Le nombre de passagers mal élevés dans les avions a fortement augmenté

Ils sont la hantise de tout le personnel de bord: les voyageurs qui ne respectent pas les règles. Ces derniers temps, le nombre d'incidents pendant les vols a nettement augmenté, notamment au sein des compagnies aériennes suisses.

Benjamin Weinmann / ch media

Ils fument, ils boivent, ils jurent, voire se montrent carrément violents. Voici les unruly passengers. Le nombre de ces «passagers sans-règles», qui ne se comportent pas correctement à bord, est en hausse. C'est la conclusion peu réjouissante d'une nouvelle analyse de l'association internationale des compagnies aériennes, Iata, présentée lors de son congrès annuel à Istanbul.

Selon ce rapport, le nombre d'incidents a augmenté de 37%. Depuis la fin de la crise sanitaire, il y a évidemment plus de monde - et donc plus de chahuteurs potentiels dans les avions. Toutefois, cela ne permet pas d'expliquer cette forte hausse, car elle est indépendante du nombre de passagers. Ainsi, en 2022, 1 vol sur 568 a été marqué par un incident avec un passager mal embouché. Un an plus tôt, le rapport était encore de 1 sur 835.

Le problème de l'alcool

Entre outre, l'Iata s'est penchée sur les motifs qui se cachent derrière les déclarations de désordre. La principale raison invoquée est le «non-respect des règles», suivi des «insultes» et de l'«ivresse».

Voici les règles les plus souvent bafouées:

Fumer des cigarettes et des e-cigarettes en cabine ou dans les toilettes Refus de porter la ceinture de sécurité Non-respect des règles relatives aux bagages à main Consommation d'alcool que les passagers ont embarqué avec eux

Selon l'association Iata, les agressions physiques sont restées rares, mais elles ont augmenté de 61%. De tels incidents se sont produits sur 1 vol sur 17 200.

Le nombre de cas difficiles a certes baissé après la levée de l'obligation de porter un masque à bord, mais il a de nouveau grimpé par la suite. L'Iata s'est dite «préoccupée» par la tendance à l'augmentation des incivilités.

Le secteur de l'aviation est en partie responsable de cette situation. En effet, durant la haute saison estivale, de nombreux passagers ont été confrontés à des annulations de vol, des retards et des pertes de valises, ce qui a augmenté le niveau de stress de nombreuses personnes.

Chez les compagnies suisses

Les compagnies aériennes suisses sont également concernées par l'augmentation des déclarations d'incivilités. Comme le montrent les chiffres de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), le nombre de passagers indélicats a fortement augmenté dans les compagnies aériennes helvétiques en 2022. Swiss, Edelweiss, Helvetic, Chair et Easyjet Switzerland ont signalé un total de 1340 cas de passagers indélicats.

C'est deux fois plus que l'année précédente, au plus fort de la crise sanitaire. Cette augmentation n'est donc pas surprenante. Toutefois, le nombre est pratiquement identique à celui de 2019, l'année précédant la pandémie. Cependant, à l'époque, les compagnies aériennes transportaient nettement plus de passagers que l'année dernière. Cela signifie que le pourcentage d'incidents a fortement augmenté.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder