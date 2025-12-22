Alinghi va faire son retour en Coupe de l'America. Image: keystone

Alinghi de retour en Coupe de l'America

La mythique compétition de voile vit une révolution, avec des transformations majeures annoncées ce lundi. La grande nouvelle: le retour d'Alinghi, qui s'était retiré en avril.

Après des mois de discussions en coulisses, cinq équipes (dont Alinghi) ayant participé à la dernière Coupe de l'America ont annoncé lundi la création d'une alliance inédite et surtout l'organisation de la compétition tous les deux ans seulement, une petite révolution.

Cette révolution entraîne un changement de taille: le retour d'Alinghi, qui s'était pourtant retiré en avril. L'équipage suisse l'a annoncé ce matin sur ses réseaux sociaux:

«Nous sommes ravis de vous annoncer que nous participerons à la 38e édition de l'America's Cup à Naples, sous notre nouveau nom: Tudor Team Alinghi. Nous sommes impatients de vous présenter notre nouvelle équipe et notre nouveau logo.»

Depuis sa première édition en 1851, la course à l'aiguière d'argent s'est toujours déroulée à un rythme erratique, au bon vouloir du tenant du titre qui, une fois le trophée en main, décide du calendrier et des règles de l'édition suivante.

Mais dans la continuité d'annonces récentes visant à moderniser l'image de la course – équipage mixte, plafonnement des budgets à 75 millions d'euros par campagne – le «Defender» Team New Zealand a détaillé lundi de nouveaux engagements.

Pour une meilleure visibilité, l'épreuve reine devient officiellement biannuelle à partir de l'édition 2027, qui aura lieu à Naples. La compétition disposera également d'un «calendrier fixe de courses» sur toute la durée du cycle.

«Il s'agit de préserver ce qui rend la Coupe de l'America extraordinaire tout en construisant un modèle durable qui profite à tous ceux qui partagent notre passion», déclare dans un communiqué Grant Dalton, directeur des Kiwis, triples tenants du titre.

Par ailleurs, changement majeur dans l'histoire de cette compétition âgée de 174 ans, l'organisation des prochaines éditions – dont celle prévue à Naples en 2027 – n'est plus seulement à la charge du «Defender».

«Entité unifiée »

Elle sera confiée à une «entité unifiée», alliance inédite entre équipes fondatrices qui auront toutes voix au chapitre pour participer à la «croissance» et à la «stabilité à long terme» de la compétition.

«Cette alliance veillera à ce que la Coupe de l'America reste le terrain de jeu ultime pour les meilleurs marins du monde et les prouesses technologiques», s'est réjoui Ben Ainslie, directeur d'Athena Racing, premier défi lancé aux Kiwis en vue de 2027.

A ce stade, cinq écuries font partie du partenariat: Team New Zealand (NZL), Athena Racing (GBR), Luna Rossa (ITA), Team Alinghi (SUI) et K-Challenge (FRA). Elles collaboreront toutes au sein d'une structure de gouvernance indépendante.

Entre les lignes, l'annonce de ce partenariat laissait penser que les Suisses d'Alinghi, qui s'étaient retirés de la compétition en avril dernier en citant des désaccords avec la gestion de Team New Zealand, pourraient finalement faire leur retour. Ce retour a donc été confirmé ce lundi matin par l'équipage suisse.

En mai dernier Alinghi pousse un violent coup de gueule

«Ce partenariat incarne un engagement collectif visant à porter encore davantage la voile sur la scène sportive mondiale, tout en restant fidèle aux traditions, aux valeurs et à l'esprit de compétition», a déclaré le milliardaire suisse Ernesto Bertarelli, propriétaire d'Alinghi, cité dans le communiqué.

Les Français de K-Challenge, installés depuis peu à Lorient (Morbihan), sont eux toujours restés à la table des discussions, mais travaillent en coulisses depuis plusieurs mois pour sécuriser les financements nécessaires à une nouvelle campagne.

Contactée lundi par l'AFP, K-Challenge n'a pas souhaité réagir à ce stade.

Ces cinq équipes se réuniront le 21 janvier prochain à Naples pour révéler les dates exactes de la prochaine Coupe de l'America en 2027. Les équipes ont jusqu'au 31 janvier pour faire acte de candidature afin d'y participer. (afp/yog)