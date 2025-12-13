Vous êtes 87 % à être irrités par les fréquentes réclamations de Xherdan Shaqiri sur le terrain. image: watson/imago

Shaqiri vous exaspère



D'après notre sondage, vous êtes 87% à trouver que le comportement du capitaine bâlois – qui proteste souvent – est «insupportable».

Dimanche dernier, Carlos Varela, consultant TV et ancien joueur de Super League, tenait des propos virulents sur le plateau de blue Sport contre Xherdan Shaqiri. En cause: les nombreuses protestations du capitaine du FC Bâle envers ses coéquipiers et les arbitres.

«Shaqiri? Moi je n'en peux plus...», a pesté Carlos Varela, avant d'enchaîner:

«S'il était dans mon équipe, je ferais grève. Je n'en peux plus! Il rate ses passes, c'est toujours la faute des autres...»

Le consultant de blue Sport (48 ans) s'étonne aussi de voir Shaqiri aussi peu sanctionné par les arbitres en Super League (trois cartons jaunes au total depuis le début de la saison):

«Mais sanctionnez-le! Parce que ça va agacer tout le championnat de voir que lui peut réclamer 25 fois et, dans ce match (Winterthour-Bâle), il n'a pas encore un carton.»

Les propos complets de Varela👇 Ce célèbre consultant TV romand dézingue Shaqiri

Xherdan Shaqiri avait justifié son comportement, le mois dernier, dans une grande interview. Le capitaine du FCB explique que ses plaintes envers les arbitres viennent de son sentiment de ne pas être assez protégé contre les fautes adverses. Et quand il retend les bretelles à ses coéquipiers, il explique que c'est uniquement pour les faire progresser et leur insuffler la rage de vaincre.

Dans notre article, on vous a posé la question, à travers un sondage, si vous étiez du même avis que Carlos Varela au sujet du comportement du numéro 10 bâlois. Résultat? Vous êtes très largement d'accord avec le consultant de blue Sport.

Une mimique qu'on voit beaucoup chez Xherdan Shaqiri depuis son retour à Bâle, en été 2024. Image: KEYSTONE

Parmi les 614 votants (votes arrêtés à ce vendredi après-midi), vous êtes 87 % à avoir coché «Oui, le comportement de Xherdan Shaqiri au FC Bâle est insupportable». Et seulement 13 % d'entre vous pensent que «Shaqiri est dans son bon droit de se plaindre comme ça: il est capitaine et a un superbe CV».

Les résultats de notre sondage image: watson

Oui, comme Carlos Varela, ces attitudes de Xherdan Shaqiri vous exaspèrent. On peut aussi s’en rendre compte sur Facebook, où la publication de notre article citant Varela a recueilli de nombreux commentaires. Dans leur immense majorité, ils vont dans le sens du consultant de blue Sport. Florilège:

«Carlos Varela a raison, je ne sais pas comment ses coéquipiers peuvent le supporter…»

«Oui, d’accord avec Carlos! Quel autre joueur aurait cette tolérance (des arbitres)?»

«Carlos Varela a raison: ce n’est pas l’attitude d’un capitaine et meneur de jeu»

«1000 % raison. Varela dit haut et fort ce que tout le monde dit chez soi ou à ses potes. Joueur protégé. Un autre prend carte sur carte. On met sur un piédestal un joueur qui n'a fait sensation que dans notre championnat»

«100 % raison. Shaqiri est insupportable»

«Pourvu que les arbitres suisses lisent cela! Trêve de plaisanterie! Bravo Carlos! 100 % d accord»

Reste donc à savoir si les hommes au sifflet deviendront moins cléments avec les protestations de Xherdan Shaqiri. On aura une première réponse dès ce dimanche (16h30), puisque le FC Bâle (qui tentera de se rapprocher du leader, Thoune) reçoit le Lausanne-Sport.

A moins que le capitaine des champions en titre décide par lui-même, tout à coup, de modérer ses interventions verbales et gestuelles, ce qui semble très peu probable.