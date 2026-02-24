assez ensoleillé14°
Arnaque

Attention à cette arnaque OnlyFans avec une soldate suisse

Une page très suivie sur Instagram a largement relayé le profil d'une prétendue soldate suisse et fait la promotion de son compte OnlyFans. Mais il s'agit en réalité d'une fraude.
24.02.2026, 14:1224.02.2026, 14:12

Des contenus mettant en scène une supposée soldate suisse circulent actuellement sur les réseaux sociaux, alors que celle-ci n’existe pas. Le profil apparaît sous le nom de Selina Zender. Les images ont été manipulées à l’aide de l’intelligence artificielle, rapporte le magazine spécialisé Schweizer Soldat.

Le compte fait également la promotion d’un profil OnlyFans utilisant ces photos générées par l'IA. Mais les contenus à caractère militaire y ont depuis tous été supprimés.

Au premier regard, les images sont d’un réalisme troublant. Mais pour les connaisseurs de l'armée suisse, certains détails permettent de démasquer la supercherie.

Forcée à «donner du plaisir», une recrue de l'armée suisse témoigne

Ainsi, le siège sur lequel la prétendue soldate apparaît assise dans un véhicule blindé à roues Piranha ne correspond pas à la réelle configuration. Les recherches menées par Schweizer Soldat ainsi que des signalements émanant de la communauté, montrent également que les images utilisées proviennent d’une véritable soldate suisse, dont le visage a été modifié avec l’IA.

A gauche, la véritable soldate.
A gauche, la véritable soldate.Image: capture instagram

La militaire concernée ignorait totalement que ses photos étaient exploitées.

Qui se cache derrière l’escroquerie

Selon les investigations du magazine, le profil de Selina Zender a été relayé à plusieurs reprises par la populaire page de mèmes @army_szene. Les plus de 108 000 abonnés de cette dernière étaient ainsi encouragés à suivre le compte.

De l’argent aurait même été proposé en échange de partages. Les recherches indiquent par ailleurs que les commentaires signalant une possible fraude à l’IA étaient immédiatement supprimés.

Cette Romande s'est retrouvée sur OnlyFans contre son gré, elle raconte

L’armée suisse a été informée de l’affaire. La question d'éventuelles poursuites pénales relève des autorités compétentes. Les personnes impactées sont invitées à signaler ce type de cas ou à déposer plainte. (fak/trad. jzs)

L’article