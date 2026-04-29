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Un loup aperçu à 3500 mètres sur une piste à Zermatt

Un loup apparaît sur une piste de ski à 3500 mètres.
Ce loup est apparu sur une piste de ski à 3500 mètres.Image: screenshot pomona

Que fait ce loup sur une piste de ski valaisanne?

Filmé à près de 3500 mètres au-dessus de Zermatt, un loup avance tranquillement sur une piste damée, un comportement surprenant mais bien expliqué par les spécialistes.
29.04.2026, 11:1329.04.2026, 11:13

La scène a de quoi surprendre. Comme le rapporte Le Nouvelliste, un loup a été filmé à près de 3500 mètres d’altitude, sur les hauteurs de Zermatt. La vidéo, captée par des randonneurs, montre l’animal avançant tranquillement sur une piste de ski damée, en plein jour, à proximité d’humains et d’engins, sans signe de crainte.

Une présence jugée inhabituelle par son contexte, mais pas forcément par les spécialistes. Selon un expert cité par le Walliser Bote, à l’origine de l’information, ce comportement s’explique avant tout par une logique d’économie d’énergie. Le loup, apparemment un jeune mâle, emprunte la piste damée plutôt que de progresser dans la neige profonde, bien plus exigeante physiquement.

Hé oui, pas bête.​

La séquence en vidéo 👇

Vidéo: YouTube/Pomona Media

L’animal ne s’est pas contenté des hauteurs. Toujours selon Le Nouvelliste, un loup a également été aperçu dans les ruelles de Zermatt. Il pourrait s’agir du même individu, sans que cela soit confirmé par les autorités.

Ce type de déplacement n’est pas considéré comme problématique en soi. Les loups traversent parfois des zones habitées, notamment en période de migration. A cette saison, les jeunes individus quittent leur territoire d’origine pour en trouver un nouveau et former leur propre meute.

«L’intelligence des loups» va leur poser un problème en Suisse

Ce type de déplacement reste courant. A cette période de l’année, les jeunes loups quittent leur territoire pour en trouver un nouveau et former leur propre meute, expliquent nos confrères. Or, la vallée d’Aoste voisine compte une population importante, avec près de 180 individus. Cette densité pousse certains à franchir les cols alpins vers la Suisse, notamment en direction de la région de Zermatt, où leur présence est régulièrement observée. (jah)

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