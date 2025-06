Zverev en tête d'affiche ++ Benfica arrache le nul

Swiss Open: Alexander Zverev en tête d'affiche Alexander Zverev sera le favori du Swiss Open à Gstaad Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson L'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) sera la tête d'affiche du Swiss Open à Gstaad. Le tournoi aura lieu la semaine après Wimbledon.

Zverev aura comme principaux concurrents le Norvégien Casper Ruud (ATP 16) et l'Italien Matteo Berrettini (ATP 34), qui ont tous deux déjà gagné le tournoi dans la station bernoise. Les conditions de jeu à Gstaad devraient convenir à Zverev (1m98) et son puissant service.

L'Allemand fait partie du top 10 depuis huit ans. Il a gagné deux fois le Masters (2018, 2021) et a été champion olympique à Tokyo en 2021. Il a remporté 9 de ses 24 tournois sur terre battue, dont un en Suisse à Genève en 2019.

Côté suisse, Stan Wawrinka (40 ans) espère briller devant son public. Le Vaudois a reçu l'une des trois invitations à disposition de l'organisateur.

Gstaad. Swiss Open (ATP 250). Liste des joueurs: 1 Alexander Zverev (GER/ATP 3). 2 Casper Ruud (NOR/16). 3 Matteo Berrettini (ITA/34/Titelhalter). 4 Alexander Bublik (KAZ/45). 5 Pedro Martinez (ESP/54). 6 Tomas Martin Etcheverry (ARG/63). 7 Franciesco Comesana (ARG/64). 8 Laslo Djere (SRB/65). Stan Wawrinka (SUI/155/wildcard).



Benfica arrache le nul (2-2) contre Boca Juniors Angel Di Maria et le Benfica ont arraché le nul face à Boca Juniors Image: KEYSTONE/EPA Boca Juniors et Benfica se sont séparés sur un nul (2-2) lundi à Miami pour leur entrée au Mondial des clubs. L'équipe de Lisbonne a remonté deux buts de retard dans un match spectaculaire et engagé.

L'attaquant Miguel Merentiel (21e) et le milieu Rodrigo Battaglia (27e) ont donné deux longueurs d'avance à la formation de Buenos Aires, qui n'a pas aligné le néo-international suisse Lucas Blondel resté sur le banc. Mais leurs compatriotes Angel Di Maria, sur penalty (48e), et Nicolas Otamendi (84e) ont permis à l'équipe lisboète de revenir à hauteur.

La rencontre a par ailleurs été émaillée de gestes excessifs sur la pelouse, avec trois cartons rouges infligés dont deux à des joueurs de Boca. Les deux équipes se partagent la deuxième place du groupe C, derrière le Bayern Munich qui a étrillé (10-0) les amateurs néo-zélandais d'Auckland dimanche.



Oklahoma City à un succès du titre Jalen Williams a sorti le grand jeu lundi Image: KEYSTONE/AP/Kyle Phillips Le Thunder est à un succès du titre en NBA. Oklahoma City a dominé les Indiana Pacers 120-109 à domicile lundi pour mener 3-2 dans cette finale des play-off.

OKC, qui a pu craindre un temps un nouveau retour miraculeux des Pacers, a donc pris pour la première fois l'avantage dans cette série. Le Thunder bénéficiera d'une première occasion de conclure jeudi à Indianapolis lors du match 6.

Lieutenant du MVP Shai Gilgeous-Alexander (31 points, 10 passes), Jalen Williams a été exceptionnel avec 40 points, 6 rebonds et 4 passes décisives. "Mes coéquipiers me donnent une grande confiance en moi, me demandent de rester moi-même", a-t-il expliqué au micro du diffuseur.

"On a l'opportunité de se servir de nos expériences passées. Ce soir, c'était honnêtement exactement comme le match 1 (avec un retour victorieux des Pacers). On apprend au fil de cette finale, c'est ce qui rend notre équipe si bonne. On a été capables collectivement d'obtenir des stops défensifs pour l'emporter."

Les Pacers, largement dominés en première période (59-45 à la pause, après avoir accusé jusqu'à 18 longueurs de retard), sont en effet revenus à deux points en début de quatrième quart dans le sillage de Pascal Siakam (28 points, 6 rebonds, 5 assists, 3 interceptions) et de l'étonnant T.J. McConnell (18 points).

Leur héros habituel Tyrese Haliburton, touché au mollet droit en début de partie, a en revanche raté son match (4 points, tous sur la ligne des lancers-francs, 0/6 au tir). Et, contrairement à ce qui s'était passé dans un acte I remporté par Indiana en Oklahoma, le Thunder a cette fois-ci tenu bon dans le "money time".



Chelsea domine Los Angeles Enzo Fernandez et Chelsea ont battu Los Angeles 2-0 Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Chelsea a dominé le Los Angeles FC des Français Hugo Lloris et Olivier Giroud pour leur entrée en lice dans le Mondial des clubs lundi à Atlanta. Les Blues se sont imposés 2-0.

Largement supérieur, Chelsea a trompé à deux reprises Lloris, ancien portier du rival londonien Tottenham, d'abord par Pedro Neto (34e) puis par Enzo Fernandez (80e) après un centre du nouvel attaquant des Blues Liam Delap.

La rencontre a eu lieu à Atlanta dans un stade très peu rempli.

Dans l'autre match du groupe D, les Brésiliens de Flamengo affrontent l'Espérance Tunis plus tard dans la journée (mardi à 3h00).



Fabio Christen battu au sprint, Grégoire reste leader Vincenzo Albanese a devanc Image: KEYSTONE/AP/GIAN EHRENZELLER Vincenzo Albanese a remporté la 2e étape du Tour de Suisse. Après 177 km entre Aarau et le Lac Noir, l'Italien s'est imposé au sprint devant l'Argovien Fabio Christen. Romain Grégoire reste en jaune.

Il s'agit de la troisième victoire chez les pros, la première au niveau World Tour, pour l'Italien de 28 ans. Lors du sprint final, Fabio Christen a suivi l'Italien dans une position idéale, mais l'Argovien a choisi le mauvais côté pour dépasser Albanese dans les 150 derniers mètres. Le frère aîné de Jan Christen était visiblement furieux d'avoir laissé passer sa chance en franchissant la ligne.

Romain Grégoire, vainqueur en solo de l'étape d'ouverture à Küssnacht la veille, a défendu sans difficulté son maillot jaune. Le Français mène avec 25 secondes d'avance sur son compatriote Kévin Vauquelin et 27 sur le Néerlandais Bart Lemmen.

Le meilleur Suisse au général s'appelle Matteo Badilatti. Le Grison a amélioré sa position de sept places lundi pour se retrouver 14e.

Silvan Dillier et Mauro Schmid se sont illustrés durant l'étape dès le départ à Aarau. Ils ont compté jusqu'à 2'30 d'avance. Le champion de Suisse a été le dernier repris à 13 km de l'arrivée. Jan Christen s'est lui testé à 3 km de la ligne. L'Argovien de 20 ans, qui avait chuté violemment la veille, a été repris à 600 m de l'arrivée.

La troisième étape du Tour de Suisse partira à nouveau d'Aarau mardi avec une arrivée jugée à Heiden dans le canton d'Appenzell. Il y aura 195,6 km d'efforts avec trois bosses dans les 25 derniers kilomètres et notamment l'arrivée à Heiden.



Rebeka Masarova déclasse Sofia Kenin à Berlin Rebeka Masarova n'a pas laissé de chances à Sofia Kenin Image: KEYSTONE/EPA EFE/RAUL CARO Rebeka Masarova (WTA 112) s'est hissée en huitièmes de finale à Berlin. La Bâloise de 25 ans a battu l'Américaine Sofia Kenin (WTA 29) en 67 minutes 6-3 6-2.

Sofia Kenin a autrefois occupé la 4e place du classement WTA et a remporté l'Open d'Australie en 2020 avant d'atteindre la finale de Roland-Garros quatre mois plus tard. Depuis, Kenin n'a plus jamais atteint les huitièmes de finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Rebeka Masarova a toujours mené la danse, réussissant le break pour mener 5-3 dans le premier set. Elle a ravi l'engagement de l'Américaine à deux reprises durant le deuxième set.

En huitièmes de finale, Masarova affrontera la numéro un mondiale Aryna Sabalenka.



Rob Cookson assistant de Geoff Ward au LHC Rob Cookson va assister Geoff Ward à Lausanne Image: KEYSTONE/PABLO GIANINAZZI Comme attendu, Rob Cookson est bien le nouvel entraîneur-assistant du LHC. Le Canadien remplace Peter Andersson.

A 64 ans, Cookson se lance dans un nouveau challenge après deux nouveaux titres gagnés avec Zurich, ainsi que la Champions League.

Arrivé en Suisse en 2012, il formait un duo quasi inséparable avec Marc Crawford. Ils ont été ensemble à Zurich, puis à Ottawa pendant trois saisons. Cookson est ensuite revenu en Suisse à Lugano avant de repartir en NHL à Chicago pour aider Crawford. Il le suivra à nouveau quand le duo reviendra sur les bords de la Limmat début 2023.

Le Canadien a signé pour deux saisons et remplace le Suédois Peter Andersson qui a décidé de reprendre les rênes de Västeras en deuxième division suédoise.



Hockey sur glace: la Suisse sélectionne déjà six joueurs de NHL Kevin Fiala fait partie des six sélectionnés Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Six joueurs suisses de NHL sont déjà retenus pour les Jeux olympiques d'hiver, a indiqué la Fédération (SIHF). Le reste de l'effectif sera choisi au début 2026.

Les défenseurs Roman Josi (Nashville Predators) et Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils) font partie des premiers sélectionnés. Du côté des attaquants, Nico Hischier (New Jersey Devils), Timo Meier (New Jersey Devils), Kevin Fiala (Los Angeles Kings) et Nino Niederreiter (Winnipeg Jets) seront aussi du voyage en Italie, sous réserve de blessure.

A 235 jours du début officiel des Jeux olympiques d'hiver à Milan/Cortina, cette annonce a réjoui le sélectionneur Patrick Fischer. "Ces six joueurs sont parmi les meilleurs de NHL et des piliers de notre équipe nationale. Leur nomination anticipée nous donne une base solide pour la planification de l'équipe en vue des JO", a-t-il déclaré.



Fribourg-Gottéron prête Killian Mottet à Ajoie Killian Mottet jouera à Ajoie la saison prochaine Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Killian Mottet (34 ans) disputera la saison prochaine avec le maillot d'Ajoie. L'attaquant a été prêté au club jurassien par Fribourg-Gottéron, ont indiqué les Dragons.

Mottet reste cependant encore sous contrat avec Fribourg-Gottéron pour l'exercice 2026/27. Avec son club formateur, il a joué 684 matches et inscrit 375 points. Mais sa dernière saison a été difficile. Il espère donc se relancer avec Ajoie.



Super League: Ludovic Magnin nommé entraîneur du FC Bâle Ludovic Magnin: direction le FC B稷e Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Ludovic Magnin (46 ans) est le nouvel entraîneur du FC Bâle. L'ancien international, qui succède à Fabio Celestini, a signé un contrat de deux ans avec le club champion de Suisse.

Magnin sera présent sur les bords du Rhin lors de la reprise de l'entraînement vendredi 20 juin, a indiqué le FCB. "Je me réjouis énormément de pouvoir entraîner le plus grand club de Suisse", a déclaré le Vaudois, qui dirigeait jusqu'ici le Lausanne-Sport.

"Mon prédécesseur a ramené le FCB à sa place, soit au sommet. Je vais tout faire pour confirmer ces succès et continuer à développer l'équipe de la meilleure manière possible. J'ai toujours aimé jouer au Parc Saint-Jacques, autant comme joueur que comme entraîneur. Pouvoir travailler dans ce stade grandiose avec des fans fantastiques me remplit de joie et me donne une immense motivation: je ne peux pas attendre le début de la saison", a encore dit Ludovic Magnin.



Mondial des clubs: Botafogo bat Seattle 2-1 Igor Jesus c閘鑒re son but pour Botafogo Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun Botafogo a entamé victorieusement le Mondial des clubs. A Seattle, les Brésiliens ont battu les Seattle Sounders 2-1 dans le groupe B, qui comprend aussi notamment le Paris Saint-Germain.

Botafogo, vainqueur de la Copa Libertadores, a pris l'avantage à la 28e sur une tête de Cunha. Toujours de la tête, Jesus a signé le 2-0 juste avant la pause (44e). Le gardien suisse des Sounders, Stefan Frei, n'a rien pu faire.

Seattle s'est montré plus dynamique en seconde période et a réduit l'écart sur une tête de Roldan (75e). Les Sounders ont eu plusieurs occasions d'égaliser en fin de rencontre, mais ils ont fait preuve d'une coupable maladresse.

Dans le groupe A, Porto et Palmeiras en sont restés à 0-0 à East Rutherford. Les deux équipes ont été maladroites et brouillonnes dans un match où le spectacle n'a pas été au rendez-vous.



J.J. Spaun remporte un US Open dantesque La grande émotion de J.J. Spaun après sa victoire Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER L'Américain J.J. Spaun a remporté l'US Open après un dernier tour rendu dantesque par la météo sur le parcours d'Oakmont, en Pennsylvanie. Un dernier putt magique lui a assuré le trophée.

Spaun (34 ans) est le seul joueur à avoir achevé sous le par le tournoi disputé sur le parcours déjà exigeant d'Oakmont après un dernier tour rendu épique par la pluie. Spaun a fini en -1 total, deux coups devant l'Ecossais Robert MacIntyre et trois devant le Norvégien Viktor Hovland.

"Je ne pensais jamais pouvoir soulever ce trophée. Je suis fier d'avoir été persévérant durant ma carrière", a réagi Spaun, originaire de Los Angeles, qui a gagné pour la première fois un tournoi majeur.

L'Américain avait connu un très mauvais début de quatrième tour avec trois bogeys sur les trois premiers trous, et même cinq bogeys sur les six premiers. Mais un excellent retour (quatre birdies, un bogey) combiné aux malheurs de ses rivaux Sam Burns et Adam Scott, qui partageaient la dernière partie, lui a permis de s'offrir le titre. "Je ne pense pas avoir particulièrement gardé mon calme, j'ai puisé profond en moi", a-t-il expliqué.

Un dernier coup "de rêve" Spaun a conquis le trophée avec classe en rentrant un dernier putt superbe de près de 20 mètres pour birdie au no 18. "C'est un dernier coup de rêve. D'habitude on regarde d'autres le faire, ces moments de folie. Avoir mon propre moment sur ce tournoi, je ne l'oublierai jamais", a commenté le vainqueur.

L'Américain, qui empoche ainsi un chèque de 4,3 millions de dollars, séchait les larmes qui coulaient sur ses joues en sortant du green pendant que les spectateurs restés malgré la pluie battante chantaient son nom. Le 25e mondial n'avait remporté qu'un seul tournoi sur le circuit PGA jusqu'ici, l'Open du Texas en 2022.

Burns chute La météo, terrible à cause de la pluie, a entraîné dimanche une pause de 96 minutes lors du quatrième tour et considérablement gêné les joueurs. Mais pas Spaun, qui y a trouvé un certain repos et a indiqué que la coupure avait "complètement changé la dynamique de la journée".

Sam Burns notamment, en tête vendredi et samedi soir, s'est lui effondré lors du retour avec trois bogeys et deux double bogeys, piégé dans les "roughs" du parcours. Il a terminé à la septième place à cinq coups de Spaun, comme le 1 mondial américain Scottie Scheffler ou encore l'Espagnol Jon Rahm.



Mondial des clubs: le PSG bat facilement l'Atlético Madrid Vitinha inscrit le deuxième but parisien Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN Le Paris Saint-Germain a réussi son départ dans le Mondial des clubs. Sous la chaleur de Pasadena, les vainqueurs de la Ligue des champions ont battu l'Atlético Madrid 3-0 dans le groupe B.

Cette rencontre s'est disputée sur un rythme assez lent en raison des conditions météorologiques qui régnaient dans le Rose Bowl. Les Parisiens ont eu le bonheur de trouver l'ouverture lors de leurs rares accélérations, d'abord par Ruiz (19e) puis par Vitinha (45e).

En seconde période, les hommes de Luis Enrique ont parfaitement géré leur avance pour aller cueillir un succès que l'Atlético n'a jamais semblé en mesure de contester. Mayulu (87e) et Lee (96e/pen) ont d'ailleurs encore salé l'addition.



Formule 1: George Russell victorieux à Montréal Parti de la pole, George Russell a gagné le GP du Canada Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi George Russell (Mercedes) a remporté le Grand Prix du Canada à Montréal. Le pilote anglais a ainsi fêté sa quatrième victoire en formule 1, la première cette saison.

La course s'est conclue derrière la voiture de sécurité au terme des 70 tours. Celle-ci est entrée en piste après la sortie de route de Lando Norris (McLaren-Mercedes), qui luttait pour la quatrième place avec son coéquipier Oscar Piastri, le leader du championnat. L'Anglais a admis avoir commis une erreur qui le laisse désormais à 22 points de l'Australien...

Russell a précédé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda) et son jeune coéquipier italien Kimi Antonelli (Mercedes), qui est ainsi monté sur son premier podium à l'occasion de sa dixième course en F1. Piastri a terminé juste ensuite devant les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton, qui ont manqué de rythme.

Nico Hülkenberg (Sauber-Ferrari) a apporté quatre nouveaux points à l'équipe d'Hinwil grâce à un bon huitième rang. Son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto a pris la quatorzième place.

Le résultat pourrait toutefois être remis en cause, car Verstappen a dépassé Russell de quelques mètres derrière la safety car, ce qui est interdit. Les commissaires pourraient devoir juger cette manoeuvre.