Tudor à Tottenham ++ Sabalenka et Swiatek renoncent

La Suisse déroule contre le Canada Une équipe de Suisse pour l'instant irrésistible. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Quatre sur quatre pour la Suisse dans le tournoi masculin ! Yannick Schwaller et ses coéquipiers ont poursuivi leur sans-faute avec un large succès 9-5 devant le Canada.

Yannick Schwaller Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel et Benoît Schwarz-van Berkel ont réussi un coup de deux lors du premier end pour annoncer la couleur d’entrée de jeu dans ce choc au sommet. Les Suisses n’ont jamais perdu le contrôle de la partie grâce notamment à trois autres coups de deux. A la faveur de cette victoire, les Suisses s’avancent comme les grands favoris du tournoi même si la qualification pour les demi-finales n’est pas encore acquise.

En début de journée, les dames du CC Aarau n'avaient pas connu la même réussite. Elles se sont inclinées 7-5 devant le Japon pour concéder leur première défaite dans ce tournoi. La skip Silvana Tirinzoni et ses équipières Selina Witschonke, Carole Howald et Alina Pätz n'ont pas, contrairement aux hommes, su capitaliser leur coup de deux au premier end. Elles tenteront de rebondir ce soir contre le Canada.



Maren Kirkeeide gagne le sprint devant deux Françaises Le sourire de Maren Kirkeeide, victorieuse du sprint 7,5 km Image: KEYSTONE/EPA/PIERRE TEYSSOT La Norvégienne Maren Kirkeeide a gagné le sprint 7,5 km des JO 2026 à Anterselva. Elle a devancé les Françaises Océane Michelon de 3''8 et Lou Jeanmonnot de 23''7. La Suissesse Lea Meier a fini 12e.

Le duel entre les deux premières a été d'une folle intensité. Kirkeeide, en retard après le tir debout, a réussi un finish exceptionnel pour venir coiffer Michelon sur le fil. Toutes deux ont réussi un 10/10 au tir alors que Jeanmonnot a manqué une cible, ce qui lui a sans doute coûté la victoire.

Lea Meier, qui avait brillé mercredi dans l'individuel (7e), a livré une belle course (13e), avec elle aussi un sans-faute au pas de tir. Mais elle a perdu trop de temps sur les skis, avec un retard de 1'16''5 sur la nouvelle championne olympique.

Avec un 9/10, Amy Baserga (29e) a concédé 1'46''2 alors qu'Aita Gasparin (55e) a perdu 2'24''1 en ayant également raté un tir. Lena Häcki-Gross (60e) a elle raté son affaire avec un faible 6/10 au tir et un retard de 2'39''5.



Kevin Fiala a déjà été opéré; saison terminée ? Kevin Fiala pourrait manquer toute la fin de saison Image: KEYSTONE/AP/Carolyn Kaster Forfait pour la suite du tournoi olympique, Kevin Fiala a déjà été opéré, selon le coach de la Suisse Patrick Fischer. La saison de l'attaquant saint-gallois des Los Angeles Kings serait terminée.

Kevin Fiala s'est blessé à la jambe gauche à trois minutes de la fin du match perdu 5-1 vendredi face au Canada après un choc avec Tom Wilson, qui est retombé involontairement sur le no 21 de la Suisse. Après être resté immobile durant de longues minutes sur la glace, il a été évacué sur une civière.

L'absence de Kevin Fiala est un immense coup dur pour l'équipe de Suisse, dont il est l'un des piliers. Reste maintenant à connaître l'état de santé d'Andrea Glauser et de Denis Malgin, qui n'ont pas non plus terminé ce match. Glauser a été blessé à la tête lors d'une violente charge de Connor McDavid, tandis que Malgin souffre d'une blessure à l'épaule. Patrick Fischer espère toutefois qu'au moins l'un des deux sera apte pour affronter les Tchèques dimanche.



La Suède remplit son contrat en battant la Slovaquie Elias Pettersson a réussi un doublé face à la Slovaquie Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek La Suède a rempli son contrat samedi dans la 3e journée du groupe B du tournoi olympique. Le Tre Kronor a pris provisoirement la tête de cette poule en battant la Slovaquie 5-3.

Vainqueurs de leurs deux premiers matches, les Slovaques ont longtemps résisté, grâce notamment au 10e but réussi en 10 matches disputés aux JO par Juraj Slafkovsky. Mais un doublé d'Elias Pettersson (35e 3-2, 48e 4-2) a permis à la Suède de faire la différence face au Zougois Tomas Tatar et à ses équipiers.

Le 5-2, signé Lucas Raymond à la 52e, permet aux Suédois de prendre les commandes dans ce groupe avec une différence de buts identique à celle des Slovaques (+2). La Finlande, qui affronte l'Italie dès 16h40, pourrait mettre tout le monde d'accord: un large succès permettrait aux Finlandais de terminer en tête de cette poule et de se hisser directement en quarts de finale.

La Lettonie a par ailleurs créé une relative surprise en battant l'Allemagne 4-3 dans le groupe C de la phase préliminaire, grâce notamment à un doublé réussi en supériorité numérique par Dans Locmelis. La 1re place de cette poule semble désormais promise aux Etats-Unis.



L'argent du géant pour Odermatt, le bronze pour Meillard Odermatt et Meillard ont terminé respectivement 2e et 3e du géant Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Marco Odermatt quittera Bormio sans titre olympique dans ses bagages.

Le Nidwaldien a néanmoins conclu de belle manière ses Jeux en décrochant l'argent samedi en géant. Loïc Meillard s'est quant à lui paré de bronze dans une course remportée de main de maître par Lucas Pinheiro Braathen.

Le scénario du géant des Mondiaux de Saalbach s'est donc répété. Les Helvètes ont signé un triplé... derrière un "invité" indésirable. Lucas Pinheiro Braathen a imité le champion du monde 2025 Raphael Haaser en devançant trois Suisses pour devenir le premier Brésilien à conquérir un titre olympique dans des Jeux d'hiver.

Si Marco Odermatt avait été le "dindon de la farce" à Saalbach avec sa 4e place, le Nidwaldien n'a pas flanché samedi. Deuxième sur le premier tracé à 0''95 de Pinheiro Braathen, il a maîtrisé son sujet pour prendre les commandes devant Loïc Meillard et le Grison Thomas Tumler, 4e samedi alors qu'il s'était paré d'argent à Saalbach.

Marco Odermatt, qui a été devancé au final de 0''58 par son successeur au palmarès du géant olympique, s'offre une troisième médaille dans ces JO 2026 après l'argent du combiné par équipe et le bronze du super-G. Il est donc le premier skieur alpin suisse à afficher quatre médailles olympiques à son palmarès.

Loïc Meillard a, lui, obtenu son deuxième métal dans ces joutes après celui glané au côté de son chef de file en combiné. Le skieur d'Hérémence, déjà "bronzé" en géant lors des Mondiaux 2025, devance de 0''28 Thomas Tumler. Le champion du monde de slalom fait donc le plein de confiance avant le slalom olympique, prévu lundi.



Igor Tudor nommé entraîneur de Tottenham Igor Tudor est le nouveau coach de Tottenham Image: KEYSTONE/AP/Alfredo Falcone Tottenham tient son nouveau coach. Le Croate Igor Tudor a été nommé jusqu'en fin de saison, a annoncé samedi le club londonien. Sa mission de redresser la barre chez l'actuel 16e de Premier League.

Passé par Marseille et la Juventus notamment, le technicien de 47 ans prend la suite de Thomas Frank, limogé mercredi après seulement huit mois en poste. Il fera ses débuts lors du sulfureux derby du Nord de Londres contre le leader du championnat, Arsenal, le 22 février à domicile.



Relais: Les Suissesses terminent 7e, la Norvège sacrée Nadja Kälin et le relais suisse ont pris la 7e place Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Le relais féminin suisse a pris la 7e place samedi aux JO de Milan-Cortina.

Le quatuor Anja Weber/Nadja Kälin/Marina Kälin/Nadine Fähndrich a terminé à un peu plus d'une minute du podium. La Norvège (Kristin Fosnaes, Astrid Slind, Karoline Simpson-Larsen, Heidi Weng) s'est parée d'or, devant la Suède (2e à 50''9) et la Finlande (3e).

Un immense exploit semblait pourtant à portée des Suissesses, 5es des Mondiaux 2025, lorsque Nadja Kaelin (24 ans) a lancé sa soeur Marina (22 ans) en 3e position dans le sillage de la Finlande et avec une marge de quasiment 10'' sur l'Italie (4e). Le duo a même porté son avance à près de 20'' au pointage des 16,3 km.

Mais Marina Kaelin a sans doute présumé de ses forces. Lâchée successivement par la Finlandaise Vilma Ryyty et l'Italienne Martina Di Centa, elle a même très vite été "avalée" par la fusée Frida Karlsson. Et Nadine Fähndrich, 7e au moment de s'élancer, a conservé ce rang sans paraître en mesure d'en faire plus.

Le podium suédois tient par ailleurs du miracle. Deuxième relayeuse, Ebba Andersson a en effet perdu un ski en chutant dans une descente peu avant la fin de son pensum. Elle a conclu son relais en 8e position, avec plus de 50'' de retard sur la Finlande et la Suisse. Mais Frida Karlsson et Jonna Sundling ont sorti le grand jeu.



Une première défaite pour les Suissesses Les Suissesses ont subi la loi du Japon samedi matin Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse dames a concédé sa première défaite dans le tournoi olympique samedi matin.

Le CC Aarau s'est incliné 7-5 devant le Japon, qui cueille pour sa part son premier succès dans ces joutes.

Vainqueurs de leurs deux premières parties à Cortina, la skip Silvana Tirinzoni et ses équipières Selina Witschonke, Carole Howald et Alina Pätz ont manqué leur affaire samedi matin. Tout avait pourtant bien commencé, avec un coup de deux réussi d'entrée grâce à une dernière pierre remarquable d'Alina Pätz.

Mais la situation s'est vite dégradée, notamment en raison des difficultés d'Alina Pätz. Le Japon a fait la différence en marquant deux points au septième end avant d'en "voler" un dans le suivant. Et sa skip Sayaka Yoshimura n'a pas tremblé au moment de lâcher son ultime pierre pour assurer la victoire.

Les Suissesses ont encore un match à disputer samedi. Elles affronteront dès 19h05 le Canada, qui a manqué son entame de tournoi. L'équipe de Suisse masculine doit aussi en découdre avec le Canada samedi, à partir de 14h05.



Sabalenka et Swiatek renoncent au tournoi de Dubai Sabalenka et Swiatek renoncent à s'aligner dès dimanche à Dubai Image: KEYSTONE/AP/BERNAT ARMANGUE Respectivement no 1 et 2 du classement WTA, Aryna Sabalenka et Iga Swiatek ont déclaré forfait pour le WTA 1000 de Dubai (15-21 février).

Les organisateurs l'ont annoncé vendredi soir, à deux jours de son début de l'épreuve.

"Je ne me sens malheureusement pas à 100%", affirme la patronne bélarusse du circuit dans un communiqué publié sur le site du tournoi. "Je suis vraiment désolée d'être contrainte au forfait (...) et j'espère être de retour l'année prochaine", ajoute Sabalenka, qui n'a plus rejoué sur le circuit depuis sa défaite en finale de l'Open d'Australie le 31 janvier.

Battue en quarts de finale du WTA 1000 de Doha jeudi, Iga Swiatek a elle invoqué "un changement de programmation" pour justifier son forfait à Dubai. "On se voit à Indian Wells" (4-15 mars), le prochain tournoi WTA 1000 au calendrier, a poursuivi la Polonaise, également citée dans le communiqué du tournoi.



Géant: Braathen dégoûte la concurrence, les Suisses placés Deuxième après la première manche, Marco Odermatt découvre son retard sur Lucas Pinheiro Braathen Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Les Suisses jouent placés après la première du géant olympique à Bormio. Odermatt (2e), Meillard (3e) et Tumler (4e) peuvent rêver de médaille derrière l'intouchable Brésilien Lucas Pinheiro Braathen.

C'est à se demander par où est passé celui qui officiait encore sous pavillon norvégien il y a quelques années. 0''95 d'avance sur un Marco Odermatt pourtant précis et déterminé et le reste de la concurrence reléguée à plus d'1''50 voire près de 2 secondes, voilà qui n'est pas commun.

Parti avec le dossard 1, Pinheiro Braathen a été irrésistible sur un géant très (trop) facile. Le Brésilien a surtout forgé son avance sur le haut avec près d'une seconde d'avance après 37 secondes de course. Marco Odermatt a réalisé une bonne manche et il compte 0''62 de bonus sur Loïc Meillard, 3e à 1''57. Le vice-champion du monde de la spécialité Thomas Tumler est lui 4e à 1''89.

Tout est ensuite très empilé derrière le Grison puisque le 9e, Zan Kranjec, accuse 2''11 de retard. La bataille pour les médailles fera certainement rage dès 13h30 dans des conditions loin d'être idéales. La piste sera marquée et les breloques iront à ceux qui sauront le mieux s'adapter aux conditions.

Quatrième Helvète en lice, Luca Aerni n'a pas fait de miracles, le skieur des Barzettes compte 2''97 de retard et se retrouve au-delà du top 15 avant la deuxième manche agendée à 13h30.



Pia Sundhage désignée sélectionneuse d'Haïti Pia Sundhage est la nouvelle coach de l'équipe féminine d'Haïti Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Ancienne coach de l'équipe de Suisse dames, Pia Sundhage, a retrouvé un emploi. La Suédoise devient entraîneure de l'équipe féminine d'Haïti.

Cette nomination surprenante a été annoncée vendredi, jour du 66e anniversaire de Pia Sundhage. Elle intervient trois mois après la décision officielle des responsables de l'ASF de mettre fin à leur collaboration avec l'expérimentée coach malgré le beau parcours lors de l'Euro à domicile, et de se tourner vers l'Espagnol Rafel Navarro pour l'avenir. Sundhage aurait été prête, dans certaines circonstances, à continuer à travailler en Suisse.

Avant son engagement de deux ans en Suisse, Pia Sundhage avait également été sélectionneuse nationale aux Etats-Unis, en Suède et au Brésil. En Haïti, on espère que la nouvelle entraîneure "favorisera la promotion des talents et le progrès durable de l'équipe nationale". L'équipe de cette île des Caraïbes occupe actuellement la 50e place du classement mondial de la FIFA.



George gagne le Rising Stars Challenge avec la Team Vince Kyshawn George (à gauche) a gagné le Rising Stars Challenge avec la Team Vince Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Kyshawn George a remporté le mini-tournoi des meilleurs jeunes joueurs de NBA ("Rising Stars Challenge") avec la Team Vince, vendredi à Los Angeles dans le cadre du All-Star week-end. Yanic Konan Niederhäuser s'était arrêté en demi-finale avec la Team Austin.

Auteur de 4 points et 3 rebonds dans une demi-finale gagnée 41-36 par son équipe face à la Team T-Mac, Kyshawn George a réussi 2 points, 3 rebonds et surtout 4 passes décisives en finale. L'équipe de l'ailier de Washington s'est imposée 25-24 en finale face à la Team Melo.

Le "rookie" des Clippers Yanic Konan Niederhäuser a brillé en demi-finale, où la Team Austin s'est inclinée 40-34 face à la Team Melo. Le Fribourgeois a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 11 points, réussissant le premier panier du tournoi sur un "dunk" qui a ravi le maigre public présent dans la salle des Clippers.

C'est le "rookie" de Philadelphie VJ Edgecombe qui a été désigné MVP de ce tournoi. Auteur de 17 points en demi-finale, il a été le meilleur marqueur des siens en finale avec 6 points. Dont un sur la ligne des lancers francs qui a permis à son équipe d'atteindre les 25 points requis pour la victoire.



Malinin "essaye de comprendre ce qui s'est passé" Ilia Malinin a craqué sous la pression vendredi soir Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Le virtuose Ilia Malinin "essaye de comprendre ce qui s'est passé" lors de son programme libre où il a chuté deux fois. L'Américain n'a terminé que 8e des JO alors qu'il était en tête après le court.

"Ce n'est pas une sensation agréable et, honnêtement, j'essaye encore de comprendre ce qui s'est passé précisément", a déclaré vendredi celui qui était l'immense favori de l'épreuve devant les journalistes, une trentaine de minutes après son passage sur la glace.

"Vous savez... c'est fait, donc je ne peux pas changer le résultat (...) vous savez, ma vie a connu beaucoup de hauts et de bas", a-t-il poursuivi, après avoir pris seulement la 15e place du programme libre, où il a chuté à deux reprises et raboté la difficulté de deux sauts.

Double champion du monde (2024, 2025), Ilia Malinin a reconnu avoir été saisi par la pression ressentie. "Avant même de prendre ma pose de départ. C'était juste tellement écrasant, donc honnêtement je ne savais pas vraiment comment gérer sur le moment. Ça ne m'a pas forcément déstabilisé, je pense que je savais que je pouvais ne pas avoir un programme parfait et quand même réussir (...) un bon patinage, mais je pense que quelque chose n'allait pas, et je ne sais pas ce que c'était précisément", a-t-il ajouté.



Kevin Fiala out jusqu'à la fin des JO Les JO sont terminés pour Fiala Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Immense coup dur pour l'équipe de Suisse ! Le tournoi olympique de Kevin Fiala a pris fin vendredi soir face au Canada.

L'attaquant saint-gallois est blessé à la partie inférieure de la jambe, a annoncé Swiss Olympic dans la nuit de vendredi à samedi.

Star des Los Angeles Kings, Kevin Fiala s'est blessé à trois minutes de la fin après un choc avec Tom Wilson, qui lui est retombé involontairement sur la jambe. Il est resté longtemps sur la glace sans bouger, avant d'être évacué sur une civière.

Swiss Olympic ne précise pas la nature exacte de la blessure dont souffre le no 21 de l'équipe de Suisse, ni la durée de son indisponibilité. Aucune information n'a pas ailleurs filtré concernant Denis Malgin et Andreas Glauser, qui n'ont pas non plus terminé cette rencontre perdue 5-1 face aux favoris canadiens.

