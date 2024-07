Un élu socialiste lausannois attaqué en justice pour antisémitisme

«Je rappelle que le PS Vaud et le PS Lausannois ont à l'époque jugé problématiques et inacceptables les likes de M. Mountazar Jaffar, que ce dernier a fait l'objet d'une procédure disciplinaire, qui lui a valu un avertissement. Le PS Vaud et le PS lausannois ont estimé, après avoir entendu les explications et les regrets de M. Mountazar Jaffar, ainsi que ses engagements pris contre toute forme d'antisémitisme et pour le droit d'Israël à exister, qu'il n'y avait pas lieu de le sanctionner. Cela n'ôte rien au caractère problématique, en soi, des tweets et des likes en question.»

Louis Dana, chef du groupe PS au conseil communal de Lausanne.