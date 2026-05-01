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Tennis: la tactique insolite en double du duo Paolini/Errani

Vidéo: twitter

Elles tentent une tactique insolite

Les Italiennes Sara Errani et Jasmine Paolini ont essayé une nouveauté en double, au tournoi de Madrid. Avec un résultat mitigé.
01.05.2026, 17:0001.05.2026, 17:00
Yoann Graber
Yoann Graber

Les puristes du double en tennis ont dû se frotter les yeux, vendredi dernier au Masters 1000 de Madrid. En cause: la tactique insolite – et pas très orthodoxe – de la paire italienne composée de Sara Errani et Jasmine Paolini, lors de leur premier tour contre le duo Lyudmyla Kichenok/Makoto Ninomiya.

«Les deux Italiennes ont en effet surpris en mettant en place une stratégie inhabituelle sur les jeux de service d’Errani, en particulier côté égalité (le côté droit)», souligne le média spécialisé Tennis Temple. La tactique en question? Alors que Sara Errani sert, sa coéquipière se place... derrière elle. Et en position de retour de service (un comble pour l'équipe qui sert).

On est très loin du placement habituel, où la partenaire de la serveuse se tient proche du filet, de l'autre côté, prête à bondir pour frapper une volée si le retour adverse est vulnérable.

La tactique insolite en vidéo

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Juste après son service, Sara Errani se décale sur la gauche, toujours en fond de court. Ce court déplacement présente l'avantage de couvrir rapidement ce coin de terrain. Jasmine Paolini, elle, reste en place sur la droite, également en fond de court.

Les deux transalpines quadrillent ainsi de manière optimale le terrain. Mais pour les puristes du double – une discipline généralement plus offensive (et donc spectaculaire) que le simple où les points sont très souvent conclus par une volée au filet – le fait de jouer des échanges avec l'entier de la paire au fond du court est une hérésie. Ce n'est pas un célèbre tennisman romand retraité, qu'on avait interrogé sur le sujet, qui dira le contraire...

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Celui-ci aura peut-être été heureux de voir que le parcours de Sara Errani et Jasmine Paolini a rapidement pris fin à Madrid. Après leur victoire au premier tour, les Italiennes se sont inclinées lors de leur match suivant contre le duo Vera Zvonareva/Laura Siegemund.

Même si cette tactique n'est pas la plus spectaculaire ni visiblement la plus efficace, les deux Transalpines auront au moins éviter – grâce à elle – de se prendre un service de leur coéquipière dans la nuque ou les fesses, la hantise de tous les joueurs de double en tennis...

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