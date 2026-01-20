L'armée suisse tente de palier à une baisse d'effectifs. Image: recrutement

Vous êtes un ancien militaire en Suisse? Vous pourriez y retourner

Face à un manque d'effectifs dans l'armée suisse, le Conseil des Etats a adopté un nouveau texte, qui permettrait aux anciens et anciennes militaires de retourner en caserne — sur une base volontaire.

Les anciens militaires pourraient reprendre du service à titre volontaire. La commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats a adopté, par 11 voix contre 0 et 2 abstentions, une motion du National en ce sens.

Dans un communiqué publié mardi, la commission rappelle les problèmes d'effectifs de l'armée. Dans sa motion, Rémy Wyssmann (UDC/SO) précise que l'effectif de l'armée diminue chaque année. En 2030, il passera sous la barre des 140'000 soldats.

«Protection d'infrastructures critiques»

Dans ce contexte, les anciennes et anciens militaires motivés devraient avoir la possibilité de contribuer à la défense nationale sur une base volontaire. Par exemple lors d'engagements de protection d'infrastructures critiques.

D'anciens militaires motivés pourraient en partie combler ce déficit, reconnaît le Conseil fédéral, qui accepte aussi la motion. Les restrictions et directives actuelles privent l'armée d'éventuelles ressources. Le gouvernement examine les bases légales et les adaptations nécessaires.

(ats)