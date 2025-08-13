beau temps19°
DE | FR
burger
Suisse
Arnaque

Attention à cette arnaque aux colis non-commandés en Suisse

Un arnaque aux colis non commandés sévit en Suisse romande.
Ce type d'arnaque peut coûter temps et argent aux victimes.Image: Shutterstock

Ce colis que vous n'avez pas commandé cache sûrement une arnaque

Un nouveau type d'escroquerie sévit en Suisse romande: des personnes se voient facturer des biens pourtant jamais commandés. La Fédération romande des consommateurs (FRC) confirme que le phénomène est en augmentation.
13.08.2025, 09:3213.08.2025, 09:32
Plus de «Suisse»

Cet auditeur de l'émission On en parle de la RTS n'avait jamais passé de commande sur Amazon. Il ne possède d'ailleurs pas de compte client sur la plateforme. Début mai, ce Romand a pourtant reçu un CD commandé sur le site allemand du géant du commerce en ligne.

Croyant à une erreur, il a laissé le colis de côté jusqu'à ce qu'il reçoive quelques jours plus tard une lettre en Allemand lui demandant de payer 25,58 francs. La facture était adressée par Amazon.de mais aussi par Riverty, une société mandatée par la plateforme pour l'envoi de rappels, explique la RTS.

Ikea met en garde contre une «escroquerie gênante» visant les Suisses

Un première prise de contact avec les deux entités a été laissée sans réponse. Ce qui n'a pas empêché l'envoi d'un premier rappel de paiement un mois plus tard, la facture s'élevant désormais à 35,08 francs avec les frais de rappel.

À nouveau contactés, Amazon et Riverty assurent cette fois à l'auditeur qu'il n'a pas besoin de s'en acquitter. Mais une semaine plus tard, celui-ci reçoit un nouveau rappel, avec un montant de 44,58 à payer.

Des commandes sur facture

Sa mésaventure a depuis pris fin puisqu'il n'a pas reçu de nouvelle facture depuis fin juin. Il raconte sa confusion dans On en parle:

«Au final, ça m'aura presque coûté aussi cher d'envoyer ces deux recommandés en Allemagne que de payer le CD que je n'ai jamais commandé»

Et ce n'est pas l'unique témoignage de la sorte qu'a recueilli RTS. Au micro de la radio publique, la Fédération romande des consommateurs (FRC) confirme «une problématique en recrudescence».

Cette arnaque sur Airbnb a failli lui coûter 13 000 francs

Elle explique que ce type d'arnaque peut notamment survenir suite au piratage d'un compte client ou par le détournement de noms et d'adresses de personnes sur des sites qui acceptent les commandes sur facture. Lorsque le colis arrive, celui-ci est alors récupéré par un malfaiteur ou un «voisin malveillant», qui prend bien soin de laisser l'addition derrière lui.

Conserver le colis pendant 30 jours

En cas de réception d'un colis non commandé, la FRC conseille d'immédiatement contacter la société concernée et de contester la facture. Il est également possible de demander «la traçabilité» de la commande pour vérifier s'il y a eu «usurpation d'identité». À noter qu'un dépôt de plainte pénale peut alors être demandé par l'entreprise en question.

Toujours auprès de la RTS, la Fédération ajoute qu'il peut être également utile de conserver le colis pendant 30 jours et de proposer à la société de venir le récupérer.

«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte

Quant à un éventuel remboursement des frais occasionnés, la FRC indique que ce n'est malheureusement pas aux sociétés d'indemniser ces montants, mais qu'ils devraient normalement être mis à la charge de l'usurpateur incriminé s'il venait à être identifié. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici

«Détachement touriste»: ces frontaliers qui font l'armée en Suisse
de Lea Hartmann
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
de Alberto Silini
4
L'armée suisse pourrait acheter ce «dangereux» pistolet américain
2
«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte
de Sven Papaux
Un arbre généalogique hors normes dévoilé en Valais
Faire une Ecole supérieure rapporte plus que ce qu'on pensait
de Léonie Hagen
Thèmes
Les clients partagent leur pire commande McDo sur Instagram
1 / 31
Les clients partagent leur pire commande McDo sur Instagram
source: instagram / instagram
partager sur Facebookpartager sur X
Marre de vous faire voler vos colis? Voici la Glitter Bomb
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Le retour de Roger Federer semble parfaitement calculé
2
La nuit a été tropicale en Suisse: voici où il a fait le plus chaud
3
Ce jeune Suisse veut être retraité à 30 ans, mais son plan est risqué
Plus de 20 endroits tagués à Neuchâtel: dix plaintes déposées
Début août, Neuchâtel et Marin ont été visés par 80 tags à caractère idéologique et le vol d’une sculpture liée au passé colonial.
Dix plaintes pénales ont été déposées en lien avec les 80 tags effectués début août en ville de Neuchâtel et à Marin dans plus de 20 endroits. La Collégiale, le Musée d'ethnographie et un site de bornes de recharge pour voitures électriques à Marin ont notamment subi des déprédations.
L’article