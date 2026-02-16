Keystone

Crans-Montana: L'Italie a une nouvelle exigence

Une expertise médico-légale approfondie va être ordonnée par le parquet de Rome sur les victimes italiennes du drame de Crans-Montana.

Une expertise médico-légale approfondie va être ordonnée par les procureurs du parquet de Rome concernant les victimes italiennes du drame de Crans-Montana. Elle portera sur l'ensemble des documents médicaux concernant les Italiens impliqués dans l'incendie.

Les auditions des blessés par la brigade mobile se poursuivent par ailleurs, indique lundi l'agence italienne Adnkronos. Les procureurs italiens rencontreront jeudi à Berne les magistrats valaisans pour faire le point sur l'enquête.

Ils ont ordonné ces derniers jours la saisie à titre probatoire des téléphones portables des victimes et des blessés italiens afin de vérifier la présence d'images et de vidéos relatives à la tragédie qui pourraient aider à reconstituer le déroulement des faits et les hypothèses de responsabilité. (sda/ats/akr)