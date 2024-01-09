L'Egypte et le Nigeria continuent ++ Wicky file aux Etats-Unis

CAN 2025: l'Egypte et le Nigeria continuent leur parcours Mohamed Salah inscrit le troisième but égyptien Image: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI L'Egypte s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2025 au Maroc. Elle a difficilement décroché son billet en battant le Bénin 3-1 ap. Le Nigeria a lui dominé le Mozambique 4-0.

Les Pharaons ont marqué par Attia (70e), Ibrahim (97e) et Salah (124e), alors que leurs adversaires avaient égalisé grâce à Dossou (83e). Salah, qui a désormais marqué trois fois dans cette CAN, a inscrit le but de la sécurité sur un contre au bout des arrêts de jeu des prolongations.

Le Nigeria n'a pas connu de problème pour écarter le Mozambique. Les Super Eagles, qui se profilent comme un sérieux candidat au titre après avoir marqué douze buts en quatre matches, ont fait la différence grâce à Lookman (20e), Osimhen (25e/47e) et Adams (75e).



Raphaël Wicky nommé entraîneur de Sporting Kansas City Raphaël Wicky: cap sur Kansas City Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Raphaël Wicky (48 ans) est de retour en Major League Soccer (MLS). Le Valaisan a signé un contrat de deux ans et demi avec Sporting Kansas City, avec option pour une saison supplémentaire.

L'ancien international n'arrive pas en terrain inconnu. Il avait en effet dirigé Chicago Fire de fin 2019 à fin septembre 2021. Après son retour en Suisse, il est devenu entraîneur des Young Boys en juillet 2022 et a mené le club bernois au doublé en 2023. YB l'avait limogé en mars 2024.

Sporting Kansas City a gagné deux fois le titre en MLS, la dernière fois en 2013. La saison dernière, l'équipe a manqué les play-off et a fini au dernier rang de la Conférence ouest avec 28 points en 34 matches.

"Je suis convaincu que le club a toutes les clés en main pour retrouver les sommets: une direction grandiose, d'excellentes installations, une académie talentueuse et un magnifique stade avec des fantastiques supporters", a déclaré Wicky dans un communiqué de sa nouvelle équipe. La nouvelle saison de MLS sera lancée le 21 février.



Fribourg sans Sörensen au moins jusqu'à la pause olympique Marcus Sörensen: son absence est un coup dur pour Fribourg Image: KEYSTONE/AP/Gian Ehrenzeller Coup dur pour Fribourg-Gottéron: les Dragons seront privés de longues semaines de leur attaquant suédois Marcus Sörensen (33 ans). Son absence durera au minimum jusqu'à la pause olympique.

Le topscorer de Gottéron (8 buts et 24 assists) s'est blessé samedi lors de la défaite 3-2 des siens à Lugano. La nature exacte de la blessure n'a pas été révélée, mais le Suédois avait quitté la glace en boitant bas.

Le club a indiqué lundi être en train de sonder le marché pour dénicher un nouvel étranger.



Lugano: le staff technique prolongé jusqu'en 2028 Tomas Mitell et son staff technique ont prolongé jusqu'en 2028 avec Lugano Image: KEYSTONE/Samuel Golay Le HC Lugano annonce prolonger jusqu'en 2028 sa collaboration avec son staff technique.

Le coach principal Tomas Mitell, son adjoint Stefan Hedlund et l'entraîneur des gardiens Antti Ore ont tous trois paraphé un nouvel accord portant sur une saison supplémentaire.

Ancien coach à succès du Färjestad BK, le Suédois Tomas Mitell est en poste depuis le début de la saison à Lugano, où il avait pris la succession d'Uwe Krupp. Le club bianconero a réussi un excellent début de championnat 2025/26 avec une 4e place provisoire.

"Le staff technique travaille très bien avec l'équipe. La confiance mutuelle est très forte, ce qui crée le climat de travail souhaité pour fournir de bonnes performances. Le staff technique adhère à 100 % à la philosophie du club et croit en la voie empruntée. Les bases pour l'avenir sont posées et je suis heureux de pouvoir progresser pas à pas", explique le directeur général du HCL, Janick Steinmann, cité dans le communiqué du club tessinois.



L'entraîneur de Manchester United Ruben Amorim limogé Ruben Amorim a été viré par ManU lundi Image: KEYSTONE/AP/Ian Hodgson L'entraîneur de Manchester United, le Portugais Ruben Amorim, a été limogé à la suite des mauvais résultats de son équipe, 6e de Premier League. Le club mancunien l'a annoncé lundi.

Arrivé aux commandes des Red Devils en novembre 2024, l'ancien technicien du Sporting Portugal (40 ans) n'a pas réussi à redresser la barre à la tête du prestigieux club anglais, vainqueur de trois Ligue des champions mais en difficulté depuis plusieurs années.



Beatrice Chebet fait une pause maternité en 2026 Beatrice Chebet prend une pause maternité en 2026 Image: KEYSTONE/EPA PAP/ADAM WARZAWA La Kényane Beatrice Chebet, double championne olympique sur 5000 m et 10'000 m à Paris en 2024, fait une pause maternité en 2026. Son agent l'a annoncé lundi.

La Kényane Beatrice Chebet, double championne olympique sur 5000 m et 10'000 m à Paris en 2024, double championne du monde en titre et détentrice des records du monde dans les deux disciplines, fait une pause maternité en 2026. Son agent l'a annoncé lundi.

"Après beaucoup de rumeurs, nous pouvons enfin partager la nouvelle: en 2026, Beatrice Chebet courra la course la plus importante de sa vie, devenir mère", a annoncé son agent sur les réseaux sociaux.

Beatrice Chebet a été l'une des grandes stars des Mondiaux d'athlétisme à Tokyo en septembre 2025, quand elle a brillé sur 10'000 m avant d'enchaîner sur le 5000 m, devançant son amie et autre star du demi-fond, Faith Kipyegon.

L'athlète de 25 ans devait défendre son titre samedi aux championnats du monde de cross en Floride mais avait annoncé son forfait il y a quelques jours, sans donner d'explication précise mais en indiquant avoir hâte de vivre le "prochain chapitre de (sa) vie".

La saison 2026 n'est marquée par aucun championnat majeur en athlétisme, les prochains Mondiaux ayant lieu en 2027 à Pékin avant les JO à Los Angeles en 2028. Chebet est également double championne du monde en titre et détentrice des records du monde du 5000 et du 10'000 m.



Phoenix fait tomber Oklahoma City Devin Booker est félicité par Dillon Brooks après avoir inscrit le panier de la gagne face à OKC Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Champion NBA en titre, Oklahoma City a subi dimanche sa 6e défaite de la saison en 36 matches, mais la 5e dans ses 11 dernières sorties. Le Thunder s'est incliné 108-105 à Phoenix.

Devin Booker a marqué le panier à trois points de la victoire à 0''7 du "buzzer". Les Suns ont effacé un déficit initial de 18 points pour prendre leur revanche après la pire défaite de l'histoire de la franchise, le mois dernier contre le Thunder (138-89) en quarts de finale de la NBA Cup.

Booker a amassé 24 points et réalisé 9 passes décisives. L'ailier Dillon Brooks a ajouté 22 points pour Phoenix, qui a aussi pu compter sur les 26 points de Jordan Goodwin, un record pour le meneur remplaçant.

Brooks a réussi un tir à trois points face à son compatriote canadien Shai Gilgeous-Alexander, à 36'' du terme. Cela a donné à Phoenix une avance de 105-101, mais Oklahoma City a égalisé à 105-105 à 8''2 de la fin avant que Booker ne marque le panier de la gagne.

Gilgeous-Alexander a mené le Thunder avec 25 points et l'arrière Jalen Williams en a ajouté 23. Mais les Suns, en 7e place à l'Ouest, ont mis fin à la série de quatre victoires consécutives d'OKC, dont le bilan reste cependant le meilleur de la ligue.



Une 5e défaite d'affilée pour Vegas Tyler Bertuzzi (à gauche) trompe Akira Schmid pour inscrire le but de la victoire pour Chicago face à Vegas Image: KEYSTONE/AP/Paul Beaty Les Vegas Golden Knights ont enchaîné dimanche une cinquième défaite consécutive en NHL. La franchise du Nevada s'est inclinée 3-2 sur la glace de Chicago.

Pour sa première titularisation de la nouvelle année, Akira Schmid n'a guère brillé devant le filet des Golden Knights. Le Bernois a terminé la partie avec 85% d'arrêts seulement (17/20) pour connaître sa troisième défaite de suite en tant que titulaire.

Le "bourreau" de Schmid se nomme Tyler Bertuzzi. L'attaquant de Chicago a réussi un triplé, signant le but de la victoire après 1'18 de jeu en "overtime" pour infliger à Vegas un huitième revers dans ses neuf dernières sorties.

A noter aussi la défaite des New Jersey Devils, qui restaient pourtant sur deux succès consécutifs. New Jersey s'est incliné 3-1 face aux Carolina Hurricanes, qui ont ouvert la marque après 51 secondes de jeu sur un but contre son camp de Luke Hughes. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a réussi un assist sur le 1-1 des Devils, signé Dawson Mercer à la 8e.



L'Inter reprend les commandes, l'AC Milan et Naples sur ses talons Lautaro Martinez a inscrit son 10e but de la saison Image: KEYSTONE/EPA/Roberto Bregani L'Inter est repassé en tête du Championnat d'Italie dimanche en surclassant Bologne 3-1. Mais il reste sous la menace de l'AC Milan et Naples, vainqueurs également lors de la 18e journée.

Devant son public, l'Inter n'a pas fait de détails pour son premier match de l'année. Le gardien de Bologne Federico Ravaglia a longtemps retardé l'échéance, avant de céder une première fois sur un tir de Piotr Zielenski (39e).

L'Argentin Lautaro Martinez a doublé la mise au retour des vestiaires (48e) sur une tête à bout portant, son 10e but de la saison et son 125e en Serie A, comme son compatriote Gonzalo Higuain.

Thuram a définitivement mis KO Bologne avec beaucoup de réussite en propulsant le ballon dans le but avec l'épaule (74e).

Grâce à cette cinquième victoire consécutive en championnat, en ayant concédé seulement deux buts, les Nerazzurri totalisent 39 points, soit un de plus que leur grand rival, l'AC Milan (2e, 38 pts), passé provisoirement en tête à la faveur de sa victoire à Cagliari (1-0) vendredi.

L'Inter compte deux points d'avance sur le champion en titre Naples (3e, 37 pts) qui, sous une pluie battante, a terrassé la Lazio (2-0) au Stade olympique.



Le Maroc retrouvera le Cameroun en quarts Le Camerounais Junior Tchamadeu célèbre son but Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe Le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2025 qu'il organise. Il a difficilement battu la Tanzanie 1-0 grâce à une nouvelle réussite de Brahim Diaz à la 63e.

L'attaquant du Real Madrid marque cette CAN de son empreinte. Il a inscrit un but lors de chacun des quatre matches joués. Contre la Tanzanie, il a été servi par son capitaine Hakimi et trompé le gardien Masalanga dans un angle fermé au premier poteau. Auteur de plusieurs arrêts, le dernier rempart tanzanien a semblé coupable sur le but marocain.

Le Cameroun retrouvera le Maroc en quarts de finale après sa victoire 2-1 sur l'Afrique du Sud en huitièmes dimanche à Rabat. Arrivés la tanière sens dessus dessous au Maroc, les Lions Indomptables montent en puissance au fil du tournoi, à l'image de leur rencontre face aux Bafana Bafana où malmenés pendant une mi-temps, ils se sont finalement imposés avec autorité.

Le latéral Junior Tchamadeu, 22 ans, a ouvert le score contre le cours du jeu et Christian Kofane, 19 ans, a doublé la mise de la tête en tout début de seconde période.



La Suisse remporte son groupe Belinda Bencic en grande forme à Perth Image: KEYSTONE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT La Suisse s'est assurée la 1re place de son groupe à la United Cup en battant l'Italie 2-1 et se qualifie pour la phase à élimination directe. Belinda Bencic a remporté son simple et le double mixte.

Encore dans l'élan de sa brillante fin de saison, la Saint-Galloise (WTA 11) semble aborder cette saison 2026 avec confiance. Elle est venue à bout de la Transalpine Jasmine Paolini (WTA 8), vainqueure du WTA 1000 de Rome en 2025, 6-4 6-3.

Belinda Bencic s'est adjugée un premier set décousu, qu'elle a remporté 6-4 après avoir breaké à quatre reprises Paolini. En deuxième manche, la Saint-Galloise a pris le service une première fois au 3e jeu, puis une deuxième fois pour remporter le 2e set 6-3.

En double mixte, Bencic a de nouveau été associée à Jakub Paul pour affronter Sara Errani et Andrea Vavassori. Comme la veille, le duel s'est terminé au tie-break et une fois de plus en faveur de la Suisse 7-5 4-6 10-7.

De son côté, Stan Wawrinka (ATP 157) a encore démontré ce dimanche qu'il n'allait pas faire de la figuration pour sa dernière saison professionnelle. Malgré sa défaite 4-6 6-7 (7/2) 7-6 (7/4) face à Flavio Cobolli (ATP 22), le droitier de 40 ans a livré une prestation de haut vol face au vainqueur des tournois d'Hambourg et de Munich l'an dernier.

Après avoir battu la France 3-0 et l'Italie 2-1, la Suisse est certaine de terminer à la première place de son groupe. En quarts de finale, elle affrontera mercredi à Perth le vainqueur du groupe E, qui sera soit la Grande-Bretagne, soit la Grèce.



Tour de Ski: Johannes Klaebo et Jessie Diggins s'imposent Johannes Klaebo, le grand dominateur du ski de fond mondial Image: KEYSTONE/EPA/ANDREA SOLERO Johannes Klaebo et Jessie Diggins ont remporté le Tour de Ski au terme de la 6e étape au sommet de l'Alpe Cermis. Le Norvégien et l'Américaine ont chacun justifié leur statut de favori.

A un mois des JO 2026 de Milan Cortina (6-22 février), Klaebo est devenu le recordman des victoires dans cette épreuve à étapes. Déjà sacré en 2019, 2022, 2023 et 2025, il a ajouté un cinquième titre pour devancer au palmarès le Suisse Dario Cologna, quatre fois victorieux.

"Participer au Tour de Ski et le gagner est toujours quelque chose de beau, je me suis senti en forme, j'adore le concept de cette course", a déclaré Klaebo. "L'important maintenant, c'est de bien se reposer, de partir en altitude pour un stage et bien préparer les JO", a-t-il détaillé.

Un peu en souffrance dans les portions les plus raides dimanche, Klaebo a fini 13e de l'étape. Au général final, Klaebo a devancé son compatriote Mattis Stenshagen de 30''1 et un autre Norvégien, Harald Amundsen de 1'08.

Et de trois pour Diggins Pour sa part, Jessie Diggins a écrit son nom au palmarès pour la troisième fois après 2021 et 2024. L'Américaine, qui prendra sa retraite au terme de la saison, a parfaitement géré (2e à 8''8) la dernière étape remportée par la Norvégienne Karoline Simpson-Larsen. Au classement final, Diggins s'impose avec 2'17''7 d'avance sur l'Autrichienne Teresa Stadlober et 2'31''6 sur la Norvégienne Heidi Weng.

Les Suisses n'ont joué qu'un rôle mineur. Côté masculin, Noé Näff a été le mieux classé avec le 52e rang final. C'est un peu mieux chez les dames avec la 18e place d'Anja Weber.



Lars Weibel nommé directeur sportif d'Ambri Lars Weibel va rejoindre Ambri comme directeur sportif Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Lars Weibel va quitter la fédération pour revenir au sein d'un club de National League. Le Schwytzois de 51 ans deviendra directeur sportif d'Ambri-Piotta après le Mondial à domicile.

Weibel était directeur sportif de Swiss Ice Hockey depuis 2019. Il rejoindra les Léventins en juin 2026, indique le club. Il sera ensuite responsable de la première équipe masculine et féminine, ainsi que du développement de la relève et du scouting.

A Ambri, l'ancien gardien succède à Alessandro Benin, qui avait repris le poste de Paolo Duca, directeur sportif de longue date, à l'automne dernier, après le départ de Duca et du coach Luca Cereda.



Tournée des 4 tremplins: Nikaido met fin au rêve de Domen Prevc Ren Nikaido a fêté un beau succès à Innsbruck Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Domen Prevc a trouvé son maître. Le Slovène a été battu par le Japonais Ren Nikaido à Innsbruck lors de la 3e étape de la Tournée des 4 tremplins. Sandro Hauswirth a pris une bonne 18e place.

Hauswirth, avec des sauts de 123 et 122 m, a donc été le sauteur suisse le plus en vue sur le tremplin autrichien. Cela lui a permis de terminer dans le top 20, ce qui constitue une bonne performance.

Gregor Deschwanden a pour sa part fini 24e après s'être posé deux fois à 120 m. Tous deux avaient gagné leur duel en première manche. Quant à Felix Trunz (119/117,5 m), il s'était qualifié de justesse en tant que cinquième lucky loser et a pris la 29e place.

Killian Peier a été le seul des quatre Suisses en lice à ne pas se qualifier pour la finale. Sur le Bergisel, là où il avait décroché le bronze mondial au grand tremplin en 2019, le Vaudois a dû se contenter d'un saut à 118e et du 39e rang.

Nikaido, avec des sauts de 131 et 128 m, a brisé le rêve de Prevc de réussir le grand chelem sur la Tournée. Le Slovène, qui s'était imposé à Oberstdorf et Garmisch-Partenkirchen, a été devancé de 0,5 point après avoir atterri à 129,5 et 128 m. Le podium a été complété par l'Autrichien Stephan Embacher (130/127,5 m).

