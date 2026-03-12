ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Armée

L'armée suisse prêtera main-forte lors du G7

L'armée suisse prêtera main-forte lors du G7

Infantry recruits stand in a row on a green field, pictured on May 17, 2013, in the infantry recruit school of the Swiss army in Colombier, canton of Neuchatel, Switzerland. (KEYSTONE/Christian Beutle ...
Si nécessaire, plus de 2000 militaires pourront être déployés et 5000 au maximum.Image: KEYSTONE
L’armée suisse prêtera main-forte aux autorités civiles pour assurer la sécurité du sommet du G7 à Evian en juin, avec un dispositif pouvant mobiliser jusqu’à 5000 militaires.
12.03.2026, 08:3412.03.2026, 08:34

L'armée suisse soutiendra les autorités civiles lors du sommet du G7 à Evian du 15 au 17 juin. Le National a soutenu jeudi à l'unanimité la demande de soutien des cantons de Genève, de Vaud et du Valais pour garantir la sécurité de l'événement.

Il est en effet prévu que l'aéroport international de Genève constitue le point principal d'arrivée. Et même si les participants seront en principe hébergés en France, il n’est pas exclu que certains membres des délégations soient logés du côté suisse, a indiqué Pierre-Alain Fridez (PS/JU) au nom de la commission.

«Tout le monde veut nos systèmes»: ce géant de l'armement rayonne

Si nécessaire, plus de 2000 militaires pourront être déployés, mais au maximum 5000, a précisé le Jurassien. La durée maximale de l'engagement est fixée à trois semaines.

L'armée assumera notamment des tâches de protection d’objets, de surveillance, de reconnaissance, de transport et de logistique. Elle n'assurera pas de service d'ordre. Ces mesures complèteront le dispositif sécuritaire mis en place par les autorités cantonales.

Armée suisse: «La situation est très grave. Il y a un besoin urgent d’agir»

Afin d'assurer la sécurité de l'événement et des invités, l'espace aérien sera restreint du mercredi 10 juin à 13h00 au jeudi 18 juin à 03h00. Cette restriction sera limitée à une zone centrée sur Evian, Lausanne et l'aéroport international de Genève. L'espace aérien sera surveillé par les forces aériennes suisses, la police cantonale genevoise et l'armée de l'air et de l'espace français.

Le budget ordinaire du Département fédéral de la défense (DDPS) devrait couvrir les frais, a encore indiqué M. Fridez. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
Un «pic de pollen intense» va frapper la Suisse romande
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Comment peut-on rater Aarau?»: les CFF ont fait une bourde
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
«Swatch n'est pas seulement sur la corde raide, elle est déjà sous l'eau»
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
2
Ces distractions au volant peuvent vous coûter 10 000 francs en Suisse
Thèmes
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
1 / 8
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
source: emphase
partager sur Facebookpartager sur X
Incendie d'un car postal à Chiètres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici la chanson qui représentera la Suisse à l'Eurovision 2026
«Alice», c'est le titre de la chanson suisse qui sera présentée à l'Eurovision à Vienne du 14 au 16 mai prochain. Cette année, la chanson suisse a une particularité, les fans de la bernoise ne seront pas surpris.
La chanson Alice a été révélée, il y a quelques minutes sur la chaîne Youtube de l'Eurovision, où l'on peut voir le clip officiel. Veronica Fusaro s'est dit extrêmement honorée de représenter son pays.
L’article