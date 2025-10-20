L'armée suisse achète des radars italiens TMMR. Image: Leonardo

L'armée suisse va acheter des radars italiens

Pour combler les lacunes dans la surveillance de l'espace aérien suisse, la Confédération a choisi un système italien. Son acquisition se fera par étapes.

Les Forces aériennes suisses ont besoin de nouveaux radars pour surveiller l'espace aérien inférieur. La Confédération a choisi un système italien. Cette commande à un pays voisin reflète la volonté du Conseil fédéral.

La mise hors service du système actuel de radar tactique d'aviation (TAFLIR) aux alentours de 2030 montre une importante lacune pour la couverture des espaces aériens inférieur et intermédiaire, indique un communiqué de l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) lundi. Cette lacune peut être comblée par les nouveaux radars partiellement mobiles de courte portée.

Le système de radar tactique d'aviation (TAFLIR) va être remplacé. Image: Facebook

En décembre 2024, armasuisse a demandé à sept fournisseurs de lui remettre des offres dans le cadre d'une procédure sur invitation. Quatre offres exploitables ont été reçues. Suite à une évaluation, armasuisse a choisi la plus avantageuse: le système de radar TMMR (Tactical Multi Mission Radar) du constructeur italien Leonardo.

Capable de détecter, classifier et suivre des cibles dans les espaces aériens inférieur et intermédiaire, le système peut aussi les reconnaître au moyen d'une identification ami/ennemi. Le nouveau système de radar partiellement mobile peut également être déplacé rapidement.

Acquisition dans les pays voisins

L'adjudication en faveur du système de radar TMMR est conforme à la stratégie en matière de politique d'armement du Conseil fédéral, en vertu de laquelle 30% du volume d'acquisition d'armement de la Suisse doivent, si possible, être réalisés dans les Etats voisins et d'autres pays européens, précise armasuisse.

Ces Etats ont une importance particulière pour la Suisse en matière de politique d'armement. L'acquisition dans des pays voisins renforce la sécurité de la chaîne d’approvisionnement tout en augmentant la résilience en cas de crise ou d'attaque armée.

L'acquisition de ces radars se fera par étapes. Elle portera dans un premier temps sur un seul système de radar. Si ce système fait ses preuves, l'achat de plusieurs systèmes de radar est prévue. De nouveaux systèmes de radar doivent en outre être acquis dans le cadre du message sur l’armée 2028 afin d'atteindre la pleine capacité. (jzs/ats)