidé de ne retenir que deux épreuves qui ne plaisent pas du tout au Fribourgeois.

«Les deux disciplines retenues par les Jeux sont le sprint (jeudi 19 février) et le relais mixte (samedi 21 février), deux formats très courts du ski alpinisme et arrivés sur le tard. Selon moi, ils ont été créés pour les Jeux olympiques. C'est vraiment pas ce qui me plaît, je n'ai pas de passion pour ce genre d'épreuves, donc ça ne faisait aucun sens de m'entraîner pour ça.» Rémi Bonnet sur blueSport.

Bonnet aime les efforts longs du ski-alpinisme. Image: KEYSTONE

Le Gruérien de 30 ans préfère rester fidèle à l'essence de son sport (de longues et éprouvantes randonnées en montagne) plutôt que de s'aligner dans une compétition modifiée pour les JO. Il n'est même pas satisfait de voir le «skimo» au programme de Milan-Cortina. «Ce n'est pas ce que j'ai envie de montrer aux gens, explique-t-il sur la chaine blueSport. J'aurais préféré une course qui montre d'où vient notre discipline, car il ne faut jamais oublier les racines du sport. Or là c'est complètement à l'opposé de nos racines.»

Rémi Bonnet espère que cette première expérience olympique, qui se fera donc sans lui, sera une porte d'entrée pour les JO 2030 et que dans quatre ans, il pourra s'aligner sur l'épreuve individuelle de ski-alpinisme dans les Alpes françaises. «On verra la suite, mais j'aurais une belle carrière même sans les JO», assure-t-il.

