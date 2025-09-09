Nottingham vire son coach ++ Alcaraz sur le trône

Nottingham Forest limoge son entraîneur Nuno Espirito Santo Nuno Espirito Santo n'est plus l'entraîneur de Nottingham Forest Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Nuno Espirito Santo a été limogé mardi par Nottingham Forest. Le technicien portugais a passé 21 mois comme coach du club de Premier League, où évolue depuis cet été l'attaquant vaudois Dan Ndoye.

Nottingham Forest "remercie Nuno pour sa contribution pendant une période très fructueuse au City Ground, en particulier pour son rôle lors de la saison 2024/25, qui restera à jamais gravée dans l'histoire du club", a-t-il déclaré dans un communiqué publié peu après minuit.

Nuno est le premier entraîneur de Premier League à perdre son poste cette saison, deux semaines après avoir admis que ses relations avec le propriétaire du club, Evangelos Marinakis, s'étaient détériorées. "Notre relation a changé et nous ne sommes plus aussi proches. Tout le monde au club devrait être solidaire, mais ce n'est pas le cas", a-t-il déclaré à ce sujet.

Le Portugais de 51 ans avait pris les rênes de l'équipe en décembre 2023. Succédant à Steve Cooper, il avait réussi à la sauver de la relégation. La saison dernière, Nottingham Forest a terminé septième de la Premier League, son meilleur classement depuis la saison 1994/95.

Le club, 10e après trois journées de championnat, a aussi pu prendre la place normalement attribuée à Crystal Palace en Europa League. Le club londonien a en effet été rétrogradé par l'UEFA en Conference League au nom de la règle de la multipropriété.

Selon les médias britanniques, des discussions ont été entamées pour nommer rapidement un successeur. L'ex-entraîneur de Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, figure parmi les candidats.



Alcaraz, la légende est en marche Carlos Alcaraz a retrouvé la 1re place du classement ATP lundi, après 65 semaines de règne ininterrompu de Jannik Sinner.

Son sacre de dimanche à l'US Open lui permet d'entrer un peu plus dans l'histoire, alors qu'il n'a pour mémoire que 22 ans.

L'Espagnol retient vite les leçons. Détrôné par son grand rival italien à Wimbledon après avoir pourtant remporté le premier set de leur finale, il a cette fois-ci su élever encore un peu plus son niveau de jeu après la perte de la seconde manche. Sa créativité a fait merveille, son service, son physique et sa constance aussi.

Les comparaisons ne mènent à rien. Mais Carlos Alcaraz est pourtant bien le parfait hybride entre Roger Federer et Rafael Nadal. A l'image du Bâlois, il joue tous les coups du tennis, à n'importe quel moment. Cette feinte de slice de coup droit, rallongé à merveille alors qu'il suggère une amortie, "RF" adorait la jouer.

Et ce n'est pas pour rien que Carlos Alcaraz a pour modèle son compatriote, même s'il n'a pas l'avantage d'être gaucher. Sa force de frappe en coup droit, sa capacité à arrondir les coups pour se donner du temps et sa résistance physique ne sont évidemment pas sans rappeler celles de Rafael Nadal.

Et comme le Majorquin - le protégé de Juan Carlos Ferrero - lequel n'a pas hésité à parler de match parfait pour qualifier la finale de dimanche - recherche sans cesse à progresser et à repousser ses limites. Et c'est certainement au service que ses progrès sont apparus le plus clairement à Flushing Meadows.

Comme Pete Sampras Carlos Alcaraz s'est montré irrésistible sur son engagement dans cette quinzaine, remportant 98 des 101 jeux de service qu'il a négociés. Selon des statistiques de l'ATP, il est le deuxième joueur depuis 1991 à gagner un Majeur en perdant trois jeux de service ou moins, après Pete Sampras qui a réussi ce tour de force deux fois (Wimbledon 1994 et Wimbledon 1997).

Là encore, difficile de ne pas penser à Rafael Nadal. Le gaucher de Manaco avait en effet su, dû transformer son service pour triompher enfin sur les courts en dur de Flushing Meadows en 2010. Il avait alors remporté 95% de ses jeux de service, avec des premières balles plus rapides de 10-15 km/h par rapport à l'édition précédente.

Mais Carlos Alcaraz sait déjà se démarquer pour écrire sa propre légende. A 22 ans et 125 joueurs, il est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'ère Open (derrière Björn Borg) à afficher six trophées majeurs à son palmarès, toujours selon l'ATP. Il a ainsi fait mieux que Rafael Nadal (22 ans et 143 jours lors de son 6e sacre en Grand Chelem).

Le joueur de Murcie est aussi le quatrième joueur de l'histoire à conquérir au moins deux Majeurs sur trois surfaces différentes (dur, gazon, terre battue). Un exploit que seuls Novak Djokovic, Rafael Nadal et Mats Wilander avaient accompli, Roger Federer n'ayant triomphé qu'une seule fois sur la terre battue de Roland-Garros.

Et ce n'est certainement pas terminé. "Le meilleur Carlos ne s'est pas encore manifesté", a assuré le no 1 mondial dimanche soir en conférence de presse. "Petit à petit je vais continuer à améliorer certaines choses", a lâché celui qui a également impressionné par sa constance dans un tournoi où il n'a perdu qu'un seul set (contre cinq sets égarés avant même la finale à Wimbledon).

Sinner veut devenir moins prévisible Il n'a de toute manière pas le choix. Car Jannik Sinner est sur ses talons, littéralement (760 points de retard au classement technique de l'ATP, mais 2590 dans celui qui est établi sur la base des résultats de 2025). Il a disputé les quatre finales majeures de l'année avec deux titres à la clé (Melbourne et Londres).

L'Italien de 24 ans était en outre passé à trois reprises à un point du sacre à Roland-Garros face à Carlos Alcaraz, alors qu'il disputait son deuxième tournoi après ses trois mois de suspension pour dopage. Et il avait parfaitement su rebondir après cet échec mortifiant en triomphant pour la première fois à Wimbledon.

Jannik Sinner saura tirer les leçons de sa défaite de dimanche, la première pour lui dans un Grand Chelem joué sur dur depuis l'US Open 2023. "J'ai joué de façon trop prévisible", a d'ailleurs analysé dimanche soir le no 2 mondial, déjà prêt à remettre l'ouvrage sur le métier pour faire évoluer son jeu.

La rivalité entre les deux hommes est certainement loin d'être terminée, et s'annonce passionnante. Son prochain épisode majeur aura pour cadre l'Open d'Australie, où Jannik Sinner est double tenant du titre. Et où Carlos Alcaraz espère bien boucler le Grand Chelem de carrière, son "premier objectif" désormais.



C'est l'heure de la reprise en National League Le championnat de Suisse reprend ses droits mardi soir dès 19h45, un peu plus de quatre mois après le deuxième sacre consécutif des Zurich Lions.

La formation entraînée par Marco Bayer est une nouvelle fois l'équipe à battre en National League.

Egalement sacré en Champions League la saison passée, le "Z" fait face à un immense défi: confirmer les résultats exceptionnels obtenus lors de l'exercice 2025/26. Les Zurichois, dont l'effectif n'a que peu bougé, ne pourront pas faire mieux. Mais ils savent que seule la victoire compte au sein de leur organisation.

Les Zurich Lions accueillent Bienne lors de cette 1re journée. Le Lausanne HC, leur victime lors des deux dernières finales de play-off, se déplace à Davos dans le même temps. Du côté du club de la capitale vaudoise, on se veut plus timide dans l'énoncé des objectifs: les dirigeants du LHC visent "simplement" le top 6.

Un premier derby romand figure au menu mardi. Genève-Servette, dont le recrutement XXL n'est pas sans rappeler celui qui avait permis au GSHC de devenir champion de Suisse pour la première fois de son histoire en 2023, reçoit Ajoie aux Vernets. Les Jurassiens lutteront avant tout pour éviter le barrage contre la relégation.

Désormais placé sous la férule du Suédois Roger Rönnberg, Fribourg-Gottéron rêve pour sa part plus que jamais de cueillir enfin un premier titre national. Les Dragons, que le gardien Reto Berra quittera en fin de saison, accueillent Lugano mardi à St-Léonard où l'on évoluera comme de coutume à guichets fermés.

Le choc de cette première soirée sera néanmoins alémanique. Zoug accueille Berne, dans un duel de "revanchards". Les autres rencontres mettront aux prises d'une part Ambri-Piotta et Kloten, et d'autre part Rapperswil-Jona et Langnau. A noter que le championnat de Swiss League démarre aussi mardi.



"Le chemin est encore long", prévient Dan Ndoye Dan Ndoye rugit après son nouveau but, mais le Vaudois sait bien que la route vers le Mondial est encore longue. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Dan Ndoye et la Suisse ne veulent pas s'enflammer après leur excellente entrée en matière dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026. "Le chemin est encore long", prévient le Vaudois.

"On a joué deux matches, il en reste quatre, donc le job est loin d'être fini", a déclaré Ndoye lors de son passage en zone mixte, peu après la facile victoire de la Suisse contre la Slovénie lundi (3-0). "Il faut désormais continuer sur cette lancée en octobre contre la Suède."

Le joueur de Saint-Prex a livré une nouvelle performance de choix sur le flanc gauche de l'attaque helvétique. Il a clos la mi-temps parfaite de la Suisse en marquant le 3-0. "J'ai énormément travaillé sur ma finition et c'est pour ça qu'on voit un meilleur Dan devant le but", a-t-il commenté après avoir fait trembler les filets pour la quatrième fois de suite en sélection, alors qu'il n'avait marqué qu'un but lors de ses 20 premières capes.

"Une grande équipe" Avec un large avantage acquis à la pause, la Suisse a logiquement baissé le pied en deuxième période, comme trois jours avant face au Kosovo (4-0). "On sait aussi gérer le match quand il le faut et je pense que c'est la marque d'une grande équipe", a estimé Ndoye.

Interrogé sur la belle série de l'équipe de Suisse, laquelle a gagné cinq matches de suite en marquant trois buts au plus - une première dans sa longue histoire -, le nouveau joueur de Nottingham Forest a souligné l'alchimie grandissante de l'attaque helvétique.

"Ça fait un moment qu'on se retrouve avec Breel (Embolo), Fabian (Rieder), Ruben (Vargas), aussi (Zeki) Amdouni qui est blessé", a expliqué Ndoye. "Il nous a fallu un peu de temps pour créer des automatismes, mais ils finissent par arriver à force de travailler."

Pareil pour l'efficacité suisse sur corner, une phase de jeu qui a été à l'origine de trois buts lors de ce rassemblement. "Le travail paie. Il n'y a pas de secret. C'est juste la répétition, savoir où chacun se place. On espère que ça continuera comme ça", a conclu le Vaudois.



Une victoire improbable pour l'Italie Un match complètement fou pour Gianluca Mancini et la Squadua Azzurra. Image: KEYSTONE/AP/Denes Erdos Sur le terrain neutre hongrois de Debrecen, l'Italie a cueilli une victoire bien improbable devant Israël. La Squadra s'est imposée 5-4 pour conserver l'espoir d'une qualification directe.

Menée à deux reprises au score, la formation de Gennaro Gattuso a pu aborder les dix dernières minutes sur un score de 4-2 qui devait la mettre à l'abri d'une mauvaise surprise. Mais les Israéliens exploitaient à nouveau les incroyables largesses de la défense italienne pour égaliser en l'espace de deux minutes.

Le salut italien est venu dans le temps additionnel de Sandro Tonali, avec un but qui redonne espoir à tout un pays encore traumatisé par ses absences des deux dernières Coupes du monde. Mais encore une fois, la défaite 3-0 concédée devant la Norvège à Oslo lors de l'ouverture de cette campagne risque de peser bien trop lourd dans la balance.

La première place, synonyme de qualification directe, passe, ainsi, par une très large victoire contre les Scandinaves le 16 novembre prochain. Le visage présenté par la Squadra à Debrecen n'incite guère à l'optimisme. Elle devra sans doute vivre une troisième fois l'angoissante expérience des barrages...



Une première option sur la qualification pour la Suisse Dan Ndoye et la Suisse tout simplement irrésistibles. Image: KEYSTONE/EPA/GEORGIOS KEFALAS La Suisse poursuit son sans-faute dans les éliminatoires du Mondial 2026. Trois jours après avoir écrasé le Kosovo, la troupe de Murat Yakin n'a laissé aucune chance à la Slovénie lundi à Bâle (3-0).

La première partie de la mission qualification aurait difficilement pu mieux se dérouler. Deux matches, six points, sept buts marqués sans en encaisser: le bilan helvétique est pour l'instant parfait. L'équipe de Suisse est en position de force avant la suite des opérations en octobre, une position renforcée par la défaite inattendue de la Suède au Kosovo (2-0).

L'impression laissée par les hommes de Murat Yakin au Parc Saint-Jacques - finalement garni de 12'757 spectateurs - est celle d'une équipe en totale confiance, qui vient d'enchaîner une cinquième victoire consécutive en marquant au moins trois buts, une première dans sa longue histoire. En reconduisant le même onze qui avait dynamité le Kosovo en une mi-temps (4-0), le sélectionneur bâlois a fait le bon choix.

Comme Alex Frei Sûre de sa force, la Suisse a une nouvelle fois débloqué la situation sur un corner. Après Manuel Akanji vendredi, c'est son binôme en défense centrale Nico Elvedi qui a ouvert le score en déviant victorieusement un coup de coin botté par Ruben Vargas (18e).

Les Slovènes, qui avaient tenu en échec la Suède vendredi (2-2), n'ont pas semblé en mesure de réagir. Ils ont même encore craqué sur le même exercice 15 minutes plus tard, alors que leur gardien Jan Oblak venait d'empêcher Fabian Rieder de doubler la mise.

Le milieu offensif bernois a vite oublié sa reprise de volée détournée pour déposer le corner sur la tête de Breel Embolo. En marquant le 2-0, ce dernier a fait trembler les filets pour la sixième fois en cinq matches. Aucun international helvétique n'avait réussi pareille série depuis 20 ans et un certain Alex Frei.

Ndoye: le 4 à la suite Mais Embolo n'est pas le seul attaquant suisse à enfiler les buts en ce moment. Dan Ndoye, buteur contre le Mexique et les Etats-Unis en juin et face au Kosovo, a mis un point d'orgue à cette nouvelle mi-temps parfaite. Le Vaudois a brillamment conclu un mouvement initié par son capitaine Granit Xhaka, une fois de plus taille patron au milieu du terrain (38e).

Impériale en deuxième période pour offrir à Gregor Kobel un troisième blanchissage consécutif, la Suisse a donc atteint son objectif initial, avec mention. Les déplacements d'octobre, à Stockholm et à Ljubljana, s'annoncent bien plus piégeux. Mais s'ils parviennent à conserver leur remarquable niveau de jeu, les joueurs de Yakin auront la route vers la Coupe du monde toute tracée.



Andi Zeqiri tente l'aventure polonaise Andi Zeqiri a choisi la Pologne pour relancer sa carri鑽e. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L’avenir d’Andi Zeqiri s’écrira en Pologne. L’attaquant international s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec le Widzew Lodz.

Agé de 26 ans, l'ancien Lausannois et Bâlois découvrira un nouveau championnat étranger après l’Angleterre (Brighton) et la Belgique (Genk et Standard Liège). En Pologne, il rejoint un club qui occupe la 13e place du classement et qui avait compté dans ses rangs la saison dernière le Sédunois Kreshnik Hajrizi.

Andi Zeqiri compte 16 sélections en équipe de Suisse. Sa dernière remonte au match amical à Belfast contre l’Irlande du Nord (1-1) en mars dernier



Suisse - Slovénie: Murat Yakin ne fait aucun changement L'équipe de Suisse jouera dans la même composition que vendredi face au Kosovo. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Murat Yakin mise sur la continuité. A Bâle, face à la Slovénie, le sélectionneur de l'équipe de Suisse aligne les mêmes onze joueurs qui ont dynamité le Kosovo (4-0).

L'unique véritable interrogation concernait Ricardo Rodriguez, sorti par précaution à la pause vendredi lors du premier match des éliminatoires de la Coupe du monde. L'expérimenté latéral gauche va bien pouvoir tenir sa place.

Comme prévu, Manuel Akanji et Nico Elvedi sont alignés pour la troisième fois de suite en défense centrale, et Silvan Widmer, buteur face aux Kosovars, occupe le flanc droit. Au milieu, Granit Xhaka, Remo Freuler et Fabian Rieder sont reconduits.

Le trident offensif est le même que vendredi: Breel Embolo mène l'attaque avec le soutien de Dan Ndoye et Ruben Vargas sur les côtés.

La composition suisse: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Rieder; Vargas, Embolo, Ndoye.

La composition slovène: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Lovric; Sesko, Vipotnik.



La Tunisie ira au Mondial Après le Maroc, la Tunisie s'est qualifié pour le Mondial 2026. Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA La Tunisie s'est qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Elle a assuré son billet pour les Etats-Unis, le Mexique et le Canada à la faveur de son succès 1-0 devant la Guinée Equatoriale.

Sous la pluie de Malabo, les Tunisiens se sont imposés grâce à une réussite dans le temps additionnel de Mohamed Ali ben Romdhane. Le joueur d'Al-Ahly a libéré les siens à la... 94e minute. A noter que le Servettien Dylan Bronn a disputé l'intégralité de la rencontre au coeur de la défense tunisienne.

La Tunisie est la 18e nation qualifiée pour le Mondial, la deuxième d'Afrique après le Maroc qui avait obtenu vendredi son billet.



YB prête von Ballmoos à Lugano David von Ballmoos rejoint Lugano Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER David von Ballmoos s'est trouvé un nouveau club. Le gardien de 30 ans, dont l'avenir était bouché à Young Boys, est prêté jusqu'au terme de la saison au FC Lugano.

Les deux clubs ont annoncé son transfert lundi après-midi, précisant que le contrat comporte une option de rachat.

Von Ballmoos a fait toute sa carrière professionnelle avec YB, remportant six titres de champion de Suisse et deux Coupes de Suisse. S'il avait récupéré sa place de titulaire aux dépens d'Anthony Racioppi à l'été 2024 après sa blessure à une épaule, il l'avait cédée à Marvin Keller en cours de saison dernière.

David von Ballmoos devrait avoir sa chance à Lugano. Il sera en concurrence avec l'international kosovar Amir Saipi, qui avait failli quitter le Tessin durant l'été.



"Le PSG n'est pas notre adversaire", assure Deschamps "Le PSG n'est pas notre adversaire", a affirmé Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France Image: KEYSTONE/EPA/Maciej Kulczynski Le Paris Saint-Germain "n'est pas notre adversaire", a déclaré lundi Didier Deschamps.

Le sélectionneur des Bleus s'est exprimé en pleine polémique entre l'équipe de France et le club après la blessure de deux de ses joueurs en sélection, Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

Le premier est indisponible pour six à huit semaines et le second pour quatre semaines après des blessures survenues vendredi lors du premier match de qualifications pour la Mondial 2026 remporté contre l'Ukraine (2-0) en Pologne.

Le PSG a écrit dimanche à la Fédération française (FFF) pour demander une meilleure "coordination médico-sportive entre clubs et sélection". Le club champion d'Europe "déplore que" des "recommandations médicales" concernant l'utilisation de ses joueurs en sélection "n'aient pas été prises en compte par le staff médical" des Bleus et a même évoqué une "absence totale de sollicitation et de concertation".

Didier Deschamps a répété lundi que l'encadrement médical de l'équipe de France "a fait les choses de manière très professionnelle, progressive, comme on le fait avec tous les joueurs, en tenant compte pour chaque joueur de leur ressenti". Ce ressenti, "même s'ils ont toujours l'envie de jouer, c'est un élément qui est toujours essentiel pour nous", a-t-il précisé.

Intérêts divergents "Pour éviter qu'il n'y ait que des questions là-dessus (en conférence de presse): le PSG, ce n'est pas notre adversaire, ça ne l'a jamais été. Les clubs ne l'ont jamais été, même si on a des intérêts divergents, et c'est normal. J'ai été de l'autre côté de la barrière. Notre seul adversaire, c'est l'Islande", a ajouté Deschamps.

Le sélectionneur a martelé que l'encadrement des Bleus faisait "les choses de manière consciencieuse, systématiquement" et qu'il y avait bien "des échanges" avec les clubs. Il a repris l'exemple de Rayan Cherki (Manchester City) et William Saliba (Arsenal), blessés en club, que les Bleus ont dispensé d'un contrôle à Clairefontaine au début du rassemblement, pourtant prévu par le protocole.

"Je ne vais pas les faire venir alors qu'on sait pertinemment, parce que notre médecin a reçu les images des examens, que ce n'est pas possible", a dit Deschamps, qui a assuré que cette polémique ne l'empêcherait pas d'aligner Bradley Barcola contre l'Islande. Sinon "après, j'ai le Bayern qui m'appelle, le Real... et je vous fais jouer vous, a-t-il lancé en plaisantant à un journaliste. Soyons sérieux..."



Bilbao: Yeray Alvarez suspendu dix mois pour dopage Yeray Alvarez (au premier plan) a été suspendu dix mois pour dopage Image: KEYSTONE/AP/FRANCISCO SECO Le défenseur de l'Athletic Bilbao Yeray Alvarez a été suspendu dix mois, a annoncé l'UEFA lundi.

Il a subi un test positif à une substance interdite après la finale de l'Europa League perdue contre Manchester United en mai dernier.

L'analyse de l'échantillon du joueur, prélevé le 1er mai, a révélé "la présence de canrénone, une substance interdite en compétition comme hors compétition dans la catégorie S5. Diurétiques et agents masquants de la Liste des interdictions de l'AMA 2025", explicite l'UEFA dans son communiqué.

La sanction a débuté le 2 juin dernier, Yeray Alvarez s'étant volontairement soumis à la suspension provisoire. Il pourra ainsi rejouer à partir du 2 avril 2026. Le défenseur de 30 ans pourra reprendre l'entraînement deux mois plus tôt avec l'équipe, conformément au règlement antidopage de l'instance européenne.

"Dans sa décision, l'UEFA reconnaît qu'il n'y a pas eu d'intention de la part du joueur, considérant comme prouvé que l'ingestion de la substance interdite provenait de la prise, par erreur, d'un médicament préventif contre la chute de cheveux de sa compagne qui contenait ladite substance, sans volonté de se doper", a indiqué de son côté l'Athletic Bilbao.



L'actu du foot féminin Géraldine Reuteler a brillé ce week-end sous le maillot de Francfort Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Super League LE MATCH DE LA SEMAINE. La première grosse surprise de la saison a été enregistrée samedi à Jona. Les joueuses du FC Rapperswil-Jona, qui avaient lutté contre la relégation la saison dernière, se sont imposées 2-0 contre le FC Bâle lors de cette 3e journée. Paige Alicia Bailey Gayle a inscrit un doublé à cette occasion.

LE BUT DU WEEK-END. La saison dernière, Donika Deda fut la meilleure buteuse du FC Aarau avec 6 réalisations. Peut-elle faire mieux ? En tout cas, elle a marqué son premier but de la saison samedi après-midi en ne laissant aucune chance à l'arrière-garde du FC Lucerne après une passe décisive de Vanesa Hoti.

LE POINT AU CLASSEMENT. Lucerne et Aarau ont récolté leur premier point en faisant match nul, laissant ainsi le FC Thoune seul en queue de classement. Le FC Zurich et YB, qui se sont également séparés sur un score nul (0-0), reculent respectivement au 3e et au 6e rang. Grasshopper pointe en tête avec 9 points, devant Servette Chênois qui affiche 6 unités à son compteur mais en deux matches.

LA PROCHAINE JOURNEE - On peut s'attendre à un match spectaculaire lors de la prochaine ronde: les tenantes du titre d'YB accueilleront Servette Chênois avec pour objectif de décrocher enfin leur première victoire dans ce championnat 2025/26.

Les Suissesses à l'étranger ANGLETERRE - Trois Suissesses ont rejoint la Women's Super League anglaise cet été: Leila Wandeler à West Ham United, Livia Peng à Chelsea et Iman Beney à Manchester City. Cette dernière a fait ses débuts dans le championnat anglais ce week-end lors de la 1re journée, entrant en jeu à cinq minutes de la fin dans un match perdu 2-1 par son équipe face à Chelsea.

ALLEMAGNE - Désignée meilleure joueuse de l'équipe de Suisse lors des trois matches de poule de l'Euro, Géraldine Reuteler poursuit sur sa lancée. Elle a même brillé de mille feux lors de la 1re journée de Bundesliga, réussissant deux buts et une passe décisive pour l'Eintracht Francfort qui a écrasé Essen 5-0. Nadine Riesen a elle aussi été alignée d'entrée dans le camp de l'Eintracht, où une troisième internationale suisse - Noemi Ivelj - a fait ses débuts.

PAYS-BAS - Le football féminin a également repris ses droits en Eredivisie. Et une autre internationale suisse s'est montrée décisive ce week-end: Riola Xhemaili a inscrit le but de la victoire pour le PSV Eindhoven, qui s'est imposé 1-0 face à l'Excelsior de Rotterdam.

Le chiffre de la semaine Environ 560 spectateurs seulement se sont rassemblés samedi au Heerenschürli de Zurich pour assister à la rencontre entre le FCZ et YB. C'est le chiffre le plus élevé enregistré ce week-end en Suisse. A titre de comparaison, en Bundesliga, les féminines du FC Bayern ont affronté le Bayer Leverkusen à l'Allianz Arena de Munich devant 57'762 spectateurs en ouverture de la saison...



Un bond de 268 places pour Riedi, désormais 167e mondial Leandro Riedi a gagné 268 places au classement ATP Image: KEYSTONE/EPA Leandro Riedi progresse de 268 places dans la hiérarchie grâce à son accession aux 8es de finale de l'US Open. Le Zurichois de 23 ans est 167e du classement ATP publié ce lundi.

Au repos au moins jusqu'au 22 septembre, Leandro Riedi est désormais le no 3 helvétique derrière Stan Wawrinka (149e) et Jérôme Kym (155e), lequel s'est hissé en 16e de finale à New York après être lui aussi sorti des qualifications. Le meilleur classement de Riedi demeure un 117e rang, obtenu en août 2024.

Carlos Alcaraz récupère comme prévu la 1re place du classement ATP, qu'il avait occupée pour la première fois au lendemain de son premier sacre à New York en 2022. L'Espagnol met fin au règne de sa victime de dimanche en finale à Flushing Meadows, Jannik Sinner, qui pointait au 1er rang depuis le 10 juin 2024. Il entame ce lundi sa 37e semaine sur le trône du tennis masculin.

Chez les dames, où Aryna Sabalenka reste solidement installée en tête devant Iga Swiatek après son deuxième sacre consécutif à New York, la St-Galloise Belinda Bencic a gagné deux places malgré son élimination subie au 2e tour à Flushing Mwadows. La demi-finaliste de Wimbledon se retrouve 17e. Finaliste de l'US Open, l'Américaine Amanda Anisimova passe elle de la 9e à la 4e place.

