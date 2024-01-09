Wawrinka s'impose à Rennes ++ Indergand annonce sa retraite

Wawrinka commence bien Stan Wawrinka a bien commenc Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Stan Wawrinka (ATP 149) a maîtrisé son sujet pour son entrée en lice dans le Challenger de Rennes. Le Vaudois de 40 ans s’est imposé 6-4 6-4 face au Français Kenny De Schepper (ATP 636).

Tête de série no 2 du tableau, Stan Wawrinka a eu besoin de moins de 80 minutes pour vaincre son cadet de deux ans, qui a disputé les Interclubs cet été avec Nyon. Un break dans chaque set lui a suffi pour faire la différence.

Stan Wawrinka, qui reste sur une demi-finale dans le Challenger de Cancun à la mi-septembre, affrontera à nouveau un Français en 8e de finale. Il se frottera à Mae Malige (ATP 496), un invité de 19 ans, ou à Dan Added (ATP 274, 26 ans).



Linda Indergand annonce sa retraite Médaillée de bronze à Tokyo en 2021, Linda Indergand dit stop à 32 ans Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Linda Indergand prendra sa retraite à la fin de la saison. L'Uranaise de 32 ans a fait cette annonce après la course de short-track des Mondiaux de VTT en Valais.

"En 2011, j'ai disputé mes premiers Championnats du monde à domicile, ici en Valais. Ces 14e Championnats du monde seront mes derniers. La boucle est bouclée", a déclaré Linda Indergand au micro de SRF.

En 2011, Indergand avait été sacrée championne du monde juniors lors des Mondiaux de Champéry. Le plus grand succès de sa carrière demeure la médaille de bronze remportée aux JO de Tokyo en 2021, où elle avait complété un triplé historique avec Jolanda Neff et Sina Frei.

A cela s'ajoutent une médaille d'argent aux Championnats d'Europe en 2017, des places sur le podium en Coupe du monde, une médaille d'or aux Championnats du monde par équipe en 2023 et de nombreux succès aux Championnats du monde dans la discipline Eliminator.



Alessandra Keller titrée en short-track Alessandra Keller titrée aux Mondiaux de short-track à Zermatt Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Alessandra Keller est la nouvelle championne du monde de VTT short-track. A Zermatt, la Nidwaldienne de 29 ans a devancé la Suédoise Jenny Rissveds et la Canadienne Jennifer Jackson.

Dire qu'elle voulait ce titre est un euphémisme. Alessandra Keller savait qu'elle avait deux chances de médaille lors de ces Mondiaux à domicile et elle n'a pas attendu sa deuxième opportunité pour décrocher le plus beau des métaux.

Neuf tours d'un kilomètre, un effort violent qui convient parfaitement à la morphologie de la Nidwaldienne. Au final, seule Jenny Rissveds a pu suivre la cadence de Keller. Sauf à la fin lorsqu'elle a accéléré une dernière fois pour se détacher et couper la ligne en levant les bras.

Vice-championne du monde de la discipline en 2022, Alessandra Keller avait remporté le général de la Coupe du monde de short-track cette même année.

Les Suissesses n'ont pas manqué ce rendez-vous. L'Appenzelloise de 24 ans Ronja Blöchlinger s'est classée 4e. Nicole Keller a pris le 7e rang et Linda Indergand le 9e.



Diakité prend 4 matches Expulsé contre St-Gall, Gaoussou Diakité a pris finalement 4 matches Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le LS devra se passer de Gaoussou Diakité lors des 4 prochains matches. Initialement suspendu pour trois parties, la commission disciplinaire de la SFL a alourdi la sanction après l'appel des Vaudois.

"Le joueur a agi en dehors du jeu et pendant une interruption, a justifié la SFL. Son coup a été porté avec une intention directe et sans provocation préalable. De plus, il s'était déjà fait remarquer de manière négative avant cet incident." Le verdict est définitif pour les instances de la Swiss Football League.

Le joueur de 19 ans, prêté par le RB Salzbourg, a reçu un carton rouge pour violence lors du match de la 5e journée de Super League contre Saint-Gall.



Egan Bernal gagne une 16e étape tronquée Egan Bernal s'est imposé lors de la 16e étape Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Egan Bernal a remporté la 16e étape de la Vuelta mardi entre Poio et Castro de Herville. Une étape amputée de ses huit derniers kilomètres a cause de manifestants pro-palestiniens.

"En raison de manifestations qui bloquent la fin de la course, l'étape sera arrêtée à 8 kilomètres de l'arrivée initiale. Le vainqueur de l'étape et les temps pour le classement général seront pris à ce moment-là", a écrit la Vuelta sur son site officiel.

Et dans ces circonstances, c'est le Colombien Egan Bernal qui a franchi en vainqueur l'arrivée sans trop comprendre s'il avait vraiment gagner. Le Colombien d'Ineos, vainqueur du Tour de France 2019, a devancé Mikael Landa en continuant son effort dans la petite montée qui suivait, avec l'arche des 8 kilomètres.

Leader de la course, Jonas Vingegaard a logiquement conservé son maillot rouge, puisque la dernière difficulté n'a pas pu être franchie.

Tout le monde espère que la 18e étape prévue mercredi entre O Barco de Valdeorras et Alto de El Morredero à 1755 m d'altitude ne sera pas perturbée pour le bien du général.

A noter encore que l'Espagnol Javier Romo, pris dans une chute provoquée par un manifestant pro-palestinien dimanche, a été contraint d'abandonner lors de la 16e étape, ont annoncé les organisateurs.



La chaleur représentera "un défi", estime Coe Sebastian Coe est conscient que la chaleur posera problème lors des Mondiaux Image: KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA La chaleur va représenter "un défi" aux Championnats du monde qui débutent samedi à Tokyo, a estimé mardi le patron de la Fédération internationale Sebastian Coe.

Le Japon vient de vivre son été le plus chaud jamais enregistré.

"Je ne pense pas que ce soit un secret, nous avons effectivement des problèmes liés à la chaleur à Tokyo. Nous les avons d'ailleurs rencontrés lors des Jeux olympiques de 2021", a déclaré le Britannique aux journalistes alors que les températures atteignaient encore 33°C mardi.

Le marathon et les épreuves de marche athlétique des JO de 2021, qui se sont déroulés cette année-là du 23 juillet au 8 août, avaient été déplacées vers la ville de Sapporo, dans le nord du pays, où il fait moins chaud. Mais cette fois-ci, ces épreuves devraient rester à Tokyo.

La température moyenne dans l'archipel entre juin et août a été supérieure de 2,36°C à la "valeur standard", ce qui en fait la période la plus chaude depuis le début des relevés en 1898, selon l'Agence météorologique japonaise (JMA). Il s'agit du troisième été consécutif avec des températures record, a noté l'agence.

"Pas de phénomènes passagers" Après une réunion des dirigeants de l'athlétisme mondial, Sebastian Coe a souligné qu'ils discutaient des risques futurs liés au réchauffement climatique: "Ce ne sont pas des phénomènes passagers, ils sont là pour durer", a-t-il noté.

"Les gouvernements n'ont pas pris leurs responsabilités et le monde du sport va devoir prendre des décisions unilatérales à ce sujet. Et nous avons réfléchi par le passé: si nous nous engageons pour le bien-être des athlètes, alors nous devrions probablement nous engager ouvertement en ce sens", a-t-il ajouté.

L'ancien spécialiste de demi-fond estime d'ailleurs que World Athletics est plus en pointe que d'autres instances sportives pour faire face aux défis du réchauffement climatique. "Je suis très fier de pouvoir affirmer en toute légitimité que nous disposons de l'équipe scientifique et médicale la plus accomplie et la plus compétente de tous les sports internationaux, et même de toutes les organisations sportives", a-t-il affirmé.



Nottingham Forest limoge son entraîneur Nuno Espirito Santo Nuno Espirito Santo n'est plus l'entraîneur de Nottingham Forest Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Nuno Espirito Santo a été limogé mardi par Nottingham Forest. Le technicien portugais a passé 21 mois comme coach du club de Premier League, où évolue depuis cet été l'attaquant vaudois Dan Ndoye.

Nottingham Forest "remercie Nuno pour sa contribution pendant une période très fructueuse au City Ground, en particulier pour son rôle lors de la saison 2024/25, qui restera à jamais gravée dans l'histoire du club", a-t-il déclaré dans un communiqué publié peu après minuit.

Nuno est le premier entraîneur de Premier League à perdre son poste cette saison, deux semaines après avoir admis que ses relations avec le propriétaire du club, Evangelos Marinakis, s'étaient détériorées. "Notre relation a changé et nous ne sommes plus aussi proches. Tout le monde au club devrait être solidaire, mais ce n'est pas le cas", a-t-il déclaré à ce sujet.

Le Portugais de 51 ans avait pris les rênes de l'équipe en décembre 2023. Succédant à Steve Cooper, il avait réussi à la sauver de la relégation. La saison dernière, Nottingham Forest a terminé septième de la Premier League, son meilleur classement depuis la saison 1994/95.

Le club, 10e après trois journées de championnat, a aussi pu prendre la place normalement attribuée à Crystal Palace en Europa League. Le club londonien a en effet été rétrogradé par l'UEFA en Conference League au nom de la règle de la multipropriété.

Selon les médias britanniques, des discussions ont été entamées pour nommer rapidement un successeur. L'ex-entraîneur de Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, figure parmi les candidats.



Alcaraz, la légende est en marche Carlos Alcaraz a retrouvé la 1re place du classement ATP lundi, après 65 semaines de règne ininterrompu de Jannik Sinner.

Son sacre de dimanche à l'US Open lui permet d'entrer un peu plus dans l'histoire, alors qu'il n'a pour mémoire que 22 ans.

L'Espagnol retient vite les leçons. Détrôné par son grand rival italien à Wimbledon après avoir pourtant remporté le premier set de leur finale, il a cette fois-ci su élever encore un peu plus son niveau de jeu après la perte de la seconde manche. Sa créativité a fait merveille, son service, son physique et sa constance aussi.

Les comparaisons ne mènent à rien. Mais Carlos Alcaraz est pourtant bien le parfait hybride entre Roger Federer et Rafael Nadal. A l'image du Bâlois, il joue tous les coups du tennis, à n'importe quel moment. Cette feinte de slice de coup droit, rallongé à merveille alors qu'il suggère une amortie, "RF" adorait la jouer.

Et ce n'est pas pour rien que Carlos Alcaraz a pour modèle son compatriote, même s'il n'a pas l'avantage d'être gaucher. Sa force de frappe en coup droit, sa capacité à arrondir les coups pour se donner du temps et sa résistance physique ne sont évidemment pas sans rappeler celles de Rafael Nadal.

Et comme le Majorquin - le protégé de Juan Carlos Ferrero - lequel n'a pas hésité à parler de match parfait pour qualifier la finale de dimanche - recherche sans cesse à progresser et à repousser ses limites. Et c'est certainement au service que ses progrès sont apparus le plus clairement à Flushing Meadows.

Comme Pete Sampras Carlos Alcaraz s'est montré irrésistible sur son engagement dans cette quinzaine, remportant 98 des 101 jeux de service qu'il a négociés. Selon des statistiques de l'ATP, il est le deuxième joueur depuis 1991 à gagner un Majeur en perdant trois jeux de service ou moins, après Pete Sampras qui a réussi ce tour de force deux fois (Wimbledon 1994 et Wimbledon 1997).

Là encore, difficile de ne pas penser à Rafael Nadal. Le gaucher de Manaco avait en effet su, dû transformer son service pour triompher enfin sur les courts en dur de Flushing Meadows en 2010. Il avait alors remporté 95% de ses jeux de service, avec des premières balles plus rapides de 10-15 km/h par rapport à l'édition précédente.

Mais Carlos Alcaraz sait déjà se démarquer pour écrire sa propre légende. A 22 ans et 125 joueurs, il est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'ère Open (derrière Björn Borg) à afficher six trophées majeurs à son palmarès, toujours selon l'ATP. Il a ainsi fait mieux que Rafael Nadal (22 ans et 143 jours lors de son 6e sacre en Grand Chelem).

Le joueur de Murcie est aussi le quatrième joueur de l'histoire à conquérir au moins deux Majeurs sur trois surfaces différentes (dur, gazon, terre battue). Un exploit que seuls Novak Djokovic, Rafael Nadal et Mats Wilander avaient accompli, Roger Federer n'ayant triomphé qu'une seule fois sur la terre battue de Roland-Garros.

Et ce n'est certainement pas terminé. "Le meilleur Carlos ne s'est pas encore manifesté", a assuré le no 1 mondial dimanche soir en conférence de presse. "Petit à petit je vais continuer à améliorer certaines choses", a lâché celui qui a également impressionné par sa constance dans un tournoi où il n'a perdu qu'un seul set (contre cinq sets égarés avant même la finale à Wimbledon).

Sinner veut devenir moins prévisible Il n'a de toute manière pas le choix. Car Jannik Sinner est sur ses talons, littéralement (760 points de retard au classement technique de l'ATP, mais 2590 dans celui qui est établi sur la base des résultats de 2025). Il a disputé les quatre finales majeures de l'année avec deux titres à la clé (Melbourne et Londres).

L'Italien de 24 ans était en outre passé à trois reprises à un point du sacre à Roland-Garros face à Carlos Alcaraz, alors qu'il disputait son deuxième tournoi après ses trois mois de suspension pour dopage. Et il avait parfaitement su rebondir après cet échec mortifiant en triomphant pour la première fois à Wimbledon.

Jannik Sinner saura tirer les leçons de sa défaite de dimanche, la première pour lui dans un Grand Chelem joué sur dur depuis l'US Open 2023. "J'ai joué de façon trop prévisible", a d'ailleurs analysé dimanche soir le no 2 mondial, déjà prêt à remettre l'ouvrage sur le métier pour faire évoluer son jeu.

La rivalité entre les deux hommes est certainement loin d'être terminée, et s'annonce passionnante. Son prochain épisode majeur aura pour cadre l'Open d'Australie, où Jannik Sinner est double tenant du titre. Et où Carlos Alcaraz espère bien boucler le Grand Chelem de carrière, son "premier objectif" désormais.



C'est l'heure de la reprise en National League Le championnat de Suisse reprend ses droits mardi soir dès 19h45, un peu plus de quatre mois après le deuxième sacre consécutif des Zurich Lions.

La formation entraînée par Marco Bayer est une nouvelle fois l'équipe à battre en National League.

Egalement sacré en Champions League la saison passée, le "Z" fait face à un immense défi: confirmer les résultats exceptionnels obtenus lors de l'exercice 2025/26. Les Zurichois, dont l'effectif n'a que peu bougé, ne pourront pas faire mieux. Mais ils savent que seule la victoire compte au sein de leur organisation.

Les Zurich Lions accueillent Bienne lors de cette 1re journée. Le Lausanne HC, leur victime lors des deux dernières finales de play-off, se déplace à Davos dans le même temps. Du côté du club de la capitale vaudoise, on se veut plus timide dans l'énoncé des objectifs: les dirigeants du LHC visent "simplement" le top 6.

Un premier derby romand figure au menu mardi. Genève-Servette, dont le recrutement XXL n'est pas sans rappeler celui qui avait permis au GSHC de devenir champion de Suisse pour la première fois de son histoire en 2023, reçoit Ajoie aux Vernets. Les Jurassiens lutteront avant tout pour éviter le barrage contre la relégation.

Désormais placé sous la férule du Suédois Roger Rönnberg, Fribourg-Gottéron rêve pour sa part plus que jamais de cueillir enfin un premier titre national. Les Dragons, que le gardien Reto Berra quittera en fin de saison, accueillent Lugano mardi à St-Léonard où l'on évoluera comme de coutume à guichets fermés.

Le choc de cette première soirée sera néanmoins alémanique. Zoug accueille Berne, dans un duel de "revanchards". Les autres rencontres mettront aux prises d'une part Ambri-Piotta et Kloten, et d'autre part Rapperswil-Jona et Langnau. A noter que le championnat de Swiss League démarre aussi mardi.



"Le chemin est encore long", prévient Dan Ndoye Dan Ndoye rugit après son nouveau but, mais le Vaudois sait bien que la route vers le Mondial est encore longue. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Dan Ndoye et la Suisse ne veulent pas s'enflammer après leur excellente entrée en matière dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026. "Le chemin est encore long", prévient le Vaudois.

"On a joué deux matches, il en reste quatre, donc le job est loin d'être fini", a déclaré Ndoye lors de son passage en zone mixte, peu après la facile victoire de la Suisse contre la Slovénie lundi (3-0). "Il faut désormais continuer sur cette lancée en octobre contre la Suède."

Le joueur de Saint-Prex a livré une nouvelle performance de choix sur le flanc gauche de l'attaque helvétique. Il a clos la mi-temps parfaite de la Suisse en marquant le 3-0. "J'ai énormément travaillé sur ma finition et c'est pour ça qu'on voit un meilleur Dan devant le but", a-t-il commenté après avoir fait trembler les filets pour la quatrième fois de suite en sélection, alors qu'il n'avait marqué qu'un but lors de ses 20 premières capes.

"Une grande équipe" Avec un large avantage acquis à la pause, la Suisse a logiquement baissé le pied en deuxième période, comme trois jours avant face au Kosovo (4-0). "On sait aussi gérer le match quand il le faut et je pense que c'est la marque d'une grande équipe", a estimé Ndoye.

Interrogé sur la belle série de l'équipe de Suisse, laquelle a gagné cinq matches de suite en marquant trois buts au plus - une première dans sa longue histoire -, le nouveau joueur de Nottingham Forest a souligné l'alchimie grandissante de l'attaque helvétique.

"Ça fait un moment qu'on se retrouve avec Breel (Embolo), Fabian (Rieder), Ruben (Vargas), aussi (Zeki) Amdouni qui est blessé", a expliqué Ndoye. "Il nous a fallu un peu de temps pour créer des automatismes, mais ils finissent par arriver à force de travailler."

Pareil pour l'efficacité suisse sur corner, une phase de jeu qui a été à l'origine de trois buts lors de ce rassemblement. "Le travail paie. Il n'y a pas de secret. C'est juste la répétition, savoir où chacun se place. On espère que ça continuera comme ça", a conclu le Vaudois.



Une victoire improbable pour l'Italie Un match complètement fou pour Gianluca Mancini et la Squadua Azzurra. Image: KEYSTONE/AP/Denes Erdos Sur le terrain neutre hongrois de Debrecen, l'Italie a cueilli une victoire bien improbable devant Israël. La Squadra s'est imposée 5-4 pour conserver l'espoir d'une qualification directe.

Menée à deux reprises au score, la formation de Gennaro Gattuso a pu aborder les dix dernières minutes sur un score de 4-2 qui devait la mettre à l'abri d'une mauvaise surprise. Mais les Israéliens exploitaient à nouveau les incroyables largesses de la défense italienne pour égaliser en l'espace de deux minutes.

Le salut italien est venu dans le temps additionnel de Sandro Tonali, avec un but qui redonne espoir à tout un pays encore traumatisé par ses absences des deux dernières Coupes du monde. Mais encore une fois, la défaite 3-0 concédée devant la Norvège à Oslo lors de l'ouverture de cette campagne risque de peser bien trop lourd dans la balance.

La première place, synonyme de qualification directe, passe, ainsi, par une très large victoire contre les Scandinaves le 16 novembre prochain. Le visage présenté par la Squadra à Debrecen n'incite guère à l'optimisme. Elle devra sans doute vivre une troisième fois l'angoissante expérience des barrages...



Une première option sur la qualification pour la Suisse Dan Ndoye et la Suisse tout simplement irrésistibles. Image: KEYSTONE/EPA/GEORGIOS KEFALAS La Suisse poursuit son sans-faute dans les éliminatoires du Mondial 2026. Trois jours après avoir écrasé le Kosovo, la troupe de Murat Yakin n'a laissé aucune chance à la Slovénie lundi à Bâle (3-0).

La première partie de la mission qualification aurait difficilement pu mieux se dérouler. Deux matches, six points, sept buts marqués sans en encaisser: le bilan helvétique est pour l'instant parfait. L'équipe de Suisse est en position de force avant la suite des opérations en octobre, une position renforcée par la défaite inattendue de la Suède au Kosovo (2-0).

L'impression laissée par les hommes de Murat Yakin au Parc Saint-Jacques - finalement garni de 12'757 spectateurs - est celle d'une équipe en totale confiance, qui vient d'enchaîner une cinquième victoire consécutive en marquant au moins trois buts, une première dans sa longue histoire. En reconduisant le même onze qui avait dynamité le Kosovo en une mi-temps (4-0), le sélectionneur bâlois a fait le bon choix.

Comme Alex Frei Sûre de sa force, la Suisse a une nouvelle fois débloqué la situation sur un corner. Après Manuel Akanji vendredi, c'est son binôme en défense centrale Nico Elvedi qui a ouvert le score en déviant victorieusement un coup de coin botté par Ruben Vargas (18e).

Les Slovènes, qui avaient tenu en échec la Suède vendredi (2-2), n'ont pas semblé en mesure de réagir. Ils ont même encore craqué sur le même exercice 15 minutes plus tard, alors que leur gardien Jan Oblak venait d'empêcher Fabian Rieder de doubler la mise.

Le milieu offensif bernois a vite oublié sa reprise de volée détournée pour déposer le corner sur la tête de Breel Embolo. En marquant le 2-0, ce dernier a fait trembler les filets pour la sixième fois en cinq matches. Aucun international helvétique n'avait réussi pareille série depuis 20 ans et un certain Alex Frei.

Ndoye: le 4 à la suite Mais Embolo n'est pas le seul attaquant suisse à enfiler les buts en ce moment. Dan Ndoye, buteur contre le Mexique et les Etats-Unis en juin et face au Kosovo, a mis un point d'orgue à cette nouvelle mi-temps parfaite. Le Vaudois a brillamment conclu un mouvement initié par son capitaine Granit Xhaka, une fois de plus taille patron au milieu du terrain (38e).

Impériale en deuxième période pour offrir à Gregor Kobel un troisième blanchissage consécutif, la Suisse a donc atteint son objectif initial, avec mention. Les déplacements d'octobre, à Stockholm et à Ljubljana, s'annoncent bien plus piégeux. Mais s'ils parviennent à conserver leur remarquable niveau de jeu, les joueurs de Yakin auront la route vers la Coupe du monde toute tracée.



Andi Zeqiri tente l'aventure polonaise Andi Zeqiri a choisi la Pologne pour relancer sa carri鑽e. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L’avenir d’Andi Zeqiri s’écrira en Pologne. L’attaquant international s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec le Widzew Lodz.

Agé de 26 ans, l'ancien Lausannois et Bâlois découvrira un nouveau championnat étranger après l’Angleterre (Brighton) et la Belgique (Genk et Standard Liège). En Pologne, il rejoint un club qui occupe la 13e place du classement et qui avait compté dans ses rangs la saison dernière le Sédunois Kreshnik Hajrizi.

Andi Zeqiri compte 16 sélections en équipe de Suisse. Sa dernière remonte au match amical à Belfast contre l’Irlande du Nord (1-1) en mars dernier



Suisse - Slovénie: Murat Yakin ne fait aucun changement L'équipe de Suisse jouera dans la même composition que vendredi face au Kosovo. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Murat Yakin mise sur la continuité. A Bâle, face à la Slovénie, le sélectionneur de l'équipe de Suisse aligne les mêmes onze joueurs qui ont dynamité le Kosovo (4-0).

L'unique véritable interrogation concernait Ricardo Rodriguez, sorti par précaution à la pause vendredi lors du premier match des éliminatoires de la Coupe du monde. L'expérimenté latéral gauche va bien pouvoir tenir sa place.

Comme prévu, Manuel Akanji et Nico Elvedi sont alignés pour la troisième fois de suite en défense centrale, et Silvan Widmer, buteur face aux Kosovars, occupe le flanc droit. Au milieu, Granit Xhaka, Remo Freuler et Fabian Rieder sont reconduits.

Le trident offensif est le même que vendredi: Breel Embolo mène l'attaque avec le soutien de Dan Ndoye et Ruben Vargas sur les côtés.

La composition suisse: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Rieder; Vargas, Embolo, Ndoye.

La composition slovène: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Lovric; Sesko, Vipotnik.

