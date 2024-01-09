La Suisse fait chuter les Britanniques en curling mixte Briar Schwaller-Hürlimann a été décisive sur la dernière pierre du match. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller peuvent toujours rêver d'une médaille olympique à Cortina. Le duo suisse a signé une 4e victoire en battant la Grande-Bretagne, jusqu'ici invaincue.

Briar Schwaller-Hürlimann a réussi le coup qu'il ne fallait pas manquer lors du 8e et dernier end pour permettre à la Suisse de s'imposer 7-6. Après une excellente entame, la paire helvétique avait vu les Britanniques prendre l'avantage à l'issue du 7e end.

En cas de défaite, les Suisses auraient été éliminés de la course au dernier carré. Avec désormais quatre victoires pour trois revers, tout reste possible, mais il faudra poursuivre sur cette lancée face à la Norvège dimanche soir (19h05), avant l'ultime ronde du round robin prévue lundi face au Canada (10h05).



Super League: un sixième succès de suite pour le leader Thoune Elmin Rastoder exulte après son but Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Thoune continue de filer vers le titre en Super League. Le leader a signé un sixième succès consécutif en s'imposant 3-1 à Genève contre Servette lors de la 23e journée.

Formé à Servette, Kastriot Imeri a joué un mauvais tour à son ancien employeur. Le meneur de jeu a distillé deux passes décisives sur coup franc sur les buts inscrits par Rastoder (40e) et Bürki (47e). Les Bernois, au collectif bien huilé, ont encore une fois démontré une belle solidité défensive ainsi qu'une efficacité redoutable. Ils ont encore salé l'addition par Reichmuth (88e).

Le gardien Niklas Steffen, longtemps au chômage technique, a effectué son premier arrêt sérieux à l'heure de jeu: il a dévié sur sa barre une puissante frappe de Jallow. Ce dernier, entré à la 57e, n'est pas resté longtemps sur la pelouse puisqu'il a été expulsé à la 67e, compliquant encore la tâche de son équipe. Les Genevois, qui ont sauvé l'honneur sur penalty par Atangana (92e), restent ainsi à huit points de la barre

Cette victoire permet à Thoune de compter désormais onze points d'avance sur Lugano. Saint-Gall, avec deux rencontres de moins, accuse déjà quatorze longueurs de retard. Les Brodeurs joueront dès 16h30 à Lausanne.



La France sacrée en relais mixte, la Suisse 10e Julia Simon et la France ont cueilli l'or en relais mixte Image: KEYSTONE/EPA/PIERRE TEYSSOT La France a remporté son premier titre dans ces JO 2026 dimanche, en biathlon, grâce à son relais mixte.

Composé de Sebastian Stalder, Niklas Hartweg, Lea Meier et Amy Baserga, le quatuor suisse doit se contenter d'une modeste 10e place dans cette course.

Favoris de cette épreuve, les Français n'ont donc pas failli devant le bouillant public d'Anterselva. Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot et Julia Simon ont devancé de 25''8 l'Italie, l'Allemagne se parant de bronze à 1'05''3.

Le relais helvétique a manqué son affaire pour cette première épreuve de biathlon. Le quartette ne pointait ainsi qu'en 13e position après le passage de Sebastian Stalder, et au 14e après celui de Lea Meier. Niklas Hartweg et Amy Baserga ont fait meilleure impression, mais leur équipe a concédé au final 2'58''5 à la France.



Descente: Breezy Johnson se pare de l'or olympique, Vonn se blesse Breezy Johnson est championne olympique de descente Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Breezy Johnson a remporté l'or olympique en descente dimanche à Cortina. Les Suissesses ont fini loin, alors que le podium est complété par l'Allemande Emma Aicher et l'Italienne Sofia Goggia.

On attendait un duel entre les Américaines et les Italiennes et c'est bien ce qui s'est passé. Comme Franjo von Allmen, la championne du monde en titre Breezy Johnson a décroché la plus belle victoire de sa carrière. L'Américaine de 30 ans a forgé son succès dans les deuxième et quatrième secteur.

La skieuse de Jackson Hole peut tout de même s'estimer heureuse qu'Emma Aicher ait commis une erreur, car sans cela l'Allemande de 22 ans n'aurait pas échoué à 0''04. La troisième marche du podium est occupée par Sofia Goggia qui n'a donc pas réussi son pari d'une deuxième médaille d'or après celle de 2018 en descente à Pyeongchang. Deuxième il y a quatre ans derrière Corinne Suter, la Bergamasque complète ainsi sa collection avec ce bronze.

Vonn, du rêve au cauchemar Et Lindsey Vonn? Eh bien le conte de fées a viré au cauchemar pour la "Speed Queen" de 41 ans. Sur le premier saut, l'Américaine aux 84 succès en Coupe du monde a été déséquilibrée avant de retomber violemment sur la piste en hurlant de douleur. Pour rappel, elle s'était déchiré le ligament croisé antérieur vendredi il y a une dizaine de jours à Crans-Montana, mais avait surpris tout le monde mardi dernier en affirmant qu'elle allait concourir avec une genouillère.

La course a été interrompue plus de vingt minutes pour évacuer la championne olympique de descente 2010 en hélicoptère. Le happy end façon série Netflix a donc pris une tournure un peu plus dramatique.

Les Suissesses larguées Quant aux Suissesses, elles ne faisaient pas partie des favorites et ont confirmé l'impression laissée aux entraînements. Première skieuse à s'élancer, Malorie Blanc (19e à 2''67) a été trop tendre dans la partie technique et a concédé beaucoup trop de temps. Mais l'indulgence est de mise avec la Valaisanne, comme avec Janine Schmitt (17e à 2''18), car les deux athlètes ne connaissent pas cette piste aussi bien que les filles établies sur le Cirque blanc depuis plusieurs saisons.

Championne du monde sur cette piste en 2021, Corinne Suter a pris la 14e place à 1''91. Jasmine Flury a fini 18e.



Petra Vlhova bel et bien de retour à Cortina Petra Vlhova disputera deux courses à Cortina Image: KEYSTONE/AP/GIOVANNI AULETTA Petra Vlhova fait bel et bien son retour sur les pistes à l'occasion des JO 2026, après une très longue pause forcée. La Slovaque participera au combiné par équipe et au slalom à Cortina.

Cela fait plus de deux ans que Petra Vlhova n'a pas participé à une course. En janvier 2024, elle s'était déchiré le ligament croisé et le ligament interne du genou droit lors d'une chute en géant devant son public à Jasna. Sa longue absence est aussi due à des complications dans le processus de guérison. En mars dernier, elle a dû subir une nouvelle opération à son genou blessé.

"Vivre avec ce genou a rendu même le quotidien difficile. C'est dur. Mais je suis prête à me battre à nouveau", écrivait alors Vlhova, aujourd'hui âgée de 30 ans, sur les réseaux sociaux. Il y a quatre ans, elle était devenue championne olympique de slalom.



Combiné par équipe: Odermatt avec Meillard Loïc Meillard sera associé à Marco Odermatt en combiné par équipe Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Swiss-Ski a annoncé dimanche les paires qui seraient au départ du combiné par équipe olympique lundi à Bormio.

Marco Odermatt sera bien là, avec Loïc Meillard. Les deux rivaux en géant vont donc faire équipe pour la première fois.

Le leader du classement de la Coupe du monde devrait donc participer à quatre épreuves avec encore le Super-G et le géant. Après la descente où il a fini 4e, le Nidwaldien prendra part au combiné par équipe. Ce sera une première pour celui qui n'avait pas participé au combiné des Mondiaux de Saalbach, où la Suisse avait réussi un fantastique triplé.

En s'appuyant sur la liste WCSL, Swiss-Ski a formé les paires suivantes: Odermatt-Meillard, Franjo von Allmen-Tanguy Nef, Alexis Monney-Daniel Yule et Stefan Rogentin-Matthias Iten. Cela signifie que la paire championne du monde von Allmen-Meillard n'est pas reconduite pour ces JO, pas plus que le duo Monney-Nef qui avait cueili l'argent.



Vonn chute lourdement lors de la descente Lindsey Vonn a été victime d'une terrible chute dimanche Image: KEYSTONE/AP/Jacquelyn Martin Lindsey Vonn a lourdement chuté lors de la descente des JO 2026 dimanche à Cortina d'Ampezzo. La star américaine de 41 ans s'alignait malgré une grave blessure à un genou.

La "Speed Queen", championne olympique en 2010, est tombée en début de descente, restant allongée sur le sol avant d'être prise en charge par les équipes médicales, selon les images TV. Elle semblait souffrir de son genou gauche déjà meurtri.

Lindsey Vonn, dont la carrière a peut-être pris fin alors qu'elle pointe en tête de la Coupe du monde de descente, a été évacuée par hélicoptère. Sa chute a provoqué une longue interruption.



Géant: Deux Suisses en 8es de finale Julie Zogg a passé l'éceuil de la qualification en géant parallèle Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull Deux des six Suisses en lice joueront les médailles dans le géant parallèle dimanche en début d'après-midi à Livigno. Seuls Julie Zogg et Dario Caviezel ont passé l'écueil de la qualification.

Julie Zogg, qui prendra sa retraite en fin de saison, a signé le 11e chrono de la qualification au cumul des deux manches. La St-Galloise de 33 ans affrontera l'Italienne Elisa Caffont en 8es de finale. Flurina Neva Bätschi (18e) et Xenia von Siebenthal (19e) ont échoué de peu, à respectivement 0''25 et 0''43 du top 16. Ladina Caviezel (24e) a manqué plus nettement le coche.

Chez les hommes, Dario Caviezel a terminé 7e de la qualification. Le Grison de 30 ans, vice-champion du monde de la discipline en 2023 et toujours en quête d'une médaille aux Jeux, se mesurera également à un Italien en 8e de finale: Mirko Felicetti. Gian Casanova, 22e à 0''50 de la 16e place, a en revanche manqué nettement le coche.



Les Rockets battent le champion en titre Alperen Sengun (28) et Houston ont battu le champion en titre samedi Image: KEYSTONE/AP/Gerald Leong Houston a cueilli un succès de prestige samedi en NBA.

Les Rockets de Clint Capela ont battu pour la première fois de la saison le champion en titre Oklahoma City, certes privé de Shai Gilgeous-Alexander.

Dominée par OKC lors de leurs deux premiers duels livrés dans cet exercice 2025/26, la franchise texane s'est imposée 112-106 à Oklahoma City. Le Thunder a pourtant compté jusqu'à 15 longueurs d'avance au deuxième quart (49-34).

Mais les Rockets, qui étaient encore menés de 6 points à la pause (52-46) ont fini par profiter de l'absence du MVP Shai Gilgeous-Alexander (blessure aux abdominaux). Ils ont forcé la décision dans un troisième quart-temps remporté 34-22 pour infliger au Thunder sa 13e défaite de la saison.

Les Rockets ont notamment pu compter sur Tari Eason (26 points, à 5/13 derrière l'arc) et Alperen Sengun (17 points, 12 rebonds, 11 passes décisives et 3 contres) pour renverser la vapeur et décrocher leur 32e succès en 51 parties dans ce championnat. Aligné durant 8 minutes, Clint Capela a capté 1 rebond, manquant son unique tir en terminant avec un différentiel de -12.

Washington a par ailleurs été battu 127-113 par les Nets samedi à Brooklyn, après avoir encaissé pas moins de 80 points en première mi-temps. Les Wizards, qui pourraient ménager leur nouvelle recrure Anthony Davis jusqu'au terme de la saison, évoluaient notamment sans Kyshawn George samedi. L'ailier valaisan souffre d'une contusion au genou droit.



Les Patriots en quête d'histoire face aux Seahawks au Super Bowl La Genevoise Laure Meriguet et l'équipe de Suisse entament leur tournoi olympique ce vendredi. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Face aux Seahawks, les Patriots visent un 7e succès record au Super Bowl dimanche à Santa Clara. Un match empreint de tension entre la star latine Bad Bunny, showman de la mi-temps, et Donald Trump.

Surnommée "l'Empire du Mal" à l'époque de son hégémonie, traduite par six sacres de champion entre 2002 et 2019, la franchise de New England avait sombré depuis le départ de l'idole Tom Brady. Ce dernier s'en était offert un septième en 2020 avec les Tampa Bay Buccaneers pour devenir à lui seul plus titré que n'importe quelle franchise de la Ligue professionnelle de football américain (NFL).

Six ans plus tard, voilà les "Pats", auteur d'un rebond spectaculaire et inattendu cette saison, à une victoire de faire aussi bien que le légendaire quarterback, sur les pas duquel ambitionne de marcher Drake Maye. Le joueur de 23 ans a amené la franchise du Massachusetts au meilleur bilan de l'année avec 17 succès, play-off inclus, et postule pour être le plus jeune joueur de l'histoire à ce poste à soulever le trophée Vince-Lombardi.

Face à lui se dressent les Seahawks du quarterback Sam Darnold (28 ans), ancien troisième choix de draft en 2018 - comme Maye en 2024 - et passé sans succès par quatre franchises avant de trouver la lumière à Seattle cette saison. L'équipe de l'Etat de Washington s'appuie sur la meilleure défense de NFL et fait figure de favorite, d'une courte tête, pour la rencontre disputée dans le Levi's Stadium et ses 75'000 places à Santa Clara, au sud-est de San Francisco.

Avec Bad Bunny mais sans Trump A la pause, Bad Bunny, star mondiale avec son reggaeton matiné de trap latine, est attendu pour le traditionnel show de la mi-temps, dans un climat politique tendu.

Le Portoricain critique avec véhémence la politique migratoire répressive de Donald Trump, irrité en retour du choix de la NFL. Le dirigeant républicain, qui avait été le premier président de l'histoire à assister à un Super Bowl l'an passé à La Nouvelle-Orléans, sera absent de l'évènement qui débute dimanche à 15h30 (lundi 00h30 en Suisse).

Côté sportif, l'affiche du grand rendez-vous annuel de la NFL est la plus inattendue des dernières années.

Les Patriots étaient l'une des moins bonnes équipes de la ligue les deux saisons précédentes, avec huit succès au total en deux ans. La transformation a eu lieu après la nomination en mars 2025 de Mike Vrabel, coach âgé de 50 ans et ancien coéquipier de Tom Brady.

En cas de succès, ils deviendraient la première franchise à sept titres, devant les Pittsburgh Steelers (6). Ils compteront pour cela sur Drake Maye, ses passes longues et ses qualités de coureur ballon en main, qui devra lui se défaire de la féroce défense des Seahawks, la plus efficace contre les quarterbacks adverses.

Seattle ne compte qu'un seul trophée à son palmarès, en 2014, un an avant une dernière apparition lors du Super Bowl pour une défaite contre les Patriots, déjà. Pour obtenir leur revanche, leur quarterback Sam Darnold devra prouver sa valeur lors d'un match à grand enjeu.

"C'est un gars qui ne lâche jamais et un compétiteur, un vainqueur", a assuré son entraîneur Mike Macdonald à l'AFP.



Franjo von Allmen, deux ans de progression météorique Vice-champion du monde juniors de descente à Panorama en 2022, derrière Giovanni Franzoni, Franjo von Allmen brûle les étapes. En l'espace de quatorze mois, le Bernois de 24 ans est devenu une star.

On aime dire qu'il faut avoir de l'expérience pour s'imposer en descente, que ce sont les répétitions sur les pistes de Coupe du monde qui façonnent un bon descendeur. On a vu avec Marco Odermatt que même le plus talentueux des skieurs avait besoin de temps pour s'établir dans la discipline reine.

Seulement, l'avènement de von Allmen et Franzoni, tous deux âgés de 24 ans, bouscule un peu cette idée préconçue. L'Italien a décroché son premier podium il y a seulement quelques semaines à Val Gardena en Super-G avant de remporter le Super-G de Wengen et la descente de Kitzbühel. Pour "FvA", c'est également à Val Gardena que le Bernois a pris conscience de son potentiel avec une deuxième place en descente en décembre 2024.

Envie d'autres succès Un premier podium en janvier de la même année en Super-G à Garmisch et deux ans plus tard voilà Franjo von Allmen champion olympique de descente, un an après son titre mondial dans la discipline. Tout cela s'est passé très vite. "Oui, c'est un peu bizarre, estime le Bernois quand on lui fait part de cette "précocité". Je pense que pour l'instant, j'ai du mal à réaliser ce qui s'est réellement passé. Mais oui, quand ça marche, quand ça fonctionne, peu importe que j'aie 24 ou 27 ans. J'espère évidemment pouvoir encore tenir le coup pendant quelques années et pouvoir fêter d'autres succès. Je pense que même si l'on est champion du monde, champion olympique, on peut aussi profiter des petites choses, pas seulement des grandes."

La victoire à Crans-Montana dimanche dernier a certainement aidé le Bernois à faire le plein de confiance. Von Allmen ne le nie pas, mais va au-delà: "Je pense qu'elle naît avant Crans-Montana. C'est clair que c'est favorable, mais il y a une confiance supplémentaire qui est simplement née avant les Jeux. Après, si tu gagnes la dernière course avant les JO, tu as logiquement envie de faire pareil ici."

Comme dans un film Comme pour tous les athlètes qui deviennent champions olympiques, une question tient du passage obligé, celle du rêve d'enfant. Alors est-ce que le petit Franjo se voyait un jour devenir champion olympique? "Pas vraiment, pour être honnête. On ne se dit jamais qu'on veut devenir champion olympique quand on est un gamin. Je dirais que c'est plus tard, quand on décide vraiment de devenir sportif d'élite et de se lancer dans cette carrière, que ce sentiment va grandir au fil des années."

Le sourire toujours vissé à son visage un rien poupin, Franjo von Allmen n'avait pas encore compris ce qui lui arrivait quelques heures après son triomphe: "C'est un sentiment étrange, un peu comme dans un film, a-t-il conclu. Je n'ai pas encore vraiment compris ce que cela signifie pour moi. Je pense qu'il me faudra encore quelques heures avant que je réalise complètement."



Servette reçoit Thoune, promu et leader de Super League Le Zurichois Leandro Riedi, à gauche, et le Tunisien Alaa Trifi s'affronteront vendredi dans le cadre de la Coupe Davis à Bienne. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Le Servette FC fait face à un grand défi dimanche au Stade de Genève (14h00). Les Grenat accueillent le FC Thoune, leader promu de Super League.

Tenu en échec par le FC Sion samedi dernier (3-3), le SFC doit gagner pour se rapprocher du top 6 alors qu'il ne reste que onze matches à disputer avant la séparation en deux groupes des 12 équipes du championnat. Mais la tâche s'annonce très ardue face à l'équipe de Mauro Lustrinelli, à laquelle tout semble réussir cette saison.

Les Genevois ont d'ailleurs perdu leurs deux premiers duels face aux Bernois (3-1 à Thoune, 1-0 à Genève) et n'ont plus gagné à domicile depuis le 26 octobre et une victoire 2-1 contre Lugano. De son côté, le fringant leader a remporté ses cinq derniers matches de championnat, le dernier face au champion en titre Bâle (2-1).

Le Lausanne-Sport accueille quant à lui Saint-Gall à la Tuilière (16h30). Face à son ancienne équipe, l'entraîneur du LS Peter Zeidler espère voir ses hommes rebondir une semaine après une défaite mortifiante chez la lanterne rouge Winterthour (2-1).

Un "Klassiker" entre Bâle et le FC Zurich (16h30) vient également compléter cette 23e journée de Super League.



Qui pour succéder à Corinne Suter en descente ? C'est au tour des femmes de se disputer le titre olympique de la discipline-reine du ski alpin dimanche dès 11h30 à Cortina. La descente dames est forcément le temps fort de la journée.

Difficile d'imaginer Corinne Suter rééditer son exploit de Pékin 2022. La championne olympique en titre est certes à l'aise sur la piste Olimpia delle Tofane, où elle était devenue championne du monde de descente en 2021. Mais elle n'a pas retrouvé toutes ses sensations depuis sa chute de St-Moritz mi-décembre.

Dans ces conditions, si l'on ajoute l'absence de Lara Gut-Behrami, un podium helvétique constituerait une sensation dimanche. Propulsée no 1 de cette équipe de Suisse de vitesse, Malorie Blanc reste sur un succès, en super-G à Crans-Montana, mais elle semble un peu "tendre" pour viser l'or. Janine Schmitt et Jasmine Flury ne devraient quant à elles pas jouer les premiers rôles.

Les favorites se nomment Sofia Goggia et Lindsey Vonn. L'Italienne de 33 ans, dernière porteuse de la flamme olympique vendredi à Cortina, a déjà décroché le Graal en devenant championne olympique en 2018. Et elle est à l'aise à Cortina, où elle s'est déjà imposée quatre fois dans la discipline-reine.

Lindsey Vonn a, elle, déjà triomphé à six reprises sur l'Olimpia delle Tofane en descente. Leader de la Coupe du monde de la spécialité, l'Américaine de 41 ans serait même la grande favorite si elle n'avait pas souffert d'une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou gauche lors de sa chute à Crans-Montana le week-end précédent.

Klaebo en favori D'autres athlètes suisses tenteront de s'immiscer dans la lutte pour les médailles dimanche. Le quatuor du relais mixte de biathlon, composé de Sebastian Stalder, Niklas Hartweg, Lea Meier et Amy Baserga, vise avant tout un Top 8. En snowboard, six Helvètes - parmi lesquels la double championne du monde Julie Zogg, sont en lice en géant parallèle, mais tous sont plus à l'aise en slalom.

Sur le plan international, outre la descente dames, les projecteurs seront braqués sur la piste de fond du Val di Fiemme. La star norvégienne Johannes Hösflot Klaebo, qui rêve de rafler les six titres mis en jeu dans ces joutes, sera forcément l'homme à battre dans le skiathlon. Deux Suisses, Beda Klee et Nicola Wigger, seront en lice.



Les Suissesses ont longtemps résisté au Canada Saskia Maurer a livré un grand match contre le Canada même si elle a encaissé 4 buts Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic L'équipe de Suisse féminine n'a pas démérité pour son deuxième match du tournoi olympique samedi soir à Milan. Face au Canada, les Suissesses se sont inclinées 4-0.

Avec cinq titres olympiques et deux titres de vice-championnes en...sept éditions, le Canada ressemble à un ogre. Autrement dit, ne pas se prendre une casquette peut être considéré comme une victoire.

Et c'est précisément ce qui s'est passé durant cette rencontre. On peut même dire que sans son power-play, le Canada s'est cassé les dents sur la défense helvétique. Les joueuses de Colin Müller ont malheureusement été pénalisées un tout petit peu trop. Alina Müller et ses partenaires ont pu résister sur le premier avantage numérique canadien, mais pas sur le deuxième dans le tiers médian.

Après 19 secondes de supériorité numérique, Natalie Spooner a pu battre Saskia Maurer. Mais malgré 30 tirs à 3 en faveur des Nord-Américaines après 40 minutes, les Suissesses n'étaient menées que 1-0. Le 2-0 est tombé à la 45e après cinq secondes de power-play.

Les Canadiennes ont ajouté un troisième but en avantage numérique et enfin un quatrième à la 57e pour une victoire logique. Mais les joueuses de Colin Müller peuvent garder la tête haute. Oui les joueuses à la Feuille d'érable ont dominé les tirs 55 à 6, mais à 5 contre 5 elles ont clairement tenu le choc.

Prochain match lundi soir face aux Etats-Unis, l'autre immense favori du tournoi.

