pluie modérée11°
DE | FR
burger
Suisse
Argent

100 milliards de francs seront hérités en Suisse cette année

En Suisse, 100 milliards de francs vont changer de mains cette année

Le choix des héritiers dépend du mode de vie des défunts. Familles traditionnelles, couples en concubinage ou personne seule: il y a autant de conceptions que de modèles de ménages. Une récente étude apporte un éclairage inédit sur la question.
27.09.2025, 11:5427.09.2025, 11:54
Florence Vuichard / ch media

On ne dispose pas de chiffres exacts, seulement d'un montant colossal: 100 milliards de francs environ devraient être légués ou donnés cette année en Suisse. C'est en tout cas l'estimation de l'Université de Lausanne. Et les experts du Vermögenszentrum (VZ, l'un des principaux prestataires suisses de conseils financiers) considèrent cette somme comme plausible, même s'ils s'étonnent qu'elle soit «aussi importante sur le plan social» puisse être «si mal» recensée statistiquement.

Afin d'éclaircir un peu la situation, VZ a analysé une partie de sa clientèle ayant réglé une succession. L'établissement financier a étudié les dispositions prises par 1636 ménages de classe moyenne, soit 3042 personnes. Elles ont utilisé différents instruments successoraux et matrimoniaux pour transmettre leur patrimoine conformément à leur volonté.

Le salaire médian suisse est de 81 500 francs, mais il cache une inégalité

Les résultats ne sont pas représentatifs, mais reflètent les choix de la clientèle aisée du centre de gestion de fortune. Autrement dit, sans patrimoine, pas besoin de conseils d'experts.

Les principaux enseignements 👇

  • Plus l’âge avance, plus le besoin de clarifier sa succession se fait sentir. Seuls 8% règlent leur héritage avant 50 ans. Entre 50 et 59 ans, ils sont 24%, puis 39% entre 60 et 69 ans, et encore 22% entre 70 et 79 ans.
  • Les écarts de fortune sont énormes. Chez les couples mariés, la médiane du patrimoine transmis atteint 1,4 million de francs: la moitié lègue moins, l’autre plus. Le quart le moins riche transmet moins de 829 000 francs, le quart le plus riche plus de 2,4 millions.
  • La richesse est surtout concentrée dans l’immobilier. La majorité des personnes étudiées possèdent une maison, un appartement, une résidence secondaire ou un terrain constructible.
  • Lorsqu’il y a des enfants, le patrimoine reste dans la famille. Les conjoints se protègent mutuellement en obtenant des enfants un renoncement provisoire à leur part: ils héritent seulement après le décès du second parent.
  • La configuration familiale est déterminante. Dans les familles traditionnelles, l’héritage reste dans le cercle le plus proche: conjoint et enfants.
  • Dans les familles recomposées, les enfants communs reçoivent plus de 80%, mais d’autres membres – enfants d’une précédente union, frères et sœurs – sont aussi inclus.
  • Les couples en concubinage se prévoient mutuellement et, s’ils ont des enfants, les associent à la succession.
  • Dans les couples sans enfants, près de 85% du patrimoine va à des institutions après le décès du second partenaire.
  • Les personnes seules avec enfants leur transmettent 86% de leur fortune, tout en incluant amis, proches ou fondations.
  • Les gens sans enfants lèguent quatre cinquièmes à leurs amis et proches, un cinquième à des institutions.
  • Quand des institutions sont désignées, il s’agit surtout d’organisations actives dans la santé, le social ou la recherche.

Le grand oublié

Mais l'étude révèle autre chose, un constat, lui, bien plus représentatif: personne ou presque ne se soucie de son héritage numérique. Moins de 1% des clients passés en revue auraient pris des dispositions à cet égard. Une erreur, soulignent les auteurs du rapport:

«L'héritage numérique continue d'exister, même après notre mort»

On parle là notamment des accès aux services bancaires en ligne, des comptes de messagerie, des données du cloud, des profils sur les réseaux sociaux ou des photos. Une majeure partie de ces informations sont «personnelles», «confidentielles» et souvent «non protégées». Selon VZ, sans mesures appropriées, il existe un risque de perdre des informations personnelles. Elles peuvent aussi tomber entre de mauvaises mains ou continuer d'exister en l'absence de tout contrôle.

Adaptation française: Valentine Zenker

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
19 animaux qui prouvent que l'Australie est un pays flippant
1 / 22
19 animaux qui prouvent que l'Australie est un pays flippant
source: facebook
partager sur Facebookpartager sur X
Immersion dans le plus grand bunker d'or privé de Suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Attention à ces changements de loi en octobre
2
Un bus Migros crée l'émoi dans ce village romand
3
Les Suisses restent le deuxième peuple le plus riche du monde
Le suicide d'une ado romande en Espagne interroge
Placée dans une association, une jeune fille de 12 ans a mis fin à ses jours lors d'un camp de vacances, révèle 24 heures. Une tragédie qui soulève des questions sur l’encadrement des enfants placés.
Une adolescente romande de 12 ans s'est ôté la vie l'été dernier lors d'un séjour en Espagne, rapporte ce vendredi 24 heures. Placée aux soins d'une association vaudoise, elle était «porteuse d’un lourd passif de maltraitance», indique au journal la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ).
L’article