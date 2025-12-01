Le crime organisé perd un puissant outil de blanchiment crypto en Suisse

stratus fréquent
Le crime organisé perd un outil de blanchiment crypto en Suisse

Image: Shutterstock
L’opération menée par la police zurichoise a permis d’identifier, bloquer et saisir un service de blanchiment crypto massif, actif depuis plusieurs années en Suisse.
01.12.2025, 11:34

Les autorités zurichoises ont porté un coup au crypto-blanchiment en démantelant une plate-forme de mélange (mixing) de bitcoins, une opération destinée à réduire leur traçabilité. Des crypto-monnaies d'une valeur d'environ 23 millions de francs ont été saisies.

Plus d'un milliard de francs ont été blanchis via ce service, ont annoncé lundi le ministère public zurichois ainsi que les polices municipale et cantonale de Zurich. Les exploitants auraient réalisé un bénéfice de plusieurs millions.

Pourquoi la famille Trump a perdu un milliard de dollars

Dans le cadre d'une vaste enquête, les autorités ont localisé l'infrastructure de serveurs dans le canton de Zurich et l'ont mise hors-service fin novembre 2025, ajoutent-ils. L'opération a été soutenue entre autres par Europol.

Le mixing de bitcoins consiste à mélanger des bitcoins de plusieurs sources par le biais d'une multitude de transactions afin d'en rendre la traçabilité impossible. Selon le communiqué, l'argent provenait notamment de paiements de rançon effectués par des ransomwares et de boutiques en ligne frauduleuses. (jah/ats)

