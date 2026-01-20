brouillard-3°
DE | FR
burger
Suisse
Armée

Vous êtes un ancien militaire en Suisse? Vous pourriez y retourner

L&#039;armée suisse a trouvé un moyen pour soulager ses recrues
L'armée suisse tente de palier à une baisse d'effectifs.Image: recrutement

Vous êtes un ancien militaire en Suisse? Vous pourriez y retourner

Face à un manque d'effectifs dans l'armée suisse, le Conseil des Etats a adopté un nouveau texte, qui permettrait aux anciens et anciennes militaires de retourner en caserne — sur une base volontaire.
20.01.2026, 17:2520.01.2026, 17:25

Les anciens militaires pourraient reprendre du service à titre volontaire. La commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats a adopté, par 11 voix contre 0 et 2 abstentions, une motion du National en ce sens.

Dans un communiqué publié mardi, la commission rappelle les problèmes d'effectifs de l'armée. Dans sa motion, Rémy Wyssmann (UDC/SO) précise que l'effectif de l'armée diminue chaque année. En 2030, il passera sous la barre des 140'000 soldats.

L’armée suisse est sous pression avant l’arrivée de Trump

«Protection d'infrastructures critiques»

Dans ce contexte, les anciennes et anciens militaires motivés devraient avoir la possibilité de contribuer à la défense nationale sur une base volontaire. Par exemple lors d'engagements de protection d'infrastructures critiques.

D'anciens militaires motivés pourraient en partie combler ce déficit, reconnaît le Conseil fédéral, qui accepte aussi la motion. Les restrictions et directives actuelles privent l'armée d'éventuelles ressources. Le gouvernement examine les bases légales et les adaptations nécessaires.

(ats)

Plus d'articles sur l'armée suisse
Deux bateaux de l’armée suisse se sont rentrés dedans sur le Léman
Deux bateaux de l’armée suisse se sont rentrés dedans sur le Léman
Réduire les F-35? «Une soumission déplorable aux Etats-Unis»
4
Réduire les F-35? «Une soumission déplorable aux Etats-Unis»
de Alexandre Cudré
Le chef de l'armement se «sent impuissant» face au retard de la Suisse
1
Le chef de l'armement se «sent impuissant» face au retard de la Suisse
de Benjamin Rosch
Microsoft pose un problème à l'armée suisse
3
Microsoft pose un problème à l'armée suisse
de Daniel Schurter
Pourquoi le recrutement des Norvégiennes contredit le Conseil fédéral
2
Pourquoi le recrutement des Norvégiennes contredit le Conseil fédéral
de Alexandre Cudré
Thèmes
Une année de Trump, c'est épuisant
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Comment les Moretti ont trouvé 400 000 francs pour sortir de détention
Mis en cause après l’incendie meurtrier de Crans-Montana, le couple a trouvé de quoi financer sa caution. Mais il reste un détail à régler.
Le gérant du bar Le Constellation, à Crans-Montana, a réuni la somme exigée par la justice valaisanne pour sa remise en liberté. Selon franceinfo, Jacques Moretti dispose désormais des 200 000 francs suisses demandés à titre de caution.
L’article