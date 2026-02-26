ciel clair
DE | FR
burger
Suisse
Alain Berset

Unil: Berset a séduit les étudiants en parlant de l'Ukraine

Alain Berset a répondu présent à l&#039;invitation de la Fondation Jean Monnet le 24 février 2026 à l&#039;université de Lausanne
Alain Berset a répondu présent à l'invitation de la Fondation Jean Monnet le 24 février 2026 à l'université de LausanneImage: Sebastien Bovy/ fondation jean monnet

«On a couru pour faire une photo»: Berset a séduit Lausanne

Alain Berset, président du Conseil de l'Europe, a attiré une foule nombreuse à l'université de Lausanne pour une conférence sur les enjeux sécuritaires en Europe ce mardi. L'occasion de constater que l'ancien conseiller fédéral bénéficie d'une grande popularité auprès des étudiants.
26.02.2026, 20:4626.02.2026, 21:03
Cynthia Ruefli
Cynthia Ruefli

«On vient voir Alain», plaisante un étudiant et son amie à un membre de la sécurité avant de prendre place dans l'auditoire Amphimax de l'université de Lausanne. 1150 personnes ont répondu présent pour assister à la conférence d'Alain Berset, président du Conseil de l'Europe depuis 18 mois. Les retardataires se pressent en silence avant le début du discours et on ne peut s'empêcher de remarquer une grande diversité du public venu accueillir l'ancien conseiller fédéral.

Des étudiants, des professeurs, des seniors, mais aussi des politiques, notamment la conseillère d'Etat vaudoise Nuria Gorrite. Derrière nous, des élèves d'une classe du gymnase Marcelin de Morges se réjouissent de le voir sur l'estrade.

«C'est la première fois qu'on voit un politique d'aussi près, Alain Berset est aussi une fierté pour la Suisse de par sa fonction actuelle»
Une gymnasienne de Morges
Alain Berset était en mission à Lausanne

Ambiance feutrée, lumière tamisée, la conférence intitulée «Quelle sécurité démocratique dans une Europe qui se réarme?» peut démarrer. Peu importe ce qui se dira, le public est déjà conquis et écoutera attentivement le discours du président du Conseil de l'Europe.

Un homme d'action

«La dernière fois que j'étais ici, c'était en novembre 2023 avec le Président Emmanuel Macron et franchement, c'était presque une autre époque», lance Alain Berset en guise d'introduction, le ton est donné.

«Aujourd'hui la thématique est quelle sécurité démocratique d'une Europe qui se réarme, ça sonne différemment, car on a l'impression que le monde semble devenir plus dangereux et imprévisible»
Alain Berset
Ce phénomène pèse sur l’aide humanitaire en Ukraine

L'ancien conseiller fédéral déroule, sous les regards conquis des spectacteurs. Il plaidera pour «la création d'un Conseil de sécurité européen» et constate que «le monde voit la déconstruction du droit international». «Je dois vous avouer que lorsque j'ai pris mes fonctions, je pensais que le débat en Europe portait sur la manière d’améliorer l’ordre international, non de savoir s'il existait encore», analyse le président du Conseil de l'Europe.

Alain Berset a répondu présent à l&#039;invitation de la Fondation Jean Monnet le 24 février 2026 à l&#039;université de Lausanne
Alain Berset a répondu présent à l'invitation de la Fondation Jean Monnet à LausanneImage: sebastien bovay / fondation Jean Monnet

Les visages sont attentifs, mais aussi inquiets, le discours a quelques longueurs, après plus de 40 minutes, le président du Conseil européen raconte sa visite à Kiev, les gymnasiens se redressent sur leur chaise.

«A Kiev, la nuit est généralement interrompue par des alertes aériennes. Entre l'alerte et l'impact de ces missiles hypersoniques il y a moins de 2 minutes pour se mettre à l'abri.»
Alain Berset, président du Conseil de l'Europe
Une invitation de la Fondation Jean Monnet
La Fondation Jean Monnet pour l’Europe a été créée en 1978 par Jean Monnet, l’un des pères fondateurs de la construction européenne, qui lui a confié l’ensemble de ses archives. Institution indépendante de pure utilité publique, non partisane et non militante, elle bénéficie du soutien de l’Etat de Vaud, de la Confédération suisse et de la Ville de Lausanne.

Il détaille alors les conditions de vie des Ukrainiens, mais aussi du personnel du Conseil de l'Europe qui «vit dans des locaux à moins de 7 degrés» et qui «est épuisé». Ce récit a convaincu les gymnasiens derrière nous qui ont relevé le côté «homme d'action» du président du Conseil de l'Europe.

«Parler de son quotidien et de ce qu'il a vu en Ukraine, rend sa fonction vivante, je ne savais pas qu'il se rendait sur les lieux de conflits comme à Kiev»

Sa camarade de classe ajoute que sa personnalité le rendait accessible, «Il renvoie une image de politique proche des gens, en tout cas son discours est vivant».

«Monsieur Covid»

La conférence se termine et des dizaines de personnes tentent d'approcher l'ancien conseiller fédéral afin de le remercier ou de poser pour une photo. Amina, étudiante en droit, repart avec un selfie. Elle nous explique avoir tenté de participer en vain à la conférence du président français Emmanuel Macron en 2023, à laquelle le Fribourgeois était aussi convié, mais sans succès. Cette fois, «elle n'allait pas rater Berset», qu'elle considère comme une «figure politique importante qui a marqué les jeunes durant le Covid.»

«J'ai découvert Monsieur Berset à la TV durant le Covid, à mes yeux, il a bien géré cette crise, il est devenu incontournable»
Amina, étudiante en droit
Le chef d'Etat-major américain contredit Trump

Le trouvant «charismatique», Amina apprécie particulièrement que le président du Conseil de l'Europe ait parlé de la position de l'institution sur Gaza. «Je pense que c'est un sujet important pour les jeunes et qu'une personnalité comme lui qui s'exprime sur le sujet montre qu'il entend les préoccupations, mais en soi, sa réponse était assez généraliste», explique-t-elle.

Alors que l'ancien conseiller entouré de sa sécurité rapprochée rejoint sa voiture, nous remarquons un groupe d'étudiants qui s'agite joyeusement à son passage. Eva, Lucie, Emma et Valerio, n'ont pas pu assister à la conférence avec regret, mais l'ont reconnu «grâce à son crâne», s'amusent-ils.

«On a vu passer deux personnes chauves et on l'a reconnu de dos, on a couru pour essayer de faire une photo, mais on n'a pas osé»
Eva, étudiante en médecine observatrice
Des étudiants en médecine ont aperçu Alain Berset à l&#039;université de Lausnane le mardi 24 février 2026
Eva (au centre) et ses amis ont aperçu Alain Berset à l'université de Lausanne.Image: watson

«Berset c'est Monsieur Covid, il a fait partie de nos vies, c'est impressionnant de le voir en vrai», commente Lucie. La joyeuse troupe semble encore émue d'avoir croisé la route de l'ancien conseiller fédéral «qui parle aux jeunes». «A l'époque du Covid, il y avait des vidéos Tiktok humoristiques sur lui et on le voyait toutes les semaines à la télé, c'est lui qui décidait si on allait devoir rester bloquer chez nous ou pas», expliquent les étudiants en médecine.

Alors que les amis se remémorent la période covid, nous leur faisons remarquer que Monsieur Berset n'a plus de fonction officielle en Suisse. «Ah oui, on sait qu'il n'est plus conseiller fédéral, mais le poste qu'il a maintenant apporte encore de prestige à la Suisse et il reste un politique accessible. Il va peut-être aider le Conseil de l'Europe à intéresser les jeunes, en tout cas, on le trouve assez cool pour un politique», conclut le groupe.

«Des signaux ont aussi été relevés en Suisse»: Alain Berset met en garde
«Les droits humains sont les mêmes à Gaza»
Quelle est la position du Conseil de l'Europe sur la situation à Gaza? C'est la question que watson a posée au président du Conseil de l'Europe. Alain Berset répond: «Les droits humains sont les mêmes à Gaza, en Ukraine et en Suisse. Sur le principe, on ne peut pas commencer à regarder d'un côté et non de l'autre. Il faut s'exprimer sur ces sujets, car si on ne le fait pas, cela fait développer ce qu'on appelle des doubles standards et nous perdons notre crédibilité. Ensuite, que peut-on faire? Il faut savoir que nous sommes en dehors de notre cadre direct de compétences car le Proche-Orient n'est pas couvert par la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui fait une grande différence avec d'autres situations de violation de droits. Mais nous sommes naturellement très préoccupés par cette situation.»
L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
En 10 ans au Conseil fédéral, Berset n'a pas changé de coupe
1 / 13
En 10 ans au Conseil fédéral, Berset n'a pas changé de coupe
En 2011, en mode partyboy: élu conseiller fédéral, Alain Berset fête l'événement au restaurant XIII Cantons dans sa commune de Belfaux, dans le canton de Fribourg.
source: keystone / jean-christophe bott
partager sur Facebookpartager sur X
L'escalator le plus long du monde est Suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Rebondissement dans l'affaire Sanija Ameti
Le dossier de l'ex-vert'libérale, condamnée pour avoir tiré sur une image pieuse, va remonter à la Cour suprême zurichoise. L'un des plaignants juge trop clémente la peine dont elle a écopée. La Zurichoise aurait aussi fait appel du jugement.
L'affaire touchant la co-présidente d'Opération Libero, Sanija Ameti, va remonter à la Cour suprême zurichoise. L'un des plaignants a annoncé qu'il faisait appel de la condamnation pour atteinte à la liberté de croyance et des cultes. Il considère trop clémente la peine pécuniaire avec sursis infligée à la principale intéressée.
L’article