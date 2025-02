Le skipper de Hublot a perdu deux places dans les ultimes instants de son Vendée Globe.

Cruel dénouement pour Alan Roura sur le Vendée Globe

Arrivé lundi peu avant 13h aux larges des Sables-d'Olonne, Alan Roura, qui semblait avoir assuré ces derniers jours la 16e place du Vendée Globe, s'est fait dépasser dans les derniers instants par Benjamin Ferré et Tanguy Le Turquais, lors d'une arrivée digne d'une régate.

Encore 21e fin janvier au passage de l'Equateur, Alan Roura est parvenu à reprendre plusieurs des nombreux concurrents qui se trouvaient juste devant lui, pour achever son tour du monde à la voile, sans escale et sans assistance, à une remarquable 18e place en 84 jours, 23 heures, 55 minutes et 48 secondes.



Le Genevois a néanmoins perdu deux positions au classement en toute fin d'épreuve. Il a en effet été dépassé à un peu plus d'une heure du but par Benjamin Ferré (16e), avec qui il était au coude-à-coude ces derniers jours, et qu'il devançait jusqu'ici dans le Golfe de Gascogne, et Tanguy Le Turquais (17e), à seulement quelques minutes de l'arrivée.

Les skippers de Monnoyeur-DUO for a JOB et Lazare ont donc été les plus rapides lundi, dans un final extraordinaire, qui s'apparentait à une régate après pourtant près de trois mois de lutte. Pas de quoi toutefois entamer le moral du Suisse qui, beau joueur, a félicité à la radio ses adversaires, en leur demandant de «payer l'apéro».

De son côté, Damien Seguin, qui naviguait encore bord à bord avec Alan Roura il y a trois jours, est arrivé un peu plus tôt dans la matinée, aux alentours de 9h30. Il s'est ainsi emparé de cette 15e place convoitée par pas moins de huit marins.

Battu donc sur le fil par Seguin, Ferré et Le Turquais, Alan Roura a néanmoins réussi l'exploit de terminer trois Vendée Globe consécutifs, après sa 17e place il y a quatre ans, et son Top 12 lors de sa première participation en 2016/2017. Le skipper de Hublot fait ainsi preuve d'une belle régularité, qui plus est à l'avant de la course, ou du moins en première partie de tableau. Confiez lui un bateau, il le ramènera sans trop de casse à bon port.

Marée oblige, Alan Roura devra patienter jusqu'à 17h15 pour remonter le chenal des Sables-d'Olonne, et enfin débarquer, après avoir pris la mer le 10 novembre.