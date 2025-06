«Je suis incroyablement fière», a réagi la tenniswoman américaine Sloane Stephens à l'annonce faite par la WTA mercredi. Image: KEYSTONE

Le tennis prend une mesure forte pour aider les futures mères

La WTA a changé son règlement pour soutenir les joueuses dans leur désir de maternité. Voici 5 choses à savoir sur cette décision «révolutionnaire» qui pourrait concerner 19 Suissesses.

Plus de «Sport»

Quelle était la situation jusqu'à présent?

Les joueuses qui souhaitent effectuer une procédure de préservation de la fertilité (par exemple en congelant ovocytes et embryons) prenaient le risque de s'éloigner de la compétition et de perdre une partie de leurs points WTA chèrement acquis.

La championne de l'US Open 2017 Sloane Stephens en avait fait l'expérience. Elle avait profité à deux reprises de la courte pause d'inter-saison pour congeler ses ovules, ce qui n'avait pas été sans conséquence sur son métier. «Lors de mon premier cycle de récolte, j'ai pris environ 9 kg en raison des hormones et du fait que je m'étais éloignée de l’entraînement», avait-elle révélé au média Essence en 2024.

Elle avait dû mettre son activité entre parenthèses pour raisons médicales. «Il était important de se reposer et de ne pas trop s’épuiser, au risque de développer une torsion ovarienne ou d'autres complications.»

Qu'est-ce qui va changer?

Les joueuses de tennis qui souhaitent suspendre leurs carrières pour congeler ovocytes et embryons, par exemple, bénéficieront désormais d'un classement protégé à leur retour en compétition. C'est ce qu'a annoncé l'Association des joueuses de tennis (WTA) dans un communiqué publié mercredi.

Cette mesure a évidemment été saluée par Sloane Stephens, qui s'est exprimée en connaissance de cause.

«Je suis incroyablement fière que notre sport reconnaisse l’importance des traitements de fertilité pour les athlètes féminines. La WTA a maintenant créé un espace sécurisé pour que les joueuses puissent explorer leurs options et prendre les meilleures décisions pour elles-mêmes. C’est véritablement révolutionnaire et cela donnera à cette génération, ainsi qu’aux générations futures, le pouvoir de continuer à pratiquer le sport qu’elles aiment sans compromis» Sloane Stephens, joueuse américaine, citée dans un communiqué de la WTA.

Qu'est-ce qu'un «classement protégé» ?

Il s'agit d'un «dispositif qui permet, durant une période transitoire, de conserver son ancien classement au retour d'une absence longue durée», rappelle l'AFP. Concrètement, le classement protégé des joueuses qui entameront un traitement de fertilité sera calculé sur une moyenne de douze semaines précédent leur pause.

Les athlètes pourront utiliser leur «classement spécial» pour disputer trois tournois maximum dans les 10 semaines suivant leur retour. La BBC précise que les joueuses ne pourront pas utiliser ce classement pour participer à un tournoi plus élevé que les WTA 150, 250 et 500 car «le circuit souhaite encourager les femmes à entreprendre la procédure à un moment plus calme de la saison».

Cette mesure devrait toutefois réduire la pression exercée sur les joueuses pour qu'elles reviennent trop rapidement sur le court afin de défendre les points qu'elles avaient chèrement acquis avant leur pause.

A qui s'adresse la nouvelle mesure?

Les joueuses classées de 1 à 750 en simple ou en double et qui passent au moins dix semaines consécutives hors compétition pour une «procédure de protection de la fertilité» sont éligibles à la nouvelle mesure, a précisé la Women's Tennis Association, citée par l'AFP. Rappelons que parmi les joueuses situées entre la 1re et la 750e du classement mondial (simple et double confondus), on trouve 19 Suissesses.

Et le congé maternité ?

La WTA a introduit pour la première fois cette année un congé maternité payé. Les joueuses qui prennent du temps pour accoucher peuvent également utiliser leur classement précédent pour participer à 12 tournois au cours des trois années suivant la naissance de leur enfant.

Belinda Bencic et sa fille Bella. Keystone

«C'est absolument incroyable. Cela nous donne l'opportunité de ne pas avoir à choisir entre le tennis et la maternité ou à attendre la fin de notre carrière», a réagi Belinda Bencic en mars dernier, sur le plateau de Tennis Channel.

«Je pense surtout à celles qui sont classées plus bas. Elles vont pouvoir se permettre de prendre une année et demie, tout en étant payées, pour fonder une famille et ensuite revenir sur le circuit. Cela va leur faciliter la tâche pour se décider. Nous sommes fières de la WTA, d'être le premier sport à mettre cela en place. J'espère que nous pourrons également ouvrir la voie à d'autres sports. Parce que plein de sportives dans le monde sont confrontées à ce dilemme de vie.» Belinda Bencic sur le plateau de Tennis Channel

La WTA propose également un accès à une équipe médicale, offrant des évaluations physiques, un soutien en matière de santé mentale et des conseils sur un retour progressif à la compétition pour les nouvelles mères et les joueuses enceintes.