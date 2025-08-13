Ce type d'arnaque peut coûter temps et argent aux victimes. Image: Shutterstock

Ce colis que vous n'avez pas commandé cache sûrement une arnaque

Un nouveau type d'escroquerie sévit en Suisse romande: des personnes se voient facturer des biens pourtant jamais commandés. La Fédération romande des consommateurs (FRC) confirme que le phénomène est en augmentation.

Cet auditeur de l'émission On en parle de la RTS n'avait jamais passé de commande sur Amazon. Il ne possède d'ailleurs pas de compte client sur la plateforme. Début mai, ce Romand a pourtant reçu un CD commandé sur le site allemand du géant du commerce en ligne.

Croyant à une erreur, il a laissé le colis de côté jusqu'à ce qu'il reçoive quelques jours plus tard une lettre en Allemand lui demandant de payer 25,58 francs. La facture était adressée par Amazon.de mais aussi par Riverty, une société mandatée par la plateforme pour l'envoi de rappels, explique la RTS.

Un première prise de contact avec les deux entités a été laissée sans réponse. Ce qui n'a pas empêché l'envoi d'un premier rappel de paiement un mois plus tard, la facture s'élevant désormais à 35,08 francs avec les frais de rappel.

À nouveau contactés, Amazon et Riverty assurent cette fois à l'auditeur qu'il n'a pas besoin de s'en acquitter. Mais une semaine plus tard, celui-ci reçoit un nouveau rappel, avec un montant de 44,58 à payer.

Des commandes sur facture

Sa mésaventure a depuis pris fin puisqu'il n'a pas reçu de nouvelle facture depuis fin juin. Il raconte sa confusion dans On en parle:

«Au final, ça m'aura presque coûté aussi cher d'envoyer ces deux recommandés en Allemagne que de payer le CD que je n'ai jamais commandé»

Et ce n'est pas l'unique témoignage de la sorte qu'a recueilli RTS. Au micro de la radio publique, la Fédération romande des consommateurs (FRC) confirme «une problématique en recrudescence».

Elle explique que ce type d'arnaque peut notamment survenir suite au piratage d'un compte client ou par le détournement de noms et d'adresses de personnes sur des sites qui acceptent les commandes sur facture. Lorsque le colis arrive, celui-ci est alors récupéré par un malfaiteur ou un «voisin malveillant», qui prend bien soin de laisser l'addition derrière lui.

Conserver le colis pendant 30 jours

En cas de réception d'un colis non commandé, la FRC conseille d'immédiatement contacter la société concernée et de contester la facture. Il est également possible de demander «la traçabilité» de la commande pour vérifier s'il y a eu «usurpation d'identité». À noter qu'un dépôt de plainte pénale peut alors être demandé par l'entreprise en question.



Toujours auprès de la RTS, la Fédération ajoute qu'il peut être également utile de conserver le colis pendant 30 jours et de proposer à la société de venir le récupérer.

Quant à un éventuel remboursement des frais occasionnés, la FRC indique que ce n'est malheureusement pas aux sociétés d'indemniser ces montants, mais qu'ils devraient normalement être mis à la charge de l'usurpateur incriminé s'il venait à être identifié. (jzs)