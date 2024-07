A Prilly, des centaines de personnes se recueillent après le drame

Keystone

Près de 600 personnes ont participé lundi matin à une cérémonie commémorative à Prilly (VD) près du chantier où un échafaudage s'est effondré vendredi, faisant trois morts et huit blessés. De nombreux ouvriers ont participé à cet hommage.

Sur fond de musique classique, l'assemblée a convergé à 09h00 sur le parvis de la Vaudoise aréna, le centre sportif voisin. Sa directrice, Samira Marquis a ouvert la cérémonie, déclarant que «depuis ce vendredi noir», l'établissement avait été «le témoin de la souffrance, de la sidération et du désarroi d'une part; de l'héroïsme et du courage d'autre part. Ce sont des instants partagés que nous enfermerons dans nos coeurs», a-t-elle ajouté.

Le syndic de Prilly Alain Gillièron, en plein discours. Keystone

Le syndic de Prilly Alain Gillièron a pris la parole à cette occasion. «La tour Malley Phare aurait dû nous éclairer (...) mais elle a assombri notre présent et mis dans la peine bon nombre d'entre nous et d'entre vous», a-t-il déclaré. «Cet événement tragique nous a profondément choqués et a suscité une émotion à nulle autre pareille.»

L'élu a rendu hommage aux trois ouvriers décédés, il a adressé ses condoléances aux familles touchées et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il s'est ensuite adressé aux collègues des victimes et aux autres ouvriers du site, leur souhaitant, «malgré la tristesse infinie, de poursuivre le travail en mémoire de vos trois amis. Vous avez tout notre respect et bien plus», a-t-il dit.

L'assemblée s'est recueillie sur les paroles de Nos absents du slameur Grand Corps Malade. Alain Gillièron et Samira Marquis ont ensuite déposé une gerbe de fleurs face à la façade au pied de laquelle se trouve toujours un amas de ferrailles.

Une gerbe de fleurs a été déposée sur les lieux du drame. Keystone

L'assemblée a alors observé une minute de silence. Quelques personnes ont ensuite déposé des fleurs et des bougies.

Les municipaux lausannois Pierre-Antoine Hildbrand et David Payot ont également assisté à cette cérémonie. Felix Weber, CEO de la Suva, propriétaire du centre commercial «Malley Lumières», dont «Malley-phare» est une extension, était également présent, tout comme de nombreux ouvriers, des ambulanciers, des policiers, du personnel de la Vaudoise aréna ainsi que des habitants du quartier.

Fin de l'évacuation imminente

L'accident s'est produit vendredi matin dans le quartier de Malley, dans l'ouest lausannois, lorsqu'un échafaudage dressé sur la façade de la tour «Malley Phare», une structure en construction de 60 mètres de haut, s'est effondré. L'accident a causé une énorme émotion dans la région et au-delà. La cause de l'accident n'est pas encore connue. Un procureur de la division des affaires spéciales a mandaté un expert pour faire la lumière sur ce drame.

Si la Vaudoise aréna a rouvert ses portes à 11h00, les commerces du centre «Malley Lumières» sont restés fermés et la zone bouclée. Les travaux de sécurisation et de stabilisation des échafaudages sur les trois autres façades de la tour se sont poursuivis dans la journée de lundi.

«Tant que ces façades ne sont pas sécurisées, on ne peut pas rouvrir le périmètre car il y a un risque d'effondrement» Le porte-parole de la police cantonale, Jean-Christophe Sauterel, à Keystone-ATS.

En parallèle, les travaux d'évacuation des restes de l'échafaudage effondré ont continué, avec un soin particulier. «Il faut bien comprendre que ces matériaux constituent des pièces à conviction qui seront conservées pour les besoins de l'enquête», a souligné Jean-Christophe Sauterel.

Tant les travaux d'évacuation que ceux de sécurisation devraient cependant arriver à leur terme dans la journée de mardi, a-t-il encore précisé. (mbr/ats)