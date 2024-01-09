Le Maroc retrouvera le Cameroun ++ La Suisse remporte son groupe

Le Maroc retrouvera le Cameroun en quarts Le Camerounais Junior Tchamadeu célèbre son but Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2025 qu'il organise. Il a difficilement battu la Tanzanie 1-0 grâce à une nouvelle réussite de Brahim Diaz à la 63e.

L'attaquant du Real Madrid marque cette CAN de son empreinte. Il a inscrit un but lors de chacun des quatre matches joués. Contre la Tanzanie, il a été servi par son capitaine Hakimi et trompé le gardien Masalanga dans un angle fermé au premier poteau. Auteur de plusieurs arrêts, le dernier rempart tanzanien a semblé coupable sur le but marocain.

Le Cameroun retrouvera le Maroc en quarts de finale après sa victoire 2-1 sur l'Afrique du Sud en huitièmes dimanche à Rabat. Arrivés la tanière sens dessus dessous au Maroc, les Lions Indomptables montent en puissance au fil du tournoi, à l'image de leur rencontre face aux Bafana Bafana où malmenés pendant une mi-temps, ils se sont finalement imposés avec autorité.

Le latéral Junior Tchamadeu, 22 ans, a ouvert le score contre le cours du jeu et Christian Kofane, 19 ans, a doublé la mise de la tête en tout début de seconde période.



La Suisse remporte son groupe Belinda Bencic en grande forme à Perth Image: KEYSTONE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT La Suisse s'est assurée la 1re place de son groupe à la United Cup en battant l'Italie 2-1 et se qualifie pour la phase à élimination directe. Belinda Bencic a remporté son simple et le double mixte.

Encore dans l'élan de sa brillante fin de saison, la Saint-Galloise (WTA 11) semble aborder cette saison 2026 avec confiance. Elle est venue à bout de la Transalpine Jasmine Paolini (WTA 8), vainqueure du WTA 1000 de Rome en 2025, 6-4 6-3.

Belinda Bencic s'est adjugée un premier set décousu, qu'elle a remporté 6-4 après avoir breaké à quatre reprises Paolini. En deuxième manche, la Saint-Galloise a pris le service une première fois au 3e jeu, puis une deuxième fois pour remporter le 2e set 6-3.

En double mixte, Bencic a de nouveau été associée à Jakub Paul pour affronter Sara Errani et Andrea Vavassori. Comme la veille, le duel s'est terminé au tie-break et une fois de plus en faveur de la Suisse 7-5 4-6 10-7.

De son côté, Stan Wawrinka (ATP 157) a encore démontré ce dimanche qu'il n'allait pas faire de la figuration pour sa dernière saison professionnelle. Malgré sa défaite 4-6 6-7 (7/2) 7-6 (7/4) face à Flavio Cobolli (ATP 22), le droitier de 40 ans a livré une prestation de haut vol face au vainqueur des tournois d'Hambourg et de Munich l'an dernier.

Après avoir battu la France 3-0 et l'Italie 2-1, la Suisse est certaine de terminer à la première place de son groupe. En quarts de finale, elle affrontera mercredi à Perth le vainqueur du groupe E, qui sera soit la Grande-Bretagne, soit la Grèce.



Tour de Ski: Johannes Klaebo et Jessie Diggins s'imposent Johannes Klaebo, le grand dominateur du ski de fond mondial Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Johannes Klaebo et Jessie Diggins ont remporté le Tour de Ski au terme de la 6e étape au sommet de l'Alpe Cermis. Le Norvégien et l'Américaine ont chacun justifié leur statut de favori.

A un mois des JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février), Klaebo est devenu le recordman des victoires dans cette épreuve à étapes. Déjà sacré en 2019, 2022, 2023 et 2025, il a ajouté un cinquième titre pour devancer au palmarès le Suisse Dario Cologna, quatre fois victorieux.

"Participer au Tour de Ski et le gagner est toujours quelque chose de beau, je me suis senti en forme, j'adore le concept de cette course", a déclaré Klaebo. "L'important maintenant, c'est de bien se reposer, de partir en altitude pour un stage et bien préparer les JO", a-t-il détaillé.

Un peu en souffrance dans les portions les plus raides dimanche, Klaebo a fini 13e de l'étape. Au général final, Klaebo a devancé son compatriote Mattis Stenshagen de 30''1 et un autre Norvégien, Harald Amundsen de 1'08.

Et de trois pour Diggins Pour sa part, Jessie Diggins a écrit son nom au palmarès pour la troisième fois après 2021 et 2024. L'Américaine, qui prendra sa retraite au terme de la saison, a parfaitement géré (2e à 8''8) la dernière étape remportée par la Norvégienne Karoline Simpson-Larsen. Au classement final, Diggins s'impose avec 2'17''7 d'avance sur l'Autrichienne Teresa Stadlober et 2'31''6 sur la Norvégienne Heidi Weng.

Les Suisses n'ont joué qu'un rôle mineur. Côté masculin, Noé Näff a été le mieux classé avec le 52e rang final. C'est un peu mieux chez les dames avec la 18e place d'Anja Weber.



Lars Weibel nommé directeur sportif d'Ambri Lars Weibel va rejoindre Ambri comme directeur sportif Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Lars Weibel va quitter la fédération pour revenir au sein d'un club de National League. Le Schwytzois de 51 ans deviendra directeur sportif d'Ambri-Piotta après le Mondial à domicile.

Weibel était directeur sportif de Swiss Ice Hockey depuis 2019. Il rejoindra les Léventins en juin 2026, indique le club. Il sera ensuite responsable de la première équipe masculine et féminine, ainsi que du développement de la relève et du scouting.

A Ambri, l'ancien gardien succède à Alessandro Benin, qui avait repris le poste de Paolo Duca, directeur sportif de longue date, à l'automne dernier, après le départ de Duca et du coach Luca Cereda.



Tournée des 4 tremplins: Nikaido met fin au rêve de Domen Prevc Ren Nikaido a fêté un beau succès à Innsbruck Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Domen Prevc a trouvé son maître. Le Slovène a été battu par le Japonais Ren Nikaido à Innsbruck lors de la 3e étape de la Tournée des 4 tremplins. Sandro Hauswirth a pris une bonne 18e place.

Hauswirth, avec des sauts de 123 et 122 m, a donc été le sauteur suisse le plus en vue sur le tremplin autrichien. Cela lui a permis de terminer dans le top 20, ce qui constitue une bonne performance.

Gregor Deschwanden a pour sa part fini 24e après s'être posé deux fois à 120 m. Tous deux avaient gagné leur duel en première manche. Quant à Felix Trunz (119/117,5 m), il s'était qualifié de justesse en tant que cinquième lucky loser et a pris la 29e place.

Killian Peier a été le seul des quatre Suisses en lice à ne pas se qualifier pour la finale. Sur le Bergisel, là où il avait décroché le bronze mondial au grand tremplin en 2019, le Vaudois a dû se contenter d'un saut à 118e et du 39e rang.

Nikaido, avec des sauts de 131 et 128 m, a brisé le rêve de Prevc de réussir le grand chelem sur la Tournée. Le Slovène, qui s'était imposé à Oberstdorf et Garmisch-Partenkirchen, a été devancé de 0,5 point après avoir atterri à 129,5 et 128 m. Le podium a été complété par l'Autrichien Stephan Embacher (130/127,5 m).



Cdm: Deuxième victoire en deux jours pour Camille Rast Camille Rast s'est offert son premier succès de la saison en slalom, mettant fin à une série de cinq victoires de rang de l'Américaine Mikaela Shiffrin. Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT En tête après la première manche, Camille Rast a remporté le slalom au lendemain de sa victoire en géant à Kranjska Gora. Wendy Holdener a signé son premier podium de la saison en Coupe du monde.

Championne du monde en titre de slalom, Camille Rast a mis fin pour 14 centièmes à l'invincibilité de Mikaela Shiffrin, qui s'était imposée lors des cinq premières courses de la discipline cet hiver. À quelques semaines des courses olympiques, la skieuse de Vétroz se démarque comme une sérieuse rivale de l'Américaine en slalom et en géant, avec désormais cinq apparitions sur le podium lors de ses cinq dernières courses.

Troisième au terme de la première manche, Wendy Holdener s'est hissée pour la première fois de la saison sur le podium avec un retard de 1''83 sur la première place. La skieuse d'Unteriberg avait jusqu'alors comme meilleur résultat deux quatrième places, obtenues à Gurgl et Cooper Mountain.

Premier top 15 de la saison pour Mélanie Meillard Avant le passage de Rast, Shiffrin avait pourtant signé le meilleur chrono sur tous les secteurs de courses sur ce deuxième tracé. Elle a manqué l'occasion de remporter une 70e victoire en slalom en carrière.

La skieuse d'Hérémence Mélanie Meillard a enfin intégré un top 15 en slalom cette saison. Elle s'est hissée au 12e rang final, à 3''48 de la vainqueure.

Eliane Christen a terminé à la 23e place à 5''02, et se classe ainsi pour la 5e fois de la saison dans les points en slalom. Avec sa 9e place à Semmering, il manque encore un top 15 à l'Uranaise pour s'assurer la qualification en slalom aux Jeux olympiques du mois prochain.



Cdm: Rast à nouveau en tête après la 1re manche, Holdener 3e Camille Rast a réalisé le meilleur temps de la première manche de slalom à Kranjska Gora dimanche. Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Camille Rast a pris l'avantage en 1re manche du slalom de Coupe du monde à Kranjska Gora. La Valaisanne a devancé l'Américaine Mikaela Shiffrin (à 0''10) et la Schwytzoise Wendy Holdener (à 0''77).

Camille Rast semble très à l'aise sur les conditions de neiges agressives de la station slovène. Après sa victoire en géant samedi, la troisième de sa carrière, la skieuse de Vétroz a pris une option sur la victoire finale en réalisant une manche complète en 50''24.

Au contact de Shiffrin tout au long du parcours, elle est parvenue à faire la différence par rapport à la leader du classement général et du classement de la discipline dans la deuxième moitié du parcours. Elle s'élancera en seconde manche (12h15) pour tenter de glaner un troisième succès en slalom après ses victoires à Killington et Flachau l'hiver dernier.

Holdener en embuscade Derrière les deux skieuses en forme du moment, la skieuse d'Unteriberg a concédé 77 centièmes à sa compatriote, un écart important qui lui permet cependant d'accrocher la troisième marche du podium provisoire. La Valaisanne Mélanie Meillard a réalisé une belle performance sur le premier parcours (12e à 1''63), et a l'occasion d'entrer dans le top 15 pour la première fois cette saison.

Dernière Suissesse à s'élancer parmi les trente premières, Eliane Christen a commis une grosse faute sur le haut du tracé mais a sans doute assuré sa qualification en deuxième manche (17e, à 2''57).



NHL: Meier et Hischier marquent encore Timo Meier (au centre) a marqué et participé à une deuxième victoire consécutive des New Jersey Devils. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Steven Senne Les Suisses Timo Meier et Nico Hischier ont mené les New Jersey Devils à une victoire 4-1 contre Utah en marquant chacun leur douzième but de la saison en NHL.

Contre les Utah Mammoth, Timo Meier a marqué le 2-0 en première période et le capitaine Nico Hischier le 3-0 en milieu de rencontre. Les Devils sont toujours en quête d'une qualification en play-off et ont enchaîné une deuxième victoire d'affilée après une série de onze défaites en quinze matches.

De son côté, Tampa Bay n'a aucun souci à se faire pour la poursuite de sa saison. Le Lightning, du défenseur seelandais Janis Moser, est actuellement la meilleure équipe de Conférence Est et a fêté une septième victoire consécutive à San Jose (sans Philip Kurashev, blessé) en s'imposant 7-3.

Succès pour Josi et Fiala Dans la nuit de samedi à dimanche, les Predators de Nashville menés par leur capitaine suisse Roman Josi (4-3 à Calgary) et les Kings de Los Angeles de Kevin Fiala ont également été victorieux: lors du succès 5-4 contre Minnesota Wild, le Saint-Gallois a servi une passe décisive.

Enfin, la situation est de plus en plus inquiétante pour les Winnipeg Jets, chez qui Nino Niederreiter a repris du service après avoir regardé le dernier match depuis les tribunes. La défaite 4-2 à Ottawa est la cinquième de suite pour les Canadiens. Le vainqueur de la qualification de l'an dernier occupe actuellement la dernière place en Conférence Ouest et compte déjà neuf points de retard sur la dernière place qualificative en play-off.



Liga: Le FC Barcelone remporte une neuvième victoire d'affilée Dani Olmo a débloqué la situation en toute fin de rencontre pour le FC Barcelone face à l'Espanyol samedi en Liga. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le FC Barcelone a remporté le derby catalan 2-0 face à l'Espanyol lors de la 18e journée de Liga. De son côté, Villareal a débuté 2026 par une victoire.

Le Barça a forcé la décision en toute fin de rencontre grâce aux réalisations de Dani Olmo (86e) et de Robert Lewnadowski (90e). Avec ce 9e succès de rang en championnat, les Blaugrana consolident ainsi leur place en tête de Liga avec 49 points, soit sept de plus que leurs poursuivants du Real Madrid, qui comptent un match de moins avant leur rencontre de demain face au Betis Seville (16h15).

Villareal a mis fin à l'invincibilité à domicile d'Elche cette saison en Liga en s'imposant 3-1. Ce premier succès en 2026 fait du bien à l'actuel troisième du championnat, qui avait subi la loi de Barcelone lors de la dernière journée, avait été éliminé en Copa del Rey mi-décembre et est en très mauvaise posture en Ligue des champions, avec un seul point en six rencontres de phase de ligue.



CAN: Le Mali rejoint le Sénégal en quart de finale Gaoussou Diakite et le Mali sont parvenus à se qualifier pour les quarts de la CAN en battant la Tunisie aux tirs au but. Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Le Sénégal est venu à bout du Soudan 3-1 en 8es de finale de la CAN. Réduits à 10 dès la 26e, les Maliens se sont imposés aux tirs au but (1-1, 3-2 tab) face à la Tunisie.

Après avoir concédé l'ouverture du score, les Sénégalais ont pu compter sur un doublé de Pape Gueye pour l'emporter. Privé de leur capitaine Koulibaly, suspendu, les Lions du Teranga ont obtenu l'essentiel face à une équipe soudanaise qui n'avait pas marqué un seul but pour se hisser en phase finale. En effet, le Soudan avait obtenu son unique succès face à la Guinée équatoriale à la faveur d'un autogoal.

Pourtant, c'est bien le Soudanais Aamir Abdallah qui a mis le feu aux poudres à la 6e. Pape Gueye, qui évolue à Villareal, a redonné l'avantage aux siens avant la pause à la faveur d'un doublé (29e, 45e). L'attaquant du PSG de 17 ans Ibrahim Mbaye a lui assuré la qualification sénégalaise en scellant le score à la 77e.

Le Mali au courage Entre le Mali et la Tunisie, il a fallu attendre la 88e pour voir enfin la Tunisie profiter de sa supériorité numérique grâce à la réussite de Firas Chaouat, entré à la 70e. Dans le temps additionnel, une main dans la surface tunisienne repérée par la VAR a permis à Lassine Sinayoko de transformer un penalty salvateur pour le Mali et revenir à un partout.

Emmenés jusqu'à la fin des prolongations par de courageux Maliens, les Tunisiens ont fini par s'avouer vaincus en s'inclinant 3-2 aux tirs au but, notamment grâce à la réussite du joueur du Lausanne-Sport Gouassou Diakité, entré à la fin du temps réglementaire. Le Mali affrontera donc la Tunisie en quart de finale.



Genève enchaîne, Lausanne et Fribourg battus Stéphane Charlin s'est montré intraitable à Berne Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Genève tourne bien. Les Aigles ont enchaîné un troisième succès en National League en allant s'imposer 3-0 à Berne, pendant que le LHC a été battu 3-2 à Zurich et Fribourg sur le même score à Lugano.

Loin d'être dominateurs, les Aigles ont su se montrer habiles. Au premier tiers, ils ont dû faire face à plusieurs phases en infériorité numérique et ont su gérer. Lors de la période médiane, ils ont frappé à deux reprises et alors que Berne se montrait plus pressant. Vesey (23e) et Praplan (34e) ont su être efficaces.

Derrière un Stéphane Charlin impeccable et auteur de son troisième blanchissage de la saison, les Genevois ont fait bloc. Ils ont mis leurs corps en opposition pour empêcher les Bernois de revenir. Et c'est finalement dans la cage vide que Manninen a mis fin au suspense. Les Aigles restent au cinquième rang, mais ces points accumulés offrent un petit matelas sur le 7e.

Malgin tonique, Lausanne s'incline Lausanne se dirigeait vers la prolongation face à Zurich avec au minimum un point, puis Denis Malgin est sorti de sa boîte. Le génial attaquant aux racines russes a inscrit le 3-2 final et décisif à la 59e. Lausanne aurait mérité mieux, mais Lausanne a encore subi la loi des Lions alémaniques.

Les Vaudois avaient pourtant ouvert le score à la 3e par un ancien de la maison zurichoise, Yannick Zehnder. L'ailier a profité d'une très astucieuse passe de Benjamin Bougro. Seulement le "Z" n'a pas tergiversé et égalisé par Grant (4e).

Rebelote à la 34e lorsque Rochette a trouvé une superbe ligne de passe pour Czarnik. Ce 2-1 n'a duré que 38 secondes. Le temps pour Willy Riedi de remettre les deux équipes à niveau. Et puis en fin de match, Malgin s'est rappelé qu'il n'était pas top scorer pour rien. Lausanne conserve sa deuxième place, alors que Zurich profite du faux-pas de Zoug, battu 2-1 ap chez lui par Kloten, pour se hisser dans le top 6.

Fribourg perd deux joueurs A Lugano, Fribourg a été battu 3-2 par une équipe réaliste. Les joueurs de Roger Rönnberg ont davantage tiré au but que ceux de Tomas Mitell, mais ces derniers ont été plus précis.

Les Tessinois ont mené 2-0 grâce à Fazzini et Sanford, mais Gottéron a pu recoller au score via Kapla (14e) et Marchon (36e). A la 40e, un tir de Fazzini dévié a fini dans le but de Berra avec Thürkauf devant le gardien zurichois. Ce troisième but sera finalement le but gagnant, puisque Fribourg n'est pas parvenu à égaliser. Les Dragons ont aussi vu deux de leurs attaquants étrangers, Sörensen et Borgström, rejoindre les vestiaires prématurément en raison de blessures.

Bienne et Ajoie battus Tombeur de Lugano la veille, Bienne n'a pas pu capitaliser sur cette bonne performance à domicile. En voyage à Langnau, les Seelandais se sont inclinés 4-0.

Saku Mäenalanen s'est montré particulièrement en verve avec un doublé et un assist. Et 2026 réussit bien aux Emmentalois qui commencent la nouvelle année par deux blanchissages pour Boltshauser vendredi et Meyer samedi.

Ajoie a lui ramené un point de Rapperswil. Les Jurassiens, sans Turkulainen, blessé, ont fait le dos rond pour arracher la prolongation. Strömwall a pu offrir un deuxième point à ses couleurs en inscrivant le 2-1.

Fatigué par sa victoire à la Coupe Spengler, le leader Davos n'avait pas été lui-même vendredi contre Kloten, battu 4-1. Cette fois, les Grisons ont retrouvé leur touche en disposant d'Ambri 7-3. Tambellini y est allé d'un doublé, mais six Davosiens différents ont marqué.



Premier League: Arsenal garde Aston Villa à distance Declan Rice a inscrit un doublé lors de la victoire d'Arsenal 3-2 à Bournemouth samedi. Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Arsenal a conforté sa place de leader de Premier League en s'imposant 3-2 à Bournemouth lors de la 20e journée. Egalement victorieux samedi, son poursuivant Aston Villa reste à 6 points des Gunners.

Declan Rice s'est illustré avec un doublé en seconde période (54e, 71e) pour mettre Arsenal sur orbite, qui était jusqu'alors tenu en échec 1-1 par une équipe qui n'a plus gagné depuis la 9e journée du championnat. Malgré le 3-2 réalisé par le jeune Français Eli Junior Kroupi (77e), l'équipe de Mikel Arteta a tenu bon pour fêter une septième victoire d'affilée, toutes compétitions confondues.

Une première victoire pour la lanterne rouge Plus tôt dans l'après-midi, Aston Villa avait fait le nécessaire pour effectuer un rapproché vers la première place. Les Villans ont pris le dessus sur Nottingham Forest 3-1, toujours sans le Vaudois Dan Ndoye. Après cette 4e défaite de rang, le club de l'international suisse reste avec 18 points à la 17e place, la dernière assurant le maintien.

En queue de classement, la lanterne rouge Wolverhampton a obtenu sa première victoire de la saison face à West Ham 3-0. Elle revient ainsi à 6 longueurs de l'avant-dernier Burnley (12 points), qui s'est lui incliné à Brighton 2-0.



Nadine Fähndrich termine deuxième du sprint à Val di Fiemme Nadine Fähndrich s'est hissée à la deuxième place du sprint classique à Val di Fiemme lors de la 5e étape du Tour de Ski. (Archives) Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La 5e étape du Tour de ski a souri à Nadine Fähndrich. La Lucernoise n'a été devancée que par la Finlandaise Jasmi Joensuupar en finale du sprint classique à Val di Fiemme.

Souveraine en quart de finale puis en demi-finale, Nadine Fähndrich a longtemps cru pouvoir rééditer sa victoire de l'an dernier, où elle s'était déjà imposée lors du sprint à Val di Fiemme. La Suissesse a dû s'avouer vaincue face à Jasmi Joensuu, qu'elle avait battue en demi-finale, pour 44 centièmes.

La Suédoise Johanna Hagstroem a complété le podium, tandis que la deuxième Suissesse en finale Anja Weber a terminé à la 6e et dernière place. Cette course fait également office de test en vue des Jeux olympiques, vu que l'épreuve du sprint se disputera sur le même parcours, également en style classique. Au classement du Tour de Ski, l'Américaine Jessie Diggins mène toujours le bal avant la dernière étape.

Klaebo impérial Chez les messieurs, les Suisses Noe Näff et Roman Alder se sont arrêtés en quart de finale du sprint classique à Val di Fiemme. La victoire est revenue au Norvégien Johannes Hösflot Klaebo, qui a par la même occasion conforté son statut de leader du Tour de ski avant la dernière étape dimanche.



Camille Rast gagne son premier géant La joie de Camille Rast, qui a remporté son premier géant de Coupe du monde samedi Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Camille Rast tient sa première victoire de la saison.

La Valaisanne a remporté samedi le géant de Kranjska Gora, cueillant ainsi son premier succès dans cette discipline en Coupe du monde et le troisième au total sur le Cirque blanc.

Elle "tournait autour" depuis plusieurs semaines. Deuxième du slalom de Courchevel le 16 décembre, deux fois 2e à Semmering le week-end précédent avec 0''14 de retard en géant et 0''09 en slalom, Camille Rast a transformé l'essai dimanche en Slovénie.

En tête après une première manche qu'elle avait été la première à négocier, la skieuse de Vétroz refermait pour la première fois le portillon en géant. Et elle n'a pas failli: elle a conservé 0''20 d'avance sur Julia Scheib (2e), qui pointait au 5e rang après la première manche avec 0''41 de retard.

Camille Rast a ainsi décroché son troisième succès en Coupe du monde, après avoir triomphé deux fois en slalom l'hiver dernier (à Killington et à Flachau). Sa régularité est remarquable: si l'on excepte les deux premières courses de l'hiver, le géant de Sölden (15e) et le slalom de Levi (15e) lors desquelles sa hanche la faisait encore beaucoup souffrir, elle n'a pas quitté le top 10.

La championne du monde 2025 de slalom en est à huit top 5 sur ses neuf derniers départs, avec désormais quatre podiums d'affilée. Elle pointe par ailleurs au 2e rang de la Coupe du monde de géant, certes loin derrière Julia Scheib (à 119 longueurs), et conserve la 2e place du classement général.

Top 20 pour Sue Piller Quatre autres Suissesses ont marqué des points dans ce sixième géant de la saison, mais aucune d'elles n'a pu prendre place parmi les 15 premières. Wendy Holdener, probante 15e à Semmering, a déçu: la Schwytzoise a perdu quatre rangs en deuxième manche pour se classer 23e.

Jolie performance en revanche de Sue Piller. La Fribourgeoise de 20 ans a pris des risques sur le second parcours, commettant certes une grosse faute pour terminer 20e. Elle inscrit ainsi pour la troisième fois des points en Coupe du monde, après ses 20e et 28e places obtenues début décembre au Mont-Tremblant.

La "revenante" Simone Wild (32 ans) a par ailleurs fini 26e, juste devant la jeune Dania Allenbach (18 ans) qui effectuait ses débuts sur le Cirque blanc samedi.

