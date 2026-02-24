Attention à cette arnaque OnlyFans avec une soldate suisse

Une page très suivie sur Instagram a largement relayé le profil d'une prétendue soldate suisse et fait la promotion de son compte OnlyFans. Mais il s'agit en réalité d'une fraude.

Des contenus mettant en scène une supposée soldate suisse circulent actuellement sur les réseaux sociaux, alors que celle-ci n’existe pas. Le profil apparaît sous le nom de Selina Zender. Les images ont été manipulées à l’aide de l’intelligence artificielle, rapporte le magazine spécialisé Schweizer Soldat.

Le compte fait également la promotion d’un profil OnlyFans utilisant ces photos générées par l'IA. Mais les contenus à caractère militaire y ont depuis tous été supprimés.

Au premier regard, les images sont d’un réalisme troublant. Mais pour les connaisseurs de l'armée suisse, certains détails permettent de démasquer la supercherie.

Ainsi, le siège sur lequel la prétendue soldate apparaît assise dans un véhicule blindé à roues Piranha ne correspond pas à la réelle configuration. Les recherches menées par Schweizer Soldat ainsi que des signalements émanant de la communauté, montrent également que les images utilisées proviennent d’une véritable soldate suisse, dont le visage a été modifié avec l’IA.

A gauche, la véritable soldate. Image: capture instagram

La militaire concernée ignorait totalement que ses photos étaient exploitées.

Qui se cache derrière l’escroquerie

Selon les investigations du magazine, le profil de Selina Zender a été relayé à plusieurs reprises par la populaire page de mèmes @army_szene. Les plus de 108 000 abonnés de cette dernière étaient ainsi encouragés à suivre le compte.

De l’argent aurait même été proposé en échange de partages. Les recherches indiquent par ailleurs que les commentaires signalant une possible fraude à l’IA étaient immédiatement supprimés.

L’armée suisse a été informée de l’affaire. La question d'éventuelles poursuites pénales relève des autorités compétentes. Les personnes impactées sont invitées à signaler ce type de cas ou à déposer plainte. (fak/trad. jzs)