Comment les CFF ont accidentellement fait le buzz sur Instagram.

Ce post sur l'horaire des CFF explose sur Insta

Une photo d’un panneau d'affichage des CFF devient virale sur Instagram et suscite de nombreux débats. Ce post est en réalité le fruit d'une erreur.

Actuellement, un «Reel», ou plutôt une photo, fait le buzz sur Instagram. On y voit un panneau d'affichage des CFF indiquant l'heure de départ d'un train. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, le tableau annonce que l'IR36 en direction de Zurich part deux minutes plus tôt que d'habitude.

La photo a été publiée par Gregor Stäheli, poète, slameur et influenceur suisse. Originaire de Bâle, il partage habituellement de courtes saynètes sur des situations du quotidien ainsi que des extraits de son spectacle comique.



Lorsque la photo du panneau d'affichage est devenue virale, Stäheli a expliqué dans un autre post qu'il se trouvait à un enterrement de vie de garçon. En passant devant ce panneau, il l'a trouvé amusant et en a pris une photo. Il avait initialement prévu de la partager dans sa story Instagram, mais, un peu éméché, il l'a accidentellement publiée sous forme de Reel.

Il ne s'en est toutefois rendu compte que quelques jours plus tard. A ce moment-là, la photo était déjà devenue son post le plus consulté à ce jour. Depuis, elle a dépassé les 350 000 vues.

Dans sa vidéo explicative, le Bâlois déclare avec humour qu'il ne consacrera probablement plus autant de temps ni d'efforts à ses vidéos, au vu du succès d'un simple panneau de gare. Sur un ton ironique, il ajoute qu'il va se contenter de boire et de prendre des photos, ce qui semble apparemment beaucoup plus efficace pour alimenter ses réseaux et se faire connaître.



La page suisse de memes swissgaggs a également partagé la photo sur Instagram, accompagnée du titre: Ça n'arrive qu'en Suisse. Dans les commentaires, tant sous le post original que sous celui de swissgaggs, les internautes plaisantent à propos du départ anticipé du train.

Le compte Instagram de la Deutsche Bahn est également mentionné dans les commentaires. Ces dernières années, elle s'est en effet forgé la réputation de voir ses trains arriver régulièrement en retard, raison pour laquelle les internautes profitent de l'occasion pour l'apostropher et l'encourager à prendre exemple sur la Suisse.

Ce qu'en disent les CFF

Interrogée, Carmen Hefti, porte-parole des CFF, explique que ce départ anticipé est dû à des travaux. Lorsque, par exemple, un seul quai reste accessible, les CFF avancent légèrement l'heure de départ des trains afin qu'ils arrivent toujours à l'heure à leur gare d'arrivée.

Carmen Hefti précise également que les heures de départ anticipées sont toujours indiquées dans les horaires dès qu'elles sont confirmées. Ce fut le cas le 7 juin, jour où le panneau affiché par Gregor Stäheli a été pris en photo.

Traduit et adapté par Noëline Flippe