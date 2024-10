Image: KEYSTONE

L'armée suisse a envoyé des SMS bizarres à 27 000 personnes

Dans la nuit de mercredi à jeudi, plus de 20 000 (anciens) membres de l'armée ont reçu un SMS inhabituel. L'armée s'excuse pour cette gaffe qui a provoqué une grande confusion.

Un lecteur de watson a été très surpris lorsqu'il a reçu un SMS peu après quatre heures du matin. L'expéditeur, qui n'était autre que l'armée, écrivait:

«Vous avez reçu un nouveau message sur www.portal-armee.ch. Cordialement, votre armée»

Image: lecteur watson

Notre lecteur raconte:

«J'ai fini l'armée depuis plusieurs années. J'ai donc supposé qu'il s'agissait d'une nouvelle arnaque ou d'un spam et je l'ai ignoré sans ouvrir le SMS»

Le message avait l'air bizarre, poursuit notre lecteur. Mais plus tard dans la journée, un e-mail est venu s'ajouter au message texte. Il a alors regardé le SMS de plus près et a réalisé qu'il s'agissait en fait de l'armée suisse.

«Le message provenait du même numéro que celui par lequel j'avais reçu mes véritables ordres de marche. Il y avait toujours l'ancien historique du chat»

Il a donc tout de même cliqué sur le lien, ce qui l'a mené sur un portail de l'armée «où il fallait s'inscrire avec son numéro AVS pour pouvoir consulter le message». Mais ce n'est pas tout: un message est apparu lui indiquant qu'il recevrait une lettre - «pour finaliser mon inscription.»

De nombreux (ex-)militaires concernés

Dans le courant de la journée de jeudi, il s'est avéré que l'ex-militaire n'a pas été le seul à avoir reçu ce fameux SMS et l'e-mail qui a suivi. Plusieurs de ses anciens collègues de l'armée se sont manifestés dans un groupe Whatsapp commun:

«Tous ceux qui ont réagi les avaient également reçus. La plupart les avaient également considérés comme spam»

L'armée s'excuse

Le SMS doit-il être pris au sérieux? Et combien de personnes en Suisse sont potentiellement concernées? watson s'est renseigné auprès de l'armée et le porte-parole Mathias Volken confirme l'erreur.

«En raison d'un problème technique dans le cadre de la sortie de l'ordre de marche numérique, des notifications par SMS et par e-mail ont été envoyées par erreur jeudi matin aux militaires par la plateforme 'Portal-armee.ch'.»

Les militaires qui ont reçu la notification par erreur sont des personnes qui ne sont pas encore «enregistrées sur le gestionnaire de service. Celles-ci peuvent ignorer la notification, il n'y a pas lieu d'agir», a déclaré Mathias Volken.

Il a ajouté que l'erreur avait pu être identifiée entre-temps et qu'elle serait immédiatement corrigée.

«L'armée s'excuse auprès des personnes concernées pour les désagréments causés»

Le message a été envoyé à environ 27 000 militaires au total. «Parmi eux, il y avait aussi des personnes qui ont reçu la notification par erreur - le nombre n'est pas connu pour l'instant», a déclaré le porte-parole de l'armée.