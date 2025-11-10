stratus fréquent
Les pilotes suisses s’entraînent la nuit au Royaume-Uni

Dans le ciel anglais, les Forces aériennes suisses s’entraînent à des manœuvres que leur propre espace aérien interdit.
Image: watson

Voici où les pilotes suisses apprennent à voler de nuit

Bruit, relief, trafic civil: la Suisse n’offre pas les conditions idéales pour les exercices de nuit. Les F/A-18 s’entraînent au Royaume-Uni.
10.11.2025, 10:4710.11.2025, 10:47

Les Forces aériennes suisses ont pris leurs quartiers à Leeming, au Royaume-Uni, du 10 novembre au 5 décembre. Une dizaine de F/A-18 y participent à un vaste entraînement nocturne et à basse altitude, en collaboration avec la Royal Air Force et l’U.S. Air Force Europe.

Objectif : renforcer la capacité des pilotes à assurer le service de police aérienne de nuit et à affiner leurs tactiques de défense aérienne. Les exercices incluent des vols à grande vitesse et des scénarios d’engagement complexes, essentiels à la disponibilité opérationnelle de l’armée suisse.

«Il existe une faille de sécurité majeure» avec le futur F-35 suisse

La base britannique offre un environnement idéal, selon le Département de la Défense:

«Les secteurs d’entraînement, qui s’étendent au-dessus de la mer du Nord et de régions peu habitées, permettent des manœuvres aériennes réalistes, à très grande vitesse et à différentes altitudes.»

Un accord bilatéral, renouvelé en 2023 pour cinq ans, rend possible cette coopération. Car en Suisse, les conditions ne s’y prêtent guère: relief, densité du trafic civil et protection contre le bruit limitent fortement les vols nocturnes à basse altitude. En conséquence, les pilotes helvétiques volent deux fois moins de nuit que leurs homologues européens. (jah)

Les drones tueurs russes vole grâce à une technologie suisse
Video: watson
