Wawrinka et Sommer vont vendre de l'eau vitaminée 6 francs le litre

Yann Sommer, Roman Josi et Stanislas Wawrinka s'associent et préparent leur retraite avec une nouvelle boisson vitaminée.

Une nouvelle boisson premium pourrait affoler certains Suisses, notamment les fans de sport. En effet, le champion de tennis Stanislas Wawrinka, le hockeyeur Roman Josi et le footballeur Yann Sommer sont les nouveaux investisseurs d'Aqva Group.

Les trois «vieux sportifs», comme s'auto-qualifie Wawrinka, se sont associés et préparent leur retraite:

«Comme tout sportif prévoyant, je pense à l’après depuis longtemps, une quinzaine d’années, mais là, oui, ce projet en fera sûrement partie.» Stanislas Wawrinka dans 24 Heures.

Alors que Federer a diversifié ses activités à la retraite en collaborant avec les chaussures On, Wawrinka et ses deux associés vont vendre Peaq, de l'eau vitaminée non sucrée. Le tennisman de 40 ans justifie ainsi cette initiative:

«Je suis un professionnel de l’eau. J’en ai toujours bu énormément, et, depuis vingt ans que je voyage autour du monde, j’ai constaté à quel point la plupart des produits, élaborés avec de l’eau du robinet pas toujours traçable, étaient en fait nocifs pour la santé.



Si, nous, les athlètes de haut niveau, sommes en général bien entourés et bien conseillés, les sportifs amateurs, comme la plupart des gens, d’ailleurs, peuvent se laisser séduire par des formules contenant 5 à 6 morceaux de sucre par boisson, dont on ne sait pas très bien ce qu’ils cachent.»

Un positionnement premium assumé

Le business des eaux vitaminées est florissant en Suisse. Rivella, par exemple, vient d'annoncer un investissement de près de 16 millions de francs rien que pour augmenter les capacités de production de sa ligne Focuswater, deuxième source de revenus du groupe.

L'eau de Wawrinka est vendue à la Coop près de 6 francs le litre, contre 3,15 francs par litre pour la boisson du groupe Rivella, 4,50 pour la version VitaminWell,

Autre élément qui élève le jeu et justifierait le prix: le contenant. Les eaux Peaq, qui existent pour l'instant en quatre saveurs (nectarine, abricot, fraise ou myrtille) sont vendues dans des bouteilles en aluminium:

«La bouteille est entièrement en aluminium en partie recyclé, avec une capsule, et cela a un coût, car c’est une première dans ce type de produit, qui est habituellement vendu en bouteilles de PET, de plastique ou de verre» Lionel Hofstetter, directeur opérationnel d’Aqva Group, cité par 24 Heures.

Stanislas Wawrinka mise, lui, sur un argument un peu différent, mais assume le prix:

«La qualité se paie»

Les eaux vitaminées de Peaq sont en vente dès ce jeudi 15 mai et doivent conquérir de nombreux nouveaux points de vente dans les semaines à venir. Conquérir des points de vente, mais également les papilles des clients:

«J’espère que les jeunes, notamment, vont l’essayer et être séduits» Stanislas Wawrinka

