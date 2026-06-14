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Lewis Hamilton décroche sa première victoire avec Ferrari

Le moment que Ferrari attendait est enfin arrivé

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Catalogne et signé sa première victoire depuis son arrivée chez Ferrari.
14.06.2026, 17:2414.06.2026, 17:24

Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Catalogne dimanche en Formule 1, fêtant ainsi son premier succès au volant d'une Ferrari. Le Britannique a devancé la Mercedes de George Russell (2e) et la McLaren du champion du monde en titre Lando Norris (3e).

Deuxième sur la grille de départ, Lewis Hamilton a créé la surprise sur le circuit de Barcelona-Catalunya à Montmelo. Sous une forte chaleur, le septuple champion du monde s'est imposé avec près de 20 secondes d'avance sur son compatriote George Russell.

Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain celebrates after wining the Spain F1 Grand Prix race at the Barcelona Catalunya racetrack in Montmelo, near Barcelona, Spain, Sunday, June 14, 2026. (AP Photo/ ...
Lewis Hamilton décroche sa première victoire avec Ferrari.Keystone

L'Italien Kimi Antonelli (Mercedes), leader du championnat du monde 2026 qui avait remporté les cinq derniers Grands Prix, a pour sa part abandonné à cinq tours de la fin en raison d'un problème moteur. Il venait alors de dépasser son coéquipier pour s'emparer de la deuxième place.

Hamilton (41 ans) décroche ainsi son 106e succès en F1, le premier depuis celui obtenu sur tapis vert en Belgique en juillet 2024 après la disqualification de Russell. La dernière fois qu'il s'était imposé en franchissant la ligne en premier, c'était trois semaines plus tôt, devant son public à Silverstone.

Après cette victoire et le zéro pointé d'Antonelli dimanche, Hamilton revient à 41 points de l'Italien, qui devance désormais Russell de 50 longueurs. (jah/ats)

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