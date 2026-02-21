Les Clippers battus ++ Servette reçoit St-Gall

Un bronze au goût amer pour le CC3C Genève Les regrets liés à la défaite subie de peu en demi-finale ne se sont pas tout à fait dissipés, malgré la joie d'avoir conquis le bronze Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La joie est grande pour le CC3C Genève, qui s'est paré de bronze vendredi aux JO 2026. Mais la frustration liée à la demi-finale perdue de justesse face aux Britanniques n'est pas dissipée.

La large victoire 9-1 contre la Norvège dans le match pour la 3e place ne suscite pas de grandes émotions. Même si le skip Yannick Schwaller estime que "pour des Suisses, nous avons quand même beaucoup crié notre bonheur."

Le match était toutefois trop déséquilibré pour susciter de grandes explosions de joie. "C'est toujours un peu différent quand le match n'est pas décidé par la dernière pierre", explique pour sa part le numéro 2 Sven Michel.

Benoît Schwarz-van Berkel était le seul à connaître déjà le goût parfois amer d'un bronze olympique. Le Genevois avait déjà terminé troisième à PyeongChang en 2018 dans l'équipe de Peter de Cruz. "Cela reste incroyable », dit-il.

"Une telle opportunité se présente si rarement. Je suis un grand fan des Jeux olympiques, les meilleurs athlètes de chaque discipline sont là, on travaille quatre ans pour vivre ce moment. C'est génial de se retrouver sur le podium à la fin", souligne-t-il.

Des millimètres pas encore tout à fait digérés Les quatre Suisses devaient toutefois attendre l'issue de la finale de samedi soir entre la Grande-Bretagne et le Canada pour recevoir leurs médailles. Ce qui suscite encore certains regrets sur leurs visages.

"On connaît la différence entre l'or et tout le reste, et elle est énorme", explique Benoît Schwarz-van Berkel. "Hier (vendredi), j'ai subi la plus grande défaite de ma carrière, et tout ça à cause de quatre millimètres. Ça fait très mal", soupire-t-il.

Les quatre joueurs admettent ouvertement avoir passé une nuit difficile, puis une matinée difficile. "A 10h30 samedi, nous nous sommes réunis, nous avons parlé avec notre cœur et chacun a dit ce qu'il ressentait", raconte Yannick Schwaller.

"Nous avons fait le vide dans nos têtes, puis nous nous sommes à nouveau concentrés sur un objectif important. Je suis très fier que nous ayons réussi une telle performance", poursuit le Soleurois, dont l'équipe n'a pas beaucoup de temps pour faire la fête: elle disputera dès lundi les championnats de Suisse afin de se qualifier pour le championnat du monde.



Les Clippers battus dans le derby de LA Niederhäuser (à droite) et les Clippers ont subi les foudres de Doncic (à gauche) vendredi Image: KEYSTONE/AP/Jessie Alcheh Yanic Konan Niederhäuser et ses coéquipiers ont connu la défaite vendredi dans le derby de Los Angeles. Les Clippers se sont inclinés 125-122 sur le parquet des Lakers.

Aligné durant 13 minutes dans cette partie, Yanic Konan Niederhäuser a réussi 6 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception vendredi, pour un différentiel de -3. L'équipe du "rookie" fribourgeois a dominé les débats sous les panneaux (42 rebonds à 32), mais a manqué d'adresse.

Les Clippers n'ont ainsi rentré que 8 de leurs 21 tirs à 3 points (38%), avec un 4/6 dans cet exercice pour leur star Kawhi Leonard (31 points au total). Les Lakers affichent quant à eux 55% de réussite dans ce domaine (17/31), grâce notamment à un 8/14 de Luka Doncic (38 points vendredi, ainsi que 11 assists et 6 rebonds).

Emmenés par Alondes Williams (25 points, 10 rebonds), les Wizards ont quant à eux battu pour la deuxième fois en l'espace de 24 heures les Pacers (131-118). Washington évoluait sans son ailier valaisan Kyshawn George, victime d'une contusion à un orteil du pied gauche la veille face à Indiana.



Fatton et Roth au service de l'équipe Fanny Smith sera en lice vendredi pour l'épreuve de skicross. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'avant-dernière journée de compétition pourrait encore réserver son lot de belles surprises côté suisse. Notamment grâce au relais mixte de ski alpinisme et au concours par équipe mixte d'aerials.

Après le sacre de Marianne Fatton jeudi en sprint individuel, les attentes sont forcément grandes concernant la grande première olympique du relais mixte en "skimo" (dès 13h30). La Neuchâteloise fera équipe avec le Zurichois Jon Kistler, 6e en individuel après avoir joué de malchance en finale.

En aerials, le trio suisse affiche également des ambitions avant l'épreuve par équipe mixte qui débute à 10h45. La médaille d'argent cueillie vendredi par Noé Roth pourrait donner des ailes à Pirmin Werner et surtout à Lina Kozomora, maillon faible de l'équipe. Le trio avait décroché le bronze l'an dernier lors des Mondiaux.

La Suisse aura également des atouts à faire valoir en skicross chez les messieurs, quatre ans après le doublé signé par Ryan Regez et Alex Fiva. Les deux hommes sont toujours là, accompagnés de Tobias Baur et du Vaudois Romain Détraz. Regez pourra-t-il faire parler sa puissance sur un parcours où les dépassements sont compliqués ? Réponse à partir de 12h avec le début de la phase éliminatoire.

Klaebo pour le Grand Chelem Les regards se tourneront aussi du côté de Tesero, théâtre du 50 km classique messieurs en ski de fond. Vainqueur des cinq premiers titres mis en jeu dans ces joutes, Johannes Klaebo sera une nouvelle fois l'homme à battre. Le Norvégien aux 10 sacres olympiques est capable de réussir ce sextuplé inédit dans des Jeux, comme ce fut le cas lors des Mondiaux 2025 à Trondheim.

Enfin, sur la glace de Cortina, les deux premières manches du bob à quatre messieurs se dérouleront en matinée, avec trois équipages suisses. Chez les dames, les pilotes Melanie Hasler et Debora Annen disputeront en soirée les deux dernières manches en bob à deux. Dernière épreuve pour les dames également en biathlon, avec la mass-start sur 12,5 km.



L'heure de la dernière chance pour Servette C'est bientôt l'heure de la dernière chance pour le Servette FC. Les Grenat accueillent Saint-Gall samedi (18h00) avec l'ambition de s'imposer pour garder espoir de finir dans le top 6.

Quel meilleur adversaire pour se relancer que Saint-Gall, que le SFC a battu le 25 janvier (4-2), sa dernière victoire en date en championnat. Depuis, les Genevois ont enchaîné trois matches nuls et une défaite.

Revenu de Lausanne avec un point arraché au bout du suspense (3-3), Servette doit impérativement décrocher trois unités pour réduire l'écart avec la barre. Les Grenat ont neuf longueurs de retard sur Young Boys (6e) alors qu'il ne reste que huit journées avant la séparation du championnat en deux groupes.

En déplacement chez la lanterne rouge Winterthour (18h00), Thoune vise pour sa part une 9e victoire consécutive pour conforter un peu plus son fauteuil de leader. Un derby zurichois entre Grasshopper et le FCZ viendra clôturer cette journée de football suisse (20h30).



Les Etats-Unis en démonstration Jack Hughes et les Etats-Unis irrésistibles lors de cette demi-finale. Image: KEYSTONE/AP/Carolyn Kaster La finale de rêve aura bien lieu ! Ce dimanche, les Etats-Unis défieront le Canada à Milan pour l’un des titres les plus prestigieux décernés lors de ces Jeux de Milan-Cortina.

Après la belle frayeur vécue lors d’un quart de finale remporté 2-1 dans la prolongation face à la Suède, les Etats-Unis se sont promenés face à la Slovaquie. Ils se sont imposés 6-2 contre l’invité-surprise de ces demi-finales au terme d’un match très abouti.

Les Américains ont mené 2-0 après le premier tiers avant d’inscrire deux buts en l’espace de 19’’ par Jack Hughes et Jack Eichel pour classer l’affaire peu après la mi-match. Ils ont littéralement survolé les débats face à des Slovaques qui ont dû attendre l’ultime période pour trouver un peu d’oxygène.

Les Etats-Unis tenteront dimanche de remporter le tournoi olympique pour la troisième fois après leur succès de 1960 à Squaw Valley et de 1980 à Lake Placid. Le défi qui les attend dimanche semble immense. Mais il est loin d’être insurmontable.



Une médaille mille fois méritée pour les Suisses La délivrance pour les curleurs du CC Genève. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Suisse a cueilli une 17e médaille aux Jeux de Milan-Cortina avec la troisième place des curleurs du CC Genève. Ils ont battu la Norvège 6-2 dans le match pour la 3e place.

Un coup de trois au deuxième end a permis aux Suisses de prendre très vite la main dans cette rencontre. Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, le skip Yannick Schwaller et Benoit Schwarz-van Berkel n'ont jamais été inquiétés par des adversaires qui ont très vite abdiqué après le raté du skip Magnus Ramsfjell au 3e end sur une pierre qui aurait pu relancer cette petite finale.

Les Suisses ont, ainsi, su parfaitement rebondir au lendemain de la mortifiante défaite en demi-finale face à la Grande-Bretagne. Après un round-robin parfait avec neuf victoires en neuf matches, le quatuor espérait sans doute davantage que cette médaille de bronze qui récompense toutefois une performance de choix lors de ce tournoi olympique.

Malheureux jeudi contre la Grande-Bretagne, Benoit Schwarz-van Berkel a cette fois rendu une copie parfaite pour remporter sa deuxième médaille de bronze aux Jeux après celle de Pyeongchang en 2018. A 34 ans, le no 4 de l'équipe sera-t-il partant pour une nouvelle aventure olympique ? La question peut se poser comme elle se pose pour Sven Michel (37 ans). Agés respectivement de 30 et de 25 ans, Yannick Schwaller et Pablo Lachat-Couchepin ne nourrissent pas encore la même réflexion.



Les Suissesses n'ont plus de sélectionneur Colin Muller: le choix de partir après la conquête de la médaille de bronze. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Colin Muller ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse dames.

Au lendemain de la conquête de la médaille de bronze aux Jeux de Milan-Cortina, le natif de Toronto a annoncé au micro de la SRF son intention de quitter son poste.

Colin Muller a, ainsi, conclu de manière abrupte les pourparlers entamés par Swiss Ice Hockey pour une éventuelle prolongation de contrat. La Fédération n'avait pas souhaité entamer cette discussion avant le tournoi olympique. Une marque de défiance sans doute aux yeux de Colin Muller.



Hockey sur glace: le Canada bat la Finlande au bout du suspense MacKinnon vient de donner la victoire aux Canadiens Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Le Canada s'est hissé in extremis en finale du tournoi olympique. A Milan, les joueurs à la feuille d'érable ont battu la Finlande, tenante du titre, 3-2 après avoir été menés 2-0.

L'immense favori canadien a été mis en difficulté, comme déjà en quart de finale (3-2 ap contre la Tchéquie). Les Finlandais ont ouvert le score en power-play par Rantanen (17e) avant de creuser l'écart grâce à Haula (24e), alors qu'ils évoluaient à quatre contre cinq.

Les stars de NHL ont alors renforcé l'intensité de leur jeu. Reinhart a réduit l'écart à la 35e, en supériorité numérique. Puis, Theodore a égalisé à la 51e avant que MacKinnon, servi par McDavid, n'expédie les Canadiens en finale à 36 secondes de la sirène, alors que les Finlandais évoluaient en infériorité numérique.

La Finlande a ainsi vécu une désillusion similaire à celle qu'elle avait infligée aux Suisses en quart de finale.



Skicross: Fanny Smith a de la peine à y croire Fanny Smith heureuse avec sa médaille Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fanny Smith n'est pas du genre à masquer ses émotions. Alors quelques heures après avoir glané l'argent olympique en skicross à Livigno, la Vaudoise de 33 ans n'arrivait toujours pas à y croire.

"Je pense que cela va quand même me prendre encore une petite journée." A la question de savoir si elle réalisait ce qu'elle venait d'accomplir, la championne du monde en titre peinait à réaliser.

Devant l'hôtel des Suisses à Livigno, les fans et les proches de Fanny Smith se font entendre. Une fois les obligations médiatiques terminées, la Vaudoise accepte une coupe de champagne. "C'est extraordinaire de pouvoir profiter avec toute la famille et les amis, racontait-elle avant d'attaquer les bulles. Je pense que comme on est encore dans un marathon, je n'ai pas eu le temps du tout de me poser."

Pionnière et fière de l'être Les sportifs apprécient logiquement le soutien inconditionnel de leurs proches, surtout lorsque tout ne pas forcément dans la direction souhaitée. "Malgré le travail, on a des hauts et des bas, relève-t-elle. C'est là que les proches comptent le plus. Au final, ils sont toujours là pour nous et c'est génial de pouvoir partager ça avec eux. Mes parents sont venus à tous mes JO sauf ceux de Pékin, mais mes amis n'étaient jamais venus. C'est pour cela que c'est quelque chose de véritablement important."

Ce qui a rendu la Vaudoise très émotive, c'est la capacité à être là depuis le début. D'être une pionnière de son sport et de pouvoir accrocher une médaille à 33 ans. "On sait l'énergie que cela demande, appuie la Villardoue. Et le truc, c'est que je ne suis pas là depuis hier. Ce sont des années où ça prend beaucoup d'énergie de devoir rester au niveau, de pouvoir continuer à performer. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui je suis passée par toutes sortes d'émotions, par des moments vraiment plus compliqués dans la journée. J'ai dû aller chercher vraiment plus profondément pour performer."

Une lutte depuis l'enfance Cette notion de combat, Fanny Smith l'a connue depuis son plus jeune âge. "Dans toute ma vie, rien n'a jamais été facile et acquis d'avance. J'ai toujours dû me battre. Dans ma scolarité, c'était avec la dyslexie et la dysorthographie. J'ai su et j'ai appris à travailler pour peu de résultats. Mais cela s'est transformé en force. Alors quand j'ai trouvé mon chemin, ma passion, j'ai mis cette même énergie, ce même travail et ça paie. Donc il faut juste prendre l'énergie nécessaire pour trouver ce qui nous plaît et dans quoi on peut exceller. Et après, tout est possible."

Ce message résonne presque comme un plan pour les jeunes sportifs. Comme une sorte de marche à suivre. "Je pense que dans n'importe quoi, pour tous les jeunes, on sait comment c'est dans ces périodes où l'on ne sait pas trop où l'on va, conclut Fanny Smith. Et c'est vrai qu'il ne faut pas baisser les bras. Je pense que le plus important, c'est de donner l'énergie pour vraiment trouver sa passion parce qu'après, comme quelqu'un le disait, si l'on peut travailler de sa passion, on ne travaille pas une seule journée de sa vie."



Curling: médaille assurée pour l'équipe de Suisse dames Les Suissesses fêtent leur place en finale Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse dames obtiendra une médaille aux JO 2026 de Milan-Cortina. Elle a battu les Etats-Unis 7-4 et s'est ainsi qualifiée pour la finale de dimanche (11h05) contre la Suède.

Selina Witschonke, Carole Howald, la skip Silvana Tirinzoni et Alina Pätz ont ainsi pris leur revanche sur les Américaines, qui les avaient battues lors du dernier match du Round Robin. Elles ont déjà fait mieux qu'à Pékin il y a quatre ans, quand elles avaient manqué le podium.

Les Suissesses ont de loin livré leur meilleur match du tournoi, après des prestations pas toujours parfaites lors du tour préliminaire. Elles ont marqué deux points au 2e et au 4e end et ont ainsi pris rapidement la direction des opérations. Leur expérience supérieure à leurs adversaires a fait la différence.

Silvana Tirinzoni et ses collègues deviendront la troisième équipe suisse féminine à ramener une médaille olympique. Les deux précédentes ont été obtenues par Luzia Ebnöther (2002) et Mirjam Ott (2006), à chaque fois en argent.



Les Suisses hors du top 10 lors de la mass-start Joscha Burkhalter a été le meilleur des Suisses sur la mass-start. Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN METELKO Les biathlètes suisses ont terminé hors du top 10 lors de l'ultime épreuve des JO, vendredi à Anterselva. La médaille d'or de la mass-start est revenue au Norvégien Johannes Dale-Skjevdal.

Meilleur Suisse, Joscha Burkhalter s'est classé 11e, à plus de deux minutes du podium. Sebastian Stalder a terminé deux rangs plus loin, tandis que Niklas Hartweg a dû se contenter de la 24e place.

Les résultats de Burkhalter et Stalder sont aussi satisfaisants que décevants, car un exploit semblait à leur portée. Sous un vent violent, les meilleurs athlètes mondiaux ont multiplié les tours de pénalité. Burkhalter (2 erreurs) et Stalder (1 erreur) ont bien tiré, mais ils ont concédé trop de temps sur les skis.

Un record pour "QFM" La surprise est donc venue de Johannes Dale-Skjevdal, qui ne faisait pas partie des favoris. Son compatriote Sturla Holm Laegreid a décroché l'argent, sa cinquième médaille en cinq courses à Anterselva.

Sur la troisième marche du podium, Quentin Fillon-Maillet a remporté sa neuvième médaille olympique, la quatrième dans ces JO. Il est ainsi devenu le sportif français le plus décoré aux Jeux olympiques, été et hiver confondus.



Le Zougois Noé Roth vice-champion olympique en Aerials La tête en bas, Noé Roth a décroché sa première médaille olympique. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le Zougois Noé Roth a décroché la médaille d'argent en Aerials, vendredi à Livigno. Il apporte à la Suisse une 16e breloque aux JO de Milan-Cortina, un nouveau record dans les Jeux d'hiver.

Double champion du monde en titre de la discipline (2023 et 2025), Noé Roth (25 ans) a été battu pour 1,02 point par le Chinois Wang Xindi. Il a réussi le même saut qui lui avait permis de remporter l'or mondial il y a un an en Engadine, mais cela n'a pas suffi pour monter sur le toit de l'Olympe.

Son pote Pirmin Werner (26 ans), médaillé de bronze en Engadine, a quant à lui échoué au 5e rang après avoir manqué son saut lors de la "superfinale". Le Zurichois a flanché au pire moment après avoir été excellent tant en qualification que dans la première partie de la finale.

Un médaillé miraculé En fin de matinée, Noé Roth a pourtant frisé la correctionnelle en terminant à la 12e et dernière place qualificative pour la finale. Mais le Zougois a nettement haussé son niveau pour aller décrocher sa première médaille olympique.

Avec cette 16e breloque, la Suisse bat son record de 15 médailles atteint à trois reprises, en 1988 (Calgary), en 2018 (PyeongChang) et en 2022 (Pékin). Et la délégation helvétique a encore des chances d'améliorer son total.



Fanny Smith décroche la médailel d'argent en skicross La Vaudoise a obtenu son plus beau métal olympique à Livigno. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER A 33 ans, Fanny Smith a décroché vendredi une troisième médaille consécutive aux Jeux olympiques en remportant l'argent. A Livigno, elle a terminé derrière Daniela Maier et devant Sandra Näslund.

Après deux médailles de bronze obtenues à PyeongChang (2018) et Pékin (2022), la skieuse de Villars a obtenu son plus beau métal sur la plus grande des scènes. Sur une piste qu'elle ne semblait pas porter dans son coeur, elle s'est montrée diablement solide tout au long de la journée, jusqu'en finale.

Partie en troisième position, la double championne du monde (2013 et 2025) a placé une attaque décisive à mi-parcours pour dépasser la Suédoise Sandra Näslund. Elle n'a juste pas pu revenir sur l'Allemande Daniela Maier, qui l'avait devancée en 2022 sur le podium avant que le CIO n'attribue aussi une breloque à la Vaudoise après un recours.

Gantenbein proche de la finale Derrière Fanny Smith, la Grisonne Talina Gantenbein (5e) et la Genevoise Sixtine Cousin (7e) ont été éliminées en demi-finale. Ce fut particulièrement dur pour Gantenbein, battue par la Française Marielle Berger Sabbatel à la photo-finish.

La Zurichoise Saskja Lack a vu quant à elle son parcours prendre fin en quart de finale.



Robin Briguet échoue en qualifications du ski halfpipe Robin Briguet a chuté lors de son deuxième "run". Image: KEYSTONE/AP Robin Briguet n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du ski halfpipe vendredi aux Jeux olympiques. Le freestyler valaisan n'a pris que la 18e place des qualifications à Livigno.

Le rider de 26 ans n'a pas été en réussite pour sa troisième participation aux Jeux olympiques (25e à Pyeongchang, 12e à Pékin). Il a signé un premier passage solide (58,25) mais insuffisant pour terminer parmi les 12 premiers, avant de chuter lors de son deuxième "run".

La meilleure note des qualifs a été obtenue par le Canadien Brendan Mackay (92,75), devant l'Américain Nick Goepper (90,00) et l'Estonien Henry Sildaru (88,00). La finale est prévue vendredi soir à 19h30.

Grosse chute pour Melville Ives Le Néo-Zélandais Finley Melville Ives, numéro un mondial, a quant à lui été évacué sur civière après une violente chute lors de son deuxième passage.

Le skieur de 19 ans a été pris en charge par les secours après avoir manqué la réception d'un saut, heurtant violemment le sol et perdant ses skis et ses bâtons. La compétition a été interrompue de longues minutes avant que l'athlète ne soit évacué à l'aide d'une civière.

La veille, la Canadienne Cassie Sharpe avait également dû être prise en charge après une chute impressionnante lors des qualifications féminines. La double médaillée olympique canadienne est désormais dans un "état stable", a annoncé jeudi soir la fédération canadienne de ski.

