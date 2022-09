En demi-finale de l'US Open, Ons Jabeur a battu la Française Caroline Garcia en deux manches (6-1 6-3). Image: keystone

Ons Jabeur, la tenniswoman qui «porte l'espoir de la femme arabe»

La Tunisienne peut devenir la première joueuse africaine et arabe à remporter un titre du Grand Chelem. Elle affronte Iga Swiatek en finale de l'US Open (samedi à 22h00). Portrait d'une icône.

Les restaurants et cafés de toute la Tunisie seront pleins et auront leur télévision allumée ce samedi soir. Tous leurs clients ne regarderont qu'un seul programme: la finale de l'US Open. Elle opposera l'idole nationale, Ons Jabeur, à la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek.

Sur le court et en dehors, Ons Jabeur est une personne expressive. Image: keystone

Les attentes sont énormes dans le petit pays du Maghreb. Et pour cause: Ons Jabeur pourrait devenir la première joueuse de tennis – homme et femme confondus – africaine et du monde arabe à remporter un titre du Grand Chelem. Elle avait déjà été toute proche de cet exploit lors du dernier Wimbledon, où elle a perdu la finale en trois manches contre la Kazakhe Elena Rybakina.

Une ambassadrice et un mur martyrisé

La Tunisienne est une véritable pionnière dans son sport. Elle a déjà eu l'honneur d'être la première Arabe à rentrer dans le top 10 mondial, en octobre 2021, et d'atteindre la finale d'un Majeur. Un CV qui fait d'elle une icône en Tunisie. Son mari et préparateur physique, l'ancien escrimeur tunisien Karim Kamoun, en a conscience:

«Ons porte l’espoir de la femme arabe, la femme solide et optimiste. Elle montre que la femme a son rôle dans la société» Karim Kamoun, mari et préparateur physique

Ons Jabeur s'attribue elle-même une mission, qui va bien au-delà du tennis. «Je veux montrer qu'impossible n'est pas tunisien», s'exclame-t-elle dans un documentaire vidéo de L'Equipe sur elle, sorti en janvier 2022.

L'actuel numéro 5 mondiale aime répéter ses aspirations d'ambassadrice et de modèle, comme elle l'a fait par exemple avant la finale de Wimbledon en juillet:

«Je joue pour mon pays. Ce n'est pas seulement Ons Jabeur mais aussi Ons Jabeur la Tunisienne, l'Arabe aussi. Je suis très contente de représenter ces petites jeunes filles qui rêvent d’être là et même les garçons, ce n’est pas impossible d’être là. Je veux aller encore plus haut et être une source d'inspiration pour plus de générations, parce nous voulons voir plus de joueurs venir de cette zone du monde. Je veux voir plus de joueurs de mon pays, du Moyen-Orient, d'Afrique.» Ons Jabeur

A n'en pas douter, les exploits de la native de Ksar Hellal (ville côtière à 20 km au sud de Monastir) vont créer des vocations au pays. C'est déjà le cas, selon Nabil Mlika, son premier entraîneur. «Le nombre de clubs et de joueurs est cinq fois, dix fois plus grand qu’avant, et c’est grâce à Ons!», s'enthousiasme-t-il en début d'année.

Ons Jabeur est une star dans son pays, la Tunisie. Image: keystone

Le cinquantenaire avait très vite remarqué l'immense talent et la volonté de fer de sa jeune protégée, qu'il a coachée pendant dix ans. «Elle captait l’attention de tous ceux qui passaient autour des terrains», se remémore-t-il.

«A 4 ans, elle me montrait comment elle frappait fort au mur! (rires) Je lui disais: "ce n'est pas ça qu'on recherche"» Nabil Mlika, son premier entraîneur

Roddick , un café et des hôtels

Au cours des années, cet fan d'Andy Roddick – «pour son service et son humour», un trait de caractère qu'elle partage avec l'Américain – a fait évoluer sa technique. Au point d'être, aujourd'hui, l'une des joueuses les plus complètes du circuit. En plus d'un jeu de fond de court solide, Ons Jabeur a la particularité d'utiliser beaucoup le slice et l'amorti. «Elle n’aime pas beaucoup les échanges, elle aime changer le rythme très souvent et être imprévisible», observe Nabil Mlika. L'intéressée confirme:

«J'ai un style de jeu atypique: je n’aime pas la routine, je varie beaucoup. Ça colle avec ma personnalité» Ons Jabeur, dans un documentaire vidéo de L'Equipe

Ons Jabeur a l'un des plus beaux touchés de balle du circuit féminin. Image: keystone

Si la qualité de frappe de la Tunisienne a progressé depuis son enfance, sa ténacité, elle, n'a pas bougé jusqu'à maintenant. «A 9 ans, elle m'a dit: "Je gagnerai un jour Roland-Garros et tu iras boire un café là-bas." Et effectivement, j'ai bu un café là-bas», rembobine sa maman, Rachida, en rigolant.

C'est d'ailleurs elle qui a initié sa fille au tennis, en l'emmenant jouer dès l'âge de 3 ans sur les courts des hôtels de Hammam Sousse, alors seules installations proches du domicile familial. A 12 ans, Ons Jabeur rejoint la capitale Tunis et le lycée sportif El Menzah. C'est là-bas qu'elle commence à jouer sur le circuit mondial junior. Quatre ans plus tard, la pépite remporte Roland-Garros 2011 chez les jeunes. De quoi susciter d'immenses espoirs et attentes.

La première finale de Grand Chelem d'Ons Jabeur, à Wimbledon en juillet 2022. Image: keystone

Mais il faudra du temps pour les satisfaire: la transition chez les adultes ne se fait pas facilement pour la Tunisienne. En janvier 2020, à 26 ans, elle végète encore à la 78e place mondiale. Le déclic a lieu à l'Open d'Australie cette année-là, où son parcours jusqu'en quarts de finale reflète enfin son talent.

Un homme providentiel et des kilos en moins

Paradoxalement, celui-ci lui a parfois joué des tours. «J’avais trop d’options: frappe, slice, amorti, etc. Je ne savais pas quoi faire, dans ma tête c’était un peu agité», se rappelle la finaliste de l'US Open.

«Il a fallu un entraîneur pour me cadrer, en me conseillant quand frapper ou faire un amorti. J'avais aussi besoin d'un coach qui me conforte dans mon style de jeu» Ons Jabeur

Elle a trouvé cet homme providentiel en Issam Jellali, ancien joueur de Coupe Davis tunisien, avec qui elle collabore depuis février 2020. C'est sous sa houlette qu'Ons Jabeur a remporté ses trois titres en carrière (Birmingham en 2021 ainsi que Madrid et Berlin en 2022).

Karim Kamoun, lui, rappelle depuis 2017 à sa femme que Jabeur rime avec labeur. «Ons est forte et très explosive, mais c’était très difficile pour elle d’améliorer son endurance», rejoue celui à qui elle a dit «oui» en 2015.

«Avec mon programme de condition physique et l'organisation de son alimentation, elle a commencé à perdre du poids et de la masse grasse.»

C'est certain, la Tunisienne est désormais armée pour aller chercher un premier titre du Grand Chelem. Avec une victoire contre Iga Swiatek, le goût du café de sa maman et des restaurants tunisiens samedi soir aurait une toute autre saveur.