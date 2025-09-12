faible pluie13°
Suisse
Armée

Voici le Romand qui pourrait diriger l'armée suisse

Le Divisionnaire Raynald Droz, Commandant de la division territoriale 1, parle devant les medias, apres une visite de l&#039;engamement de l&#039;Armee suisse sur le site de l&#039;eboulement le mardi ...
Raynald Droz lors de l'engagement de l'armée à Blatten (VS).Keystone

Voici le Romand qui pourrait diriger l'armée suisse

La liste des candidats à la succession de Thomas Süssli s'est réduite à trois noms, révèle la RTS. Parmi eux, un seul Romand: le Fribourgeois Raynald Droz, visage de l'armée durant le Covid.
12.09.2025, 11:00
La décision pourrait tomber ce vendredi: Martin Pfister s'apprête à désigner le prochain chef de l'armée suisse. Et selon la RTS, la «short-list» du conseiller fédéral ne contient plus que trois noms, dont un seul Romand.

Il s'agirait du divisionnaire Raynald Droz, révèle le média public. Le visage de ce Fribourgeois est bien connu des Suisses puisqu'il a été largement médiatisé durant le Covid, avec une présence régulière aux points presse des autorités.

epa12143809 Raynald Droz, Commander of Territorial Division 1, from the Swiss Army, speaks during a press conference after a village was buried in collapse of glacier due to rock fell from the Kleines ...
Raynald DrozKeystone

Plus récemment, on l'a également vu lors de l'engagement de l'armée dans la catastrophe qui a frappé le village de Blatten (VS).

Certains officiers suisses gagnent 30 000 francs par mois

Agé de 58 ans, il est actuellement à la tête de la division territoriale 1, entité qui couvre toute la Suisse romande.

Très présent sur les réseaux

Avec plus de 30 ans d'expérience militaire, il aurait toutes ses chances d'être choisi, rapportent des sources à la RTS. Des voix murmureraient même que sa nomination serait «souhaitable» pour remplacer «un Thomas Süssli invisible» en Romandie, rapportent la RTS.

Ses qualités de «leadership» et de «communication» sont notamment louées. Il est également très présent sur les réseaux sociaux, où il se met en scène lors de ses séances sportives.

Selon la RTS, il parle français, allemand et italien.

Deux autres candidats

Parmi les autres papables, on retrouve également le Bernois Benedikt Roos, rapporte la RTS. A 60 ans, l'actuel chef des forces terrestres est réputé «compétent», «intelligent» et «tranquille».

Divisionaer Benedikt Roos spricht an einem Medientermin, am Dienstag, 6. Mai 2025, auf dem Waffenplatz in Thun. Rund 1000 Armeeangehoerige inklusive 50 Panzerfahrzeuge nahmen ab dem 18.4.2025 an der T ...
Benedikt RoosKeystone

Le divisionnaire zurichois Rolf André Siegenthaler, 63 ans, vient compléter la liste. C'est le plus politisé des trois candidats, relate le média public.

Chef de la base logistique de l’armée, il a été par le passé président de la section UDC de la Ville de Zurich ainsi que candidat au Conseil municipal en 2002.

André Siegenthaler, chef de la Base logistique de l’armée suisse
André SiegenthalerImage: Armasuisse

L'élu de Martin Pfister prendra ses fonctions dès l'année prochaine. Et la tâche qui l'attend s'annonce immense au regard des derniers scandales qui ont écorné l'image de l'armée. (jzs)

