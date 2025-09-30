Les vestiges de Blatten le 19 septembre 2025, quatre mois après l'éboulement. Image: keystone

Blatten croule sous les dons: «Des problèmes vont survenir»

La commune valaisanne de Blatten décide seule de l’utilisation des dons reçus, qui se comptent en millions. Une situation qui fait réagir la conseillère nationale Anna Giacometti, qui interpelle le Conseil fédéral.

Christoph Bernet / ch media

Il y a quatre mois, un immense éboulement a recouvert le village de Blatten, dans le Lötschental valaisan. Une catastrophe qui a engendré un formidable élan de solidarité: la Chaîne du Bonheur a récolté près de 23 millions de francs en faveur des habitants sinistrés.

De nombreux cantons, communes, entreprises et associations ont aussi versé des montants importants. Moins de deux semaines après le drame, le Parlement fédéral a approuvé une aide d’urgence de cinq millions de francs pour aider la population de Blatten.

Un montant estimé vertigineux

On ignore encore le montant exact des collectes. Selon Le Matin Dimanche, cela pourrait dépasser les 80 millions de francs. La question se pose désormais sous la Coupole fédérale: comment cette somme conséquente va-t-elle être utilisée?

Contrairement aux dons versés à des ONG, qui restent sous leur contrôle et sont soumis à des conditions précises, le Conseil communal de Blatten détient la pleine compétence sur des fonds d’une ampleur inédite, vraisemblablement plusieurs dizaines de millions. Jusqu’ici, les cinq membres de l'exécutif ne géraient qu'un budget annuel de 2,2 millions de francs.

Une pression à dire «oui»

A la mi-septembre, le Grand Conseil valaisan a accordé à l’unanimité une aide d’urgence de dix millions. Les Verts ont demandé que cette contribution soit liée à la création d’une commission de contrôle des dons. L’idée a été balayée par 116 voix contre 8.

Interrogés par Le Matin Dimanche, plusieurs députés cantonaux ont admis, sous couvert d’anonymat, éviter d'émettre des critiques par crainte de répercussions politiques. Comme l'a confié une élue:

«Personne ne s’exprimera là-dessus. Si c’est Blatten, on vote pour» Un député

«Des problèmes vont survenir» Une députée

Le Conseil d’Etat valaisan a bien nommé une commission des dons, dirigée par un ancien directeur de l’administration fiscale cantonale et regroupant des représentants de la commune, d’assurances et d’œuvres caritatives. Mais son rôle est uniquement consultatif, comme l’a confirmé au journal le conseiller d’Etat Christophe Darbellay (Centre). Il souligne, tout en exprimant sa pleine confiance envers l’exécutif local:

«A la fin, c’est la Commune qui décide»

Albert Rösti doit s'expliquer

Le Conseil fédéral devra bientôt prendre position. La députée grisonne Anna Giacometti (PLR) a déposé une interpellation à ce sujet. Ancienne présidente de la commune de Bregaglia, elle a vécu de près le drame du glissement de terrain de Bondo en 2017.

Membre de la Commission des finances, Anna Giacometti a suivi le dossier de l’aide fédérale à Blatten. En juin, la commission a longuement débattu de l’opportunité d’imposer une commission indépendante pour la distribution des dons. Une majorité de députés a finalement refusé.

La conseillère nationale Anna Giacometti (PLR/GR) demande plus de transparence. Image: keystone

Le conseiller fédéral Albert Rösti (UDC), en charge du dossier, a alors promis d’examiner la question. Lors du débat au Conseil national, il a déclaré avoir discuté avec le président de Blatten, Matthias Bellwald, et pu confirmer «qu’une commission des dons est déjà en place, et qu’un office notarial a été mandaté pour la surveiller».

Mais Anna Giacometti attend plus de précisions:

«Une commission qui n’a qu’un rôle consultatif ne répond pas aux exigences»

Des tensions «inévitables»

A Bondo, la commune a sollicité le canton des Grisons pour mettre sur pied une commission indépendante, selon la conseillère nationale:

«Pour nous, c’était clair: nous ne voulions pas porter la responsabilité de la gestion des dons.»

Dans des villages comme Bondo ou Blatten, où tout le monde se connaît, les tensions entre bénéficiaires sont inévitables, estime Anna Giacometti. Entre habitants permanents et propriétaires de résidences secondaires, ou encore entre personnes dont les assurances couvrent l’essentiel des dégâts et celles qui ne le sont que partiellement et réclament donc plus d’aide.

Avec le recul, la députée grisonne se dit très satisfaite du modèle adopté à Bondo. Elle a ensuite présidé d’autres commissions indépendantes après le glissement de terrain de Brienz (GR) en juin 2023 et après les intempéries du val Mesolcina en été 2024.

Un manque de transparence

Selon Anna Giacometti, seule une commission indépendante, fonctionnant sur des critères transparents, permet de garantir la confiance de tous: Confédération, cantons, donateurs privés, ONG, mais surtout les habitants touchés.

«Sans commission indépendante, on s’expose aux critiques» Anna Giacometti

Une bonne gestion des dons est dans l’intérêt de tous, y compris de la population sinistrée, insiste la conseillère nationale:

«Regarder comment ces fonds sont utilisés, cela n’a rien d’un manque de solidarité avec Blatten, bien au contraire»

La commune de Blatten et la commission instituée par le Conseil d’Etat valaisan ont annoncé qu’elles communiqueraient publiquement sur la distribution des dons en octobre.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder