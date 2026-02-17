pluie modérée
Image: KEYSTONE

Twint est utilisé de plus en plus fréquemment en Suisse

Le nombre de transactions effectuées avec Twint en 2025 a augmenté de 16% par rapport à l'année d'avant. Ce moyen de paiement est désormais disponible dans environ 80% des commerces stationnaires de Suisse.
17.02.2026, 07:2317.02.2026, 07:23

Le système de paiement numérique Twint a revendiqué plus de 6 millions d'utilisateurs en 2025. Ces derniers ont effectué 901 millions de transactions l'an dernier, soit un bond de 16,5% par rapport à 2024.

Quelque 77% des transactions sont commerciales, tandis qu'environ une transaction sur quatre (23%) se fait entre particuliers, indique un communiqué paru mardi.

Twint est utilisé comme moyen de paiement en Suisse par environ 81% des commerces stationnaires et par 86% des magasins en ligne. Près de 65% des transactions commerciales se font en présentiel, contre 35% à distance.

En 2023, le nombre de transactions se montaient à 590 millions et en 2024 à 773 millions.

Ces élèves romands détournent Twint pour ne pas payer leur repas

Dans son communiqué, Twint s'est également félicité de l'enquête lancée à la fin de l'année dernière par la Commission de la concurrence (Comco) sur Apple. L'autorité fédérale souhaite clarifier si l'accès octroyé par le fabricant d'iPhone aux interfaces NFC pour les fournisseurs d'applications suisses est «problématique au regard du droit de la concurrence».

La société Twint, fondée en 2016, appartient à la Banque cantonale vaudoise (BCV), à PostFinance, à Raiffeisen, à UBS, à la Banque cantonale de Zurich (ZKB) ainsi qu'à l'exploitant de la Bourse suisse SIX et au prestataire de services de paiement Worldline. (ats)

