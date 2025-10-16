assez ensoleillé11°
Le lynx B903, dans le viseur du canton de Berne, a été tiré

Un lynx dans le viseur du canton du Berne a été tiré

Le lynx abattu avait attaqu
Le lynx abattu avait attaqué des animaux de rente (image symbolique).Keystone
Le lynx B903, visé par un arrêté de tir depuis septembre, a été abattu mercredi soir dans l’Oberland bernois. Identifié grâce à des pièges photographiques après une nouvelle attaque d’animaux de rente à Kandergrund, l’animal a été tué par la surveillance de la chasse, conformément à l’autorisation délivrée par le canton de Berne.
16.10.2025, 15:2816.10.2025, 15:28

Le lynx B903, dont le tir avait été autorisé, a été abattu dans le canton de Berne. A la suite d'une nouvelle attaque d’animaux de rente survenue mardi sur le territoire de Kandergrund, dans l’Oberland bernois, des pièges photographiques ont permis d’établir qu'il en était l'auteur.

Dans la soirée de mercredi, le lynx est revenu sur les lieux de l’attaque et a été abattu par la surveillance de la chasse, a indiqué jeudi le canton de Berne. Le tir a été effectué conformément aux charges énoncées dans la décision rendue par l’Inspection de la chasse le 17 septembre.

Un lynx abattu dans le canton de Neuchâtel

«La récente attaque d’animaux de rente confirme l’évaluation de l’Inspection de la chasse, selon laquelle le lynx B903 ciblait spécifiquement les animaux de rente», a ajouté le canton. Le corps de l’animal a été transporté à l’Hôpital vétérinaire de l’Université de Berne pour être examiné. (mbr/ats)

