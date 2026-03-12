L'armée suisse prêtera main-forte lors du G7

Si nécessaire, plus de 2000 militaires pourront être déployés et 5000 au maximum. Image: KEYSTONE

L’armée suisse prêtera main-forte aux autorités civiles pour assurer la sécurité du sommet du G7 à Evian en juin, avec un dispositif pouvant mobiliser jusqu’à 5000 militaires.

L'armée suisse soutiendra les autorités civiles lors du sommet du G7 à Evian du 15 au 17 juin. Le National a soutenu jeudi à l'unanimité la demande de soutien des cantons de Genève, de Vaud et du Valais pour garantir la sécurité de l'événement.

Il est en effet prévu que l'aéroport international de Genève constitue le point principal d'arrivée. Et même si les participants seront en principe hébergés en France, il n’est pas exclu que certains membres des délégations soient logés du côté suisse, a indiqué Pierre-Alain Fridez (PS/JU) au nom de la commission.

Si nécessaire, plus de 2000 militaires pourront être déployés, mais au maximum 5000, a précisé le Jurassien. La durée maximale de l'engagement est fixée à trois semaines.

L'armée assumera notamment des tâches de protection d’objets, de surveillance, de reconnaissance, de transport et de logistique. Elle n'assurera pas de service d'ordre. Ces mesures complèteront le dispositif sécuritaire mis en place par les autorités cantonales.

Afin d'assurer la sécurité de l'événement et des invités, l'espace aérien sera restreint du mercredi 10 juin à 13h00 au jeudi 18 juin à 03h00. Cette restriction sera limitée à une zone centrée sur Evian, Lausanne et l'aéroport international de Genève. L'espace aérien sera surveillé par les forces aériennes suisses, la police cantonale genevoise et l'armée de l'air et de l'espace français.

Le budget ordinaire du Département fédéral de la défense (DDPS) devrait couvrir les frais, a encore indiqué M. Fridez. (sda/ats)