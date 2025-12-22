en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Sport
Voile

Coupe de l'America: un retour d'Alinghi

epa11611774 Alinghi Red Bull Racing of Switzerland and INEOS Britannia (unseen) of Britain compete on the fourth day of the Louis Vuitton Cup Semi-Finals within the America&#039;s Cup sailing competit ...
Alinghi va faire son retour en Coupe de l'America. Image: keystone

Alinghi de retour en Coupe de l'America

La mythique compétition de voile vit une révolution, avec des transformations majeures annoncées ce lundi. La grande nouvelle: le retour d'Alinghi, qui s'était retiré en avril.
22.12.2025, 13:3922.12.2025, 14:31

Après des mois de discussions en coulisses, cinq équipes (dont Alinghi) ayant participé à la dernière Coupe de l'America ont annoncé lundi la création d'une alliance inédite et surtout l'organisation de la compétition tous les deux ans seulement, une petite révolution.

Cette révolution entraîne un changement de taille: le retour d'Alinghi, qui s'était pourtant retiré en avril. L'équipage suisse l'a annoncé ce matin sur ses réseaux sociaux:

«Nous sommes ravis de vous annoncer que nous participerons à la 38e édition de l'America's Cup à Naples, sous notre nouveau nom: Tudor Team Alinghi. Nous sommes impatients de vous présenter notre nouvelle équipe et notre nouveau logo.»

Depuis sa première édition en 1851, la course à l'aiguière d'argent s'est toujours déroulée à un rythme erratique, au bon vouloir du tenant du titre qui, une fois le trophée en main, décide du calendrier et des règles de l'édition suivante.

Mais dans la continuité d'annonces récentes visant à moderniser l'image de la course – équipage mixte, plafonnement des budgets à 75 millions d'euros par campagne – le «Defender» Team New Zealand a détaillé lundi de nouveaux engagements.

epa11608212 Alinghi Red Bull Racing (R) of Switzerland and INEOS Britannia of Britain compete on the third day of the Louis Vuitton Cup Semi-Finals within the America&#039;s Cup sailing competition, i ...
Le team Alinghi s'est retiré de la compétition en avril. image: Keystone

Pour une meilleure visibilité, l'épreuve reine devient officiellement biannuelle à partir de l'édition 2027, qui aura lieu à Naples. La compétition disposera également d'un «calendrier fixe de courses» sur toute la durée du cycle.

«Il s'agit de préserver ce qui rend la Coupe de l'America extraordinaire tout en construisant un modèle durable qui profite à tous ceux qui partagent notre passion», déclare dans un communiqué Grant Dalton, directeur des Kiwis, triples tenants du titre.

Par ailleurs, changement majeur dans l'histoire de cette compétition âgée de 174 ans, l'organisation des prochaines éditions – dont celle prévue à Naples en 2027 – n'est plus seulement à la charge du «Defender».

«Entité unifiée»

Elle sera confiée à une «entité unifiée», alliance inédite entre équipes fondatrices qui auront toutes voix au chapitre pour participer à la «croissance» et à la «stabilité à long terme» de la compétition.

«Cette alliance veillera à ce que la Coupe de l'America reste le terrain de jeu ultime pour les meilleurs marins du monde et les prouesses technologiques», s'est réjoui Ben Ainslie, directeur d'Athena Racing, premier défi lancé aux Kiwis en vue de 2027.

A ce stade, cinq écuries font partie du partenariat: Team New Zealand (NZL), Athena Racing (GBR), Luna Rossa (ITA), Team Alinghi (SUI) et K-Challenge (FRA). Elles collaboreront toutes au sein d'une structure de gouvernance indépendante.

Entre les lignes, l'annonce de ce partenariat laissait penser que les Suisses d'Alinghi, qui s'étaient retirés de la compétition en avril dernier en citant des désaccords avec la gestion de Team New Zealand, pourraient finalement faire leur retour. Ce retour a donc été confirmé ce lundi matin par l'équipage suisse.

En mai dernier

Alinghi pousse un violent coup de gueule

«Ce partenariat incarne un engagement collectif visant à porter encore davantage la voile sur la scène sportive mondiale, tout en restant fidèle aux traditions, aux valeurs et à l'esprit de compétition», a déclaré le milliardaire suisse Ernesto Bertarelli, propriétaire d'Alinghi, cité dans le communiqué.

Les Français de K-Challenge, installés depuis peu à Lorient (Morbihan), sont eux toujours restés à la table des discussions, mais travaillent en coulisses depuis plusieurs mois pour sécuriser les financements nécessaires à une nouvelle campagne.

Contactée lundi par l'AFP, K-Challenge n'a pas souhaité réagir à ce stade.

Ces cinq équipes se réuniront le 21 janvier prochain à Naples pour révéler les dates exactes de la prochaine Coupe de l'America en 2027. Les équipes ont jusqu'au 31 janvier pour faire acte de candidature afin d'y participer. (afp/yog)

Plus d'articles sur le sport
Gottéron avantagé? La preuve que les Romands se trompent
Gottéron avantagé? La preuve que les Romands se trompent
de Klaus Zaugg
Yakin: «Je suis reconnaissant d'avoir grandi en Suisse»
Yakin: «Je suis reconnaissant d'avoir grandi en Suisse»
de François Schmid-Bechtel et Sebastian Wendel
La VAR tue le foot suisse
La VAR tue le foot suisse
de Stefan Wyss
Frayeur en ski: une fondeuse s’écroule sur la piste
Frayeur en ski: une fondeuse s’écroule sur la piste
Les fachos se radicalisent dans des clubs sportifs
Les fachos se radicalisent dans des clubs sportifs
de Frédérick Nadeau
Une skieuse suisse a perdu connaissance après sa chute
Une skieuse suisse a perdu connaissance après sa chute
de Romuald Cachod
Le président de la Fédération de ski fustige les JO d'hiver
Le président de la Fédération de ski fustige les JO d'hiver
Un top joueur est sur le point de signer au HC Bienne
Un top joueur est sur le point de signer au HC Bienne
de Klaus Zaugg
Nouvelle polémique autour des tarifs de la Coupe du monde
Nouvelle polémique autour des tarifs de la Coupe du monde
de Ralf Meile
L'avenir du ski suisse féminin passera par elle
L'avenir du ski suisse féminin passera par elle
de Sven Papaux
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
Le ski suisse a récupéré le précieux sésame qui lui manquait
de Romuald Cachod
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
L’équipementier d'Odermatt lui prépare un contrat original
de Maurizio Minetti, François Schmid-Bechtel
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
La Nati de hockey fait face à un problème délicat
de Klaus Zaugg
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
Un fabricant suisse rappelle 6500 vélos jugés dangereux
de Romuald Cachod
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
1
La descente de Val Gardena donne des sueurs froides aux skieurs
de Sven Papaux
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
L'adversaire du LS aura une motivation supplémentaire
de Julien Caloz
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
Ludovic Magnin joue sa tête au FC Bâle cette semaine
de jakob weber
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
L'Italie irrite ce canton suisse avec ses JO d'hiver coûteux
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
Imbroglio sur la question russe à la Fédération des échecs
de Romuald Cachod
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
La photo de Xhaka et Sunderland cachait un message
de Julien Caloz
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
1
Une Fédération sportive va quitter Paris pour Lausanne
de Julien Caloz
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi
de Julien Caloz
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un stade saccagé après le passage de Messi en Inde
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
de Claudio Zanini, St-Moritz
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
de Syl Battistuzzi
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
On a testé les chips à l’Aromat
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Cette légende du foot romand prend sa retraite
Lucien Favre raccroche définitivement. Le technicien vaudois a officialisé sa retraite, plus de deux ans après sa dernière expérience sur un banc, à Nice.
Après 824 matchs au compteur, Lucien Favre raccroche définitivement. Le Vaudois de 68 ans a confirmé au Blick qu’il ne reviendrait pas dans l'univers du football.
L’article