Pas de Mondial pour Josi, Suter ni Kurashev ++ Les Devils éliminés

Brennan le plus fort à Fribourg Matthew Brennan sans rival à Fribourg Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Matthew Brennan (Visma) a remporté la première étape du Tour de Romandie sur 194 km entre Münchenstein et Fribourg. Le sprinter britannique n'a connu aucune difficulté sur le boulevard de Pérolles. Malgré quatre ascensions (2 de 2e catégorie et 2 de 3e), tout s'est terminé au sprint en ville de Fribourg. Parce que les montées étaient trop loin de l'arrivée pour créer des écarts. Alors dans ces circonstances et sous un soleil généreux, les échappés se sont fait reprendre à environ 25 kilomètres de l'arrivée. A Fribourg, l'équipe Visma a su travailler pour placer Brennan dans de très bonnes conditions et le jeune Britannique de même pas 20 ans, il les fêtera le 6 août, a mis la misère à ses adversaires en s'imposant avec plusieurs vélos d'avance sur le Français Aurélien Paret-Peintre. L'Anglais fait coup double en s'emparant du maillot de leader du général qui était sur les épaules de son compatriote Samuel Watson après le prologue. Jeudi pour la 2e étape, les coureurs auront droit à un circuit à La Grande Béroche sur 157 kilomètres avec à nouveau quatre ascensions à nouveau assez loin du final.

Un Mondial sans Josi, Suter, Kurashev et peut-être Hischier Nico Hischier emmènera-t-il l'équipe de Suisse au Danemark ? La question est ouverte. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Roman Josi, Pius Suter et Philipp Kurashev ne disputeront pas le prochain Championnat du monde. Prévisible, cette nouvelle du forfait des trois joueurs de NHL a été officialisée par Patrick Fischer. Au cours d'un point presse à Kloten, le sélectionneur a précisé que Roman Josi, qui a été victime d'une commotion cérébrale, "doit prendre le temps pour revenir à 100 %". Pour sa part, Pius Suter ne veut prendre aucun risque avant de finaliser un nouveau contrat en NHL. Enfin Philipp Kurashev a été opéré au poignet la semaine dernière pour guérir d'un mal qui le gênait depuis un certain temps. Patrick Fischer espère, par ailleurs, la venue de Timo Meier et de Jonas Siegenthaler après l'élimination de New Jersey mardi soir en play-off. L'Appenzellois et le Zurichois ont exprimé le souhait de rejoindre l'équipe nationale. Il ne reste plus qu'à obtenir l'accord de leur club. Capitaine de New Jersey, Nico Hischier pourrait, en revanche, faire l'impasse sur ce championnat du monde. Au début mars, Patrick Fischer et le joueur ont toutefois évoqué l'idée d'une pause pour aborder la saison 2025/2026, celle des Jeux olympiques et du Championnat du monde en Suisse, dans les meilleures dispositions. "Nico veut toujours jouer", sourit le sélectionneur. Une décision quant à la présence du Valaisan sera prise ces prochains jours.

Une défaite mortifiante pour les Devils La détresse du gardien Jacob Markstrom, d' Erik Haula (56) et du capitaine Nico Hischier après le but de Sebastian Aho dans la seconde prolongation. Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker La messe est dite pour New Jersey ! A Raleigh, les Devils ont concédé la défaite de trop face à Carolina pour fermer le livre d’une saison qu’ils espéraient plus glorieuse. Menés pourtant... 3-0 à la 10e minute, les Hurricanes se sont imposés 5-4 grâce à une réussite de Sebastian Aho après 4’17’’ de jeu dans la seconde prolongation pour remporter 4-1 cette série. Le Finlandais a marqué sur une séquence à cinq contre quatre en raison de la double pénalité de 2 minutes infligée à Dawson Mercer pour une canne haute sur Jesperi Kotkaniemi. Meier et Hischier marquent en vain Comme en 2023, New Jersey échoue en play-off devant Carolina, qui affrontera au prochain tour le vainqueur de la série entre Washington et Montréal. Cette défaite dans l’Acte V est vraiment mortifiante. Les Devils avaient, en effet, livré un début de rencontre de rêve avec des réussites de Mercer (4e), de Timo Meier (6e) et de Stefan Noesen (10e). New Jersey a toutefois perdu le fil lors d’une entame de deuxième tiers catastrophique qui a vu Carolina inscrire trois buts en l’espace de 3’54’’. Nico Hischier devait ensuite redonner l’avantage à ses couleurs à la 28e avec son quatrième but dans cette série. Mais Aho, déjà lui, signait le 4-4 à la 32e à 5 contre 4. Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler attendaient davantage de ces play-off qu’une élimination au premier tour. La question désormais est de savoir si ce trio va renforcer l’équipe de Suisse au prochain championnat du monde dans l’idée de rebondir après cet échec. Kevin Fiala et les Kings au bord de l'élimination A l’Ouest, Kevin Fiala traverse également des heures difficiles. Battus pour une troisième fois de rang, le Saint-Gallois et Los Angeles sont désormais menés 3-2 par Edmonton. Sur leur glace, les Kings se sont inclinés 3-2 dans l’Acte V. Ils avaient eu pourtant le bonheur d’ouvrir le score à la 24e par Andrei Kuzmenko à cinq contre quatre. Mais Evander Kane (27e) et Mattias Janmark (38e) ont renversé la situation avant le 3-1 dans la cage vide de Ryan Nugent-Hopkins. Finaliste de la Coupe Stanley l’an dernier, Edmonton aura l’occasion de conclure cette série jeudi à domicile pour s’épargner un septième match à Los Angeles. Pour les Kings, cette série ressemble à une histoire sans fin. Les Oilers les ont, en effet, éliminés ces trois dernières saisons avant ce premier tour qui devait être celui de la grande revanche.

Boston et Indiana qualifiés Une série pratiquement sans histoire pour Jayson Tatum et Boston. Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Champion en titre, Boston s'est qualifié pour les demi-finales de la Conférence Est. Sur son parquet, le Celtic a battu 120-89 Orlando pour conclure cette série en cinq matches. Indiana a également passé le cap de ce premier tour. Les Pacers ont battu 119-118 Milwaukee en prolongation. Mené de 4 points à 53'' de la fin du temps réglementaire, Indiana a pu arracher la prolongation grâce à deux lancers francs et un dunk de Tyrese Haliburton. Dans le camp des Bucks, le triple double de Giannis Antetokounmpo - 30 points, 20 rebonds et 13 assists - n'aura pas suffi. Indiana défiera Cleveland au prochain tour alors que Boston ne connait pas encore le nom de son adversaire. Victorieux 106-103 au Madison Square Garden, Detroit n'est, en effet, plus mené que 3-2 par New York. Dans cette rencontre marquée par 18 changements de leader, les Pistons se sont remis au brio de Cade Cunningham pour forcer la décision dans les ultimes secondes. Enfin à l'Ouest, Denver a repris la main. Les Nuggets ont remporté 131-115 à domicile l'Acte V de leur série face aux Clippers pour mener désormais 3-2. Auteur de 43 points, Jamal Murray a été le grand homme du match. Le Canadien est sorti de sa boîte le soir où il le fallait.

Ligue des champions: Yann Sommer et l'Inter face au Barça La deuxième demi-finale aller de la Ligue des champions se joue ce soir dès 21h00 à Barcelone. Le club catalan attend de pied ferme l'Inter Milan et son gardien suisse Yann Sommer. Leader de la Liga et récent vainqueur de la Coupe du Roi, le Barça traverse une période positive. L'équipe de l'entraîneur allemand Hansi Flick, même privée sur blessure de son buteur vétéran Robert Lewandowski, dispos d'une armada offensive impressionnante, à commencer par Lamine Yamal et Raphinha. Pour se hisser dans le dernier carré, les Blaugrana ont éliminé le Benfica Lisbonne (1-0/3-1) et Borussia Dortmund (4-0/1-3), finaliste de l'édition précédente. Ils devront néanmoins terriblement se méfier de l'Inter. L'équipe dirigée par Simone Inzaghi est difficile à manier. Elle dispose d'une défense très solide et trouve toujours des solutions en attaque avec notamment Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Dans la phase à élimination directe, les nerezzurri ont successivement écarté Feyenoord Rotterdam (2-0/2-1) et le Bayern Munich (2-1/2-2).

Raffl et Pilut quittent le Lausanne HC Michael Raffl va quitter le LHC Image: KEYSTONE/PostFinance Les départs se multiplient du côté du Lausanne HC, finaliste malheureux des play-off. Les contrats de l'attaquant autrichien Michael Raffl et du défenseur suédois Lawrence Pilut ne sont ainsi pas prolongés, a annoncé le club sur son site internet. Le LHC avait déjà officialisé les départs d'Andrea Glauser (à Fribourg-Gottéron), de Lukas Frick (à Davos) et de Tim Bozon (à Genève-Servette). Le capitaine Joël Genazzi a quant à lui décidé de mettre fin à sa carrière.

Le PSG gagne 1-0 sur la pelouse d'Arsenal Donnarumma (à gauche) a sorti le grand jeu face à Arsenal mardi Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Le PSG a pris une option sur la qualification pour la finale de la Ligue des champions. Les Parisiens se sont imposés 1-0 mardi sur la pelouse d'Arsenal en demi-finaler aller. Le match retour aura lieu le mercredi 7 mai au Parc des Princes. Une réussite d'Ousmane Dembélé dès la 4e minute a suffi au bonheur du Paris St-Germain en terre londonienne. Gêné par le pressing tout-terrain des Parisiens durant la première demi-heure, Arsenal a su se reprendre, dominant même largement les débats par la suite. Mais les hommes de Mikel Arteta se sont heurtés à un mur. Gianluigi Donnarumma s'est montré décisif dans la cage du PSG, comme souvent dans cette campagne européenne. Il a multiplié les arrêts de grande classe pour finir par dégoûter les Gunners. Les Parisiens auraient même pu saler l'addition dans les dix dernières minutes. Mais Bradley Barcola a trio croisé son tir (84e), alors que Gonçalo Ramos a vu sa frappe puissante heurter la transversale du but londonien. L'espoir demeure donc pour Arsenal. Un départ de rêve Le PSG de Luis Enrique a raflé la mise grâce à un début de match parfait. Après à peine plus de trois minutes de jeu, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé unissaient ainsi leurs efforts pour l'ouverture du score, le Français reprenant parfaitement un centre du Géorgien pour tromper David Raya d'une reprise du pied gauche. Les Parisiens ne sont d'ailleurs pas passés loin du 2-0, David Raya réussissant un arrêt déterminant sur un tir précis de Désiré Doué à la 31e. Mais c'est surtout Gianluigi Donnarumma qui s'est ensuite illustré, les Gunners se faisant de plus en plus pressants après leur début de match hésitant. L'Italien a eu la main ferme à la 45e sur un plat du pied de Gabriel Martinelli. Il n'a pas tenu longtemps le choc en deuxième mi-temps, mais le but de Mikel Merino (47e) a été annulé par la VAR pour un hors-jeu. Et il a une nouvelle fois sorti le grand jeu à la 56e sur un tir de Leandro Trossard qui avait également le poids d'un but. Vers une 2e finale Stoppé en demi-finale par Dortmund l'an dernier, le PSG est donc idéalement placé pour atteindre sa deuxième finale de C1 après celle perdue en 2020 face au Bayern Munich. Mais Arsenal possède suffisamment d'arguments offensifs pour renverser la vapeur. A condition de parvenir enfin à tromper l'impérial Donnarumma.

Rüdiger suspendu six matches Antonio Rüdiger (à gauche) a écopé de 6 matches de suspension Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Antonio Rüdiger a écopé mardi de six matches de suspension. Le défenseur du Real est sanctionné pour son comportement violent envers l'arbitre de la finale de la Coupe du Roi, perdue en prolongation samedi par les Madrilènes face au FC Barcelone. L'international allemand avait reçu un carton rouge en toute fin de rencontre pour avoir "lancé un objet" en direction de l'arbitre du match, Ricardo de Burgos Bengoetxea. Il risquait jusqu'à 12 matches de suspension selon le règlement de la Fédération espagnole (RFEF).

Valtteri Filppula prend sa retraite sportive Valtteri Filppula met fin à sa carrière, à l'âge de 41 ans Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Champion de Suisse 2023 avec Genève-Servette, Valtteri Filppula a annoncé mettre fin à sa carrière à l'âge de 41 ans. L'attaquant finlandais avait quitté les Vernets au terme de l'exercice 2023/24 pour retourner dans son pays. Valtteri Filppula est le seul Finlandais membre du "Triple Gold Club". Vainqueur de la Coupe Stanley en 2008 avec Detroit, il a conquis l'or olympique puis le titre mondial en 2022 avec l'équipe de Finlande alors qu'il portait déjà les couleurs du GSHC. Filppula était arrivé en 2021 à Genève, après une très longue aventure en NHL avec Detroit, Tampa Bay, Philadelphie et les New York Islanders. Il a également remporté la Champions League en 2024 avec Genève-Servette. Le Finlandais a disputé une ultime saison avec le Jokerit Helsinki, club dont il est co-propriétaire, en 2e division finlandaise. Il a mené son équipe au titre.

Djokovic forfait pour le Masters 1000 de Rome Novak Djokovic renonce Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Novak Djokovic renonce au Masters 1000 de Rome qui aura lieu du 7 au 18 mai sur la terre battue du Foro Italico, ont annoncé mardi les organisateurs. Les raisons de ce forfait n'ont pas été évoquées. "Novak Djokovic a annoncé qu'il ne prendrait pas part aux Internationaux d'Italie 2025", ont indiqué les organisateurs romains sur leurs réseaux sociaux sans donner plus d'explications. Le Serbe de 37 ans, désormais 5e mondial, reste sur deux éliminations dès son entrée en lice à Monte-Carlo et Madrid. Les organisateurs du Geneva Open (18-24 mai) rêvent désormais forcément de frapper le même grand coup que l'an dernier. Ils avaient alors réussi à attirer dans leurs filets un Novak Djokovic qui était déjà en manque de résultats sur terre battue. Le Serbe avait atteint les demi-finales au Parc des Eaux-Vives.

Stefan Küng: "Ca m'énerve un peu d'être passé à côté" Stefan Küng regrette de s'être montré trop prudent après la descente du prologue Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Stefan Küng n'est pas passé loin de remporter une quatrième victoire d'étape sur le Tour de Romandie mardi lors du prologue de Saint-Imier. Le Thurgovien s'est dit déçu de sa sixième place. "J'étais très motivé par ce prologue, donc ça m'énerve un peu d'être passé à côté", a lâché le coureur de l'équipe française Groupama-FDJ, qui a terminé à plus de 3'' du vainqueur, son ancien coéquipier britannique Samuel Watson (Ineos). "C'est un effort tellement particulier, il faut être prêt et réactif dès la première seconde. Et parfois, c'est comme si les neurones ne voulaient pas se connecter aux jambes", a-t-il expliqué aux médias après la course, alors qu'il était en train de récupérer sur son home-trainer. "Trop prudent" Le parcours de ce "chrono" très court dans les rues de Saint-Imier convenait pourtant particulièrement au champion de Suisse du contre-la-montre. "J'ai sans doute été un peu trop prudent après la descente", a-t-il regretté. "J'avais bien reconnu les trajectoires, mais c'est toujours différent avec le public. Parfois, on est vraiment proches des spectateurs." Le 7e du dernier Tour des Flandres est toutefois ravi de courir à domicile, sur une épreuve qui lui a souvent souri par le passé (vainqueur d'étape en 2015, 2017 et 2019). "Stefan est toujours motivé dès qu'on vient en Suisse. Il aime ces routes, il aime courir dans son pays", a confirmé son coéquipier français David Gaudu. "Je me réjouissais de revenir sur le Tour de Romandie", a ajouté Küng, qui sera notamment l'un des favoris du contre-la-montre final à Genève dimanche. Mais le Thurgovien pourrait aussi tout à fait s'illustrer en rejoignant une échappée durant la semaine. "Je vais prendre chaque jour comme une opportunité de briller", a-t-il assuré.

Zverev sorti en 16e de finale Alexander Zverev a été sorti dès les 16es de finale à Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Chema Moya Ce n'est pas à Madrid qu'Alexander Zverev retrouvera toute sa confiance. Tête de série no 1 sur la terre battue espagnole, le no 2 mondial s'est incliné dès les 16es de finale mardi. Alexander Zverev a été battu 7-5 6-3 par l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 21), qui avait déjà battu l'Allemand au même stade de la compétition l'an passé dans le Masters 1000 madrilène puis en février dernier à Buenos Aires en quart de finale. Il avait pourtant cueilli le titre à deux reprises à Madrid (2018, 2021). Le champion olympique de Tokyo 2021 n'aura donc pas franchement profité de l'absence du no 1 mondial Jannik Sinner, suspendu par les autorités antidopage jusqu'à dimanche, même s'il avait cueilli le titre à Munich neuf jours plus tôt. Sinner abordera le Masters 1000 de Rome, où il fera son retour après trois mois d'absence, avec plus de 1600 points d'avance sur Zverev.

Watson gagne le prologue du TdR, Evenepoel et les Suisses battus Samuel Watson est le premier leader du Tour de Romandie Image: KEYSTONE/AP/Laurent Gillieron Samuel Watson (Ineos) est le premier leader du Tour de Romandie 2025. Le Britannique a remporté le prologue disputé sur 3,4 km mardi à St-Imier. Meilleur Suisse, Stefan Bissegger a signé le 4e temps, alors que le Belge Remco Evenepoel s'est classé 8e. Formé à l'école de la piste, Samuel Watson a créé la sensation en décrochant mardi son premier succès sur le World Tour. L'Anglais de 23 ans a devancé de 28 centièmes seulement le Portugais Ivo Oliveira, alors que l'Espagnol Ivan Romeo a terminé 3e à 3''. Les Suisses ont manqué de très peu le podium, mais ils ont signé un beau tir groupé. Stefan Bissegger, 4e, a perdu un peu plus de 3'' sur le vainqueur du jour. Stefan Küng (6e) a concédé 4'', alors que le grand espoir Jan Christen a réalisé le 10e temps à 5''. Incapable de rivaliser avec Tadej Pogacar dimanche sur les routes de Liège-Bastogne-Liège, Remco Evenepoel a aussi dû s'avouer vaincu dans les rues de St-Imier. Le champion olympique et champion du monde du contre-la-montre, qui vise une victoire d'étape cette semaine, a concédé un peu plus de 4''. Mercredi, la 1re étape reliera Münchenstein à Fribourg sur 194,3 km. Quatre ascensions sont répertoriées tout au long du parcours, mais la dernière - la montée de Chaumont sur les hauts de Neuchâtel - se situe à plus de 70 km de l'arrivée qui sera jugée sur le boulevard de Pérolles. Les sprinters devraient avoir l'occasion d'en découdre.

Michelle Heimberg doit renoncer à la Super Finale Michelle Heimberg doit renoncer à la Super Finale de la Coupe du monde Image: KEYSTONE/EPA/Francisco Guasco Michelle Heimberg doit renoncer à la Super Finale de la Coupe du monde, prévue du 2 au 4 mai à Pékin. Victime d'une infection virale, l'Argovienne a été interdite de vol vers la Chine, annonce Swiss Aquatics dans un communiqué. La meilleure plongeuse suisse va dans un premier temps se soigner. Son objectif est désormais de préparer dans les meilleures conditions son prochain grand rendez-vous, les Championnats d'Europe programmés à Antalya (TUR) du 22 au 28 mai.