Pluie de buts lors de PSG-Bayern ++ Sabalenka battue

Un ultime tour d'honneur pour Julien Sprunger Julien Sprunger a profité une dernière fois du public fribourgeois Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Julien Sprunger disputera jeudi à Davos le 11...86e match de son immense carrière. Avant cela, le capitaine des Dragons, buteur, a aidé son équipe à s'offrir un 7e acte dans cette finale.

Un "Lyoba" qui a résonné comme jamais, un Julien Sprunger qui a pris le temps de savourer, cet acte VI ne pouvait bien entendu pas déboucher sur un titre pour un Fribourg dos au mur, mais cette fin de match fera que les supporters s'en souviendront longtemps. En sortant de la glace, le quadragénaire a salué le président Hubert Waeber, puis les blessés Sandro Schmid et Andrea Glauser, avant de filer au vestiaire pour recevoir une acclamation de circonstance.

"Ce ne fut pas facile tactiquement, c'est sûr, a lâché le capitaine de Gottéron. Ce ne fut certainement pas notre meilleur match, mais on a laissé nos tripes sur la glace. On savait qu'il fallait absolument tout faire pour aller chercher cette victoire et on l'a fait. Ce fut encore une fois un ascenseur émotionnel, mais on a une nouvelle fois montré un caractère assez extraordinaire et puis on se donne la chance de pouvoir aller jouer cet acte VII dans les Grisons."

Un capitaine vocal A Davos lors de l'acte III, Sprunger avait été le héros en prolongation. Il a laissé cet honneur à Jeremi Gerber mardi soir, mais c'est tout de même lui qui a ouvert le score à la 8e, en power-play. "Cela faisait longtemps que l'on attendait ce goal en jeu de puissance, a reconnu l'homme aux 414 buts (et 414 assists). Le joueur de Davos essaie de dégager le puck, je suis au bon endroit, je l'arrête et j'essaie d'envoyer un slap le plus fort possible et ça rentre. C'est clair que je vais m'en souvenir de ce goal." Limpide.

Au cours du tiers médian, le capitaine a également tenu son rôle pendant un temps-mort et alors que Fribourg peinait face aux Grisons. "L'entraîneur nous demande depuis le début de la saison de prendre nos responsabilités, de nous auto-coacher s'il le faut, raconte Sprunger. Je pense que dans des moments comme ça, les joueurs expérimentés se doivent aussi de prendre la parole, de tirer les autres, de montrer l'exemple et d'avoir les bons mots. C'est ce que j'ai essayé de faire à ce moment-là."

Un rêve pour la der devant son public Pour sa dernière apparition sur sa glace, Julien Sprunger a aussi expliqué comment il a vécu l'avant-match: "Les minutes, les heures, avant le match étaient plus compliquées, j'étais traversé par beaucoup d'émotions. Je savais que c'était mes dernières minutes et je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais une fois les patins aux pieds, j'ai vraiment réussi à me mettre dans mon match, à me concentrer, à jouer mon jeu et puis j'ai essayé de profiter, de m'imprégner. Et c'est vrai que même ce goal de Davos à quelques minutes de la fin ne nous a pas coupé les jambes, alors je crois que je ne pouvais pas rêver vraiment d'une meilleure fin de carrière ici."

La fin de carrière, définitive, se fera donc à Davos dans la cathédrale, jeudi soir, pour une Finalissima très attendue: "Le 1186e match, à Davos, là où tout a commencé pour moi. La boucle sera bouclée maintenant Et si on peut mettre la cerise sur le gâteau, ce serait extraordinaire."



Aryna Sabalenka éliminée en quart de finale à Madrid Aryna Sabalenka a essuyé une première défaite cette année. Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN Aryna Sabalenka a été éliminée mardi en quarts de finale du tournoi WTA 1000 de Madrid par l'Américaine Hailey Baptiste (WTA 32). La no 1 mondiale était invaincue depuis le début de l'année.

La Bélarusse de 27 ans, tenante du titre, avait remporté la première manche assez facilement, mais elle est passée totalement à côté de la deuxième en concédant trois fois son service et n'a converti aucune de ses six balles de matches lors du troisième set. Elle s'est finalement inclinée 2-6 6-2 7-6 (8/6).

La quadruple lauréate en Grand Chelem avait déjà souffert au tour précédent face à la Japonaise Naomi Osaka (15e) 6-7 (1/7) 6-3 6-2, qu'elle avait finalement dominée après 2h20 de combat.

A 24 ans, Hailey Baptiste, tombeuse de la Saint-Galloise Belinda Bencic au tour précédent, affrontera en demi-finale la Russe Mirra Andreeva, 9e mondiale, victorieuse plus tôt de la Canadienne Leylah Fernandez (WTA 24) 7-6 (7/1) 6-3.



Neuf buts et un vainqueur: le PSG prend une option face au Bayern Ousmane Dembélé a inscrit un doublé mais le PSG ne compte qu'un but d'avance en vue du match retour. Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard Le Paris Saint-Germain est sorti vainqueur d'un festival de buts en demi-finale aller de la Ligue des champions. Les champions d'Europe ont battu le Bayern Munich 5-4 au Parc des Princes.

Ce premier choc entre les deux meilleures équipes du continent, annoncé par certains comme une finale avant l'heure, a tenu toutes ses promesses. Neufs buts, des renversements de situations à n'en plus compter et au final un petit avantage pour le PSG, qui entrevoit une deuxième finale consécutive.

Désigné par l'UEFA pour arbitrer ce duel entre géants d'Europe, l'arbitre suisse Sandro Schärer a été le premier protagoniste de la partie. Il n'a pas hésité pour désigner le point de penalty après une faute du Parisien Willian Pacho sur Luis Diaz. Harry Kane ne s'est pas fait prier pour inscrire son 54e but de la saison (17e).

Piqué à vif, le PSG a rapidement égalisé grâce au Géorgien Kvicha Kvaratskhelia (24e), avant de prendre les devants moins de dix minutes plus tard sur corner (33e Joao Neves). Son gardien Matvey Safonov venait alors d'être sauvé par son poteau sur une percée du virevoltant Michael Olise (32e).

Le Français du Bayern a finalement trouvé la faille à la 42e, malgré la présence de quatre Parisiens autour de lui. Mais le Ballon d'Or Ousmane Dembélé a redonné l'avantage au PSG juste avant la mi-temps en transformant un penalty (45e+4).

Encore quatre buts après la pause Le rythme n'a de loin pas baissé en deuxième période, puisque les joueurs de Luis Enrique ont insisté pour mener 5-2 après des nouvelles réussites de "Kvara" (56e) et Dembélé (58e). Avec trois buts d'avance pour Paris, le Bayern aurait été en fâcheuse posture en vue du match retour.

Mais le match a basculé dans l'irrationnel et les champions d'Allemagne sont revenus à une longueur suite à des buts de Dayot Upamecano (65e), sur un coup-franc de Kimmich, et de Luis Diaz (68e), auteur d'un génial enchaînement dans la surface parisienne.

Le PSG doit donc se contenter de cette courte victoire en vue d'un match retour qui promet toujours plus d'étincelles. Et le Bayern conserve toutes ses chances de rallier une première finale depuis l'édition 2020, celle qu'il avait remportée face au... PSG.



Fribourg-Gottéron arrache un septième match contre Davos Jeremi Gerber (no 61) a marqué le but décisif après quatre minutes de prolongation. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Fribourg est encore en vie! Les Dragons ont remporté l'acte VI de la finale des play-off de National League face à Davos mardi 2-1 après prolongation et joueront la Finalissima jeudi.

Le héros s'appelle cette fois Jeremi Gerber. Le joueur de devoir qui inscrit le but de l'espoir à la 64e sur un tir loin d'être impressionnant. Mais cela suffit au bonheur des Fribourgeois qui auront le droit de disputer un septième match dans lequel ils ne seront pas favoris, puisque l'équipe à domicile possède 80% de chance de l'emporter. Mais Gottéron se réjouit de faire mentir les statistiques.

Pour son dernier match devant son public, Julien Sprunger a décidé de faire les choses en grand. A la 8e, sur une relance catastrophique d'Asplund, le capitaine des Dragons a ouvert le score en power-play, d'un tir aussi puissant que précis. A son 1185e match, le numéro 86 en est donc à 414 goals pour...414 assists. Fou!

Berra très solide Avant cela, Fribourg avait eu un peu de chance. A la 4e, une cage déplacée de Berra a permis aux Davosiens de pousser le puck au fond, mais les arbitres ont logiquement annulé cette réussite. Un Berra qui est bien entré dans son match en ne laissant pas de rebonds et en se montrant très calme entre ses poteaux.

Le portier zurichois de Gottéron va prendre le papier carbone et offrir un copié/collé au cours d'un tiers médian où Fribourg a dû serrer tout ce que l'anatomie l'y invite. Les Grisons ont pressé dès la 25e en gardant le puck dans la zone de défense des Dragons. A la 25e, Julian Parrée, de retour du banc des pénalités, a bien pensé refaire le coup de l'acte IV où il avait été le seul buteur de la rencontre.

Sauf que c'est plutôt Fribourg qui a livré le match que Davos avait proposé vendredi dernier (victoire 1-0). Solides défensivement, solidaires, prêts à sauter sur le moindre puck approximatif, les joueurs de Rönnberg ont lutté avec leurs armes et leur courage.

A la 47e, Wallmark a eu le puck du 2-0 sur la palette, mais Aeschlimann a très bien joué.

Knak égalise Tel le roseau qui plie sans rompre, Fribourg a tenu. Ou presque. Jusqu'à 3'09 de la fin du troisième tiers. C'est à cet instant que Simon Knak a récupéré un puck derrière la cage fribourgeoise et a lancé au but. Le puck a tapé le patin de Berra pour filer dans le but. Cruel pour Gottéron, mais pas immérité au vu des actions davosiennes. Durant la troisième période, Gottéron a tiré trois fois au but contre neuf lancers en faveur des Grisons.

Pendant la prolongation, Borgström a cru avoir donné la victoire à Fribourg. C'est finalement Gerber qui s'en est chargé quelques instants plus tard. Parce que les Dragons ont mieux commencé cette période de temps supplémentaire.

Pour la quatrième fois lors des cinq dernières saisons, la finale se jouera donc au 7e match. Une Finalissima comme point d'orgue parfait pour cette saison excitante.



Dorian Godon signe un fracassant retour sur le Tour de Romandie Dorian Godon aime décidément beaucoup les routes romandes. Image: KEYSTONE/EPA/LAURENT GILLIERON Deux ans après ses deux succès sur le Tour de Romandie, Dorian Godon a récidivé en enlevant le prologue de l'édition 2026. Le Français réalise une saison tonitruante avec sa nouvelle formation Ineos.

Après s'être imposé sur son vélo de champion de France, le puncheur avait le sourire bien visible derrière sa moustache fournie. "J'adore les courses à +fromage+", s'est-il amusé devant la presse, en référence au prix décerné au vainqueur. Godon a concédé avoir saisi une opportunité sur un TdR difficile: "Dès que j'ai vu le parcours du Romandie, j'ai serré les fesses, car il y a beaucoup de montagne au programme. Il n'y aura pas beaucoup de possibilités pour moi."

Si les victoires d'il y a deux ans avaient le goût du déclic pour celui qui ne s'était jamais imposé sur le World Tour, ce début d'année 2026 a au contraire la saveur de la revanche, pour celui dont le contrat n'a pas été reconduit par son ancienne équipe Decathlon-AG2R au terme de la saison 2025. Roulant désormais pour la formation dirigée par Dave Brailsford, il compte cinq succès de prestige cette année: deux sur Paris-Nice (dont un contre-la-montre par équipes), deux sur le Tour de Catalogne et désormais une sur le Tour de Romandie.

"Problème de riche" Pour expliquer ce succès relativement tardif, le puncheur de 29 ans a expliqué avoir d'abord privilégié ses études de kinésithérapie, ce qui l'empêchait de faire un gros volume d'entraînement étant plus jeune.

"Physiologiquement, j'arrive à mes 30 ans, je suis donc dans mes plus belles années, a-t-il avancé. J'axe sur le côté sprint, à savoir des efforts de 30 secondes ou d'une minute, ce qui me convient mieux que lorsque je faisais des vrais entraînements de grimpeur."

Un succès qui n'est pas sans contrariété: Godon n'a pas pu arborer son maillot tricolore autant qu'il l'aurait souhaité à la faveur de ses résultats flamboyants. Mercredi, il portera le maillot jaune du leader du Tour de Romandie. "Un problème de riche", a-t-il conclu, goguenard.



Godon remporte le prologue du Tour de Romandie, Pogacar 5e Dorian Godon a décroché sa troisième victoire sur le Tour de Romandie, après celles de 2024. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le Français Dorian Godon a remporté mardi le prologue du Tour de Romandie à Villars-sur-Glâne. La star de l'épreuve Tadej Pogacar a dû se contenter du 5e rang, juste derrière le Suisse Mauro Schmid.

L'ogre slovène ne gagnera pas toutes les étapes de cette 79e édition du Tour de Romandie, auquel il participe pour la première fois cette semaine. Deux jours après avoir enlevé Liège-Bastogne-Liège pour la quatrième fois, le champion du monde est tombé sur plus fort que lui dans les rues de Villars-sur-Glâne (FR).

Dorian Godon a mis tout le monde d'accord sur ce parcours de 3,2 km peu technique et propice aux coureurs puissants pour s'emparer du maillot jaune de leader. Il a terminé son effort solitaire en 3'35, reléguant son premier poursuivant, le Portugais Ivo Oliveira, à plus de six secondes.

Le sprinteur de 29 ans s'était révélé en 2024 sur le Tour de Romandie en gagnant deux étapes à Fribourg et à Vernier (GE). Champion de France sur route en 2025, il avait déjà remporté une étape sur Paris-Nice et deux autres sur le Tour de Catalogne en mars.

Schmid en forme Le Zurichois Mauro Schmid a quant à lui terminé meilleur Suisse avec sa 5e place. Il a confirmé ses bonnes dispositions après avoir été très en vue lors des classiques ardennaises (6e de l'Amstel Gold Race, 2e de la Flèche Wallonne, 11e de Liège-Bastogne-Liège).

Les protagonistes du Tour de Romandie auront droit mercredi à une 1re étape en boucles autour de Martigny (départ et arrivée). Ils devraient en découdre dans la longue et difficile montée vers Ovronnaz (8,9 km, à 9,7% de moyenne). Le sommet se situe néanmoins à plus de 30 km de l'arrivée.



Wawrinka battu d'entrée à Aix-Provence Wawrinka n'y arrive pas sur terre battue Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Stan Wawrinka (ATP 106) est toujours en quête d'un premier succès sur terre battue en 2026. Le Vaudois a été éliminé d'entrée dans le Challenger d'Aix-en Provence mardi.

Finaliste malheureux l'an dernier dans la commune des Bouches-du-Rhône, Stan Wawrinka a été battu 6-3 6-4 en 1h21 par l'Autrichien Sebastian Ofner (ATP 83) au 1er tour. Les 90 points perdus dans l'aventure feront chuter le 16e de finaliste du dernier Open d'Australie au-delà de la 120e place du classement ATP.

L'ex-no 3 mondial, qui avait déjà été battu dès son entrée en lice dans ses trois premiers tournois joués sur terre battue cette saison (Challenger de Naples, Masters 1000 de Monte-Carlo et ATP 500 de Barcelone), en est désormais à cinq défaites consécutives. Son dernier succès date du 23 février, au 1er tour de l'ATP 500 de Dubai.

Stan Wawrinka n'a pas à rougir de cette défaite, subie face à un joueur qui tient la forme (Sebastian Ofner a gagné deux Challengers en mars, et a passé un tour dans le Masters 1000 de Madrid la semaine passée). Mais il a été largement dominé, perdant trois fois son service et ne convertissant aucune des trois balles de break qu'il s'est procurées.



Six Suisses et Suissesses en qualifications à Paris Leandro Riedi disputera les qualifications à Roland-Garros, tout comme cinq autres Suisses et Suissesses Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Les Entry Lists des qualifications de Roland-Garros ont été dévoilées mardi par les organisateurs.

Six Suisses et Suissesses tenteront de décrocher leur ticket pour le tableau final du deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison.

Leandro Riedi (ATP 129), Jérôme Kym (ATP 173) et Remy Bertola (ATP 212) ont passé le "cut" des qualifications chez les messieurs, tout comme Rebeka Masarova (WTA 124), Celine Naef (WTA 209) et Susan Bandecchi (WTA 213) dans le simple dames. Les qualifications doivent démarrer le lundi 18 mai sur la terre battue parisienne.

Cinq représentants de Swiss Tennis sont déjà assurés de figurer dans les tableaux principaux de simple. Stan Wawrinka (ATP 106) recevra une invitation pour sa dernière apparition dans un tournoi qu'il avait remporté en 2015, alors que Belinda Bencic (WTA 12), Viktorija Golubic (WTA 81), Simona Waltert (WTA 97) et Jil Teichmann (grâce à un classement protégé) ont été admises directement chez les dames.



Eder Militao opéré à une cuisse, probable forfait pour le Mondial Eder Militao devrait manquer le Mondial 2026 Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Eder Militao devrait être indisponible plusieurs mois et contraint de déclarer forfait pour le Mondial 2026 avec la Seleção.

Le défenseur brésilien du Real Madrid a été opéré avec succès à la cuisse gauche, selon son club.

"Notre joueur Éder Militão a subi aujourd'hui (mardi) une intervention chirurgicale réussie pour une rupture du tendon proximal du biceps fémoral de la jambe gauche", écrit le Real Madrid dans un communiqué, sans préciser la durée de l'absence.

Opéré dans une clinique en Finlande, sous la supervision des des services médicaux du club, le défenseur de 28 ans "commencera sa rééducation dans les prochains jours". Son absence est estimée à au moins cinq mois selon la presse espagnole et brésilienne.

Victime de blessures successives depuis deux ans, dont deux ruptures des ligaments croisés, Militao devrait donc manquer la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada, et au Mexique (11 juin - 19 juillet). Un énorme coup dur pour le joueur comme pour son sélectionneur Carlo Ancelotti, son ancien coach à Madrid, qui le considère comme "l'un des meilleurs défenseurs du monde".



Jacques Cornu a tiré sa révérence Jacques Cornu est décédé à l'âge de 72 ans Image: KEYSTONE/KARL MATHIS Le sport motorisé suisse est en deuil: l'un de ses plus illustres représentants, le Neuchâtelois Jacques Cornu, est décédé ce lundi à l'âge de 72 ans des suites d'une longue maladie, a appris Arcinfo.

Cornu s'est fait connaître dans les années 1980, quand il est arrivé en championnat du monde d'abord en tant que pilote privé, avec peu de moyens. Mais il s'est fait remarquer malgré un matériel peu compétitif, prenant notamment un incroyable deuxième rang en 250 cm3 à Assen lors du GP des Pays-Bas en 1984. Il a ensuite fait son chemin, devenant pilote d'usine dès 1985 avec le projet Parisienne et le team dirigé alors par Michel Métraux, le grand-père des soeurs golfeuses Kim et Morgane Métraux.

Pour l'anecdote, le "grand Jacques", comme il était surnommé, avait commencé la moto parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer une voiture avec son salaire de mécanicien. Sur deux roues, il a trouvé sa voie. Le Neuchâtelois a d'abord brillé en devenant plusieurs fois champion de Suisse à la fin des années 1970, avant de passer à l'étage supérieur.

Trois Grands Prix gagnés Jacques Cornu s'est construit un joli palmarès, remportant trois Grands Prix en 250 cm3 (Autriche et France 1988, Belgique 1989) et finissant ces deux années-là au troisième rang du championnat du monde. Au total, il est monté 21 fois sur le podium en Grand Prix.

Eclectique, il a également brillé en endurance, remportant notamment le titre mondial en 1982 et les 24 Heures du Mans l'année suivante. Les gains empochés en endurance lui ont d'ailleurs permis de financer une partie de ses débuts en Grand Prix.

Se relever et revenir Sa carrière n'a pas été un long fleuve tranquille. Les blessures l'ont souvent freiné, mais il a toujours trouvé la force de se relever et revenir. Personnage jovial et ouvert, bon client pour les médias, Jacques Cornu a vraiment marqué son époque.

Il a mis un terme à sa carrière en 1990. Ensuite, la moto a continué de faire partie intégrante de son existence. Il a transmis son expérience à plusieurs générations de motards par le biais de la Cornu Master School, dont le but premier était d'apprendre aux pilotes à maîtriser leur engin afin d'éviter les accidents.

Sa santé lui a joué des tours lors de ses dernières années. Mais comme lorsqu'il pilotait sur les circuits, le Neuchâtelois a fait face et s'est accroché tant qu'il en a eu la force.



Sinner passe en quarts de finale à Madrid Jannik Sinner en est à 25 succès d'affilée en Masters 1000 Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le no 1 mondial Jannik Sinner s'est hissé mardi en quart de finale du Masters 1000 de Madrid. L'Italien a dominé le Britannique Cameron Norrie (ATP 23) 6-2 7-5 en 8e de finale.

Jannik Sinner, qui avait perdu un set au tour précédent contre le Français Benjamin Bonzi, a cette fois largement dominé la première manche mais a eu un peu plus de difficultés dans la seconde. Il s'est imposé au final en 1h26.

L'Italien en est désormais à 25 succès consécutifs dans des tournois estampillés Masters 1000, lui qui a triomphé successivement à Paris l'automne dernier puis récemment à Indian Wells et Miami dans cette catégorie. Au tour suivant, il affrontera le Tchèque Vit Kopriva (ATP 66) ou le prometteur Espagnol Rafael Jodar (ATP 42).



Bruno Berner nouveau coach de Xamax Bruno Berner est le nouveau coach de Xamax Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Bruno Berner est le nouvel entraîneur de Neuchâtel Xamax. Le technicien de 48 ans prendra ses fonctions le 1er juillet, a annoncé le club de Challenge League.

Ancien international suisse (16 capes), Bruno Berner s'est engagé pour une saison avec les Rouge et Noir. L'ex-joueur de Grasshopper, Bâle ou Leicester succédera à Anthony Braizat, dont le contrat n'a pas été renouvelé par les dirigeants neuchâtelois.

Le Zurichois occupait récemment un poste d'entraîneur-assistant en Australie. L'ancien latéral avait découvert l'élite du football suisse en tant que coach principal avec Winterthour, avant de se retrouver aux rênes de Grasshopper entre juillet 2023 et avril 2024.

"Je me réjouis de cette mission à Neuchâtel Xamax et j’espère qu’avec de la patience, de la ténacité et un travail précis, nous connaîtrons le succès ensemble", explique-t-il, cité dans le communiqué de Xamax.



Teddy Riner sera de la partie au Lausanne Grand Slam Teddy Riner sera l'attraction du Lausanne Grand Slam cet été Image: KEYSTONE/AP/EUGENE HOSHIKO Les amateurs suisses de judo seront gâtés cet été.

La première édition du Lausanne Grand Slam (28-30 août) pourra compter sur la présence de la superstar française Teddy Riner (37 ans), ont annoncé ses organisateurs mardi dans un communiqué.

Sacré pour la troisième fois champion olympique des plus de 100 kg en 2024 à Paris, Teddy Riner n'a pas disputé la moindre compétition depuis qu'il a été opéré d'un coude en début d'année 2025. Le géant de 2m04 et quelque 140 kilos a pour ambition de décrocher un quatrième titre olympique individuel en 2028 à Los Angeles.

"Revenir à la compétition est toujours un moment fort. Lausanne est une étape importante pour me remettre dans le rythme et retrouver des sensations", explique dans le communiqué du Lausanne Judo Grand Slam Teddy Riner, qui espère certainement briller dès cet automne à l'occasion des Mondiaux de Bakou (4-11 octobre).



Vegas égalise à 2-2 face à Utah Shea Theodore (à gauche) est félicité après avoir inscrit le but de la victoire pour Vegas lundi Image: KEYSTONE/AP/Tyler Tate Vegas a égalisé à 2-2 dans le 1er tour des play-off de NHL qui l'oppose à Utah. Les Golden Knights sont allés s'imposer 5-4 après prolongation lundi sur la glace du Mammoth.

La franchise de l'Arizona, chez qui le portier bernois Akira Schmid est surnuméraire depuis le début de la série, a forcé la décision sur une réussite de Shea Theodore après 19'08 en "overtime". Elle avait égalisé à 4-4 à la 51e minute.

Les Golden Knights, qui restaient sur deux défaites d'affilée dans la série, ont joué à se faire peur dans cette rencontre. Ils menaient ainsi 3-0 après 23'26, mais ont concédé quatre buts consécutifs pour se retrouver menés 4-3 à la 46e.

A l'Est, Pittsburgh peut toujours espérer renverser Philadelphia. Les Penguins ont signé lundi leur deuxième victoire consécutive face aux Flyers, s'imposant 3-2 pour n'être plus menés que 3-2 dans ce derby de Pennsylvanie.

