ciel couvert12°
DE | FR
burger
Suisse
Armée

L'armée suisse va acheter des radars italiens

L&#039;armée suisse achète des radars italiens TMMR.
L'armée suisse achète des radars italiens TMMR.Image: Leonardo

L'armée suisse va acheter des radars italiens

Pour combler les lacunes dans la surveillance de l'espace aérien suisse, la Confédération a choisi un système italien. Son acquisition se fera par étapes.
20.10.2025, 15:2220.10.2025, 15:22

Les Forces aériennes suisses ont besoin de nouveaux radars pour surveiller l'espace aérien inférieur. La Confédération a choisi un système italien. Cette commande à un pays voisin reflète la volonté du Conseil fédéral.

La mise hors service du système actuel de radar tactique d'aviation (TAFLIR) aux alentours de 2030 montre une importante lacune pour la couverture des espaces aériens inférieur et intermédiaire, indique un communiqué de l'Office fédéral de l'armement (armasuisse) lundi. Cette lacune peut être comblée par les nouveaux radars partiellement mobiles de courte portée.

Le radar TAFLIR va être remplacé par un système italien.
Le système de radar tactique d'aviation (TAFLIR) va être remplacé.Image: Facebook

En décembre 2024, armasuisse a demandé à sept fournisseurs de lui remettre des offres dans le cadre d'une procédure sur invitation. Quatre offres exploitables ont été reçues. Suite à une évaluation, armasuisse a choisi la plus avantageuse: le système de radar TMMR (Tactical Multi Mission Radar) du constructeur italien Leonardo.

Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée

Capable de détecter, classifier et suivre des cibles dans les espaces aériens inférieur et intermédiaire, le système peut aussi les reconnaître au moyen d'une identification ami/ennemi. Le nouveau système de radar partiellement mobile peut également être déplacé rapidement.

Acquisition dans les pays voisins

L'adjudication en faveur du système de radar TMMR est conforme à la stratégie en matière de politique d'armement du Conseil fédéral, en vertu de laquelle 30% du volume d'acquisition d'armement de la Suisse doivent, si possible, être réalisés dans les Etats voisins et d'autres pays européens, précise armasuisse.

Ces Etats ont une importance particulière pour la Suisse en matière de politique d'armement. L'acquisition dans des pays voisins renforce la sécurité de la chaîne d’approvisionnement tout en augmentant la résilience en cas de crise ou d'attaque armée.

«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie

L'acquisition de ces radars se fera par étapes. Elle portera dans un premier temps sur un seul système de radar. Si ce système fait ses preuves, l'achat de plusieurs systèmes de radar est prévue. De nouveaux systèmes de radar doivent en outre être acquis dans le cadre du message sur l’armée 2028 afin d'atteindre la pleine capacité. (jzs/ats)

Plus d'articles sur l'armée suisse
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
5
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
de Othmar von Matt
Ce village romand a fait sa fête au F-35
Ce village romand a fait sa fête au F-35
de Antoine Menusier
Torse nu devant des apprenties: nouveau scandale chez Ruag
Torse nu devant des apprenties: nouveau scandale chez Ruag
de Christoph Bernet
L'armée suisse va faire décoller ses satellites depuis la France
1
L'armée suisse va faire décoller ses satellites depuis la France
de Othmar von Matt
«Le programme F-35 est un échec»: un ancien capitaine des marines dénonce
3
«Le programme F-35 est un échec»: un ancien capitaine des marines dénonce
de Nina Bürge
Une UDC dénonce un service de l’armée qui questionne sur «le plan moral»
Une UDC dénonce un service de l’armée qui questionne sur «le plan moral»
de Ujdhesa Shabani
Thèmes
Des avions de chasse sur l'A1
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «La pratique est courante»
2
Voici les 8 plus beaux parcs de Suisse romande à visiter cet automne
3
Comment ce célèbre lac valaisan résiste au surtourisme
La Suisse veut percer dans le business des drones
La Suisse a besoin de son propre écosystème de drones, estime Thomas Rothacher, le suppléant du directeur général de l'armement de l'Office fédéral de l'armement (armasuisse). «Le danger que représente cette technologie est encore largement sous-estimé», avertit-il.
«L'idée est que des entreprises développent en Suisse des drones, qui puissent aussi être exportés», explique dans un entretien diffusé samedi par la Neue Zürcher Zeitung Thomas Rothacher, convaincu que la Suisse, avec ses hautes écoles de renommée mondiale et son industrie innovante, peut se profiler dans ce domaine.
L’article